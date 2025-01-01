Как обучение с нуля на инженера-тестировщика поможет выйти на зарплату вашей мечты: реальный отзыв о курсах

Мы приветствуем вас в блоге БериБай! В последнее время мы получаем от подписчиков много вопросов о том, где лучше пройти курсы обучения тестировщика. Если говорить про самые востребованные IT-профессии на ближайшие 10 лет, то профессия “QA-тестировщик” будет на одном из первых мест в рейтинге. Начинающие специалисты зарабатывают от 40 до 70 тысяч, а тестировщики с опытом — от 200 тысяч ежемесячно.

Сегодня мы предложим обзор школ, где можно обучиться с сертификатом или дипломом на профессию QA-engineer. Курсы выбраны на основе отзывов подписчиков, которые лично прошли обучение. Главный плюс — пройти обучение можно, не выходя из дома, а работать в дальнейшем возможно как в компании, так и на фрилансе. Итак, представляем лучшие курсы тестировщика с нуля на основе реальных отзывов об онлайн-обучении.

Skillbox: инженер по тестированию

Топовый сайт назвали №1 в сфере дополнительного образования, по версии Smart Ranking. Более миллиона учеников уже прошли здесь различные курсы, и 26 000+ студентов смогли найти работу своей мечты. Школа имеет образовательную лицензию.

Для кого подойдет курс: тем, у кого нет опыта в программировании, но хочется войти в мир IT.

Формат обучения: готовые видеоролики дополняются лонгридами и тестами, чтобы в нарастающей сложности вы могли осваивать материал. Практическую часть дают на базе настоящих задач, в курс Skillbox “Тестировщик” входит около 100 заданий и 3 крупных проекта. Все домашние задания разбирает куратор-эксперт.

Главные плюсы: доступ к материалам навсегда, выдают именной сертификат за курсы QA-Engineer, можно оформить налоговый вычет.

Всё о стоимости: всего от 4382 руб/мес, если оформлять рассрочку до 31 месяца. При рассрочке первый платеж будет только через 6 месяцев. Если ранее обучались в Скиллбокс и материал курсов частично совпадает с этим курсом, вам сделают дополнительную скидку.

Преподаватели: экс-ведущий инженер в компании Контур Иван Румак, QA Automation Lead Андрей Малых, Джава-программист Даниил Пилипенко и др.

Скидка по промокоду Skillbox

Ваши подарки и бонусы: бонусный курс по основам SQL, огромная подборка бесплатных вебинаров, интенсивов и открытых мероприятий.

Записаться на курсы Skillbox со скидкой до 30% + бонусный курс по SQL + помощь с трудоустройством

Помощь с трудоустройством: если вам интересны курсы IT с нуля с трудоустройством, то здесь помогут устроиться на работу после обучения или вернут деньги. В Центре карьеры обучают секретам составления портфолио и резюме, подготовят к встречам с работодателями, поделятся вакансиями от фирм-партнеров (Озон, Т-Банк, СБЕР и др.). Также можно найти первых заказчиков в Скил Маркете.

Возможность пробного урока: дается недельный доступ к любому из курсов школы.

Яндекс Практикум: инженер-тестировщик расширенный

Эта школа выпустила больше 100 тысяч человек, также обладая государственной лицензией и предлагая прибыльные профессии. Яндекс Практикум делает акцент на обучение с современными технологиями, например, с использованием нейросети YandexGPT.

Для кого подойдет курс: изучающим тестирование самостоятельно, желающим начать карьеру в айти, также обучение IT-специалистов с нуля подойдет тем, кто планирует карьерный рост и любит отслеживать ошибки.

Формат обучения: за 9 месяцев вы будете работать в формате реальной рабочей среды, теорию дают на текстах и видео, а практику — через задания в тренажере с моментальной проверкой. Еженедельно будут проводиться вебинары с тестировщиками для обмена опытом и разбора сложных вопросов.

Главные плюсы: получите диплом о переподготовке, можно оформить налоговый вычет, доступен тест по профориентации, разработанный совместно с МГУ. В конце обучения студент будет иметь знания сразу на уровне миддла, что подтверждают отзывы про онлайн-обучение.

Всё о стоимости: от 18500 руб/мес при оплате частями на 9 месяцев, либо можно оплачивать в кредит.

Преподаватели: QA Lead в компании Mobecls Максим Войстрик, QA Teamlead в Яндекс Практикуме Елена Хасанова и др.

Ваши подарки и бонусы: бонусный модуль по YandexGPT и ChatGPT, 3 дополнительных модуля по тематике профессии.

