Где лучше и легче обучиться английскому - Puzzle English, Skyeng или Яндекс Практикум

Английский – это ваш проводник в мир более выгодной карьеры, насыщенных путешествий и новых знакомств. Для эффективной учебы достаточно узнать, что лучше - Puzzle English, Skyeng или Яндекс Практикум. В нашем обзоре вы узнаете, что лучше выбрать из онлайн-школ, где интереснее бонусы и больше ассортимент.

Вводное знакомство с компаниями

Начнем обзор с небольшого погружения в каждую из онлайн-платформ:

Запущенная в 2011 году школа Puzzle English максимально погружает ученика в контекст жизни на английском. Акцент здесь делается на освоении понимания на слух, устной речи и письме. Основатель компании – Александр Антонов. Сегодня здесь зарегистрировано 11 миллионов пользователей, школа успешно провела более 200 тысяч уроков. Она является резидентом центра Сколково и лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России 2021». У компании также есть проект-аналог Puzzle Movies для самостоятельного изучения английского, а еще здесь можно пройти Оксфордский тест с выдачей официального сертификата!

Skyeng – открытая в 2012 году крупнейшая в Европе школа для изучения английского. Ее основатели – Харитон Матвеев, Георгий Соловьев, Денис Сметнев и Андрей Яунзем. Школа владеет собственной платформой - виртуальным классом Vimbox. В 2019 году компания заняла первое место в рейтинге EdTech-организаций России, а также именно она является создателем международной олимпиады Skyeng Super Cup, которую включили в перечень Минобрнауки: победители могут получить 100 баллов ЕГЭ и поступить в некоторые ВУЗы без экзаменов!

Яндекс Практикум – международный сервис от одноименного холдинга, запущенный в 2019 году. Фишка компании – полное погружение в английский на основе жизненных ситуаций и активная разговорная практика с первого урока. Важный момент: школа имеет образовательную лицензию и позволяет вернуть 13% от стоимости обучения в виде налогового вычета.

Как мы видим, только у Яндекс Практикум присутствует государственная лицензия. Зато две другие школы демонстрируют больше достижений и пользуются заслуженным вниманием учеников, а в Пазл Инглиш даже можно пройти Оксфордский тест!

Курсы и интенсивы: какой формат занятий предлагают сайты для обучения

Конечно же, сравнение между Яндекс Практикум, Skyeng или Puzzle English стоит начать с того, какие разновидности обучения есть у каждой из компаний:

В Скаенг доступно обучение для взрослых и детей в разных форматах (Премиум с индивидуальной программой, разговорный клуб, самостоятельная практика Self-Study, базовое обучение и 15-минутные разговоры о повседневном - Talks). Также можно взять индивидуальные занятия с репетиторами, либо выбрать корпоративное обучение английскому. Школа может помочь вам подготовиться к сдаче IELTS на основе официальных материалов издательства Кембриджского университета! Везде доступен выбор уровня обучения: с нуля, либо с опытом.

В Пазл Инглиш предлагается только формат персональных занятий с преподавателем для детей и взрослых – это дает лучший результат. Также есть деловой английский для сотрудников компаний и метод Тичера для самостоятельного обучения. Уроки разработаны так, что они подходят для любого уровня знаний. Дополнительно присутствует самостоятельный формат занятий на дочерней платформе компании Puzzle Movies, где английский изучают по фильмам, кино и сериалам.

У компании Яндекс Practicum представлены онлайн-курсы для взрослых с личным преподавателем – это 6 месяцев обучения, разговорная практика и гибкая программа. Доступны три варианта обучения: для начинающих и для продолжающих погружение в мир английского, и для продвинутых.

Итак, больше всего разнообразных форматов предлагается в Skyeng, зато в Puzzle English есть целая отдельная платформа для самостоятельной учебы по кино и сериалам.

Сравниваем все нюансы занятий на платформе

Все интерактивные платформы стремятся удивить учеников особым подходом, поэтому сравнение стоит продолжить в этом вопросе:

В Skyeng можно начать с тестирования, чтобы узнать свой уровень английского. Уроки проводятся 1 на 1 с учеником на собственной интерактивной платформе, в ходе занятия используются видео и аудио-форматы, общение со спикерами из разных стран. В личном кабинете виден весь прогресс обучения отдельно по каждому навыку (грамматика, чтение, письмо, аудирование и лексика). Длительность одного урока составляет 50 минут, при этом план обучения подбирается персонально под цели каждого ученика, а проверка домашних заданий – автоматическая. Специальный счетчик следит, чтобы не меньше 60% урока говорил ученик для преодоления языкового барьера.

