Где взять микрозайм без отказа. Узнаем, что лучше - Кредит плюс, Миг кредит или Манимен

Практически все из нас сталкивались с жизненными обстоятельствами, когда деньги нужны мгновенно. Наш детальный обзор поможет узнать, что лучше из микрозаймовых компаний - Кредит плюс, Миг кредит или Манимен, где взять микрозайм без отказа онлайн и не переплатить при этом.

Микрозайм или кредит: что лучше брать

Если потребность в деньгах застала вас врасплох, есть два основных варианта – кредит и микрозайм. Давайте разберемся, что будет удобнее. Во-первых, для оформления кредита в банке чаще всего понадобится ждать рабочих дней, ждать решения по заявке и потом ехать в банк для подписания документов. Микрозаймы же оформляются круглосуточно в онлайн-режиме, подписание документов и получение средств также происходит, не выходя из дома. Во-вторых, при одобрении кредита в банке перечисления денег на карту можно ждать от получаса до суток. В МФО же вас ждет мгновенный займ – после принятия решения деньги уже через 1-2 минуты будут на вашем счете.

Третье различие – в банке нельзя оформить кредит всего на несколько дней или на небольшую сумму (например, на пару тысяч). А сервисы микрозаймов дают деньги в долг на карту даже на короткие периоды.

ВАЖНО: чтобы не столкнуться с «мелким шрифтом» в договоре с неоправданными пунктами или не нарваться на посредников с высоким процентом, выбирать сервис стоит среди тех компаний, которые зарегистрированы в Государственном реестре МФО. Сегодня лидеры среди них – Кредит Плюс, Миг кредит либо Манимен.

Коротко о важном: где надежно брать займы

Конечно же, пригодится понимание, что лучше - Кредит плюс, Миг кредит или Манимен. Вот краткая характеристика трех сервисов:

Кредит плюс – онлайн-платформа с круглосуточной поддержкой. Она работает по всей России, позволяя подать заявку на займ с любого устройства (от смартфона до планшета). На заполнение заявки уходит не более 6 минут, а на получение средств – всего 2 минуты. Клиентам гарантируется европейское качество и надежность.

Миг Кредит – лидер на рынке МФО России по размеру портфеля микрозаймов с постепенным погашением. Сервис отличается современной скоринг-системой, позволяющей принимать решение по клиентским заявкам с максимальной скоростью. Компанию отличает высокий рейтинг кредитоспособности, успешно выдав более 1,1 миллиона микрозаймов.

Манимен – полностью автоматизированный дистанционный сервис, работающий с 2012 года. Компания успешно выдала займы более, чем 7,9 миллионам клиентов, благодаря чему получила наивысший рейтинг кредитоспособности в РФ. Пользователей ждет не только IT-платформа с интуитивно понятным интерфейсом, но и антифрод-система, распознающая мошеннические действия и блокирующая их.

Чтобы детальнее разобраться в отличиях, давайте сразу перейдем к тому, какие требования к заемщику предъявляет каждая из компаний.

Условия для будущих клиентов

Выбирая, где взять денег прямо сейчас в форме микрозайма, обращайте внимание на то, какие условия каждый из онлайн-сервисов предъявляется к своим возможным клиентам:

Кредит плюс требует только наличия паспорта, гражданства и возраста от 22 до 70 лет

Для сервиса Миг кредит необходим возраст от 21 года, прописка и российский паспорт, а также наличие дохода

На сайте Манимен требуется возраст от 18 до 70 лет, наличие российского паспорта и гражданства, а также СНИЛС

Заметим, что подбирать поручителей или документально подтверждать свои доходы не требует ни одна из площадок. При этом меньше всего условий по возрасту и документам – в Кредит плюс.

Сколько денег и на какой срок можно взять

В зависимости от нужной вам суммы, могут подойти не все микрозаймовые площадки. Сравните, сколько и на какой период можно взять у лидеров онлайн-рынка:

В Migcredit дают от 3 до 100 000 рублей на срок от 5 дней до 52 недель

В Credit plus доступно от 1 до 100 тысяч на период от 5 дней до 52 недель

В МаниМен можно получить от 1500 до 80 000 на период от 5 дней до 18 недель

Заметим: выбирая между Кредитплюс, Миг кредит или Манимен по сумме, больше всего можно получить в первых двух вариантах. Также они предлагают и самый длительный период.

Дополнительные бонусы и сервисы

Помимо вышеперечисленных сумм и сроков, которые могут предложить Мигкредит, Кредит плюс или Манимен, каждая площадка старается удивить клиента интересными бонусами или программами лояльности. Давайте сравним, что выгодного есть у каждого из рассматриваемых сервисов:

На сайте Мигкредит первый займ можно оформить под 0% (до 5000 на 10 дней). Также компания удивляет уникальными онлайн-сервисами (Налоговый вычет, Теледоктор, Личный адвокат и Защита будущего).

В Манимен первый займ на срок до 21 дня и на сумму до 30 тысяч будет доступен по ставке 0% всем новым клиентам. Не упустите из вида и бонусную программу компании – за каждый вовремя закрытый займ вы будете получать на свой баланс в личном кабинете бонусные рубли. Их можно обменивать на погашение процентов по текущим займам, оплату реструктуризации, либо поменять на сертификаты от магазинов-партнеров (М.Видео, Эльдорадо, Летуаль и др.).

