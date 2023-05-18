Хекслет или Гикбрейнс - что лучше выбрать: сравниваем, где выгоднее курсы по программированию

Достойная зарплата, хорошие карьерные перспективы и востребованная профессия: всё это реально, если выбрать надежную онлайн-школу. Наш обзор раскроет для вас две топовых платформы - GeekBrains или Hexlet. Вы узнаете, что лучше и выгоднее, чтобы затем сделать выгодный выбор для качественного обучения.

Коротко о важном: главные особенности школ

Начать обзор будет уместно с вводного знакомства с двумя компаниями - Хекслет или Гик Брейнс:

С 2012 года онлайн-школа Hexlet обучает будущих программистов, имея средний рейтинг 4,7 из 5 по мнению крупнейших отзовиков. Ее основатель – Рахим Давлеткалиев. Партнерами школы по трудоустройству являются 30+ компаний, а главная фишка школы – обучение, создаваемое программистами для программистов. За месяц курсы проходят более 17 тысяч студентов, сегодня Хекслет объединяет в себе онлайн-платформу с обучающими материалами, колледж и серию опенсорс-проектов.

Основанная в 2010 году онлайн-школа GeekBrains уже в 2021 году заняла место в пятерке ведущих российских компаний в сфере образования. Ее создатели – Гайк Айрапетян и Александр Никитин. Главная фишка школы GeekBrains – активная аналитика рынка, в год компания проводит более 50 исследований, чтобы обучение было актуальным. На сегодняшний день школа успешно обучила более 963 тысяч студентов, а 70% из студентов, участвовавших в Центре карьеры, нашли работу по специальности.

Отдельно хочется отметить наличие государственной лицензии – сегодня она есть только у GeekBrains, позволяя пройти обучение программированию онлайн с последующим получением налогового вычета в размере 13% от стоимости курсов.

Обе школы неспроста делают акцент именно на программировании: сегодня курсы IT-специалистов для начинающих особо популярны благодаря тому, что сотрудники айти-компаний могут получить отсрочку от военной службы, а также пользоваться льготной ипотекой со ставкой всего от 5% на время работы.

Сравниваем ассортимент: курсы, профессии, интенсивы

Первое, на что обращает внимание каждый потенциальный ученик школ GeekBrains или Хекслет, выбирая курсы программирования для начинающих – предлагаемый ассортимент. Мы узнали, чему можно будет научиться в каждой из компаний:

Онлайн-школа программирования Хекслет на сегодняшний день предлагает курсы по 18 разным направлениям, все они связаны с программированием: PHP, Java, тестирование, DevOps, Python и не только. Если говорить о категориях, то в ассортименте представлены профессии – обучение с нуля от основ до практики, подготовительные 14-дневные курсы для тех, кто хочет подготовиться к будущему изучению профессии, интенсивы для тех, кто хочет сменить стек или поглубже разобраться в точечном вопросе, треки (набор курсов по определенному аспекту) и конкретно курсы. Ученики Hexlet могут выбирать среди курсов как с нуля, так и с опытом, длительность обучения может составлять от 2 недель (подготовительные курсы) до 16 месяцев (профессии). Помимо индивидуального, компания также предлагает корпоративное обучение.

В онлайн-школе GeekBrains доступно на выбор 8 востребованных направлений, преимущественно также из области программирования, но в ассортименте есть и дизайн, маркетинг, управление. В сумме школа GeekBrains предлагает уже 133 курса. Также у школы Гик Брейнс есть корпоративное обучение и онлайн-школа программирования для детей GeekSchool. Все образовательные программы по уровню знаний на финише (Middle+, Middle либо Junior), также в каталоге GeekBrains можно воспользоваться удобными фильтрами для поиска подходящего обучения (цел учебы, цель профессии, дополнительные цели и др.).

Итак, если вам актуально айти-программирование, обучение с нуля в двух компаниях возможно как в персональном формате, так и через корпоративные курсы. При этом направлений программирования в школе Хекслет явно в разы больше, зато в Гик Брейнс можно отучиться еще и на дизайнера либо маркетолога, а также найти занятия IT для детей.

