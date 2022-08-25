Где можно оформить ОСАГО онлайн без проблем: сравнение лучших компаний

Любой водитель знает о том, что управление автомобиля связано с необходимостью оформлять полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Стоит заранее взять на заметку, где можно оформить ОСАГО онлайн без проблем, чтобы сэкономить время и не прогадать при выборе страховой компании.

Информация о компаниях

Три надежных лидера страхового рынка – РЕСО-Гарантия, АльфаСтрахование и Ингосстрах. Здесь можно оформить полис ОСАГО онлайн, он равнозначен бумажному по силе действия.

РЕСО-Гарантия, либо РЕСО-Страхование – организация, работающая на страховом рынке с 1991-го года. Ей доверились свыше 4 млн автовладельцев, и около 11 миллионов человек – в целом по разным услугам (их предоставляется более ста видов). Организация имеет лицензию Центробанка №1209-03 на страховую деятельность.

АльфаСтрахование – ведущая организация, работающая более 29 лет на рынке и занимающая 4-е место в России по рейтингу RAEX. В ассортименте – более 100 страховых продуктов. АльфаСтрахование имеет соответствующую лицензию на деятельность №2239.

Ингосстрах – организация, работающая на российском и международном рынках с 1947 года, являясь универсальным страховщиком. Согласно рейтингу агентства Expert, Ингосстрах имеет стабильное развитие на перспективу, экономическая устойчивость – положительная. Лицензия Центробанка №0928 дает право на ведение страховой деятельности.

Очевидно, что все три компании работают согласно лицензиям и имеют стабильно высокие рейтинги. Поэтому стоит продолжить сравнение, где будет выгоднее оформить полис ОСАГО онлайн через интернет.

Нюансы оформления полиса

Рассматривая, где лучше купить ОСАГО онлайн, оцените все тонкости заказа е-ОСАГО. Сравним, что предлагают РЕСО, АльфаСтрахование или Ингосстрах:

На сайте РЕСО-Страхование можно воспользоваться калькулятором: введя госномер авто, пользователь получить автозаполнение части данных. На все оформление полиса уходит около 5 минут, готовый документ придет на электронную почту и в мобильное приложение. Компания оперативно напоминает о сроке окончания полиса, а также предоставляет дополнительную помощь - например, в мобильном приложении есть возможность круглосуточного вызова эвакуатора бесплатно.

В АльфаСтраховании можно получить как быстрый расчет полиса (без коэффициентов), так и персональный расчет со скидками - «Рассчитать и купить». Для ускорения процесса можно указать госномер авто и данные заполнятся автоматически. Готовый полис отправляют в мобильное приложение и на почту.

На сайте Ингосстрах рассчитать стоимость ОСАГО можно онлайн всего за 2 минуты. Узнать предварительную цену удобно при помощи онлайн-калькулятора, при указании госномера авто часть полей заполнится автоматически. Полис также хранится как на почте, так и в мобильном приложении.

Итак, все представители упростили процесс оформления е-ОСАГО, внедрив возможность автоматического заполнения данных. Кроме того, Е-ОСАГО от любой из трех компаний автоматически зачисляется в базу Российского союза автостраховщиков, где его всегда можно проверить на подлинность.

Вопросы оплаты полиса

Выясняя, как самому оформить полис ОСАГО по интернету, не упустите из вида важные нюансы касаемо оплаты:

В РЕСО-Гарантия на сайте можно как оплатить новый полис, так и пролонгировать имеющийся. Дополнительно можно оформить полис допответственности – он увеличит страховой лимит до 3 млн рублей и дает 100-процентное возмещение убытков (не учитывая износ запчастей).

В АльфаСтраховании оплатить на сайте можно только полис для категории В, можно как оплачивать новый полис, так и продлить действующий. В данной компании допускается как оформление стандартного годового полиса, так и 20-дневного. Минимальная дата начала страховки – через 3 дня от текущей даты. Продлевать страховку допускается не ранее, чем за 60 дней до окончания срока.

В Ингосстрах можно как оформлять новые полисы, так и продлять имеющиеся (это допускается делать не ранее, чем за 60 дней до окончания полиса). Дополнительно здесь можно оформить и оплатить полис ДСАГО (для тех случаев, когда покрытия по ОСАГО не хватает для возмещения ущерба).

Наличие программ лояльности и дополнительных сервисов

Как уже понятно, оформить полис можно в любой из компаний. Но чтобы получить максимум выгоды, стоит сравнить, что лучше, РЕСО-Гарантия или АльфаСтрахование, либо Ингосстрах, в вопросе дополнительных бонусов для клиентов:

В РЕСО-Страхование можно получить кэшбэк 2,5%, если оплатить е-ОСАГО картой Platinum. За безаварийность вас будут ждать регулярные скидки, а за счет полиса ДГО можно расширить лимит ОСАГО до 3 млн рублей, покрывая 100% ущерба.

В АльфаСтраховании тоже учитывается безаварийность – если за 10 лет не стать участником ДТП, можно рассчитывать на скидку 50%.

