GeekBrains или Otus: выбираем обучение IT-специалистов с шансами на трудоустройство

Обучение IT-специалистов c трудоустройством – отличный способ не только освоить новую профессию, но и реализовать себя на практике. Онлайн-школы GeekBrains или Otus – два проверенных лидера, обучающих айти-направлениям. Наш обзор поможет разобраться, что лучше и выгоднее из них по разным параметрам.

О школах – только самое интересное

Обучение онлайн профессиям – это удобно и современно. Прежде чем начать разбираться, что стоит выбрать, Otus или GeekBrains, предлагаем обзорно познакомиться с двумя компаниями:

Онлайн-школа GeekBrains работает с 2010 года, ее основатели – Александр Никитин и Гайк Айрапетян. Российская платформа онлайн-образования с 2016 года являются частью холдинга VK и в 2021 году заняла место в пятерке лучших компаний EdTech. Более 960 тысяч студентов GeekBrains успешно завершили курсы и строят карьеру. Школа GeekBrains работает на основании лицензии, является участником крупного проекта «Цифровые профессии» и создателем уникального проекта «Путь в IT со звездой», где приняли участие Павел Воля, Иван Ургант, Александр Волчек и др.

Отус - школа программирования для IT-специалистов, основанная в 2015 году Дмитрием Волошиным и Виталием Чибриковым. Обучение здесь прошли уже 1345 групп и 22752 студента, из них 35% выпускников вернулись в школу для изучения других курсов. Школа Отус работает на основании образовательной лицензии и является резидентом центра Сколково. Она удостоилась премии Рунета в 2018 году за свой внушительный вклад в развитие онлайн-обучения на российском рынке.

Отметим, что IT-профессии сегодня дают массу преимуществ: например, оформление льготной ипотеки от 5%, отсрочку от военной службы или получение увеличенной зарплаты за счет того, что айти-фирмы освобождены от уплаты НДФЛ. Поскольку обе сравниваемых онлайн-школы имеют государственную лицензию, к этим плюсам добавляется еще и возможность после завершения обучения оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости пройденной программы. А теперь самое время начать разбираться, что лучше, GeekBrains или Otus - какая школа лучше и больше подойдет начинающим.

Курсы, вебинары, интенсивы – сравниваем ассортимент

Начнем наше сравнение с того, какой ассортимент предлагают обе онлайн-школы, чтобы выяснить, что привлекательнее - ГикБрейнс или Отус:

В GeekBrains собрано 10 популярных направлений – от игр, маркетинга и дизайна до аналитики, тестирования и программирования. В целом, для взрослых здесь представлено 123 курса, также доступно 15 курсов для детей и подростков (детская школа программирования GeekSchool). Возможно составить свою программу обучения всего за 4 шага при помощи конструктора. Также в GeekBrains доступно корпоративное обучение. Выбирать обучение можно по уровню сложности (для начинающих или с опытом), а также по желаемому уровню знаний на выходе – от Junior до Middle+.

В Otus онлайн-образование предусматривает 9 направлений айти-сферы, среди них – аналитика, программирование, GameDev, безопасность и не только. В сумме это 186 курсов + 27 корпоративных программ и 13 специализаций. Выбирать обучение можно по уровню сложности, от базового до продвинутого: на выбор также есть разные варианты по длительности – курсы, экспресс-курсы и специализации. Также имеется корпоративное обучение. Важно: для обучения на некоторых курсах, требующих первоначальных знаний, требуется пройти проверочное тестирование.

Как мы видим, обе компании предлагают частное и корпоративное образование. При этом в количественном плане Otus выигрывает – зато у GeekBrains шире выбор IT-направлений и есть удобный онлайн-конструктор для подбора подходящей вам программы.

Формат занятий: как предлагается освоить профессию

Выбирая между GeekBrains или Otus, обязательно учитывайте, какие методики используют школы и в каком формате предстоит получать знания. Учеба не должна мешать вашей текущей работе или параллельному обучению, отрывать от личных дел:

В GeekBrains вас ждет гибкий темп обучения с возможностью самостоятельно ускорять или замедлять процесс. На выбор предложено 4 формата занятий – индивидуальное обучение, групповое, обучение в режиме онлайн либо полностью в виде готовых записей. Вы слушаете лекции в прямом эфире и в записи, участвуете в семинарах с практическими заданиями и обратной связью от экспертов, выполняете проекты для портфолио. Также в GeekBrains будет присутствовать самостоятельное изучение при помощи онлайн-библиотеки и материалы Soft Skills. При этом каждый курс построен по принципу STEM, когда занятия взаимосвязаны: изучая новые материалы, вы одновременно повторяете и пройденные. Дополнительно у учеников будет личный куратор, помогающий в трудные моменты, и доступ в чат вашего потока для обмена опытом и успехами. После окончания учебы вы получите сертификат школы и диплом о профпереподготовке.