Формат занятий: как проходит обучение

Продолжим сравнивать, что лучше выбрать - Hexlet или GeekBrains. Пора выяснить, как построен учебный процесс, будет ли проверка домашних заданий и каким образом отрабатывается практика:

В школе Хекслет обучаться можно в любое время без строгих дедлайнов. Теория – это уроки в виде текстовых лекций и видеозаписей + проверочный тест, а практика – это работа с интерактивными тренажерами, кодами, упражнениями в браузере и др. В среднем, рекомендовано заниматься 15 часов в неделю, чтобы без спешки осваивать программу. У студента будет личный наставник, помогающий решать сложные вопросы и проводящий код-ревью проектов. Также в школе Hexlet есть кураторы, отвечающие за организацию учебного процесса (они решают вопросы по замене программы, академическому отпуску, оценке вашего прогресса и др.). Каждая выполненная работа попадет в ваше портфолио, также здесь можно выполнять дополнительные проекты, которые учат разбираться в чужом коде и работать в команде. Кстати, в ходе обучения в школе Hexlet можно взять паузу на месяц (целиком или частями), если этого требуют ваши жизненные обстоятельства.

Компания Гик Брейнс предлагает заниматься в среднем по 12 часов еженедельно. До старта курса вам предложат массу методических материалов для всестороннего развития (например, гайды по формированию комфортного рабочего места или подборку главных навыков айти-сотрудника). В ходе курса вас ждут лекции в записи + вебинары в режиме online (если вы пропустили их, запись всегда сохраняется, либо можно посетить занятие с другой группой). Дополнительно в GeekBrains можно смотреть видео других потоков по этой же теме. Из практики – семинары (online-эфиры с педагогами с практическими упражнениями и обратной связью), самостоятельная работа с электронной библиотекой и развитие Soft Skills. Домашние задания можно делать прямо на сайте, здесь же вы будете получать детальную обратную связь.

Итак, если для вас важно периодически быть на живой связи с педагогом, интереснее будет заниматься в школе Гик Брейнс. Если же вы предпочитаете делать акцент на самостоятельную практику, присмотритесь к школе Хекслет.

Бесплатный контент, подарки и бонусы от школ

Еще один момент, который наверняка поможет выбрать, что лучше, Хекслет или Гикбрейнс – это наличие всевозможных подарков и бесплатных бонусов от школ. Мы собрали для вас всю актуальную информацию:

В Hexlet загляните в раздел «Учиться бесплатно» - здесь собраны курсы и вебинары для разработчиков, а также полезные бесплатные статьи и сервисы (гайды, рекомендации по резюме, вакансии, Codebattle и сообщество начинающих программистов). Также без оплаты можно пройти подготовительные 14-дневные курсы (4 разных варианта), а при покупке платных профессий и курсов подарочные мини-курсы или модули, а также доступ к десятку инструментов для программиста (от Телеграм-канала с закрытыми вакансиями до доступа к сервису Hexlet CV).

Школа GeekBrains удивляет количеством бесплатных материалов: здесь можно проходить онлайн-тесты, включая тест на профориентацию, также у школы есть свой онлайн-журнал с историями успеха студентов и полезными материалами. Бесплатно можно принимать участие в регулярных мастер-классах, вебинарах, интенсивах и курсах, а среди наиболее крупных бесплатных проектов школы GeekBrains – вечерний «Путь в IT» с Ургантом, ИТ-эксперимент с Павлом Волей, а также интенсив «Путь в IT. Тренды 2023». Также в школе можно пройти небольшое тестирование, за которое подарят 3 курса для старта в ИТ. А при покупке профессий и курсов школа часто дарит гайды и модули для самостоятельного изучения, подкасты и интервью экспертов, материалы Soft Skills и др.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что в количестве бесплатного контента явно выигрывает школы GeekBrains.

