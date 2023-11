Go или Python: какой язык программирования и почему выбирают большинство IT-специалистов

Согласно одному из последних общероссийских исследований, каждый месяц появляется около 60 тысяч айти-вакансий, за последний год их стало больше на 63%. Большинство людей при этом предпочитает онлайн-обучение – оно не только позволяет дойти с нуля до продвинутого уровня в Go или Python разработке, но и дает гарантию трудоустройства вне зависимости от возраста и региона проживания. Работа по подобным специальностям возможна удаленно. Именно это отличает платные курсы от бесплатных, где нет подобных гарантий, поддержки менторов и проверки домашних заданий с обратной связью. В этом обзоре вы узнаете, чем отличаются язык программирования Go или Python, на кого выгоднее учиться в плане востребованности и зарплаты, какой язык программирования проще и будет популярен в следующие 10-15 лет для поиска работы. Также поделимся актуальными распродажами курсов, где их возможно приобрести буквально за полцены, пока идет набор групп – нужно лишь определиться, что лучше выбрать, язык Go или Python.

Кратко об особенностях Golang или Python

Прежде, чем выбирать курсы, важно понять ключевое различие двух языков программирования:

Язык программирования Golang или Go – разработан корпорацией Google для своих задач. Это современный язык, быстрый, как С++, но отличающийся большей надежностью при создании высоконагруженных приложений. Он легок в разработке и отличается высокой скоростью исполнения программ, короткой документацией и простым синтаксисом – чтобы освоить Go, не нужен опыт в программировании. Сегодня Go используют такие крупные фирмы, как IBM, Intel и Adobe, а также ВКонтакте, Avito и OZON.

Язык Python – идеальный выбор для быстрого запуска приложений, он быстрее, чем PHP, но не подойдет для высоконагружаемых сайтов. Это подходящий язык для начинающих программистов и для тех, кто планирует повышать свою производительность. По версии крупного агентства, именно язык Питон - №1 в рейтинге популярности среди языков программирования, зарплаты питон-разработчиков ежегодно растут на 10%.

Итак, сравнивая, что лучше, Golang или Python, можно сделать вывод о том, что язык Питон более универсальный и подойдет даже школьников, планирующих обучение после 11 класса. А Go – более профессиональный язык, который менее интуитивен, он подойдет для специалистов с опытом и для задач с большим ресурсом. Если смотреть, какой язык быстрее, Go или Python – однозначно первый вариант. Оптимальное решение – использовать оба языка: Питон пригодится для бэкэнда и анализа данных (например, для работы с нейронными сетями), а при помощи языка Go можно выполнять параллельное программирование.

Чем занимаются Go и Питон-разработчики

Кратко обозначим, что может дать обучение программированию онлайн – какими будут вашими навыки и области работы:

Golang-разработчики создают высокопроизводительные приложения, взаимодействующие с облачными платформами и не только. Они умеют писать коды на языке Го с поддержкой многопоточности и Cloud-friendly-подходом, работают с алгоритмами и структурой данных, хеш-функциями, базовой синхронизацией, горутинами, владеют такими инструментами, как Docker, Git, Linux, Git Flow, MongjDB, MySQL и др.

Python-специалисты создают сайты и приложения, игры, занимаясь анализом данных и автоматизацией. На языке Python пишется Backend сайта (внутренняя составляющая). Из основных навыков и инструментов - асинхронное программирование, FastAPI, GitHub, парсеры, алгоритмы, проектирование баз данных, Django, верстка веб-интерфейса, автоматизация тестирования, SQL и не только.

Новичкам проще справиться с языком Питон благодаря легкости кода, они будут востребованы в науке, машинном обучении, анализе данных и веб-разработке – зато специалисты языка Golang идеально подойдут для компаний, работающих с большими данными и облачными сервисами.

О спросе и заработной плате

Изучив статистику авторитетных источников и платформ по поиску работы, можно сделать вывод: сегодня наблюдается высокий спрос именно на Golang, поскольку конкуренция на рынке по-прежнему невысокая. Это более востребованная профессия - Go входит в топ-10 языков программирования с активно растущим комьюнити, а в 2022 году он попал в пятерку самых высокооплачиваемых языков – средняя зарплата составила 320 тысяч, по данным Habr. Российские компании конкурируют за хороших специалистов с зарубежными фирмами, поэтому при выборе онлайн-обучения шансы на Поиск работы максимальны.

