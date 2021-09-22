Где взять рефинансирование без проблем - делаем один кредит из нескольких

Практически у каждого из нас есть как минимум два кредита, а то и больше. Приходится постоянно следить за датами платежей, переплачивая каждому банку солидные проценты. Решить этот вопрос можно, если знать, где взять рефинансирование без проблем и объединить все кредиты в один, более выгодный.

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Среди крупных игроков этого рынка, предлагающих рефинансирование, можно выделить Росбанк, Альфа-Банк и Райффайзен. Детальный обзор покажет, где можно объединить все свои кредитные продукты под меньший процент.

Условия по процентной ставке

Ключевой параметр – процентная ставка. Чем она ниже, тем меньше денег вам придется переплачивать.

Сравним банки по этому пункту:

Альфа-Банк – минимальный процент стартует от 5,5% годовых

– минимальный процент стартует от 5,5% годовых Райффайзен – ставка от 4,99% годовых

– ставка от 4,99% годовых Росбанк – ставка от 7,9% годовых

При этом не стоит упускать из вида, что данные ставки можно получить только при соблюдении ряда условий. Так например, в Райффайзене подобная ставка возможна только при согласии на добровольное страхование жизни заемщика. Если не соглашаться на страховку, доступная ставка будет уже от 9,99%.

В Альфа-Банке первые три месяца ставка составляет 0% и платить нужно только минимальный платеж. С четвертого месяца, если вы хотите ставку от 5,5%, тоже понадобится страхование – иначе можно рассчитывать только на условия от 10%.

В Росбанке условие со страховкой аналогичное. Зарплатные клиенты имеют шансы на вышеупомянутую ставку при страховании, остальные клиенты – от 9,99% при наличии страховки. В случае отказа от ее оформления зарплатным клиентам предложат ставку от 14,99%, другим клиентам – от 15,99%.

Сравнивая банки по этому параметру видно, что все предлагают более льготные условия при согласии на добровольное страхование. Минимальная ставка в этом случае – у Raiffaisen, зато в Альфа-Банке первые три месяца можно платить меньше и отдохнуть от финансовой нагрузки. Все три банка также упоминают, что при отказе от страховки при действующем кредите они оставляют за собой право поднять процентную ставку.

Какие требования предъявляются к заемщикам

Если вы ищете, где больше всего шанс взять рефинансирование кредита без отказов, пригодится предварительно оценить требования, которые каждый банк устанавливает для возможных клиентов:

Райффайзенбанк одобряет рефинансирование заемщикам в возрасте от 21 до 67 лет (на дату завершение договора по кредиту), при этом необходим стаж работы от 3 месяцев на последнем месте и минимальный доход от 15 тысяч рублей в месяц

Alfa-Bank также принимает заявки только от граждан в возрасте от 21 года, необходим стаж работы от 3х месяцев и заработок от 10 тысяч рублей ежемесячно

Росбанк рассмотрит заявку на рефинансирование от граждан в возрасте 22-70 лет, с доходом от 15 тысяч рублей ежемесячно

Кроме того, банки имеют право запрашивать документы для принятия решения о рефинансирование ваших кредитных продуктов. Райффайзен обычно ориентируется на размер кредита, помимо паспорта, у вас могут запросить справку 2-НДФЛ или декларацию 3-НДФЛ, выписку из ПФР, либо копию трудовой книжки. В Альфа-Банке чаще всего запрашивают водительское удостоверение или загранпаспорт, ИНН и СНИЛС. В Росбанке чаще всего требуется справка о получаемых доходов – это условие не касается зарплатных клиентов банка. Учитывайте эти моменты, интересуясь, какие банки дают рефинансирование без отказа.

Преимущества рефинансирования для потенциальных клиентов

Каждый из рассматриваемых банков стремится обойти конкурентов и предложить максимально выгодные условия рефинансирования. Оцените эти преимущества, выбирая, где взять рефинансирование без проблем.

Главные достоинства Росбанка:

Сумма рефинансирования от 50 тысяч до 3х миллионов, срок – от 1 года 1 месяца до 7 лет

Различные варианты внесения средств и возможность досрочного погашения кредита

В случае одобрения суммы больше размера текущих кредитов есть возможность получить свободные средства

Банк не требует наличия поручителей и старается запрашивать минимум документов (этот пункт особо важен для тех, кто интересуется, можно ли получить рефинансирование без справок и поручителей)

Отличительные особенности предоставления услуги в Raiffaisen:

Сумма от 90 тысяч до 3х миллионов, срок – до 48 месяцев

Возможность получить на руки дополнительные деньги в случае одобрения суммы сверх объема текущих кредитов

Досрочное погашение и возможность изменения даты платежа через приложение Райффайзен Онлайн

Объединить в один кредит возможно до 5 кредитных продуктов, включая кредитные карточки

Чем Альфа-Банк готов порадовать будущих заемщиков:

Сумма от 100 тысяч до 7,5 миллионов, срок – от 2 до 7 лет

Первые три месяца необходимо платить только минимальную сумму без процентов

Присутствует возможность досрочного погашения через приложение «Альфа-Мобайл» или через интернет-банк «Альфа-Клик»

При одобрении суммы больше текущей на руки можно получить дополнительные средства

Чтобы направить заявку на рефинансирование, не обязательно лично посещать банки. Все три рассматриваемых организации принимают заявки онлайн, достаточно заполнить короткую форму, указав требуемую сумму и свои контактные данные. И помните о том, что ни один банк не гарантирует вам принятие положительного решения, без отказа и без справки о доходах.

Короткий обзор трех банков

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