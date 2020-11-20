Готовая еда на неделю с доставкой: обзор лучших сервисов

Правильно и вкусно питаться хочется всем без исключения. Но постоянные дела, масса работы или домашние хлопоты часто не дают возможности нормально и много готовить. На помощь приходит готовая еда на неделю с доставкой на дом. Вам остается лишь выбрать рацион в сервисе доставки и наслаждаться вкусным питанием. Никакой грязной посуды, готовки и походов по магазинам!

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Секреты фигуры – как питаться правильно и держать идеальный вес

Для поддержания оптимального веса, состояния тела и общего здоровья важно питаться правильно и сбалансированно. Это не значит, что придется есть только овощи на пару или легкие супы – необходимо лишь рассчитать свою персональную суточную норму КБЖУ (калории, белки, жиры и углеводы) и выбирать те блюда, которые будут ей соответствовать. Изменяя КБЖУ, можно влиять на свое состояние – снизить вес, набрать массу или же поддерживать текущие параметры

Именно на этом основываются сервисы по доставке готовых рационов. Они учитывают параметры каждого клиента, его физическую активность, и подбирают недельный рацион. Такое питание будет не только сбалансированным и правильным, но еще и вкусным и разнообразным.

Лидеры рынка – где заказать доставку здорового питания

Если вы подбираете сервисы доставки еды на дом в Москве и Московской области, можно смело выделять трех лидеров данной услуги - Grow Food, General Food и Letbefit. Чтобы выбрать среди них своего фаворита, полезно сравнить, как составляются рационы в этих компаниях, быстро ли доставляется здоровая еда на неделю – с этим вам поможет наш обзор. Начнем с краткой информации о каждом сервисе:

Служба BeFit может предложить своим клиентам доставку здорового и сбалансированного питания, приготовленного на основе натуральных и полезных продуктов. В меню компании – более 500 блюд, каждое из которых сбалансировано по КБЖУ. Готовые рационы на целый день помогут вам экономить время и силы на пути к здоровому образу жизни, правильному питанию и хорошему самочувствию. Фишка компании – технология приготовления Smart Frost, благодаря которой все блюда доставляются максимально свежими.

Доставка еды General Food также радует производством рационов на день на основе натуральной продукции (включая фермерское молоко, мясо и птицу высшего сорта). Все блюда упаковываются в специальные вакуумные пакеты и контейнеры, чтобы избежать протекания или потери вкусовых свойств. Клиенты могут заказать готовый рацион (на 6/12/18/24 дня), либо собрать свой персональный рацион (на 2/6 дней), а также заказать отдельные блюда в интернет-магазине.

Grow Food – сервис доставки правильного питания на дом в Москве и Санкт-Петербурге.

Вы можете заказать готовые рационы диетического и спортивного питания на каждый день с готовым расчетом КБЖУ. На выбор представлены разные линейки питания (SuperFit / Fit- для похудения, Daily – для вкусного питания без хлопот, Balance - для тех, кто занимается спортом, Power - набор массы).

Заметим, что свои плюсы есть у каждой доставки: в BeFit самый широкий выбор блюд в меню, а General Food предлагает более гибкие рационы по количеству дней. Но все они помогут вам существенно сэкономить свое время и силы, которые вместо стояния у плиты можно потратить на близких или важные дела.

Особенности составления рациона для похудения

Чаще всего люди подбирают сервисы доставки еды на неделю, стремясь сбросить лишние килограммы и получить стройное тело. Сравним, какие варианты предлагают три крупных компании.

В Let be fit доступны для выбора три программы по сбросу веса: Extralight (800-100 ккал), Light (1000-1200 ккал) и Light Premium (1000-1200 ккал). Они отличаются не только калорийностью, но и разнообразием используемых продуктов. Стандартное меню включает два завтрака, обед, полдник и ужин, поэтому вам не придется испытывать чувство голода – между приемами пищи будет всего около 2-3 часов. Фишка компании – конструктор рационов в личном кабинете, можно исключить определенные продукты или блюда целиком. Также доступен заказ пробного дня, чтобы лично оценить качество доставки.

В компании General Food есть 6 разных рационов, среди которых три подходят для плавного снижения веса (Fit на 1300 ккал, Daily на 1250 ккал, Sea на 1350 ккал). Меню также включает 2 завтрака, обед, полдник и ужин (кроме Daily – туда входят завтра, два обеда и ужин). Если вы затрудняетесь, какой рацион лучше выбрать – прямо на сайте можно оставить свои контактные данные и получить консультацию диетолога в течение 15 минут.

Доставка Grow food позволяет выбирать одну из трех целей (хочу похудеть, не хочу готовить, хочу поддержать форму) – далее нужно ввести в форме свои параметры и подобрать одну из представленных в этом разделе программ. Для похудения есть сразу 5 программ, от 750 до 1600 ккал. Предусматривается 3-5 разовое питание, а конструктор меню поможет заменить конкретные блюда или продукты.

Отметим, что в Let be fit в каждый заказ вкладывается удобная распечатка с полным перечнем блюд и КБЖУ. Зато в рационах от General Food, рассчитанных на похудение, практически нет сахара, используются натуральные сахарозаменители.

