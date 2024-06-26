HTML Academy или SkillFactory, в чем разница: отзыв подписчика — как я выбирала IT-специальности с зарплатой от 80 тысяч





БериБай приветствует вас! Мы постоянно получаем от подписчиков просьбы составить обзоры на популярные онлайн-школы. Сегодня вас ждет отличный обзор от одной из наших подписчиц Оксаны, которая сама сравнивала школы HTML Academy или SkillFactory. Она искала, где обучиться IT, поскольку хотела уйти из найма: работа приносила очень мало денег, но заставляла работать практически круглосуточно. Оксана присматривала именно дистанционные курсы айти-специалистов с нуля — так она планировала получить максимум практики и составить хорошее портфолио из выполненных проектов, чтобы получить уверенный старт для карьеры. Оксана разобралась, чем отличаются две онлайн-школы, и готова предоставить свои отзывы об обучении про каждую из них. А наша редакция поделится ссылками на секретные распродажи курсов, а также промокодами от БериБай.

Ребята, приветики! Меня зовут Оксана и если коротко, то уже сильно охота сменить профессию и работу. Надоело работать почти за бесплатно и постоянно выходить в выходной на работу… Я немного шарю в программировании, так что решила отучиться полноценно и уйти во фронтенд. Такие айтишники нормально получают: минималка от 80 тысяч (это совсем новичок), а если немного поработать, то вообще от 280 тысяч платят! Для сравнения, я уже шестой год работаю сейчас в фирме и даже до сотки зп не дошла.

Что из себя представляют школы

Я из кучи отзывов выбрала для себя два сайта и оставалось сравнить, что прикольнее будет, HTML Academy или SkillFactory. Вот что интересного про них нашлось:

Школа SkillFactory запомнилась тем, что курсы там разрабатывают реальные эксперты, они же преподают. Есть лицензия, дают целую кучу практики (причем, от настоящих фирм — можно ухитриться получить приглашение на работу), а еще школа помогла 71% студентов сменить работу либо получить повышение.

Портал дистанционного обучения HTML Academy тоже долго работает и есть лицензия. Она больше миллиона студентов обучила фронтенду, 20000 стали действующими разработчиками потом. У школы есть своя крутая система оценки навыков веб-разработчиков, которую многие фирмы используют.

За счет лицензии сможете вернуть 13% от ценника (налоговый вычет оформить), если официально трудитесь. Неплохой бонус, я считаю. А теперь по полочкам вам раскидаю про Скиллфактори или HTML Academy, в чем лучше каждая из фирм.

Что предлагают в плане ассортимента

Наверняка почти каждый ищет, какие курсы закончить, чтобы хорошо зарабатывать. Ну и я сама, понятное дело. Так что придирчиво смотрела на ассортимент, нужна была норм учеба и реально популярные IT-специальности:

У Скилфектори есть 6 направлений: всякие дизайнерские курсы типа 3D А́rtist, UX/UI-дизайнер. Есть курсы программистов — и фронтенд я себе приглядела, и фуллстек, и даже Machine Learning Pro + Deep Learning (пакет курсов). Еще можно изучать менеджмент, сферу тестирования, аналитику данных и Data Science. А еще вышка имеется — ДПО или магистратура, у школы среди партнеров — десятка лучших вузов России, так что выдают официальный диплом.

А вот ХТМЛ Академия чисто под программирование заточена. Там 4 профессии предлагают: фронтенд, фулстек-разработчик и Javascript в двух разных вариантах. Либо можно узкие вопросы изучать из этих профессий — допустим, автоматизация или микросервисная архитектура. Ну а прошаренным айтишникам школа предлагает хардкорные курсы для профессионалов (мидлов).

Ну что скажу: направлений больше у первой школы, зато во второй более узкие знания по программированию дают, если вы уже с опытом. А вот высшее образование только в Скиллфектори есть.

Какие дают подарочки и бонусы

Да-да, на это я тоже смотрела при выборе школы. И не говорите, что не любите всякие бесплатные плюшки:

Большой раздел с бесплатными вебинарами, семинарами и гайдами сделала школа Скиллфактори. А если уже вы решили покупать курсы SkillFactory, то будут еще более крупные подарки: например, бонусом могут дать второй курс. Допустим, мне предлагали по алгоритмам и структурам данных. Еще дарят уроки английского для айтишников, ревью резюме, пробные технические собеседования (это в среднем и в самом большом тарифах, если что).

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Айти цифровая школа HTML Academy сделала бесплатный доступ к 130 заданиям-тренажерам онлайн, можно около 20 часов практики получить.

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Ну в целом, у SkillFactory подарочков ощутимее будет. Но в ХТМЛ Академии тоже неплохо получить практические навыки нахаляву.

Как проводят уроки и что надо делать

Одно из самого важного, пожалуй. Потому что одним надо ухитряться совмещать учебу с работой (как мне, например), другим — с маленькими детьми. Вот что удалось выяснить:

В Скиллфектори можно учиться, когда есть время. Там надо смотреть видеолекции небольшие и потом практику делать. Практика занимает около 80% от всего курса, там есть 5 разных видов: всякие тестирования, хакатоны, проекты, тренажеры и ДЗ. А потом каждую домашку проверяют настоящие программисты и дают обратную связь.

В HTML Academy надо участвовать по расписанию в лайвах — это когда подключаешься на вебинар и смотришь в прямом эфире. Потом тоже дают домашку, наставник проверяет и дает обратную связь. В школе пояснили, что можно нагрузку в целом контролировать самостоятельно, и сделать 3-8 проектов в свое портфолио.

