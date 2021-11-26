Где найти хорошие курсы дизайнера: выбираем онлайн-школы с трудоустройством

Творческие профессии в сфере дизайна привлекают не только возможностью работать «на себя», но и высоким уровнем зарплаты и безграничными возможностями развития. Найдя качественное обучение или курсы с трудоустройством в должности дизайнера, можно дать волю своим творческим умениям.

Фото: freepik.com

Наиболее востребованные дизайнерские профессии

Направлений дизайна можно выделить более десятка, но наиболее востребованы сегодня три из них:

Веб-дизайнер - работает над внешним видом сайтов. Он творит графику и анимацию, умеет так оформить интерфейс сайта, расположив контент, чтобы привлечь больше посетителей. Веб-дизайнеры активно практикуют работу с графическими редакторами и конструкторами сайтов, умеют обращаться с типографикой и цветовой палитрой. Их главная задача – при помощи визуальных решений влиять на восприятие бренда на сайте, способствуя его продаваемости.

Графический дизайнер – специалист, создающий для брендов и компаний фирменные стили, узнаваемые логотипы, работает с визуальным оформлением рекламы, коммерции и соцсетей. Без участия этого профессионала не обходится создание упаковок и фирменных вещей и сувениров компании. Если отметить плюсы и минусы профессии «графический дизайнер» - это могут быть постоянные логотипы, работы со шрифтами, иллюстрации, растры и векторы в графических редакторах, веб-верстка и печать. Если такие вещи вас не пугают – стоит попробовать.

Дизайнер интерьеров - отвечает за преображение домов и квартир, работая с различными чертежами, 3D-визуализациями и рендерами. Он отлично умеет сочетать текстуры и цвета в интерьере, разрабатывать стилевую концепцию и решения по планировке помещения. Такой специалист легко отличит хай-тек от ар-нуво, а также выполнит декорирование интерьера с учетом пожеланий заказчика по оттенкам и свободному пространству. Если вас заинтересовала профессия «дизайнер интерьера», плюсы и минусы будут отличаться для каждого – одним работа по планированию помещений будет постоянно интересна, для других это окажется ограниченная сфера деятельности.

Итак, вполне очевидно, чем отличаются эти направления – сферой работы. Один специалист работает с интерьером помещений, второй – эксперт по узнаваемым логотипам, третий мастерски взаимодействует с сайтами.

Средний уровень заработной платы

Подыскивая для себя лучшие онлайн-курсы в направлениях дизайна, полезно будет учитывать информацию о среднем заработке и о том, сколько можно зарабатывать максимально:

Веб-дизайнер может получать от 40 тысяч на начальном уровне до 150-200 тысяч на высоких должностях. Средняя зарплата составляет 65 тысяч.

Графический специалист в среднем получает 55 тысяч рублей. Диапазон зарплат – от 38 до 100 тысяч и более, все зависит от опыта и раскрученности личного бренда.

Дизайнер интерьеров в среднем зарабатывает 60 тысяч рублей. В зависимости от карьерного роста, можно получать от 30 до 250 тысяч в месяц.

Важный момент – в любом из этих направлений можно трудоустроиться как в компанию, так и работать «на себя» путем фриланса, параллельно развивая личный бренд. Крупные дизайнеры с известным именем и хорошей репутацией получают в 2-3 раза больше упомянутых цифр.

Где пройти надежные курсы

Если вы подбираете онлайн-курсы графического дизайна или же курсы веб-дизайна, не выходя из дома, любую из трех рассматриваемых профессий можно освоить в режиме онлайн в современных школах – Нетология, Skillbox или Geekbrains. Обязательно стоит сравнить все отличительные моменты каждой из школ, прежде чем останавливать свой выбор на одной из них.

В школе Скиллбокс обучают людей цифровым процессиям с 2016 года, площадка признана явным лидером онлайн-образования и дважды получала премии Рунета. В сфере дизайна вас ждет 22 профессии и 71 курс, разрабатываемые в партнерстве с компаниями-лидерами отрасли. Учеба проходит в формате готовых лекций, чтобы каждый мог совмещать новые знания с текущей работой, декретом или личными делами. Бесплатные курсы графического дизайна с нуля здесь не предусмотрены –зато учеников ждет интересный «Лекторий» с бесплатными лекциями по разным тематикам, а также раздел «Медиа» с актуальной информацией из мира обучения дизайну и прочим профессиям.