Кто и как составляет рационы

Если вас заинтересовала возможность заказать готовую еду на дом онлайн, стоит узнать побольше о том, как составляются рационы в сервисах доставки:

доставка еды Be fit доверила этот вопрос профессиональному диетологу, рацион составляется по технологическим картам и рецептам шеф-повара

разработкой рационов в General Food занимаются ведущие диетологи Москвы

в Grow Food работает отдел технологов и диетологов, рассчитывающих КБЖУ каждого блюда

Как видно, здесь рейтинг сервисов по доставке правильного питания практически одинаков, везде для разработки привлечены диетологи, отслеживающие КБЖУ и проводящие анализ блюд. Поэтому вам можно не переживать, что рацион не будет соответствовать поставленной цели – похудению или набору веса.

Готовая еда для похудения с доставкой – это еще и удобная возможность изменять свой рацион, если вдруг он надоел. Все три доставки предлагают конструктор рационов, где можно варьировать блюда или продукты, убрать аллергены или добавить любимые блюда в избранное. Кроме того, в Лет би фит все рационы меняются еженедельно, а раз в квартал полностью обновляется месячное меню. Другие доставки тоже стараются максимально часто обновлять меню (например, Grow Food занимается обновлением раз в 2-3 месяца).

Вопрос цены – оправдана ли стоимость готовых рационов

Один из ключевых моментов для тех, кто сравнивает General Food, Бифит или Гроуфуд, является стоимость доставки блюд. Разберем этот вопрос подробнее:

В службе готовых доставок Let be fit ценовая политика составляет от 574 до 1360 рублей за дневной рацион. При этом питание Befit будет доставлено вам абсолютно бесплатно по всей Москве, а за пределы МКАД – по индивидуальному тарифу. За заказ на длительный период гарантирована скидка.

Сервис General Food предлагает рационы стоимостью от 750 рублей за день до 1500 рублей. Бесплатная доставка в пределах МКАД на неделю разбивается на два раза, чтобы клиенты получали только свежие блюда. Кстати, в данной компании работает система кэшбэка – за заказ рациона на личный счет начисляется определенная сумма бонусов, которыми можно оплачивать следующие заказы рационов.

В Grow Food купить здоровую еду на дом можно по тарифам от 650 рублей за дневной рацион. Дополнительные скидки предоставляются при оплате доставки на длительный период.

Как видно, Let be fit и Grow Food готовы поддержать стремление клиентов к регулярному правильному питанию, мотивируя это приятными скидками. Зато у General Food можно накапливать баллы и получать скидку за их счет.

На первый взгляд, цены могут показаться завышенными – но стоит принять во внимание, что все блюда готовятся только из натуральных продуктов. Вам не приходится тратить свое время и силы на походы по магазинам, ежедневное приготовление блюд и бесконечное мытье посуды. А еще не нужно перед каждым приемом пищи сверяться с таблицей калорийности. Всего 500-700 рублей в день – и вы питаетесь вкусно, сбалансированно и при этом получаете массу дополнительного свободного времени.

Варианты оплаты для клиентов

General Food, Befit или Growfood – сравнение не обходится без важной информации об оплате, скидках и акциях:

В сервисе Лет би фит возможна оплата картой на сайте, картой Халва или наличными при получении. Сидки на рацион предоставляются при оплате длительного срока.

В General Food можно оплатить картой и наличными (возможна частичная оплата), при этом чем больше оплачиваемый период доставки, тем больше кэшбэк (только при полной оплате)

В Grow Food оплатить рационы можно сразу или частями, наличными или картой на сайте. Скидка увеличивается при длительной оплате доставки, также имеется кэшбэк-программа

Заметно, что каждая компания по доставке готовой еды стремиться отличаться от конкурентов по максимуму. Далее подытожим краткие преимущества каждой из них.

Короткий обзор для вашего удобства

Сравнивать лучшие сервисы по доставке готовой еды можно бесконечно. Но для экономии времени вы можете воспользоваться нашей обзорной таблицей с ключевыми преимуществами.

Готовая еда на месяц – отличное решение для тех, кто приводит фигуру в порядок, не хочет терять массу времени на мытье посуды и готовку, а также для тех, кто ценит правильное питание и здоровый образ жизни. Выбирайте, Letbefit, General Food, Grow food или аналогичные похожие магазины и сервисы по доставке рационов, и сделайте свою жизнь более свободной!

Let be fit – быстро, вкусно, полезно

Let be fit – та компания, где можно подобрать рационы не только для корректировки веса, но и при особенностях питания (веганы, детокс-диета). Бесплатная доставка ежедневно, либо раз в два дня осуществляется в особой упаковке для сохранения свежести блюд. Вас ждет ежемесячное обновление меню, возможность исключать из рациона конкретные продукты или блюда, а также помощь менеджера в подборе рациона.

General Food – готовые рационы на любой вкус

Компания General Food отличается от конкурентов наличием интернет-магазина, где блюда из рационов можно заказать отдельно. Вся готовая еда точно выверена по КБЖУ, доставка дважды в неделю позволяет получать только свежие блюда, а при сомнениях в правильности выбора рациона можно получить персональную консультацию диетолога.

Доставка Grow Food – легко и удобно

В Grow Food можно заказать полезную еду с бесплатной доставкой на дом для разных целей, от похудения до набора веса. Клиентов радует выгодный кэшбэк с каждой оплаты, использование только натуральных продуктов в процессе приготовления, а также возможность частичной оплаты рационов.

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