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Помощь с трудоустройством: специалисты Центра карьеры помогут с резюме и портфолио, проведут карьерные вебинары, отрепетируют техническое собеседование и предложат вакансии от партнеров (ЦИАН, VK, TI Иннотех, Т-Банк и др.).

Возможность пробного урока: в курсе предусмотрен вводный ознакомительный модуль.

Хекслет: QA-инженер по тестированию: с нуля до автоматизатора

Около 17 тысяч человек ежемесячно учатся в Хекслете, здесь вас ждет 150 реальных тестовых заданий от работодателей и возможность заниматься в лучшей школе для разработчиков, по версии Хабр.

Для кого подойдет курс: программа “Тестировщик QA с нуля” подойдет новичкам, желающим получить айти-профессию, IT-специалистам, планирующим сменить профиль работы, QA-инженерам, чтобы расширить свои компетенции.

Формат обучения: учеба на курсе Хекслет “Тестировщик” длится 12 месяцев, теорию дают по готовым видео и текстовым лекциям, практику отрабатывают на упражнениях в специальном тренажере. Пару раз в неделю проводятся вебинары с экспертами для разбора сложных тем.

Главные плюсы: выдается именной сертификат, доступ к материалам курса остается навсегда.

Всё о стоимости: от 6768 руб/мес при оформлении рассрочки на 2 года, но возможна и разовая оплата.

Преподаватели: ведущий инженер в KODE Антон Кривицкий, Senior QA Engineer Александр Зайцев, QA release manager Александра Фадеева и др.

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Ваши подарки и бонусы: вторая профессия в подарок, годовой доступ ко всем курсам Хекслета (временная акция).

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Помощь с трудоустройством: в курс входит Карьерный трек для получения базовых навыков поиска работы, от составления резюме до помощи с оформлением рабочих профилей на Хабр Карьере и Linkedln. Выпускники работают в таких фирмах, как Контур, Ростелеком, Яндекс, OZON и др.

Возможность пробного урока: бесплатно доступны первые несколько уроков курса.

Eduson Academy: инженер по тестированию

Продолжаем рассказывать, где лучше учиться на тестировщика. Лицензированная платформа примечательна тем, что авторами программ являются не только отечественные, но и зарубежные эксперты. Только за прошлый год здесь прошло курсы около 500 тысяч человек.

Для кого подойдет курс: новичкам в сфере айти, айти-специалистам смежных областей для расширения квалификации, начинающим тестировщикам.

Формат обучения: курс по профессии в IT займет 6 месяцев, будут как готовые видеолекции, так и скринкасты, тренажеры, тесты и “песочница” Python для отработки практических навыков. Куратор на связи 7 дней в неделю и помогает с любыми вопросами по учебе.

Главные плюсы: получите удостоверение о повышении квалификации за курсы QA-тестировщика, можно оформить налоговый вычет за обучение тестировщика с нуля, заниматься можно в любое удобное время, доступ к материалам навсегда.

Всё о стоимости: от 5333 рублей ежемесячно, если воспользоваться рассрочкой на 24 месяца.

Преподаватели: преподаватель МФТИ Андрон Алексанян, Ex-QA Lead в Samokat Александра Лайхтман, test manager в Kaspersky Иван Лауре, и др.

Ваши подарки и бонусы: индивидуальная экспертная консультация по карьерному развитию.

Записаться на курсы Eduson Academy со скидкой до 30% + пробный доступ + карьерная консультация в подарок

Помощь с трудоустройством: помогут с работой или вернут деньги за курс. Школа организует стажировку Eduson X IMPET SPACE уже с реальными проектами, также научат всем азам поиска работы. Партнеры - ВТБ, РЖД, МТС и др.

Возможность пробного урока: бесплатно дается доступ к первым модулям курса на 3 дня, подарят доступ к сервису FindTheJob для поиска работы мечты.

Skypro: инженер по тестированию с нуля

Целых 95% выпускников школы Скайпро успешно находят новую работу, лицензированная платформа является частью группы компаний Skyeng и активно обучает айти-профессиям.

Для кого подойдет курс: образовательные курсы IT подойдут новичкам в тестировании и в айти в целом.

Формат обучения: за 12 месяцев вас ждут занятия в малых группах, будут готовые видеоролики и встречи “Вопрос-ответ”, все домашние задания в курсе Skypro “Тестировщик” проверяются за 24 часа, а куратор помогает со сложными моментами в учебе.