Нетология работает с 2014 года, предлагая своим ученикам на выбор 18 профессий и 23 курса в направлении дизайна. Площадка практикует обучение в смешанном формате – готовые видеолекции и живые вебинары дважды в неделю по вечерам. Также платформа радует разделом «Медиа Нетологии» с огромным количеством статей на актуальные тематики по всем преподаваемым направлениям. Если вы ищете для знакомства бесплатные онлайн-курсы по веб-дизайну или бесплатные курсы дизайна интерьера для начинающих – загляните в раздел «Учиться бесплатно». Там вас ждут короткие вебинары, которые помогут лучше определиться с дальнейшей сферой обучения.

Онлайн-платформа Geekbrains запущена с 2010 года, изначально специализируясь на программировании. Сегодня здесь вас ждет 23 профессии и 15 интенсивов и коротких курсов из сферы дизайна. В Гикбрейнс обучение проходит в формате живых вебинаров на 70%, остальные 30% - готовые видеолекции. А дополнительно расширять свой кругозор можно при помощи базы знаний с познавательными статьями от компании. Если вы хотели попробовать бесплатные дистанционные курсы с сертификатом, стоит начать с бесплатного вебинара по веб-дизайну или дизайну интерьеров – сертификат получить не получится, зато слушателям даются спецпредложения на дальнейшее обучение.

Итак, больше всего направлений из области дизайна ждут вас в Скиллбокс. Здесь же удобнее всего учиться – не придется подстраивать свой личный график под живые онлайн-вебинары. Стоит отметить большой ассортимент курсов каждой из школ – помимо дизайна, здесь можно освоить азы маркетинга, инженерии или же пройти обучение программированию с нуля.

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Длительность обучающего процесса

Сравнивая, что подойдет вам больше, профессия «декоратор интерьера», работа сайтами или логотипами, нужно учитывать длительность обучения. Давайте сравним, что предлагает каждая из онлайн-платформ:

В школе Skillbox с нуля освоить профессии получится за:

Веб-дизайнер – 24 месяца

Графический дизайнер – 24 месяца

Дизайнер интерьеров – 12 месяцев

Платформа Нетология готова сделать из вас специалиста в следующие сроки:

Веб-специалист – 11 месяцев

Графический дизайнер – 9 месяцев и 16 месяцев (расширенный курс)

Дизайнер помещений – 14 месяцев

На площадке Geekbrains обучиться данным специальностям можно за период:

Веб-дизайнер – 10-11 месяцев (две программы с немного отличающимся наполнением)

Графический специалист – 12 месяцев

Дизайнер интерьера – 12 месяцев для жилых помещений и 24 месяца – жилые + общественные

Обратите внимание: часть из курсов по дизайну от Гикбрейнс проводятся на базе площадки Скиллбокс – такие обучения обозначены символом S в каталоге. Уроки и задания в этом случае будут выполняться на сайте Скиллбокс, и сертификат также будет выдан от данной школы.

Преподавательский состав онлайн-школ

От того, кто и как дает студентам необходимые знания, зависит качество обучения по итогу. Если вы ищите, где учат на графического дизайнера или веб-специалиста, давайте сравним преподавательский состав на каждой из площадок:

В Скиллбокс своим опытом делятся сотрудники крупнейших арт-бюро и компаний, среди которых – Design lead в Тинькофф, веб-дизайнер и арт-директор бюро «Синий муравей», руководитель студии OKTAEDER и др.

В школе Нетология преподают специалисты ведущих дизайн-студий, например, креативный директор Notamedia, арт-директор Mish.design, руководитель отдела дизайна AFFINAGE и др.

На площадке Гикбрейнс лекции также проводят дизайнеры и специалисты с опытом работы от 5 лет, среди них – Ex-дизайнер студии Артемия Лебедева, дизайнер агентства B2B Creative, креативный директор Intourist Thomas Cook и др.