Методика занятий в школе Otus – это интерактивные вебинары длительностью по 2 академических часа примерно дважды в неделю. Доступ к их видеозаписи и материалам останется у ученика навсегда. Практика – это проекты для пополнения портфолио, также у вас будет возможность поучаствовать в комьюнити и общаться с преподавателями вживую на вебинарах и в групповом Slack. Дополнительно Отус предлагает групповые менторские консультации – совместный ежемесячный разбор домашних упражнений по заранее известному расписанию. Документы после обучения – именной сертификат школы и диплом о профпереподготовке.

Очевидно, что в вопросе, как проходит обучение, каждая школа предусмотрела возможность живого общения с лекторами во время вебинаров, при этом обучение дополнено видеозаписями: так вы сможете чувствовать себя частью учебного коллектива и не выпадать при этом из жизни, как это приходится делать, выбирая обучение только из онлайн-вебинаров.

Также обратите внимание: если в школе GeekBrains можно выбрать как групповые занятия, так и индивидуальные, то в школе Отус доступен только групповой вариант обучения.

Вопрос стоимости: цены, скидки и варианты оплаты

Итак, вы определились со специализацией и удобным форматом обучения. Самое время задуматься о том, как предстоит оплачивать занятия – есть ли рассрочка и возможна ли скидка на обучение:

Помимо разовой оплаты, в GeekBrains доступна рассрочка с разбивкой на 6, 12, 18, 24 либо 36 месяцев и первым платежом через 1 месяц. Также для оплаты допускается использовать материнский капитал, либо выбрать программу по проекту «Цифровые профессии», где государство оплатит за вас от 50 до 100% от цены. Почти в каждом курсе есть разбивка по тарифам на Junior, Middle с добавлением спецпрограмм и Middle+ с максимальным уровнем знаний. Регулярно в школе GeekBrains действуют распродажи курсов со скидками до 70%, а максимальные скидки смогут получить те, кто при оплате воспользуется промокодами от сервиса BeriBuy. Также можно приглашать в школу друзей и получать до 20% от стоимости их курса.

Онлайн-школа Otus предложена как полная разовая оплата, так и помесячная рассрочка. Помимо возможности сэкономить при покупке курса во время распродажи, вы также можете воспользоваться купонами от BeriBuy для получения дополнительной скидки. А еще у компании есть своя программа лояльности: скидка от 3000р дается всем студентам на любые курсы в течение 7 дней после регистрации на сайте школы, скидка от 6000р – на покупку второго и последующих курсов (при полной оплате), дополнительные скидки могут получать выпускники проектов Технопарк, Техносфера и Технотрек от Mail.ru Group (что особо интересно для студентов), а за приглашение друзей вы получите 10% от цены курса.

Сразу заметно, что у школы GeekBrains рассрочка более детализирована, а также есть возможность самому выбирать тариф в зависимости от того, каким уровнем знаний вы хотите обладать после завершения курса. Зато в школе Отус вы можете принять участие в широкой программе лояльности.

Отметим также, можно ли поменять курс или вернуть деньги, если учеба вам не понравится:

В школе ГикБрейнс в первые 3 дня деньги вернут в полном объеме, если прошло до 14 дней – вернут 30% от цены, если же больше 30 дней – деньги не возвращаются. Заменить курс на другой можно через обращение к менеджеру.

Школа Отус более лояльна и позволяет в любой момент оформить возврат денег – сумма будет зависеть от пройденного количества уроков. Замена курса также допускается и не составит труда.

Бесплатные материалы и подарки: что можно получить уже сегодня

Подбирая курсы IT-специалистов для начинающих, рекомендуем вам обратить внимание на то, какой бесплатный контент и полезные материалы есть в онлайн-школе:

Компания GeekBrains разработала полезный журнал с советами о поиске профессии и историях успеха других студентов. Также вас ждут бесплатные мероприятия: вебинары, интенсивы, мастер-классы и мини-курсы, включая популярное мероприятие «Путь в IT со звездой». В школе можно пройти тестирование на профориентацию и другие тесты для проверки своих знаний. За покупку платных программ вы получаете 3 месяца курса бесплатно, а также массу методических материалов (включая Soft Skills), подкастов и видеоуроков и доступ к другим курсам школы на ограниченное время.