Определившись, будете ли вы изучать язык Go или Python, смотрите нашу подборку – мы собрали актуальные курсы для новичков и продвинутых. Для удобства мы сравнили сроки учебы, формат, цены, бонусы и возможность трудоустройства на курсах, где преподают программирование на Go или Python.

Онлайн-школа Скиллфактори

Данная школа основана в 2016 году, ежемесячно здесь обучается 75 тысяч человек, из которых 71% получили повышение или новую работу. Школа является участником государственного проекта «Цифровые профессии» и делает акцент на практику на основе кейсов от реальных заказчиков.

- Курс Backend-разработчик на Go (подходит как с нуля, так и продвинутым) ПЕРЕЙТИ НА КУРС >>>

Цена с -55% скидкой: от 2543 руб. в месяц, в рассрочку на 36 мес, 1-й платеж через мес.

Формат: 12-месячный курс будет включать разные форматы – от коротких видео, статей и тренажеров до предзаписей и скринкастов. Заниматься рекомендовано 10-12 часов в неделю, модули открываются постепенно. Предусмотрено общение с координатором, менторами и сокурсниками через мессенджер Пачка. Выдают сертификат + диплом проф. переподготовки.

Поиск работы: вернут оплату, если не найдете работу через 6 мес. после завершения курса. Центр карьеры проведет 8-недельную работу по подготовке реальных кейсов, помощи с самопрезентацией, подготовят вас к беседе с работодателем и порекомендуют партнерским фирмам – Яндекс, Тинькофф, Промсвязьбанк и др.

Чему можно научиться: решать задачи с применением алгоритмов, программировать на языке Го, разрабатывать приложения с микросервисной архитектурой, писать серверную логику. Выполните три крупных работы, включая создание агрегатора новостей.

Забрать купон на обучение бэкэнд-разработчик на Го

Бонусы: доступен 13%-ный вычет, подарят курс по алгоритмам, экономия при единовременном платеже за курс, допустимо учиться с 16 лет.

- Курс Python-разработчик PRO (с 0 до знаний уровня Middle) ПЕРЕЙТИ НА КУРС >>>

Цена с -60% выгодой: от 3492р в месяц, в рассрочку на 36 месяцев, 1-й платеж через 30 дней.

Формат: программа курса на 12 месяцев включает изучение коротких видео и статей в свободном формате + тренажеры, предзаписи и скринкасты.

Занятость – 10 часов в неделю. Будет взаимодействие с координатором, менторами и сокурсниками через мессенджер Пачка. В конце курса выдается сертификат. Поиск работы: Центр карьеры обеспечит проекты от фирм, участие в стажировках и хакатонах, командный опыт работы. Выпускники работают в компаниях вроде СБЕР, SoftLine, Cisco, Nvidia и др.

Чему можно научиться: GitHub и типам данных, написанию кода на языке Питон, ООП и парсерам, сможете взаимодействовать с SQL, REST-архитектурой и NoSQL. Разработаете чат-бот для зоопарка, логическую игру, создадите веб-сервер и доску объявлений.

Забрать купон на курс Python-разработчик PRO

Бонусы: библиотеки по анализу данных, вечный доступ к информации курса, вычет позволит вернуть 13% от цены курса.

Онлайн-школа Хекслет

С 2012 года, школа Хекслет обучает программистов, ежемесячно здесь учатся 17 тысяч человек. Она сотрудничает с 30 компаниями мирового уровня, имеет образовательную лицензию и дает не только знания программирования, но и навыки инженерного мышления.

- Курс с нуля «Веб-разработка на Go» ПЕРЕЙТИ НА КУРС >>>

Цена с -60% скидкой: от 3900 рублей в месяц, вариант ежемесячной подписки.