В Ингосстрах можно оформить не только ДСАГО, чтобы покрыть ущерб, если суммы по ОСАГО не хватает. Здесь также есть продукт «Автозащита», по которому вам возместят разницу между суммой ущерба в ДТП и суммой страховых выплат с учетом износа (продукт подходит только для авто категории В не старше 5 лет). Скидки за безаварийность рассчитываются, как и в других компаниях.

Если вы ищете, где самое дешевое ОСАГО онлайн, стоит сразу отметить – в рассрочку ни одна из компаний данную услугу не предоставляет. Поэтому стоит соблюдать ПДД, чтобы получать скидки за безаварийный стаж, экономя таким образом.

Всё о страховом случае

Если вы уже разобрались, как оформить страховку на автомобиль через интернет, важно узнать и то, как поступить в случае ДТП – куда обращаться и какие сроки соблюдать.

В АльфаСтраховании обязательно зафиксировать аварию в мобильном приложении «АльфаСтрахование Мобайл». Также можно обратиться по телефону в контактный центр и в течение 5 календарных дней отправить письменное заявление с пакетом документов в офис.

В РЕСО-Страхование нужно оформить аварию по Европротоколу либо с ДПС, затем в течение 5 дней (не считая праздничных и выходных) уведомить компанию и направить извещение. При этом подать документы по страховому случаю можно как лично, так и через личный кабинет.

В Ингосстрах после оформления аварии нужно зафиксировать ее в мобильном приложении «Помощник ОСАГО». Также нужно направить в страховую пакет документов – сделать это можно в любом офисе, либо в том же приложении. Для получения возмещения необходимо обратиться в страховую организацию с заявлением о возмещении убытков в течение 5 рабочих дней.

Итак, выбирая между Ингосстрах, РЕСО или АльфаСтрахование, заметим: везде можно удобно зафиксировать ДТП и направить документы через приложение или личный кабинет. При этом в РЕСО в срок 5 дней не входят выходные и праздники, в отличие от АльфаСтрахования и Ингосстраха.

Важно: максимальный размер выплат в каждой из страховых, согласно действующему законодательству – 500 тысяч для покрытия ущерба жизни и здоровью, и 400 тысяч – на покрытие ущерба имуществу.

Документы для получения компенсации

Выбирая между Ингосстрах, АльфаСтрахование или РЕСО, что лучше, стоит оценивать и по необходимому пакету документу для возмещения ущерба. Давайте сравним, что требует каждая из компаний.

В АльфаСтрахование обязательный объем документации включает:

Заявление о страховом случае

Оригинал полиса

Извещение о ДТП

Свидетельство о госрегистрации юрлица либо паспорт

Документы на транспорт

Удостоверения водителей, имеющих право на управление ТС

Диагностическая карта, талон ТО или государственного техосмотра

В РЕСО-Страхование в список документов входят:

оригинал полиса и заявление о страховом случае

извещение об аварии

ПТС либо СТС на авто

паспорт

если заявление пишет не владелец авто - доверенность от него обращение и получение страховых выплат

для лиц без гражданства РФ может потребоваться перевод на русский язык документов на транспорт и паспорта. Перевод нотариально заверяется

водительское удостоверение человека, находившегося за рулем авто при ДТП

фото либо с места аварии (при наличии)

фото страховки остальных участников аварии (при наличии)

В Ингосстрах понадобится предоставить:

Заявление о страховом случае

Извещение о ДТП

Документы на автомобиль + личные документы собственника авто (паспорт)

Удостоверение водителя, имеющего право на управление ТС

Фото- и видеосъемка с места аварии (при ее наличии)

Списки практически идентичные. Несмотря на то, что видео и фото не обязательны для предоставления – не стоит ими пренебрегать. Они могут повлиять в вашу пользу при рассмотрении всех обстоятельств ДТП. Учитывайте это, выбирая, что лучше – АльфаСтрахование или РЕСО-Гарантия, либо Ингосстрах.

Чего ждать после аварии – повысится ли стоимость полиса

Если при текущем полисе е-ОСАГО вы попали в аварию – на следующий полис вас будет ожидать повышение стоимости, какую бы страховую вы ни выбрали.

Самый важный показатель, влияющий на стоимость – коэффициент бонус-малус. Это показатель безаварийного вождения: чем дольше безаварийная езда, тем меньше коэффициент и ниже цена страховки. Максимально скидка составляет 50% от цены полиса за безаварийность. При попадании в ДТП коэффициент возрастает в среднем на 0,3 за каждую аварию. Максимально возможный КБМ – 2,45, когда к стандартной цене полиса вам приплюсуют 145%. Пересматривается КБМ ежегодно, при оформлении нового полиса ОСАГО.

Наглядное сравнение для вашего удобства

Раздумывая, что лучше для ОСАГО, АльфаСтрахование или РЕСО, либо Ингосстрах, для экономии времени используйте нашу удобную таблицу. Здесь наглядно представлены ключевые различия.

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