Главные плюсы: выдается диплом о переподготовке, можно оформить вычет за курс Скайпро “Тестировщик”, доступ к материалам курса навсегда.

Всё о стоимости: от 5573 рублей ежемесячно при рассрочке на 36 месяцев, доступна и разовая оплата.

Преподаватели: руководитель центра компетенции тестирования Дмитрий Еремин, спикер IT-конференций Гульшат Афлетунова и др.

Ваши подарки и бонусы: год уроков английского в подарок от Skyeng, подарочный курс по нейросетям, 10 персональных встреч с наставником-экспертом.

Записаться на курсы Skypro со скидкой до 30% + год английского и курс по нейросетям в подарок

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и сопроводительное письмо, откликнуться по первым вакансиям, оформить портфолио и протестировать собеседования. Устроиться можно в такие фирмы, как Billz, Flowwow, Skypro и др. Дается гарантия работы или возврат денег.

Возможность пробного урока: доступна консультация с экспертом школы перед покупкой курса.

Бруноям: тестировщик ПО

Школа Бруноям работает уже 12 лет и делает акцент на ускоренное обучение без “воды”. Лицензия у школы есть, а каждому студенту гарантирована приветливая атмосфера.

Для кого подойдет курс: желающим начать карьеру в айти без глубоких технических навыков, а также новеньким тестировщикам для развития своих навыков.

Формат обучения: пройти переобучение новой профессии можно за 4 месяца при помощи готовых видеороликов с круглосуточным доступом. У студента будут дополнительные материалы и чат с наставником, а по каждому домашнему заданию обратная связь дается в течение суток.

Главные плюсы: можно оформить вычет, выдается именной сертификат, навсегда останется доступ к материалам курса и всем его обновлениям (отзывы после обучения это подтверждают).

Всё о стоимости: от 3741 руб/мес, если оформить рассрочку на курсы обучения тестировщика сроком на 1 год.

Преподаватели: Test Lead Екатерина Баркова, с опытом работы 8 лет в тестировании.

Ваши подарки и бонусы: год наставнической поддержки после учебы, подарочный курс “Учись учиться”.

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Помощь с трудоустройством: Центр карьеры поможет студентам получить базовые навыки по поиску работы, а лучшим студентам школа оказывает индивидуальную поддержку в трудоустройстве.

Возможность пробного урока: бесплатная консультация перед покупкой обучения.

Нетология: инженер по тестированию

Нетология стала выбором уже 1,5 млн человек. Средняя оценка этой школы по мнению студентов — 4.88 из 5 баллов. Нетология собрала базу из 4000 партнерских компаний, чтобы помогать ученикам с трудоустройством.

Для кого подойдет курс: новичкам в сфере айти и начинающим тестировщикам.

Формат обучения: курс займет около 8 месяцев, формат включает в себя вебинары по расписанию + готовые видеозаписи и дополнительные материалы. Практика разнообразная, от тестов до квизов и проектов с обратной связью от экспертов.

Главные плюсы: выдается диплом о переподготовке за переобучение на другую специальность, оформление налогового вычета за курс Нетологии “Тестировщик”, можно выбирать между базовой и расширенной траекторией курса.

Всё о стоимости: курс тестировщика в Нетологии обойдется от 3070 руб/мес при рассрочке на 36 месяцев, либо оплата разово, что подтверждают отзывы про дистанционное обучение.

Преподаватели: инженер по контроля качества в Смотрешка Тимур Анвартдинов, QA-инженер в ГК “Монополия” Елена Дмитриенко и др.

Ваши подарки и бонусы: бонусные модули по нейросетям для тестировщика и английскому для айти.

Записаться на курсы Нетологии со скидкой до 30% + помощь с работой + 2 бонусных модуля

Помощь с трудоустройством: Центр карьеры даст базовые навыки по поиску работы, вы пройдете тестовые собеседования, получить возможность постажироваться у партнера курса и будете получать вакансии от компаний-партнеров школы (Озон, Agima, 2ГИС и др.).

Возможность пробного урока: доступна онлайн-консультация перед оплатой учебы.

SkillFactory: инженер по ручному тестированию

Эта школа сотрудничает с ведущими вузами России для обучения студентов, здесь можно поучаствовать в бесплатном профориентационном проекте и обучаться на основании лицензии.

Для кого подойдет курс: специалистам, желающим переквалифицироваться в тестировщика, либо начать с нуля карьеру в IT.

Формат обучения: учеба длится 4 месяца и проходит по готовым видеолекциям. Нагрузку можно регулировать самостоятельно. Практики масса: от тестов и тренажеров до митапов и лайв-кодинга. За успехами студентов следят менторы и координаторы.