Как производится оплата: цены, скидки и рассрочка

Хекслет или Гикбрейнс - разница между ними не только в подходе к преподаванию, но и в ценообразовании. Предлагаем ознакомиться, как и сколько нужно платить за ваше образование:

Hexlet предлагает как разовую оплату со скидкой, так и рассрочку через банки-партнеры до 24 месяцев. Возврат средств в Hexlet в полном объеме возможен в первые 2 недели с момента начала занятий. Далее возврат возможен, но уже за минусом пройденных уроков. Дополнительные скидки при оплате ждут тех, кто воспользуется промокодами от сервиса BeriBuy.

У школы GeekBrains есть как разовая оплата с хорошей скидкой, так и рассрочка сроком до 36 месяцев (разбивка на 6, 12, 18, 24 и 36 мес.). При активации во время оплаты промокодов от BeriBuy можно получить дополнительные выгодные скидки на курсы.

Как видно, Гикбрейнс выгоднее в плане более длительной и детализированной рассрочки. Для наглядности также сравним цены на одинаковые профессии в школах. Если обучаться на фронтеднд-разработчика, в Хекслет это будет стоить от 134 тысяч при разовой оплате или от 6300 руб/мес при рассрочке. В Гик Брейнс аналогичная профессия обойдется от 103 тысяч при разовом платеже или от 3948 руб/мес при рассрочке. Как видно, обучение в GeekBrains обходится немного дешевле.

Плюсы и минусы школ по мнению студентов

Конечно же, при выборе школы будет интересно узнать, что о ней говорят другие ученики. Мы изучили отзывы и готовы предоставить вам собственное сравнение:

Среди плюсов школы Хекслет ученики отмечали хорошую помощь в трудоустройстве, включая оплачиваемые стажировки, а также то, что учиться можно в удобном темпе без строгих дедлайнов. А вот из минусов упоминается то, что много материалов дается на самостоятельное изучение, а наставники не всегда оперативно отвечают.

Из достоинств школы ГикБрейнс студенты выделяли наличие гарантированного трудоустройства и выдача официальных документов (диплома, удостоверения). А из недостатков GeekBrains было упомянуто то, что при просмотре вебинаров в записи нет возможности сразу же задать вопросы преподавателю, а также слишком развернутая программа по направлению С++ (входят также основы Java и Python).

Обратите внимание, что отзывы студентов всегда носят субъективный характер – не стоит при выборе опираться исключительно на них. Если для кого-то отсутствие четких дат для сдачи домашнего задания – это плюс, то для других может быть минусом, поскольку сложно самодисциплинироваться.

Кто преподает в школах: сравниваем опыт и экспертность

Еще один важный момент – качество преподавательского состава, ведь от знаний педагогов и умения найти подход к студентам будет зависеть скорость и качество усвоения материала. Вот что нам удалось узнать:

Преподавателями школы Хекслет являются действующие сотрудники топовых предприятий, среди них – технические директора, начальники отделов, программисты на ведущих позициях, разработчики с опытом до 15 лет и более.

В школе Гик Брейнс также преподают только действующие эксперты, на странице каждого курса можно найти подробную информацию о лекторах, включая их образование и полный профессиональный путь со всеми достижениями.

Итак, свои знания и опыт вы будете напрямую получать от опытных специалистов, какую бы школы вы не выбрали. Эксперты в каждой из школ также регулярно актуализируют программы курсов, чтобы студенты могли работать с информацией, отвечающей действительности.

Условия замены курса

Случается так, что в ходе обучения студент понимает, что выбрал не то направление и хочет поменять курс. Возможно ли это и каковы условия – давайте разбираться:

Школа IT-технологий Хекслет предусмотрела возможность переключаться на другую программу прямо в процессе обучения. Для этого понадобится пройти отличающиеся модули.

На платформе GeekBrains можно менять профессию, если текущий выбор вас не устроил. Программы специализаций в GeekBrains частично пересекаются, поэтому для перевода на другую понадобится лишь достать оставшуюся часть программы.

