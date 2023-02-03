Готовимся без проблем к ЕГЭ и ОГЭ: обзор лучших школ - 99 баллов или Умскул

Сдача экзаменов ЕГЭ или ОГЭ сегодня не проблема - всё зависит от того, с кем вы будете готовиться. Добиться по-настоящему высокого результата помогут проверенные школы 99 баллов или Умскул: обзор поможет разобраться, что лучше и что выбрать по всем ключевым критериям.

О компаниях – небольшой экскурс

До того, как начать обзор, предлагаем вам познакомиться с основной информацией о каждой из школ.

99 баллов – онлайн-школа, успешно помогающая детям готовиться к экзаменам уже 8 лет. Итогом работы на сегодня являются 10 тысяч выпускников, успешно поступивших в топовые ВУЗы России. Благодаря особой IT-технологии, платформа отслеживает действия каждого ученика и полностью подстраивает процесс обучения под его знания и области интересов. Средний балл выпускников – 85,6, что выше среднего показателя по стране на целых 23%. У школы есть государственная образовательная лицензия, также 99 баллов является резидентом центра Сколково. Основатель – Айрат Халиуллин.

Umschool – образовательная платформа, действующая уже 6 лет, и отличающая интересным игровым форматом, увлекающим детей. Средний балл ее выпускников – 83, при этом более 26 тысяч человек сдали ЕГЭ на 90+ баллов, а 2367 выпускников получили 100 баллов. С 2020 года школа является участником Skolkovo и также имеет гослицензию. Основатели – М. Солдатов и Д. Данилов.

Как мы видим, обе платформы действуют на основании лицензии – это значит, что вы сможете вернуть 13% от стоимости обучения ребенка в формате налогового вычета. Самое время начать разбираться, что лучше - Умскул или 99 баллов.

Ассортимент: что предлагает каждая из компаний

Выбирая между платформами 99 баллов или Умскул, родители в первую очередь должны оценить, какие курсы или программы предлагает каждая из школ. Мы собрали для вас актуальную информацию:

На сайте 99ballov представлено три варианта курсов: учеба для 10-го класса (8 вебинаров по 1,5 часа), для подготовки к ОГЭ (8 вебинаров по 1,5 часа) и ЕГЭ (10 вебинаров протяженностью от 1,5 до 2 часов).

Школа Умскул предлагает на выбор занятия для 7-8 класса (дважды в неделю по 5 школьным предметам), помощь к олимпиадам, и отдельные курсы для 8, 9 (одиннадцать предметов), 10 (десять предметов) и 11 класса (тринадцать направлений) для экзаменационной подготовки.

Очевидно, что во второй компании выбор курсов существенно больше. Если же вы думаете, какую онлайн школу выбрать для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ – точно подойдут оба варианта.

Сравниваем формат занятий

Один из ключевых моментов для удачного подбора компании – разобраться, как проходит обучение. Обязательно оцените формат, длительность одного занятия и другие моменты, которые могут повлиять на успеваемость вашего чада:

В 99 баллов вас ждет 8 вебинаров в месяц по 1,5 часа (подготовка к ОГЭ), либо 10 вебинаров длительностью по 1,5-2 часа (для ЕГЭ). После каждого занятия школьники получают 2-хуровневое ДЗ с интерактивными подсказками, разработанное в партнерстве с экспертами гос. экзаменов – проверяются домашние задания в автоматическом формате. Заниматься ребенок будет на собственной платформе школы, доступ к которой возможен как с телефона, так и с ноутбука. В школе создано удобное расписание с напоминаниями, чтобы не пропустить очередной урок, а у каждого вебинара есть time-коды для возможности быстро найти нужную тему. Дополнительно ученика ждет банк занятий с сотнями разных пробников экзаменов, а также возможность регулярно поддерживать связь со своим куратором – он поможет решить любые сложные вопросы и даст обратную связь. А еще будет персональный менеджер – он помогает с техническими проблемами, делится мотивацией, научит отделять важное от неважного и не только.