Формат: трек Golang-разработка для программистов, кто уже умеет программировать хотя бы на одном языке (подборка курсов по теме), изучается самостоятельно в любое время – доступ к пройденной теории не ограничен. В трек входят текстовые лекции, тесты, упражнения в тренажере, общая продолжительность – 61 час. Задания проверяются автоматически, возможно задавать вопросы поддержке школы.

Поиск работы: учеников Хекслет берут к себе на работу Контур, Kaiten, Bellintegrator, Alfa-Bank и др.

Чему можно научиться: принципам языка Го и веб-разработки на Го, легковесным потокам и горутинам, сможете создавать многомодульные программы, применять отладочную печать, проводить настройку окружения, создавать сайты на Fiber, строить архитектуру веб-приложений и др.

Забрать купон на курс web-разработка на Го

Бонусы: останется доступ к изученной информации после окончания подписки.

- Курс для новичков «Python-разработчик» ПЕРЕЙТИ НА КУРС >>>

Цена от 6300 рублей в месяц в рассрочку на 2 года, 1-й платеж через месяц.

Формат: 10 мес, занимаетесь без дедлайнов с практикой с первого дня (тренажеры, задачи-испытания, Open Source проекты). Теория проходит по текстовым лекциям и записям видео, 1-2 раза в неделю будут встречи с наставников в виде вебинара. В конце получите сертификат школы.

Поиск работы: гарантированное, либо возврат средств. В курс входит карьерный трек, за время которого помогут составить портфолио и резюме для поиска работы, научат откликаться на вакансии и писать сопроводительные письма, дадут тестовые задания от реальных фирм-партнеров – Яндекс, Тинькофф, CDEK IT, Ростелеком и др.

Чему можно научиться: вникнете в алгоритмы и структуры данных, архитектуру, HTML и CSS, БД, фреймворк Django, инфраструктуру и автоматизацию. Выполните 4 проекта в портфолио на GitHub (игра, вычислитель отличий, анализатор страниц и менеджер задач).

Забрать купон на курс Python-разработчик

Бонусы: первые 5 уроков - бесплатно, бессрочный доступ к материалам курса, можно брать перерыв на курсе длительностью до 1 месяца.

Онлайн-школа Бруноям

Уже 10 лет Бруноям обучает как в онлайн, так и в оффлайн форматах, имея филиал в СПб. Школа работает по образовательной лицензии и делает акцент на максимально сжатом обучении без потери качества – только то, что нужно для работы.

- Курс «Go-разработчик с 0» ПЕРЕЙТИ НА КУРС >>>

Цена: с 40% скидкой от 3325 рублей в месяц, в рассрочку на 12 месяцев. Первый платеж через месяц.

Формат: 72 часа онлайн-лекций + 72 часа практики (в сумме 3 месяца учебы). Часть лекций – заранее записанная, часть проводится в режиме онлайн-встречи с педагогами по расписанию. Практика – воркшопы, упражнения, написание кодов, домашние задания трехуровневой сложности. В конце курса получите сертификат.

Поиск работы: Центр карьеры оказывает лучшим студентам персональную поддержку по поиску работы. Помогут с навыками самопрезентации, проконсультируют по особенностям собеседований. Партнерские фирмы – Икеа, Зенит, Semrush и др. Чему можно научиться: фишкам языка программирования Go, Гит и прочему инструментарию для разработки, взаимодействию с базами данных, работе с многопоточными задачами, архитектуре ПО.

Забрать купон на обучение Го-разработчик с 0

Бонусы: доступен 13%-ный вычет, выгода при единоразовой оплате, подарят программу по грамотному выстраиванию процесса занятий.

- Курс «Python-разработчик» для начинающих ПЕРЕЙТИ НА КУРС >>>

Цена: с 40% экономией от 7075р в месяц, в рассрочку на 12 месяцев, 1-й платеж спустя 30 дней.

Формат: курс Питон для начинающих с нуля займет 9 месяцев, разбираете теорию по видео и текстам в свободное время, выполняете трехуровневые домашние упражнения. Предусмотрено много практики, оценка от наставника и год поддержки наставника после обучения. В конце курса выдается сертификат.