Главные плюсы: доступ к курсу дается навсегда, выдается диплом о переподготовке, можно оформить вычет.

Всё о стоимости: от 2502 рублей в месяц при рассрочке на 3 года, также можно оплачивать курс SkillFactory “Тестировщик” сразу.

Преподаватели: Lead Automation QA Engineer Виталий Котов, QA-engineer в Dins Елина Азизова, менеджер проектов в KODE Юлия Носакова и др.

Ваши подарки и бонусы: карьерный курс в подарок, в расширенных тарифах подарят также до 3-х бонусных курсов.

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Помощь с трудоустройством: школа дает реальные проекты для портфолио, возможность участия в стажировках, шанс получить оффер от фирмы-заказчика, также будет опыт командной работы. Партнеры школы по трудоустройству — SCAN, Сбер, Ростелеком и др.

Возможность пробного урока: консультация перед покупкой курса бесплатно.

Академия TOP: тестировщик программного обеспечения

Академия ТОП открыла уже 200 филиалов в разных городах России, а также обучает онлайн. Компания помогла получить новые знания 72 тысячам студентов, получив средний рейтинг от отзывам 4.8 из 5 баллов.

Для кого подойдет курс: специалистам вне айти-сферы, действующим айтишникам для систематизации знаний, студентам и выпускникам для получения будущей профессии.

Формат обучения: занятия на курсе “Тестировщик ПО” проводятся дважды в неделю в вечернее время, в виде онлайн-вебинаров с преподавателем. Обучение идет в малых группах, чтобы преподаватель успевал отвечать на все вопросы. В личном кабинете у студента также есть дополнительные полезные материалы.

Главные плюсы: оформление вычета за учебу, выдается диплом о переподготовке, готовое портфолио к концу обучения (отзывы про курсы тестировщика это подтверждают).

Всё о стоимости: от 3670 рублей в месяц, если оформить рассрочку на 1 год. Возможна и разовая оплата.

Преподаватели: практикующие эксперты и преподаватели — Салов Даниил, Трофимова Маргарита, Суворов Вадим и др.

Скидка по промокоду Академия TOP

Ваши подарки и бонусы: доступ к бесплатным мастер-классам от Академии.

Записаться на курсы Академии TOP со скидкой до 30% + консультация по выбору в подарок

Помощь с трудоустройством: школа дает базовые навыки для будущего поиска работы. Студенты после выпуска работают в таких фирмах, как 1С, Aviasales, 2GIS и др.

Возможность пробного урока: бесплатная консультация для выбора курса.

GeekBrains: тестировщик

Данная школа обучила уже 900 тысяч человек, ежегодно она проводит 50+ исследований для улучшения своих программ и помогла 70% выпускников найти работу по специальности.

Для кого подойдет курс: курсы тестировщика GeekBrains подойдут желающим начать работать в айти, тому, кто хочет начать разбираться в тестировании.

Формат обучения: вас ждут живые онлайн-занятия по расписанию, а также видеолекции и интерактивные статьи. Из практики будут как тесты и домашние задания, так и индивидуальные и групповые проекты для портфолио.

Главные плюсы: если профессия не понравится, можно бесплатно заменить ее на другую, оформление вычета, выдается официальный именной сертификат.

Всё о стоимости: действует акция, по которой 50% стоимости можно оплатить после завершения обучения. Стоимость курса “Инженер-тестировщик” идет от 4133 руб/мес при рассрочке на 18 месяцев.

Преподаватели: специалист по тестированию в СКБ Контур Марина Третьякова, Team Lead в OZON Александр Воробей, TechLead Python в МТС Алексей Некрасов и др.

Ваши подарки и бонусы: в GeekBrains обучение на тестировщика включает профориентационный тест в подарок, в широких тарифах — до 2-х профессий на выбор в подарок.

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Помощь с трудоустройством: будет работа после дистанционного обучения или вернут деньги за учебу. Помощь комплексная, от оформления резюме и портфолио до подготовки к реальным собеседованиям. Партнеры школы — Альфа-Банк, МегаФон, X5 Retail Group и др.

Возможность пробного урока: бесплатная консультация перед покупкой и пробный доступ к началу курса.

Друзья, на этом мы завершаем на обзор, где учиться профессии QA-тестировщика. Надеемся, что мы помогли вам выбрать, какие курсы лучше, и вы сможете начать обучение профессии “Тестировщик” в ближайшее время!

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