В целом, учеба в Скиллфектори показалась мне более удобной, чем онлайн-курсы HTML Academy. Потому что на лайв можно не всегда успеть, а так спокойно смотришь готовые видео и не надо под какой-то график подстраиваться.

Что по ценникам и рассрочке

Тоже важный момент. Я всё переживала, что надо разово оплачивать курс, а мне с нынешней зп будет накладно, мягко говоря. Ну и вот что я узнала про цены, пока разбиралась, что лучше, ХТМЛ Академия или Скиллфактори:

Оплатить курсы программирования SkillFactory (как и любые другие) можно разом или оформить рассрочку до 3 лет. Цена предлагалась на мой курс от 4090р за месяц, адекватно вполне. Ну и в SkillFactory обучение можно оплачивать по трем тарифам — чем больше тариф, тем круче подарки. Допустим, могут подарить разработку вашего персонального проекта с ментором.

Оплачивать курсы HTML Academy можно и разом, и через рассрочку до 2 лет. По поводу ценника, за интересовавший меня просили от 4950р в месяц. И тоже можно тариф выбирать — например, с ускоренным обучением или есть стажировка с персональными занятиями.

Ценники похожие, в общем-то. Круто, что рассрочка есть — у Скиллфектори на целых 3 года, в ХТМЛ Академии — 2 года. Зато у второй школы есть индивидуальный формат учебы.

Какие курсы лучше, если нужна помощь с работой

Мне 100% надо было, чтобы в курсе давали побольше практики, портфолио же по программированию у меня не было. Я пробила разницу про школы Скиллфактори или ХТМЛ Академия, что лучше — вдруг вы тоже хотите поменять профессию и рабочее место:

В SkillFactory помогают найти новую работу, а если не выйдет, то денежки за курс вам вернут, круто! Учебный портал дистанционного обучения создал Центр карьеры и там специалисты помогут собрать портфолио из работ, сделать резюме, дадут тестовые от реальных фирм (у школы больше 200 партнеров — например, Озон, МегаФон, Nvidia, Cisco и др.). Ну и напомню, что 71% выпускников нашли новую работу или получили повышение, тоже хочу так! Недаром про Скиллфактори отзывы о курсах такие хорошие.

Есть карьерный центр и в HTML Academy. Там сначала дают доступ к Акселератору - это открытые стажировки в HTML Academy, чтобы собрать себе портфолио. Если хорошо потрудился, то тебя допустят в Лигу А — там уже помогают устроиться на работу после обучения, знакомят с партнерами (СБЕР, Газпромбанк, Craftum, Tilda Publishing и др.) и можно получить свою первую зп в новой сфере.

Короче, неплохие образовательные курсы IT — шансы на новую работу солидные, а в Скиллфактори еще и вернут деньги, если вдруг не устроитесь! Так что работа после дистанционного обучения - это реально.

Тестируем бесплатно, где обучиться IT с нуля

Одно дело - почитать про Скиллфектори и HTML Academy отзывы о курсах, а другое — лично потестить, что да как. Вот я и узнала, есть ли такая возможность:

В Скиллфектори можно воспользоваться онлайн-консультацией бесплатно, или потестить вебинары с митапами из раздела “Бесплатно”.

SkillFactory - выгодно оформить обучение уже сейчас +2 курс в подарок

В ХТМЛ Академии есть 130 бесплатных упражнений в виде тренажеров, либо можно бесплатно взять онлайн-консультацию.

Начать практиковать полученные знания на платформе HTML Академии

В общем, в раздумьях, какую школу онлайн-обучения выбрать, HTML Academy или SkillFactory, советую всё бесплатно попробовать, лично пощупать и оценить.

Профориентация для тех, кто сомневается

Если вы думаете, какую онлайн-школу выбрать для IT, и пока находитесь в поиске профессии, не тяните время — ищите профориентацию и там подскажут. Вот вам полезная инфа от меня:

Платный курс по профориентации есть в SkillFactory, там про ключевые профессии можно за 2 месяца узнать, а потом еще полгода понравившуюся профессию разбирать. Есть еще бесплатный тест из 18 вопросов (за его прохождение можно бесплатные бонусы получить), или “IT-рентген” — открытое мероприятие, где тоже расскажут все основы и помогут сделать выбор.

Принять участие в бесплатном профориентационном проекте от СкиллФактори

А во второй школе профориентации нет — есть только интерактивные онлайн-курсы HTML Academy конкретно по программированию.

Где искать скидки на курсы айти-специалистов с нуля

Я вам рассказала про ХТМЛ Академия и Скиллфактори, в чем разница между ними. Лично я решила по итогу учиться в SkillFactory - мне понравилось, что формат более удобный, и рассрочка подлиннее. Ну и подарки тоже подкупили, если честно: очень полезные!

Делюсь с подписчиками лучшими промокодами на обучение в SkillFactory

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А тем, кто тоже будет учиться на фронтенд-разработчика, или может другую профессию выберет (например, профессия моушн-дизайнер в 2D и 3D, профессия DevOps-инженер) - рекомендую зайти на сайт БериБай и забрать там крутые промокоды на скидку. С таким купоном можно отлично сэкономить денежки — причем, их можно использовать даже на курсы, которые чаще всего покупают.

Это был обзор от нашей подписчицы на HTML Academy или SkillFactory — что лучше и почему она выбрала именно одну из этих двух школ. Совсем скоро мы поделимся новыми обзорами — оставайтесь с БериБай!

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