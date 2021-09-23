Где лучше покупать технику и электронику - сравниваем Технопарк, М.Видео или Эльдорадо

Бытовая техника – важная составляющая для комфортной жизни, и сегодня ассортимент в магазинах так огромен, что сложно определиться сразу. Поскольку это преимущественно дорогие вещи, хочется не ошибиться с выбором и купить действительно качественный пылесос, холодильник или плиту. Чаще всего сравнивают такие магазины, как Технопарк, МВидео или Эльдорадо - где лучше покупать электронику и технику, вы узнаете в нашей обзорной статье.

Почему интернет-покупки – более выгодные

Онлайн-магазины избавили нас от необходимости бегать по разным торговым центрам в поисках нужного чайника или стиральной машины. Достаточно просмотреть каталог, сравнить разные модели между собой и оформить удобную доставку в любой регион России. Кроме того, при заказе через интернет покупатель точно видит, какой товар есть в наличии, имеет возможность забронировать его или сразу приобрести.

Еще один очевидный плюс – покупатель сам решает, какой товар и в какой ценовой категории ему нужен. Навязчивые консультанты не задают лишних вопросов, а выбирать бытовую технику или электронику можно столько времени, сколько это потребует. А при необходимости, всегда можно воспользоваться онлайн-консультацией только по тем вопросам, которые возникли при выборе.

Краткая информация о магазинах

«Эльдорадо» – одна из крупнейших российских компаний, предлагающих электронику и быттехнику. Бренд был основа в 1994 году. Сеть магазинов включает более 550 точек в разных городах России. На сайте и в мобильном приложении бренда представлено несколько десятков тысяч наименований техники и электроники для повседневного использования по доступным ценам. Философию Eldorado отражают принципы: выгодно, близко, в один клик.

М.Видео - онлайн-магазин и крупная розничная сеть электроники и бытовой техники в России. «М.Видео» существует с 1993 года и является первой компанией, запустившей в России омниканальный подход к продажам — когда в розничных точках и интернет-маркете предлагается единый ассортимент по одинаковым ценам. Компания предлагает покупателям несколько десятков тысяч позиций аудио/видео и цифровой техники, всевозможной бытовой техники, медиатоваров, а также аксессуаров. В 2018 году фирма слилась с брендом Эльдорадо, начав работать в группе «М.Видео – Эльдорадо».

Интернет-магазин Technopark — один из активных лидеров в области продаж цифровой и быттехники, а также всевозможных аксессуаров. Свою деятельность фирма начала в 1992 году с запуска первого уникального салона по сбыту электроники и бытовой техники. Сейчас «Технопарк» - стремительно развивающаяся сеть магазинов, насчитывающая более 60 точек в столице и 12 региональных точек, а также интернет-магазин с доставкой по всей России. Помимо множества популярных брендов, именно Технопарк эксклюзивно поставляет в России такие марки, как BORK, Dyson, Bissell, Jura, Fratelli Onofri и EIO.

Итак, можно отметить, что ассортимент в М.Видео и Эльдорадо примерно схожий. Одинаковы они, кстати, и по ценовой политике – многие покупатели интересуются, где дешевле, в М Видео или Эльдорадо. Поскольку с 2018 года компании слились, цены здесь идентичны. В сравнении с ними в Технопарке активно предлагаются более премиальные модели и бренды, а также первыми появляются более инновационные новинки, которые в двух других маркетах появятся либо с опозданием, либо не появятся совсем. Стоимость продукции при этом находится в категории среднего и выше среднего уровня.

Оплата и доставка заказов

От того, как можно оплатить или получить свой заказ, тоже зависит выбор магазина. Посмотрим, что в плане оплаты предлагают Mvideo, Технопарк и Эльдорадо:

В М.Видео оплатить покупки можно картой и электронным кошельком на сайте, а также наличными или картой при получении товара. Также доступна оплата подарочной картой магазина и бонусными рублями.

Оплатить покупки в Эльдорадо можно наличными или картой, а также подарочной картой и бонусными баллами с дисконтной карты.

