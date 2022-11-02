Где взять микрозайм без отказа. Узнаем, что лучше - Кредит плюс, Миг кредит или Манимен
Микрозайм или кредит: что лучше брать
Если потребность в деньгах застала вас врасплох, есть два основных варианта – кредит и микрозайм. Давайте разберемся, что будет удобнее. Во-первых, для оформления кредита в банке чаще всего понадобится ждать рабочих дней, ждать решения по заявке и потом ехать в банк для подписания документов. Микрозаймы же оформляются круглосуточно в онлайн-режиме, подписание документов и получение средств также происходит, не выходя из дома. Во-вторых, при одобрении кредита в банке перечисления денег на карту можно ждать от получаса до суток. В МФО же вас ждет мгновенный займ – после принятия решения деньги уже через 1-2 минуты будут на вашем счете.
Третье различие – в банке нельзя оформить кредит всего на несколько дней или на небольшую сумму (например, на пару тысяч). А сервисы микрозаймов дают деньги в долг на карту даже на короткие периоды.
ВАЖНО: чтобы не столкнуться с «мелким шрифтом» в договоре с неоправданными пунктами или не нарваться на посредников с высоким процентом, выбирать сервис стоит среди тех компаний, которые зарегистрированы в Государственном реестре МФО. Сегодня лидеры среди них – Кредит Плюс, Миг кредит либо Манимен.
Коротко о важном: где надежно брать займы
Конечно же, пригодится понимание, что лучше - Кредит плюс, Миг кредит или Манимен. Вот краткая характеристика трех сервисов:
Кредит плюс – онлайн-платформа с круглосуточной поддержкой. Она работает по всей России, позволяя подать заявку на займ с любого устройства (от смартфона до планшета). На заполнение заявки уходит не более 6 минут, а на получение средств – всего 2 минуты. Клиентам гарантируется европейское качество и надежность.
Миг Кредит – лидер на рынке МФО России по размеру портфеля микрозаймов с постепенным погашением. Сервис отличается современной скоринг-системой, позволяющей принимать решение по клиентским заявкам с максимальной скоростью. Компанию отличает высокий рейтинг кредитоспособности, успешно выдав более 1,1 миллиона микрозаймов.
Манимен – полностью автоматизированный дистанционный сервис, работающий с 2012 года. Компания успешно выдала займы более, чем 7,9 миллионам клиентов, благодаря чему получила наивысший рейтинг кредитоспособности в РФ. Пользователей ждет не только IT-платформа с интуитивно понятным интерфейсом, но и антифрод-система, распознающая мошеннические действия и блокирующая их.
Чтобы детальнее разобраться в отличиях, давайте сразу перейдем к тому, какие требования к заемщику предъявляет каждая из компаний.
Условия для будущих клиентов
Выбирая, где взять денег прямо сейчас в форме микрозайма, обращайте внимание на то, какие условия каждый из онлайн-сервисов предъявляется к своим возможным клиентам:
- Кредит плюс требует только наличия паспорта, гражданства и возраста от 22 до 70 лет
- Для сервиса Миг кредит необходим возраст от 21 года, прописка и российский паспорт, а также наличие дохода
- На сайте Манимен требуется возраст от 18 до 70 лет, наличие российского паспорта и гражданства, а также СНИЛС
Заметим, что подбирать поручителей или документально подтверждать свои доходы не требует ни одна из площадок. При этом меньше всего условий по возрасту и документам – в Кредит плюс.
Сколько денег и на какой срок можно взять
В зависимости от нужной вам суммы, могут подойти не все микрозаймовые площадки. Сравните, сколько и на какой период можно взять у лидеров онлайн-рынка:
- В Migcredit дают от 3 до 100 000 рублей на срок от 5 дней до 52 недель
- В Credit plus доступно от 1 до 100 тысяч на период от 5 дней до 52 недель
- В МаниМен можно получить от 1500 до 80 000 на период от 5 дней до 18 недель
Заметим: выбирая между Кредитплюс, Миг кредит или Манимен по сумме, больше всего можно получить в первых двух вариантах. Также они предлагают и самый длительный период.
Дополнительные бонусы и сервисы
Помимо вышеперечисленных сумм и сроков, которые могут предложить Мигкредит, Кредит плюс или Манимен, каждая площадка старается удивить клиента интересными бонусами или программами лояльности. Давайте сравним, что выгодного есть у каждого из рассматриваемых сервисов:
На сайте Мигкредит первый займ можно оформить под 0% (до 5000 на 10 дней). Также компания удивляет уникальными онлайн-сервисами (Налоговый вычет, Теледоктор, Личный адвокат и Защита будущего).
В Манимен первый займ на срок до 21 дня и на сумму до 30 тысяч будет доступен по ставке 0% всем новым клиентам. Не упустите из вида и бонусную программу компании – за каждый вовремя закрытый займ вы будете получать на свой баланс в личном кабинете бонусные рубли. Их можно обменивать на погашение процентов по текущим займам, оплату реструктуризации, либо поменять на сертификаты от магазинов-партнеров (М.Видео, Эльдорадо, Летуаль и др.).