Поиск работы: Центр карьеры окажет индивидуальную поддержку по поиску работы лучшим ученикам. Помогают с отбором вакансий и портфолио, студентов Бруноям берут на работу в Икеа, СБЕР, MegaFon, Теремок и др.

Чему можно научиться: на курсе разберете ООП, язык программирования Питон, алгоритмы и паттерны проектирования, SON, работу со Scrum и Github. Выполните 4 проекта в портфолио (телеграм-бот, написание игры, сайт блога или интерне-магазина).

Забрать купон на курс Python-разработчик

Бонусы: доступ к материалам навсегда, 13%-ный вычет, подарят программу по грамотной организации учебы.

Яндекс Практикум

Платформа от крупного холдинга Яндекс делает акцент на практику с первого дня. С 2019 года она примечательна тем, что более 70% учеников успешно получили повышение или новую работу в сфере айти, при этом больше половины студентов – старше 40 лет.

- Курс «Go-разработчик с 0» ПЕРЕЙТИ НА КУРС >>>

Цена: с 40% экономией от 18990 рублей ежемесячно, в рассрочку на 8 месяцев, первый платеж через месяц.

Формат: 8 месяцев, учеба построена по типу спринтов, за время которых теорию вы осваиваете в свободном формате в виде текстовых лекций, проекты сдаются четко в сроки. У учеников будет тренажер для неограниченной практики. Выдается диплом проф. переподготовки.

Поиск работы: центр карьеры организует взаимодействие с настоящими заказчиками в Мастерской для поисков работы, познакомят с потенциальными работодателями, начать подбор рабочего места реально с поддержкой айти-рекрутеров. Партнеры школы – Yandex, Иннотех, Сибур диджитал и др.

Чему можно научиться: изучите язык программирования Го + основной функционал (Докер, Гитхаб, Swagger), взаимодействие с БД и многопоточностью. Подготовите восемь масштабных работ. Забрать купон на курс Го-разработчик с 0

Бонусы: бесплатный модуль по введению в профессию, 13%-ный вычет, скидка при прохождении первой темы во вводной части.

- Курс «Python-разработчик плюс» с 0 ПЕРЕЙТИ НА КУРС >>>

Цена: с 40% экономией от 17600 рублей в месяц, в рассрочку на 14 месяцев, первый платеж через месяц.

Формат: 14 месяцев, учеба построена по типу спринтов, когда вы просматриваете тексты и видео в удобное время, а проекты сдаете с дедлайнами. Вас ждет более 490 часов практики (лайвкодинги, хакатоны и др.), в конце - диплом профпереподготовки.

Поиск работы: центр карьеры помогает на всех этапах поиска работы, от самопрезентации до сопроводительных писем. Вам организуют пробные собеседования и подберут офферы по работе от фирм вроде Yandex, Иннотех, Сибур диджитал и др.

Чему можно научиться: писать на языке программирования Python, парсить сайты, создавать REST API, настраивать серверы, использовать бэкэнд-фреймворки, применять Goolge Cloud Platform. Выполните 18 учебных проектов и один настоящий.

Бонусы: первая неделя курса – без оплаты, дополнительные модули по саморазвитию, парсингу, языку Питон для бизнеса и не только.

Программы от Яндекс Практикум для людей с навыками

Цена: с 40% выгодой от 26000р ежемесячно в рассрочку на полгода, первый платеж через месяц.

Формат: 6 месяцев в виде спринтов, за которые разбирается теория в свободное время (видеоролики, текст и др.), проекты сдаются по расписанию. В Golang обучение входит 390 часов, задачи уровня миддл и персональные встречи с менторами.

Поиск работы: вернут деньги, если не найдете работу за 6 месяцев после завершения учебы. Помогают на всех этапах, включая отправку вашего резюме фирмам Yandex, Иннотех, Сибур диджитал и др.

Чему можно научиться: пакетам стандартной библиотеки, паттернам проектирования и туллингу, алгоритмам. Освоите gRPC, кодогенерацию, многопоточность и др. Подготовите три работы для портфолио.

Бонусы: 13%-ный вычет, можно выбрать, нужны ли вам в курсе дедлайны либо нет. Скидка за прохождение 1й учебной темы во вводном блоке.