В магазине Технопарк можно рассчитаться картой онлайн и при получении, денежным переводом, наличными. К оплате также принимаются бонусы СберСпасибо, подарочная карта магазина и бонусная карта.

Поскольку бытовая техника – это крупные затраты, многим покупателям важно наличие кредита или рассрочки:

В М.Видео можно оформить оба варианта, кредит и рассрочка оформляются прямо при создании заказа в корзине. Одобрение занимает 3-4 минуты и уже при получении заказа нужно будет подписать кредитный договор.

В Эльдорадо действует карта рассрочки Халва для оплаты бытовой техники. Также есть кредит и рассрочка по схеме, аналогично как в М.Видео.

В Технопарке есть и кредит, и рассрочка с оформлением через несколько разных сервисов на выбор покупателя (Forward, Покупай со Сбером, Paylate и др.). Если же не хочется оформлять рассрочку, всегда можно совершить оплату при помощи кредитной карты Альфа-Банка «100 дней без %». С ее помощью можно постепенно вносить на карту потраченные деньги на протяжении 100 дней и не переплатить при этом ни рубля.

Интернет-магазин mvideo ru, аналогично как и Эльдорадо, предлагает возможность самовывоза из розничных точек, получения заказа в пунктах выдачи в «Пятерочке» или «Почте России», доставку курьером и экспресс-доставку за 2 часа. Стоимость доставка бесплатна при покупке от 4900р (в Эльдорадо – при покупке мелкогабаритной техники от 5 тысяч рублей).

А вот интернет-магазин бытовой техники Технопарк предоставляет самовывоз, доставку курьером (включая доставку день в день) и доставку в пункты выдачи заказов Boxberry, а также транспортными компаниями. Вас ждет бесплатная доставка в пределах МКАД (а также в СПб и других городах, где есть розничные точки) при покупке на сумму от 3 тысяч, в другие города стоимость доставки рассчитывается индивидуально. Также бесплатно в любой город доставляется техника BORK, Dyson, Bissell, Jura, Laurastar при заказе от 3 тысяч.

Итак, мы видим, что в каждом магазине можно оформить рассрочку или кредит. При этом в Технопарке предоставляется больше всего вариантов оплаты заказа, а также выгоднее условия для бесплатной доставки.

Дополнительные онлайн-сервисы

Эльдорадо, М Видео или Технопарк - что лучше, стоит сравнить и по предоставлению полезных сервисов для покупателей:

Eldorado и M.Video предлагают возможность посмотреть понравившиеся товары в режиме онлайн. Для этого достаточно оставить в специальной форме свое имя и телефон, чтобы в рабочие часы с вами связался консультант и показал технику в видеочате. При этом покупателю камеру включать не нужно.

Технопарк радует сервисом поставки запчастей для бытовой техники и электроники, подобрать и заказать их можно в соответствующем разделе. Также покупатели ценят раздел «Помощь в выборе», где по всем популярным видам бытовой техники можно не только просмотреть советы по выбору, но и почитать достоинства и недостатки по разным моделям, узнать все тонкости монтажа и получить ссылки на покупку понравившихся вариантов.

В этом вопросе сравнение Эльдорадо, М Видео и Технопарк показывает, что посмотреть товары в режиме видеочата можно в первых двух магазинах. Зато в Технопарке есть уникальные советы по выбору и установке любой техники.

Подарочные карты, сертификаты и бонусные программы

Лояльность клиента зависит не только от ассортимента – большую роль играет возможность получения скидок и подарков за счет бонусных программ. Если вы выбираете, какой магазин подходит больше, Эльдорадо, Технопарк или М Видео, учитывайте эти моменты.

В магазине М.Видео есть программа M.Club с кэшбэком 3% за все покупки и до 25% - по персональным предложениям. Кэшбэк начисляется в виде бонусных рублей на пластиковую, либо виртуальную карту – если для вас важно, сколько можно оплатить бонусами в М.Видео, ими можно оплачивать до 50% следующих покупок. Также в компании есть подарочные карты номиналом от 500 до 25 тысяч рублей, которыми можно рассчитаться во всех магазинах сети.