В Кредитплюс новым клиентам гарантирован первый займ под 0% (до 30 000 сроком до 20 дней). В компании также действует программа лояльности, постоянные клиенты могут получать скидки на микрозаймы до 25%
Итак, выбирая между Мигкредит, Кредит плюс либо Манимен, очевидно, что первый займ без переплаты можно взять в любом из сервисов. Если же вы планируете брать микрозаймы неоднократно, ориентируйтесь на то, какие из бонусов более привлекательны конкретно для вас.
Можно ли взять займ без работы или с плохой историей
Чаще всего люди задаются вопросом, где взять микрозайм без отказа, когда жизненные обстоятельства не самые хорошие. Это может быть отсутствие официальной работы, испорченная кредитная история, пенсионный возраст, когда в банках кредиты уже практически не дают.
Если вы подбираете МФО, которые дают деньги всем, то три рассматриваемых компании – лучшее решение. Здесь нет скрытых комиссий и непонятных условий договора. Платформы более лояльны к заемщикам, чем банки – они с большой вероятностью выдадут займы онлайн на карту, даже если у вас нет работы или официального дохода. Также вам не понадобится отчитываться, на что планируется расходовать деньги, ведь все займы будут нецелевыми. И главное - собираясь взять микрозайм без процентов первый раз, и даже пятнадцатый раз, вам не придется собирать кучу бумаг и подтверждающих справок.
Как можно получать и возвращать деньги
Итак, мы разобрались с суммами и сроками. Самое время сравнить, какими способами можно получить займ и затем возвращать его – это поможет определиться, что лучше, Мигкредит или Манимен, либо Кредит плюс:
- В MoneyMan заказать средства можно на банковскую карточку или счет, либо получить наличными в пунктах выдачи системы Контакт. Возврат займа осуществляется при помощи карты на сайте, наличными в терминалах компаний-партнеров или Московского кредитного банка, с QIWI-кошелька либо через Элекснет.
- В Credit plus средства придут на банковскую карту, банковский счет либо через систему Контакт. Возвращать микрозайм можно карточкой на сайте, наличными через Contact, через QIWI-кошелек либо банковским переводом.
- В Миг кредит получить микрозайм срочно можно на банковскую карту, либо через платежные система Золотая Корона или Contact. Отдавать деньги можно онлайн при помощи карты, наличными в салонах связи или в банках-партнерах, а также по платежным системам Золотая Корона или Contact, и через терминалы Элекснет и QIWI.
Очевидно, что все три платформы дают микрозайм на длительный срок без процентов с практически одинаковыми способами получения и возврата денег. Больше всего вариантов по возврату предлагает Миг кредит.
Что будет в случае просрочки оплаты
Любая компания, будь то Кредит плюс, Мигкредит или Манимен, как и все банки, устанавливает определенные штрафы за невнесение платежей по микрозайму вовремя:
- На сайте Манимен за каждый день просрочки будет начисляться 1% в день + неустойка в размере 20-40% годовых (исходя из общей суммы долга)
- На сайте Мигкредит при займах с постепенным погашением будет начисляться неустойка 0,1% от суммы долга, а при займах с единовременным погашением неустойка составляет 20% годовых
- В компании Кредит плюс за неоплату вовремя вас будет ждать неустойка около 20% годовых + 0,05% от суммы долга в день
Чтобы не переплачивать, всегда заранее обращайтесь за услугой продления срока платежа в личном кабинете, если вы понимаете, что нужной суммы пока нет. Однако помните, что каждый сервис вправе отказать в продлении – особенно, если пользоваться ими неоднократно. Учитывайте это, выбирая, какие займы дают без отказа.
Migcredit, Creditplus или Манимен - что лучше наглядно
Для вашего удобства мы подготовили обзорную таблицу. С ее помощью вы оцените, где срочно взять деньги без отказа, без проверки и мгновенно, и выберите для себя подходящий сервис.
Итак, если вы выбираете МФО онлайн, которые реально дают деньги, любой из трех вариантов будет по-своему удобен и надежен. Не забывайте, что хоть шансы одобрения здесь и высоки, но не стоит этим злоупотреблять: вносите все платежи вовремя, чтобы не портить кредитную историю, и получайте дополнительные бонусы за это.
Важные советы для тех, кто оформляет займ на карту без отказа
Микрозайм без проверки и мгновенно – это вполне реально, как мы уже выяснили. Возьмите на вооружение несколько несложных советов, которые пригодятся в работе с любым из сервисов микрозаймов:
- Не пользуйтесь услугами посредников, чтобы не отдавать огромные проценты – оформляйте займ только на официальном сайте выбранной вами компании
- Храните чек о внесении денег до момента, пока не увидите поступление суммы в личном кабинете
- Проверьте, чтобы счет был закрыт, как только вносите последний платеж по микрозайму. Также через техподдержку можно запрашивать справку о закрытии микрозайма – для надежности
- Выбирая микрозаймы, которые дадут одобрение сто процентов, обязательно имейте на счету карты, куда вы планируете получать займ, небольшую сумму (хотя бы 20 рублей). Иногда это требуется для привязки карты к личному кабинету
Оформить микрозайм в Миг кредит
Оформить микрозайм в MoneyMan
Оформить микрозайм в Кредит плюс
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