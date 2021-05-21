Где покупать недорогую одежду для беременных: ТОП-5 интернет-магазинов

В период долгожданной беременности любой женщине хочется выглядеть стильно и при этом наслаждаться комфортом даже в самый активный день. Предпочтение отдается безопасным и элегантным вещам из качественных материалов. Мы подскажем, где покупать недорогую одежду для беременных, которая устроит вас по всем параметрам.

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Советы по гардеробу для будущих мам

Многие женщины спрашивают, когда стоит покупать одежду для беременных. Рассмотрим рекомендации к составлению гардероба будущей мамы на разных сроках ожидания малыша:

1 триместр . В этот период женская фигура меняется незначительно, может немного увеличиться грудь, а животик еще не начинает выделяться. Приобретать специальные вещи для беременных необязательно, а вот отказаться от узких джинсов и высокого каблука точно стоит.

. В этот период женская фигура меняется незначительно, может немного увеличиться грудь, а животик еще не начинает выделяться. Приобретать специальные вещи для беременных необязательно, а вот отказаться от узких джинсов и высокого каблука точно стоит. 2 триместр . Животик начинает активно расти после 12-ой недели беременности, поэтому самое время освежить свой гардероб. Можно носить лосины с туниками, платья и сарафаны, джинсы и комбинезоны с эластичным поясом.

. Животик начинает активно расти после 12-ой недели беременности, поэтому самое время освежить свой гардероб. Можно носить лосины с туниками, платья и сарафаны, джинсы и комбинезоны с эластичным поясом. 3 триместр. После 25 недели беременности животик становится уже довольно большим по размеру. Тут точно не обойтись без специальных вещей: комбинезонов с регулируемыми лямками, длинных туник, платьев с особым кроем в области живота.

Shein: мода, доступная каждой женщине

SheIn – это интернет-магазин недорогой одежды для беременных из Китая. Покупателям нравится, что онлайн-бутик Шейн предлагает трендовые наряды, которые соответствуют последним веяниям моды.

Ассортимент вещей для беременных в Shein

В каталоге представлены:

стильные комбинезоны из натурального хлопка;

элегантные комплекты из двух предметов одежды: для прогулок и офиса;

нарядные и повседневные платья из легких материалов;

вещи из денима;

свободные брюки, леггинсы, шорты, юбки;

универсальные блузы и футболки с креативными принтами;

пляжные принадлежности.

Преимущества онлайн-бутика Шейн

Одежда для беременных из интернет-магазина Shein радует высоким качеством пошива, несмотря на низкую цену. На сайте много реальных отзывов покупателей о большинстве представленных товаров. Комментарии помогают понять, соответствует ли вещь описанию и фото, идет ли наряд размер в размер или маломерит/большемерит.

Магазин впечатляет клиентов постоянными акциями и распродажами, есть также программа лояльности: накапливайте баллы и используйте их при оплате следующих покупок.

В бутике есть бесплатная доставка при условии заказа продукции на совсем небольшую сумму. Если товар по какой-то причине вам не подошел, вы можете обменять его в течение 30 дней с момента получения посылки.

bonprix: максимум качества за минимальную цену

Бонприкс – это немецкая компания, которая занимается интернет-продажами качественной, модной и актуальной одежды. Фирма делает ставку на практичность, высокое качество материалов и пошива. Главная особенность интернет-магазина в том, что в нем можно найти практически любые размеры. Ассортимент соответствует переменчивой моде.

Выбор одежды в bonprix

Листая онлайн-каталог компании, можно выбрать для себя:

легкие и теплые платья, которые не жмут и не стесняют движений;

куртки с защитной вставкой для малыша (от ветра и непогоды может быть пристёгнута дополнительно);

шорты, юбки, брюки, блузы, рубашки, футболки на любую погоду и случай;

универсальные туники свободного кроя;

бюстгальтеры, трусики и купальники из приятных к телу материалов;

элегантные куртки, плащи и пальто.

Хит продаж Bonprix – комбинезон для беременных

Женский джинсовый комбинезон для беременных от Бонприкс – must-have для каждой будущей мамы. Такой наряд можно надеть на прогулку и встречу с друзьями, для похода в магазин и длительной поездки в транспорте. Комбинезон пошит из эластичного материала, поэтому идеально садится по фигуре, не жмет и не сдавливает кожу. Лямки можно регулировать по длине. Пояс с резинкой повторяет форму растущего живота. Судя по отзывам, модель идет четко размер в размер. Присмотреть множество оригинальных моделей по разным ценам можно на bonprix.

Преимущества магазина Бонприкс

Помимо большого ассортимента интернет-бутик может похвастаться приятными расценками. Тут практически все время действуют распродажи, акции, в том числе с промокодами.

В крупных городах России в случае курьерской доставки есть возможность примерки. Стоимость доставки зависит от выбранного способа. Кроме того, можно получить бесплатную доставку, подписавшись на информационную рассылку на официальном сайте.

Заказанный товар вам не подходит? У вас есть право вернуть его обратно в магазин или запросить обмен в течение 14 дней с момента получения.