Интернет-магазин бытовой техники Эльдорадо предлагает приобрести подарочные карты на сумму от 300 до 50 тысяч рублей. Также в маркете действует бонусная карта «Эльдорадости» с накоплением баллов, которыми можно оплачивать от 30 до 50% стоимости следующих покупок (в зависимости от статуса карты). Бонусами на карту зачисляются 3% с каждой покупки.

Бонусная программа есть и у магазина Технопарк. Совершая заказы, покупатель получает 5% от суммы в виде бонусов на счет своей карты. Бонусами можно оплачивать до 50% следующих покупок, при этом у них есть срок действия – 180 дней. В магазине можно приобрести и подарочные карты номиналом от 500 рублей до 50 тысяч, а для электронной подарочной карты – от 5 тысяч до 1 млн рублей.

Очевидно, что самый большой кэшбэк с покупок в виде бонусов действует в Technopark. Также именно в этом магазине самый большой номинал электронных подарочных карт. Поэтому сравнивая Эльдорадо, Технопарк или М Видео, где лучше в плане бонусов и сертификатов – ответ очевиден.

Гарантийные случаи и возможность возврата товара

М.Видео предусматривает возможность обмена или возврата товара в первые 30 дней, если он оказался с браком или не подошел по определенным параметрам. Также в течение гарантийного срока предоставляется возможность ремонта – он занимает от 21 до 45 дней в зависимости от сложности. Вернуть товар можно как в любом магазине, так и дистанционно. Для получения самых выгодных условий и продленного срока гарантии компания предлагает Сертификат дополнительного обслуживания – по нему поломку исправят за 72 часа либо обменяют технику на новую.

Обмен и возврат в Эльдорадо возможен также в течение 30 дней (60 дней – при наличии статуса карты «Эльдорадости+»), на ремонт по гарантийному сроку компания берет от 21 до 45 дней. При этом если срок ремонта – более 21 дня, в качестве компенсации магазин начислит 10% от стоимости товара в виде бонусов на вашу карту.

Компания Технопарк предлагает возможность обмена или возврата как в розничных магазинах, так и дистанционно. Товар надлежащего качества подлежит возврату в течение 7 дней, а ненадлежащего – подлежит ремонту в срок не более 45 дней, либо обмену на аналогичный. У компании можно оформить сертификат «VIP сервис» с решением любой проблемы всего за 72 часа, это может быть как замена товара, так и быстрый возврат средств.

На деле же практика покупателей показывает, что в М.Видео периодически возникают случаи с затягиванием сроков обмена или возврата по причине отсутствия нужной техники на складах или переносе сроков доставки со склада до конкретного магазина. Отзывы о процедуре возврата в Технопарке – в разы лучше, здесь к покупателям подходят с большим вниманием и ответственностью.

Технопарк, М Видео или Эльдорадо - что лучше для выгодных покупок

М.Видео – магазин, совершенствующийся для вас

М.Видео – магазин с огромным ассортиментом и выгодной кэшбэк-программой лояльности. Здесь можно приобрести всё, от смартфонов и планшетов до сабвуфера, стиральной машины или холодильника. Быстрая доставка, множество способов оплаты и сертификат дополнительного обслуживания сделают выгодной любую покупку бытовой техники!

Эльдорадо – доверьтесь профессионалам

Помимо широкого ассортимента, в Эльдорадо вас ждет большой выбор услуг – от качественного ремонта до подъема заказа на этаж. Высокая лояльность к покупателям и возможность бесплатной доставки приятно дополнят впечатления от заказа техники!

Технопарк – эксперт в области первоклассного сервиса

С магазином Технопарк можно сделать жизнь комфортной и поднять ее уровень. Эксклюзивные бренды, высокое качество всей представленной техники и строгий контроль эффективности работы с клиентами гарантируют вас исключительно приятные впечатления от покупок!

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