- Курс «Мидл Python-разработчик» для опытных ПЕРЕЙТИ НА КУРС >>>

Цена: с 40% экономией от 19500р ежемесячно, в рассрочку на полгода, первый платеж через месяц.

Формат: 6 месяцев учебы построены по типу спринтов, разбираете теорию в свободное время (видеоролики, тексты и др.), проекты отправляете по графику. Нагрузка – от 15 часов еженедельно. До начала курса проводится вступительный тест. На финише - диплом профпереподготовки.

Поиск работы: недельный карьерный блок, в курсе научат нюансам подбора работы, создадите самопрезентацию и портфолио. Обучение Python с нуля с Поиск работы гарантирует - если не устроитесь за полгода после завершения курса, финансы возвращаются.

Чему можно научиться: освоите Git, FastAPI, RabbitMQ, разработку сложных приложений, микросервисную архитектуру, реляционные базы и др. Выполните шесть работ для портфолио + 1 дипломный, по созданию бэкэнд онлайн-кинотеатра.

Бонусы: можно оформить налоговый вычет, есть возможность заморозки курса на время.

GeekBrains

Онлайн-школа входит в топ-5 ведущих российских компаний в сфере образования. Она действует по государственной лицензии и делает акцент на всестороннее развитие специалистов.

- Курс «Го-разработчик с 0 до Джуниор» ПЕРЕЙТИ НА КУРС >>>

Цена: с 40% экономией от 3293 рублей ежемесячно в рассрочку на 36 месяцев, 1-й платеж через месяц.

Формат: годовая программа с занятиями по 12 часов еженедельно. На выбор дают 5 вариантов специализаций. Занимаетесь в режиме онлайн-вебинаров + уроки в записи, много практики и самостоятельная работа с онлайн-библиотекой. В конце курса – диплом профпереподготовки.

Поиск работы: гарантированное через 9 месяцев, либо вернут деньги. Помощь с резюме и портфолио, пробные собеседования, подготовка к реальным интервью, доступ к базе вакансий от Норникель, Райффайзен, Motify, Luxoft и др.

Чему можно научиться: пройдя курс по Go, разработчик будет знать Java, ООП, нюансы БД, алгоритмы и структуру данных, исключения в программировании, контейнеризацию, архитектуру ПО.

Забрать купон на курс Го-разработчик с 0 до джуниор

Бонусы: много материалов по Soft Skills, доступен 13%-ный вычет, подарят учебу по ИИ + год иностранного по системе КЭСПА.

- Курс «Python-разработчик с 0 до миддл» ПЕРЕЙТИ НА КУРС >>>

Цена: с 40% экономией от 3081 руб/мес - рассрочка на 3 года, с 1-м платежом спустя месяц.

Формат: двухгодовой курс (24 месяца) с нагрузкой 12 часов еженедельно. Изучаете по расписанию онлайн-вебинары + лекции в записи, предусмотрена практическая часть и самостоятельная работа с онлайн-библиотекой. В конце курса – диплом профпереподготовки.

Поиск работы: гарантия трудоустройства через 9 месяцев, либо возврат средств. Индивидуально помогут с подготовкой стартового пакета для поиска работы, организуют тестовые собеседования, откроют доступ к базе вакансий от Норникель, Райффайзен банк, Motify, Luxoft и др.

Чему можно научиться: разберете язык программирования Питон, SQL, Django и JavaScript, сможете писать приложения, сайты, нейросети и телеграм-ботов.

Забрать купон на курс Python-разработчик с 0 до Middle

Бонусы: подарочное обучение по нейросетям, доступно оформление вычета после завершения курса по изучению языка программирования, 5 вариантов специализаций на выбор.

Мы разобрали лучшие курсы по Golang или Python. Как видно, они отличаются не только углубленностью знаний после изучения языка, но и гарантиями по выходу на работу – в одних школах вас гарантированно трудоустроят, в других готовы оказать комплексную поддержку по поиску работы. Выбирая курсы программирования с нуля, обязательно учтите и наличие у школы лицензии – это позволит сэкономить 13% от цены курса при оформлении налогового вычета.