Mothercare (Мазакея): британское качество и модный стиль

Сеть британских магазинов Mothercare предлагает большой ассортимент товаров для детей и родителей, включая одежду для будущих мам. Девиз бренда – делать беременность и материнство приятными и легкими. Компания делает ставку на высокое качество материалов и современность каждой модели.

Ассортимент товаров

Российский интернет-магазин известной марки предлагает:

джинсы и леггинсы;

удобные комбинезоны;

легкие и элегантные платья;

футболки, блузки рубашки на все случаи жизни;

шорты и юбки;

повседневные джемперы;

комфортное нижнее белье и купальники.

Ассортимент товаров небольшой, зато актуальный.

Выбор одежды в Bonprix

Плюсы интернет-магазина для беременных Мазакея

Одежда для беременных Мазакея постоянно получает высокие оценки покупателей. Женщины пишут, что:

вещи отлично садятся по любой фигуре;

даже облегающая одежда не стесняет движений;

продукция соответствует модным трендам.

Магазин периодически проводит акции и распродажи, в том числе для новых покупателей. Для постоянных клиентов действует Клуб привилегий. Программа лояльности открывает доступ к подаркам и скидкам, в том числе ко дню рождения.

Обменять или вернуть товар, который вам не подходит, можно тоже в течение 30 дней. Стоимость доставки зависит от местоположения клиента. При покупке на определенную сумму доставка будет бесплатной.

Кенгуру: мультибрендовый шопинг

Сеть российских бутиков Кенгуру специализируется на продаже одежды и аксессуаров для детей и их мам. Тут продается стильная одежда для беременных известных марок: Pietro Brunelli, Attesa, Dan Maralex, Paige. Кроме того, женщин привлекают готовые луки, в том числе составленные звездами. Можно легко придумать удачный образ, руководствуясь фотопримерами.

Ассортимент одежды для будущих мам

На сайте Кенгуру можно заказать:

трендовые комбинезоны для беременных;

джинсы, леггинсы, юбки и брюки в любом стиле;

повседневные и классические платья;

деловые рубашки и роскошные блузы;

наряды из кашемира и трикотажа;

универсальные топы и футболки;

уютные комплекты для дома.

Кроме того, тут продаются симпатичное нижнее белье и полезные аксессуары.

Достоинства магазина Кенгуру

Главный плюс онлайн-бутика – оригинальная брендовая продукция. Девушкам нравится, что компания предлагает действительно модные и актуальные вещи, которые позволяют ощущать себя королевой даже в последнем триместре.

Продавец также радует клиенток регулярными акциями, межсезонными распродажами и программой лояльности. В зависимости от того, на какую сумму вы сделали покупки в магазине, вы получаете один из нескольких вариантов карты привилегий. Она позволяет экономить на одежде от 5 до 20%.

Обмен и возврат нарядов надлежащего качества возможен в течение 14 дней с момента совершения покупки. Доставка, в основном, платная. Получить товар без лишних транспортных расходов можно при условии заказа на довольно внушительную сумму. Сэкономить на доставке также позволяют секретные купоны, которые представлены на нашем сайте.

La Redoute: французское изящество на каждый день

Может ли недорогая одежда для беременных быть не только удобной, но и изысканной, женственной, элегантной? Да, если речь идет о бутике французского ритейлера La Redoute! Уже больше 100 лет компания помогает женщинам экспериментировать с модой и ощущать себя неповторимыми в любой жизненной ситуации.

Ассортимент компании

В каталоге будущих мам ждут:

симпатичные комбинезоны, брюки, юбки, шорты;

универсальные платья и модели с яркими принтами;

джинсовые наряды;

оригинальные купальники;

свободные парки и куртки на холодный сезон.

Ассортимент не слишком большой, но на сайте представлены вещи, которые отвечают модным тенденциям и отличаются достойным качеством.

Особенности магазина La Redoute

Покупателям нравится, что компания предлагает широкую размерную сетку продукции и постоянно радует грандиозными скидками на избранные модели. Это не только межсезонные распродажи, но и акции, например, перед праздниками, дисконт на последние размеры, оставшиеся на складе. Периодически по промокоду можно получить скидку на первую покупку в онлайн-бутике. Подписавшись на новостную рассылку на сайте, также можно увеличить свою выгоду.

На портале можно ознакомиться с отзывами о товарах, причем отклики оставляют клиенты по всему миру. Есть также услуга помощи стилиста в составлении модного образа.

Главный плюс магазина в сравнении с другими – возможность обмена и возврата в течение 90 дней с момента покупки. Стоимость доставки зависит от выбранного способа отправки товара.

Составить гардероб для беременной женщины без огромных затрат помогут секретные купоны на скидку, которые представлены ниже. На сайте безопасного сервиса BeriBuy вас ждут уникальные промокоды в лучшие магазины для будущих мам. Одевайтесь стильно и наслаждайтесь комфортом, а мы позаботимся о вашей выгоде во время онлайн-шопинга!