На сайте школы Otus загляните в раздел «События» - здесь собраны интенсивы как ближайшие, так и уже прошедшие (их можно смотреть в записи). А вот в большом интерактивном Otus Журнале вас ждут полезные статьи, обзоры и рекомендации от экспертов.

Проводя в этом разрезе сравнение ГикБрейнс или Отус, сразу заметно, что в школе GeekBrains подарков и бонусов существенно больше.

Уровень преподавателей: кто делится с вами знаниями

В вопросе, что выбрать - ГикБрейнс или Отус, стоит также сравнить и качество преподавательского состава. Грамотность и опыт педагогов помогут вам получить знания в доступной форме и с учетом актуальных тенденций на рынке:

Преподаватели школы GeekBrains не только самостоятельно актуализируют учебные программы, но и постоянно анализируют тренды рынка и обратную связь от студентов. С вами будут работать эксперты с реальным опытом – практикующие разработчики, тестировщики, дизайнеры отечественных и зарубежных фирм.

Онлайн-школа Otus проходит под руководством ведущих экспертов и специалистов, которые не только делятся опытом, но и разбирают кейсы учеников и дают развернутую обратную связь по каждому домашнему заданию.

Мы видим, что с учениками школ GeekBrains и Отус работают опытные специалисты, которые точно смогут корректно донести материал и проработать все возникающие в ходе обучения вопросы. Поэтому курсы айти-специалистов точно будут результативными.

Возможно ли подобрать обучение с трудоустройством

Мало просто получить новые знания и диплом. Куда важнее применить полученные знания на практике – поэтому мы выяснили, есть ли у двух школ обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством:

Учеба в GeekBrains подразумевает гарантии трудоустройства, закрепленные договором. В среднем, уже через 8-9 месяцев после начала учебы вы получите свои первые проекты. Школа поможет собрать портфолио, предложит подходящие вакансии, также почти в каждую профессию входит стажировка в компании-партнеры для выполнения реальных задач (лучшие студенты получают оплачиваемую стажировку). Компании-партнеры по трудоустройству – Магнит, СБЕР, Форсайт, Газпром, Tele2 и др.

В компании Otus гарантия трудоустройства предусматривает возможность стажировки у компаний-партнеров, а также размещение вашей вакансии в базе Otus с возможностью получить приглашения на собеседования. Также регулярно проводятся карьерные мероприятия с публичными разборами резюме и прохождениями собеседований. Компании-партнеры по трудоустройству – NVIDIA, Avito, КРОК, Тинькофф, СитиМобил и др.

Очевидно, что первая школа IT-технологий дает более реальные гарантии – трудоустройство закреплено в договоре, если у вас не получится найти рабочее место по специальности, школа GeekBrains вернет деньги за учебу. Учитывайте это, выбирая, какую школу ИТ выбрать, GeekBrains или Otus.

Наличие пробных занятий: тестируем все фишки школ

Чтобы расставить все точки и наверняка определиться, что лучше, ГикБрейнс или Отус, предлагаем узнать о возможности оформить пробный урок для знакомства:

Воспользуйтесь бесплатной онлайн-консультацией в школе Гик Брейнс, чтобы вам помогли подобрать подходящий курс и рассказали, как проходит обучение и какие бонусы ждут вас при покупке.

Онлайн-школа Otus также предлагает воспользоваться бесплатной консультацией – менеджер подскажет, подходит ли вам выбранное обучение, расскажет всего его нюансы и фишки.

Итак, вы всегда можете воспользоваться консультацией для предварительного знакомства с каждой из школ – либо начать с бесплатных вебинаров и интенсивов.

Выбираем обучение в GeekBrains

Выбираем обучение в Otus

Онлайн-обучение по лучшей стоимости: используем промокоды

Выбирая обучение айти специалистов с нуля, вы наверняка уже приняли для себя решение, какие курсы лучше выбрать и в чем заключается разница между двумя компаниями. Не забудьте о возможности приберечь личный бюджет и заплатить меньше за выбранный курс: в этом поможет проверенная платформа BeriBuy. Используя размещенные здесь актуальные промокоды, можно в разы снизить цену и освоить самые востребованные профессии в IT-сфере по самой низкой стоимости, при этом абсолютно без потери качества. Скопируйте купон и укажите в форме на покупку курса – и вскоре айти-сфера станет для вас еще проще и понятнее!