В школе Пазл Инглиш используется уникальная методика Flipped Classroom, по которой каждое занятие разбито на две части: ученик выполняет короткие упражнения на сайте (тесты, задания, игры, песни, кроссворды и др.), а затем на протяжении 25 минут практикует разговорную речь с преподавателем. В конце курса вы получите сертификат и сопроводительное письмо от методиста (оно может пригодиться при трудоустройстве). Школа дает личного куратора для решения сложных вопросов. В личном кабинете можно пройти тест на текущий размер вашего словарного запаса и общего уровня языка, и отслеживать прогресс после каждого урока.

Занятия в Yandex Practicum проводятся по персональному графику с доступом из любой точки. Для лекций, практики и заметок используется единая платформа, учеба строится на основе реальных жизненных историй с практикой на первом же уроке. Уточнить любой сложный вопрос в чате получится в режиме 24/7 – здесь вам всегда помогут дежурные преподаватели. Перед началом занятий куратор определит ваш уровень знаний и подберет оптимальный курс. После завершения обучения вас ждет сертификат.

Очевидно, что больше всего нюансов для того, чтобы ваши уроки прошли продуктивно, разработала площадка Скаенг. Но Пазл Инглиш и Яндекс Практикум не отстают: в первой школе применяется оригинальная методика, а во второй общение с педагогами доступно в круглосуточном режиме.

Кто и как преподает – сравниваем лучшие платформы

Многое в обучении зависит именно от репетитора или педагога – причем, не только от опыта, но и от умения найти подход к каждому ученику. Мы разобрались, чем отличаются преподавательские составы в каждой из трех сравниваемых площадок:

В Skyeng есть русскоязычные преподаватели с опытом от 1 года (на тарифе Стандарт), с опытом от 5 лет (тариф Премиум) и носители языка с опытом от 1 года (тариф Нейтив). Всего в школе работает более 15 тысяч проверенных педагогов: достаточно рассказать о своих целях и вам подберут подходящего среди них. Отбор в школе проходит только 1 из 30 педагогов, оцениваются не только знания языка, но и стрессоустойчивость, коммуникабельность.

Педагоги школы Пазл Инглиш – только практикующие специалисты с реальным опытом (как русскоязычные, так и носители языка). Они ориентируются не только в классическом языке, но и в сленге и самых редких правилах. Только в этой школе вы найдете авторские курсы - английский по «Игре престолов», язык по нотам и многое другое!

Преподаватели сразу из 37 стран работают в Яндекс Практикум. До начала занятий они проходят обучение в компании и отлично ориентируются во всех нюансах сайта. С педагогами возможна безлимитная разговорная практика в ходе курса! За тонкости подбора педагогов отвечает команда экспертов с международной квалификацией Cambridge DELTA. Важный момент: не все педагоги говорят на русском языке, но поскольку с англоязычными педагогами вы взаимодействуйте только на разговорных занятиях – это даже плюс, можно слышать реальный акцент. Для курса новичков и продолжающих первоначально с вами занимается русскоязычный педагог – а иностранный подключится по мере вашей готовности.

Все сайты для изучения английского языка ответственно подошли к выбору педагогов, предоставляя возможность общения как с русскоязычными, так и англоговорящими. Отметим: если не получится найти общий язык с преподавателем – в каждой из школ готовы его заменить.

Подарки, бонусы и бесплатный контент

Выбирая между Пазл Инглиш, Skyeng или Яндекс Практикум по английскому языку, каждому хочется получить дополнительные бонусы или презенты, с которыми можно быстрее закрепить навыки, получаемые на платных занятиях. Давайте проанализируем, чем своих учеников готова побаловать каждая школа:

До трех уроков вам подарят уже после прохождения бесплатного пробного занятия в Skyeng. Также на сайте есть подборка бесплатных курсов по английскому, онлайн-тест на определение уровня знаний, открытый курс для слабослышащих и глухих, часть разговорных клубов тоже бесплатна. А еще загляните в журнал Skyeng Magazine – здесь собрана масса интересных статей о прокачке своих знаний, интересные тесты и отвлеченные тематики для отдыха мозга.

На платформе Puzzle English можно получить до 8 занятий по 25 минут с преподавателем в подарок. Можно выбрать для себя тариф Стартовый и бесплатно самостоятельно проходить десятки разных упражнений и тестов, а при выборе тарифа Master English вас ждет доступ ко всем возможностям Puzzle English навсегда, а также 32 урока с преподавателем и безлимитный доступ к онлайн-кинотеатру Puzzle Movies в подарок! Также на сайте можно оставить свою почту и получить в подарок 100 фраз, чтобы заговорить как носитель языка. А еще школа предлагает вернуть до 30% от стоимости обучения!