В Кредитплюс новым клиентам гарантирован первый займ под 0% (до 30 000 сроком до 20 дней). В компании также действует программа лояльности, постоянные клиенты могут получать скидки на микрозаймы до 25%

Итак, выбирая между Мигкредит, Кредит плюс либо Манимен, очевидно, что первый займ без переплаты можно взять в любом из сервисов. Если же вы планируете брать микрозаймы неоднократно, ориентируйтесь на то, какие из бонусов более привлекательны конкретно для вас.

Можно ли взять займ без работы или с плохой историей

Чаще всего люди задаются вопросом, где взять микрозайм без отказа, когда жизненные обстоятельства не самые хорошие. Это может быть отсутствие официальной работы, испорченная кредитная история, пенсионный возраст, когда в банках кредиты уже практически не дают.

Если вы подбираете МФО, которые дают деньги всем, то три рассматриваемых компании – лучшее решение. Здесь нет скрытых комиссий и непонятных условий договора. Платформы более лояльны к заемщикам, чем банки – они с большой вероятностью выдадут займы онлайн на карту, даже если у вас нет работы или официального дохода. Также вам не понадобится отчитываться, на что планируется расходовать деньги, ведь все займы будут нецелевыми. И главное - собираясь взять микрозайм без процентов первый раз, и даже пятнадцатый раз, вам не придется собирать кучу бумаг и подтверждающих справок.

Как можно получать и возвращать деньги

Итак, мы разобрались с суммами и сроками. Самое время сравнить, какими способами можно получить займ и затем возвращать его – это поможет определиться, что лучше, Мигкредит или Манимен, либо Кредит плюс:

В MoneyMan заказать средства можно на банковскую карточку или счет, либо получить наличными в пунктах выдачи системы Контакт. Возврат займа осуществляется при помощи карты на сайте, наличными в терминалах компаний-партнеров или Московского кредитного банка, с QIWI-кошелька либо через Элекснет.

В Credit plus средства придут на банковскую карту, банковский счет либо через систему Контакт. Возвращать микрозайм можно карточкой на сайте, наличными через Contact, через QIWI-кошелек либо банковским переводом.

В Миг кредит получить микрозайм срочно можно на банковскую карту, либо через платежные система Золотая Корона или Contact. Отдавать деньги можно онлайн при помощи карты, наличными в салонах связи или в банках-партнерах, а также по платежным системам Золотая Корона или Contact, и через терминалы Элекснет и QIWI.

Очевидно, что все три платформы дают микрозайм на длительный срок без процентов с практически одинаковыми способами получения и возврата денег. Больше всего вариантов по возврату предлагает Миг кредит.

Что будет в случае просрочки оплаты

Любая компания, будь то Кредит плюс, Мигкредит или Манимен, как и все банки, устанавливает определенные штрафы за невнесение платежей по микрозайму вовремя:

На сайте Манимен за каждый день просрочки будет начисляться 1% в день + неустойка в размере 20-40% годовых (исходя из общей суммы долга)

На сайте Мигкредит при займах с постепенным погашением будет начисляться неустойка 0,1% от суммы долга, а при займах с единовременным погашением неустойка составляет 20% годовых

В компании Кредит плюс за неоплату вовремя вас будет ждать неустойка около 20% годовых + 0,05% от суммы долга в день

Чтобы не переплачивать, всегда заранее обращайтесь за услугой продления срока платежа в личном кабинете, если вы понимаете, что нужной суммы пока нет. Однако помните, что каждый сервис вправе отказать в продлении – особенно, если пользоваться ими неоднократно. Учитывайте это, выбирая, какие займы дают без отказа.

Migcredit, Creditplus или Манимен - что лучше наглядно

Для вашего удобства мы подготовили обзорную таблицу. С ее помощью вы оцените, где срочно взять деньги без отказа, без проверки и мгновенно, и выберите для себя подходящий сервис.

Итак, если вы выбираете МФО онлайн, которые реально дают деньги, любой из трех вариантов будет по-своему удобен и надежен. Не забывайте, что хоть шансы одобрения здесь и высоки, но не стоит этим злоупотреблять: вносите все платежи вовремя, чтобы не портить кредитную историю, и получайте дополнительные бонусы за это.

Важные советы для тех, кто оформляет займ на карту без отказа

Микрозайм без проверки и мгновенно – это вполне реально, как мы уже выяснили. Возьмите на вооружение несколько несложных советов, которые пригодятся в работе с любым из сервисов микрозаймов:

Не пользуйтесь услугами посредников, чтобы не отдавать огромные проценты – оформляйте займ только на официальном сайте выбранной вами компании

Храните чек о внесении денег до момента, пока не увидите поступление суммы в личном кабинете

Проверьте, чтобы счет был закрыт, как только вносите последний платеж по микрозайму. Также через техподдержку можно запрашивать справку о закрытии микрозайма – для надежности

Выбирая микрозаймы, которые дадут одобрение сто процентов, обязательно имейте на счету карты, куда вы планируете получать займ, небольшую сумму (хотя бы 20 рублей). Иногда это требуется для привязки карты к личному кабинету

Оформить микрозайм в Миг кредит

Оформить микрозайм в MoneyMan

Оформить микрозайм в Кредит плюс

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