На платформе Umschool дети будут обучаться по готовым видеозаписям с time-кодами для возможности выбирать нужный момент, курсы проводятся на уникальной IT-платформе школы – здесь же находятся и конспекты с рабочими тетрадями для закрепления материала. У ученика будет свой онлайн-куратор, который поможет с решением трудных моментов (он же проверяет домашние задания и дает обратную связь), а в личном кабинете на сайте можно пользоваться разделом «Успеваемость» и отслеживать текущий уровень знаний ребенка по каждому предмету в отдельности. Если ребенок занимается по нескольким предметам, расписание составляется так, чтобы уроки не накладывались друг на друга по времени. Как правило, заниматься предстоит 2-4 раза в неделю по 90-120 минут. Онлайн-школа делает акцент на игровом формате – вместо правильных оценок школьник получает баллы, которые затем можно менять на скидку или фирменные подарки.

Итак, сравнение по формату занятий показывает, что в первой компании (99 баллов) более детально наглядно расписание занятий и сильнее поддержка от менеджера и куратора. Также здесь интересно автоматизирована проверка домашних заданий. Зато в Umschool присутствует игровой формат с баллами и подарками.

Всё о стоимости и способах оплаты

Финансовый вопрос точно не стоит упускать из вида: мы выяснили, какие варианты оплаты и тарифы предложены на двух площадках, и в чем разница между ними:

Платформа 99 баллов предлагает занятия по стоимости всего 400 руб/урок – это практически в 5 раза дешевле, чем занятия с оффлайн-репетитором. Средняя стоимость курсов – от 3490 руб/месяц для десятого класса, аналогичная цена – для подготовки к ОГЭ, и от 3990 руб/месяц – для ЕГЭ. Оплата допускается как разово, так и в виде ежемесячной подписки. Часто проводятся акции со снижением стоимости, также школа допускает использование промокодов от сервиса БериБай для получения выгодной стоимости.

На сайте Умскул на выбор возможно до трех тарифов (зависит от класса и предмета). Это тариф Стандарт с поддержкой наставника и личного менеджера, тариф Про с добавлением персонального наставничества и индивидуальных ДЗ, а также тариф Премиум с добавлением наставничества от премиум-куратора и персональных онлайн-занятий с ним. Цена курсов в среднем: от 7900р за Стандарт, от 9000р за Про и от 10300р – за Премиум. Оплата допускается как разово, так и в формате ежемесячной подписки. Здесь также можно пользоваться промокодами от БериБай для снижения цены.

Как мы видим, в сравнении между Умскул или 99 баллов именно во второй компании готовиться к экзаменам окажется дешевле, а дополнительно сэкономить получится у тех, кто воспользуется промокодами от сайта-агрегатора BeriBuy.

Бонусы, подарки и дополнительные онлайн-сервисы

Помимо качественного обучения, каждому родителю и ребенку хочется, чтобы образовательные платформы дали еще и полезные дополнительные материалы или приятные бонусы – вот что нам удалось узнать по этому вопросу:

Школа 99 баллов дает всем ученикам доступ к собственному банку знаний – огромной подборке реальных вариантов ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам для самостоятельного прорешивания. По итогам каждого месяца компания выбирает лучших учеников и дарит им приятные фирменные подарки. А еще воспользуйтесь бесплатным занятием до оплаты, чтобы в деталях оценить школу.

На площадке Умскул можно пользоваться УМ-Журналом с интересными статьями на школьные тематики и вопросы поступления, либо заглянуть в цифровой онлайн-учебник и проверить свои знания по всем предметам. Также вы можете воспользоваться бесплатным курсом «Предбанник» для знакомства со школой и всеми ее нюансами.

В целом, можно отметить, что в первой компании бонусы оказываются более существенными – особенно подарки для лучших учеников месяца. А еще сайты для обучения приятно радуют наличием пробных занятий.