У Яндекс Практикум можно воспользоваться бесплатной видеовстречей с куратором для подбора подходящего курса. А еще здесь можно вернуть 13% от цены обучения в формате налогового вычета!

Очевидно, что интересные предложения дает каждая платформа, но больше всего бесплатных бонусов – у школ Скаенг и Пазл Инглиш: только здесь дают подарочные уроки!

Есть ли возможность переноса занятий

Нередки ситуации, когда нет времени посетить очередной урок и позаниматься. При этом не хочется, чтобы потраченные деньги просто сгорели – поэтому стоит заранее узнать при сравнении Пазл Инглиш, Яндекс Практикум или Skyeng, будет ли возможность переносить уроки:

В Скаенг возможность переноса зависит от выбранного тарифа: в Стандарте и Нейтив можно переносить бесплатно по 2 урока в месяц, в Премиуме – можно переносить уроки от занятия к занятию.

У компании Пазл Инглиш занятия длятся всего 25 минут и подбираются по индивидуальному графику, поэтому можно заниматься в любое время, без переносов. А вот у подарочных уроков есть срок действия – 60 дней, после чего они сгорят.

В Яндекс Практикум заниматься тоже можно в любое удобное время, доступ к оплаченному курсу остается навсегда, поэтому переносы не требуются.

Как мы видим, проблем с занятиями не возникают – везде есть возможность заниматься в удобное время, но в Skyeng возможность переносов ограничена в некоторых тарифах.

Ценовая политика: тарифы, абонементы, стоимость

Еще один важный момент, по которому стоит сравнить, что лучше - Яндекс Практикум, Пазл Инглиш или Скаенг, это цена. Нужно разобраться, какие тарифы предлагают компании и какие есть возможности для оплаты:

Любой продукт в школе Пазл Инглиш можно покупать отдельно. По курсам на выбор есть 4 тарифа (бесплатный Стартовый, Личный план с подбором индивидуального графика, Премиум с доступом ко всем продуктам на месяц и год, а также Master English с доступом навсегда и возможностью сдать Оксфордский тест. Цена за Личный план – от 160 руб/мес, за Премиум – от 600 руб/мес. Тариф Премиум можно оплатить с помощью беспроцентной рассрочки от Тинькофф или Сбербанка, либо разбить платеж на 4 части с помощью сервиса Долями.

Онлайн-школа английского языка Skyeng предлагает три тарифа на выбор: Стандарт по цене от 799 руб. за урок, Нейтив с носителем языка – от 1860 руб. за урок и Премиум – от 990 руб. за урок. Выбирать и оплачивать можно любое количество уроков поштучно.

В Яндекс Practicum предусмотрена только ежемесячная оплата подписки.

Сравнивая онлайн-сервисы, вы точно заметите разницу: у Яндекс Практикум нет разных тарифов, зато две другие онлайн-платформы для изучения английского языка позволят вам выбирать то, что подходит, вплоть до мелких деталей.

Быстрый анализ ключевых различий

Раздумывая между Яндекс Практикум, Skyeng или Puzzle English, что лучше использовать для прокачки знаний с нуля или совершенствования имеющихся, воспользуйтесь нашей удобной обзорной таблицей.

Присутствуют ли у сайтов пробные занятия

Самостоятельно и при этом бесплатно протестировать лучшие сайты для изучения английского языка – идеальное решение для того, чтобы определиться, где хочется учиться по итогу. Мы выяснили, есть ли у школ подобная возможность:

В Skyeng можно взять пробный урок, на котором вас познакомят с платформой, подберут программу обучения и учителя по ваши цели – а еще подарят до 3 уроков!

В Пазл Инглиш можно получить детальную программу с консультацией и онлайн-презентацией. В тарифе Master of English с вечным доступом к платформе есть одно тестовое занятие. А еще на платформе есть тариф Стартовый, по которому можно начать учиться бесплатно: это десятки упражнений на произношение, лексику и грамматику!

У компании Yandex Practicum предлагается бесплатная видеовстреча с куратором, который подберет подходящий курс под ваш уровень знаний, а также ответит на все вопросы.

Без сомнения, протестировать качество и уровень любой школы можно абсолютно бесплатно. Интереснее в этом плане Puzzle English: в Стартовом тарифе здесь можно заниматься довольно много и без оплаты.

Выбираем обучение в Puzzle English

Выбираем обучение в Skyeng

Выбираем обучение в Яндекс Практикум

Можно ли сделать онлайн-обучение дешевле

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