В двух компаниях для смены курса понадобится обратиться к вашему наставнику или куратору, чтобы он оформил все технические моменты и помог разобраться, что предстоит изучать в новом выбранном направлении. Поэтому при сомнении, какие онлайн-курсы по программированию лучше выбрать, заранее присмотрите похожие варианты – либо воспользуйтесь бесплатной консультацией, на которой вам помогут подобрать курс под ваши цели и интересы.

Гарантия трудоустройства: дает ли учеба реальные перспективы

Практически каждому второму студенту будет интересно именно обучение с трудоустройством – чтобы освоить новую профессию и сразу применить знания на практике. Посмотрим, какие гарантии есть у GeekBrains или Hexlet, что выбрать с уклоном на будущее профессиональное развитие:

В школе Hexlet доступно обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством: вам гарантированно вернут деньги, если не получится найти работу по новой профессии. Для этого вам достаточно пройти курс, выполнить тестовые задания от реальных компаний, составить с помощью специалиста резюме и портфолио, а также научиться работать с вакансиями. Более 50% учеников становятся Middle всего в течение года после обучения в Хекслете, при этом школа по трудоустройству сотрудничает с топовыми организациями (SIMPLE, Sber Devices, Контур, СДЭК, Ситимобил, OZON и др). Во многих курсах вам будет доступно участие в Open Source проектах от школы (реальные задачи и тестовые задания от компаний), либо оплачиваемая стажировка в ходе обучения длительностью до 3х месяцев.

В компании GeekBrains вас также ждет гарантированное трудоустройство уже через 8-9 месяцев после начала учебы, либо возврат средств. Ближе к 8 месяцу студентов устраивают на стажировку в компании-партнеры (СБЕР, Tele2, Paragon, Форсайт, Банк Открытие и др.), при этом лучшие студенты попадают на оплачиваемый вариант стажировки. Вы выполняете реальные задачи и кейсы, пополняя ими портфолио.

Что ж: выбирая курсы программиста в Hexlet или GeekBrains, обратите внимание: гарантии трудоустройства есть у каждой из школ. При этом в школе Гик Брейнс гарантированно вы начнете выполнять свои первые проекты и заказы в среднем уже через 9 месяцев после старта обучения. Зато в школе Хекслет больше шансов попасть на оплачиваемую стажировку. А вот подобрать курсы программирования с оплатой после трудоустройства здесь не получится – обе компании предлагают только оплату сразу, либо в рассрочку в ходе занятий.

Разница между платформами: наглядное сравнение

Наша обзорная таблица поможет максимально быстро подобрать обучение онлайн профессиям: мы раскрыли главные характеристики двух лидеров образовательного рынка, с которыми активно развивается айти-сфера.

Наличие пробных занятий: тестируем и оцениваем, какая школа лучше

Если вы решили освоить профессию, но не можете определиться со школой, помочь в принятии решения может бесплатное знакомство – а именно консультирование или пробные уроки. Мы узнали, есть ли что-то подобное на двух образовательных сайтах:

Для знакомства с платформой школа Хекслет предлагает 14-дневные пробные курсы (сегодня их в ассортименте 4 – Java, Python, PHP и Фронтенд-разработка). На подобных курсах рассказывают все особенности будущей профессии, а также дают возможность лично потренироваться заниматься в школе – практика будет с 1 дня.

Платформа Гик Брейнс предлагает воспользоваться бесплатной онлайн-консультацией, во время которой специалист не только подберет вам обучение, подходящее под ваши цели и желания, но и продемонстрирует все фишки школы.

Здесь сразу видно, что больше возможностей по пробным занятиям предлагает именно школа Hexlet. Отметим также, что в двух онлайн-школах есть регулярные бесплатные вебинары и прямые эфиры, на которых вы тоже сможете узнать много нового не только о выбранной профессии, но и о методиках обучения, познакомиться с преподавателями школ и т.д. Учитывайте это, присматривая в Hexlet или GeekBrains курсы с нуля.

Выбираем обучение в GeekBrains

Выбираем обучение в Хекслет

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