Можно ли отменять либо переносить уроки

Бывает и такое, что в силу простуд, поездок или личной занятости ребенок не может посмотреть очередной вебинар. Что делать, сгорит ли занятие и можно ли его перенести – давайте разбираться:

На платформе 99 баллов расписание составляется так, чтобы ничего переносить не приходилось. А если ребенок вдруг пропустил урок – его запись всегда будет в личном профиле и ее можно посмотреть позднее.

В Умскул все записи вебинаров доступны в личном профиле: ребенок может просматривать их в удобное время, а оставшиеся после ознакомления вопросы задать своему личному куратору.

Как видно, можно не переживать, что ваш ребенок рискует пропустить важные темы – обе школы размещают все видеозаписи, а кураторы помогают решить сложные моменты после просмотра.

Сравниваем преподавательский состав площадок

Лучшие онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ обязательно должны проводиться настоящими специалистами своего дела – только в этом случае будет гарантия того, что ребенок получит действительно актуальные знания и в объеме, достаточном для получения заветных баллов на экзаменах. Оцените, каких педагогов предлагают две крупнейшие обучающие платформы:

В 99ballov каждый преподаватель объясняет материал по методике, отработанной на тысячах выпускников прошлых лет. Все педагоги лично прошли через госэкзамены, сдав их на высокий балл, прямо на сайте школы вы можете не только скачать полезный бесплатный чек-лист от каждого преподавателя, но и посмотреть образец урока с данным педагогом.

На платформе Umschool преподаватели всегда на одной волне с учениками – это молодая и профессиональная команда, которая знает все тонкости и подводные камни экзаменов. Отметим также, что каждый предмет курирует сертифицированный эксперт ЕГЭ, который каждый год проверяет реальные работы выпускников.

Можно смело сказать, что в этом вопросе сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ похоже: 2 компании с заботой подошли к выбору преподавательского состава – с вашими детьми будет заниматься только лучший репетитор, с которым онлайн-обучение будет не только актуальным, но и действительно нескучным.

Чем отличаются лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Воспользуйтесь наглядным форматом сравнения, чтобы сэкономить свое время – в таблице мы выделили ключевые различия, чтобы вы определились между 99 баллов или Умскул - что лучше выбрать конкретно для вашего чада.

Пробные занятия: лично оцениваем качество школ

Чтобы развеять последние сомнения при выборе, воспользуйтесь тестовыми уроками – мы узнали, предоставляют ли обе школы подобную возможность:

На платформе 99 баллов нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно», заполните небольшую форму и в течение 15 минут с вами свяжется представитель компании для того, чтобы рассказать всё об обучении, показать особенности сайта и фишки школы – а еще участникам пробного занятия дарят скидку 20%!

В Umschool можно нажать на кнопку «Получить консультацию», заполнить небольшую форму и получить курс «Предбанник» бесплатно – ускоренную подготовку к экзамену за 5-9 дней по основным темам выбранного направления.

Что ж, 2 платформы с вниманием подошли к возможности позволить будущим ученикам детально познакомиться еще до оплаты. При этом в Умскул вы получите курс экспресс-подготовки в подарок, а в 99 баллов – не только пробный онлайн-урок, но и приятную скидку на будущее обучение. Учитывайте это, раздумывая между Умскул или 99 баллов - какая школа лучше и дешевле именно для вас.

Выбираем обучение в 99 баллов

Выбираем обучение в Умскул

Как сделать занятия еще дешевле

Без сомнения, для каждого родителя актуально не только качество получаемых знаний, но и выгодная скидка на обучение. Благодаря проверенному сайту-агрегатору BeriBuy это становится реальным: зайдя в каталог, вы найдете актуальные промокоды для любой из школ для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Воспользуйтесь купоном при оплате выбранного курса и ваш ребенок приступит к усиленным занятиям уже сегодня!