Итак, лекторы всех площадок одинаково профессиональны и отличаются наличием личной практики. Поэтому в качестве дистанционного обучения можно не сомневаться!

Стоимость обучения и наличие скидок

Теперь вы знаете, что должен уметь графический дизайнер и сколько времени займет обучение с нуля веб-дизайну. Для принятия решения о том, где начать проходить курсы, осталось ознакомиться с ценами.

Обучение на веб-дизайнера будет стоить:

В школе Скиллбокс – 11126 рублей в месяц без скидки и 6119 рублей со скидкой

На площадке Нетология – от 4162 рублей в месяц (при рассрочке)

В школе Гикбрейнс – 2764 рубля без скидки и 2073 рубля со скидкой

За курсы графического специалиста понадобится заплатить:

В Skillbox – 11700 рублей без скидки и 6435 рублей со скидкой

В Geekbrains – 5542 рубля без скидки и от 3048 рублей со скидкой

В Нетологии –от 3372 рублей в месяц

Стать дизайнером интерьеров можно, заплатив:

В Скиллбокс – базовый тариф 11228 рублей и 6175 рублей со скидкой

В Гикбрейнс – от 5542 рублей по базовому тарифу и от 3048 рублей со скидкой

В Нетологии – от 3745 рублей в месяц

Сопоставив, сколько нужно учиться на графического дизайнера и других специалистов, с ежемесячными платежами, можно отметить, что дешевле всего стать веб-дизайнером – на площадке Гикбрейнс, а графическим дизайнером – в Нетологии. А вот в Скиллбокс обучение наиболее дорогое – и это вполне логично. Именно эта платформа больше всего детально проработанных программ обучения, в каждой из которых принимают участие партнеры-ведущие компании разных отраслей. Также только Скиллбокс дает больше возможностей для трудоустройства – о них вы узнаете далее.

Наличие рассрочек или кредитов на обучение

Поскольку сумма за разовую оплату обучения доступна не всем, онлайн-школы предлагают возможность оформления рассрочки. В Skillbox и Geekbrains можно оформить рассрочку на срок до 36 месяцев, в Нетологии – на 24 месяца. Вместо рассрочки также всегда можно оформить кредитную карту от Альфа-Банка «100 дней без %» - с ней можно оплатить обучение и постепенно вносить средства обратно на кредитку тогда, когда это удобно.

Трудоустройство: гарантии после прохождения курсов

Обучение на графического дизайнера или любую другую специализацию – лишь половина вопроса. Чтобы курсы окупились, важно найти достойную работу с хорошим заработком. И в этом онлайн-школы готовы поспособствовать.

Выбрав обучение из раздела «Професссии» в Скиллбокс, можно получить хорошие гарантии трудоустройства. Завершая обучение, вы становитесь участников центра карьеры и вместе с персональным консультантом начинаете подготовку резюме и портфолио. Также для студента организуют три собеседования с партнерами школы для возможности трудоустройства – это могут быть Вконтакте, Rambler, Red_mad_robot, Tinkoff и др.

Ученики Гикбрейнс становятся участниками карьерного центра, получая при этом доступ к открытым вакансиям партнеров школы, среди которых - Paragon, ВТБ, Сбербанк, Mail.ru Group и др. Также будет оказана помощь в составлении портфолио и резюме.

В школе Нетология учеников обучают работе с резюме и портфолио, раскрывают секреты общения с работодателями. После завершения обучения можно подать свою заявку в школу трудоустройства Нетологии – лучших студентов возьмут к себе Beeline, Skyeng, Альфа-Банк, Касперский и др.

Заметим, что только на платформе Skillbox вам будет организовано 3 собеседования – это дает больше гарантий для трудоустройства. Поэтому в вопросе трудоустройства это наиболее выгодная онлайн-школа дизайна интерьера или веб-дизайна.

Коротко о важном: сравнение трех школ

Чтобы быстро узнать, чем отличаются популярные платформы для дистанционного обучения, воспользуйтесь нашей удобной обзорной таблицей.

Если вы хочется максимально детально узнать, что лучше из IT-школ: Нетология, Geekbrains или Skillbox, мы уже подготовили полное сравнение специально для вас.

Выбираем обучение в Geekbrains

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Нетологии

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