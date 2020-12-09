Как оформить кредитную карту Альфа банка на 100 дней без процентов, условия и нюансы

Заемные средства часто выручают, особенно если закрыть карточку можно не в стандартные 50-60 дней, а за период в 100 дней. Именно этим отличается популярная карта «100 дней без процентов». Если вам интересна кредитная карта Альфа-Банка на 100 дней без процентов, оформить онлайн-заявку можно на страничке банка буквально за пару минут.

Главный плюс – закрытие других карточек

Неоспоримой «фишкой» кредитной карты с беспроцентным периодом 100 дней является то, что с ее помощью можно без процентов закрыть кредитки сторонних банков. Для этого понадобится разовым платежом перевести на карточку стороннего банка всю сумму долга. После этого необходимо подать заявление о расторжении договора на кредитку стороннего банка – в Альфа-Банк это будет отслежено автоматически. Если же вы не закроете стороннюю карточку во время льготного периода в сто дней, тогда за перевод с карты на карту спишется комиссия в стандартном объеме.

Принцип действия кредитки

Условия пользования картой просты. После первой оплаты кредиткой начинается 100-дневный льготный период. За это время каждый месяц необходимо вносить обязательный платеж в объеме от 300 рублей, точная сумма будет складываться от размера долга по карте. Сто дней прошли, и вы не закрыли весь долг – в этом случае начнет исчисляться процентная ставка от 14,99% годовых. Только после внесения всей суммы ваш период обнулится и можно начинать новые траты с применением ста дней.

Немного о подвохах – подводные камни карточки

Планируя заказать кредитную карту Альфа-Банка 100дней без % вот здесь, стоит заранее ознакомиться с возможными минусами этой схемы. Прежде всего, % на нее не набегут только в том случае, если к окончанию 100-дневного периода вся сумма долга будет внесена.

Также при заказе карточки нужно помнить, что с нее спишется платеж за годовое обслуживание даже в том варианте, если вы не будете ей пользоваться – и данную сумму придется закрывать. Годовое обслуживание уйдет сразу после активации кредитки, поэтому стоит заранее пополнить свой счет на эту сумму, чтобы не допустить просрочки. Еще один возможный подвох – по умолчанию к данной кредитке подключено платное смс-информирование о совершаемых операциях – его допускается отключить самостоятельно.

Как оформить и забрать свою карточку

Если вас заинтересовала от Альфа-Банка кредитная карта 100 дней без процентов, оформить онлайн-заявку можно прямо на сайте. При оформлении заявки понадобится выбрать платежную систему (Visa либо Master Card), а также интересующий вас тип карты (лимит по карте Classic составляет до 300 тысяч, Gold – до 500 тысяч и Platinum – до 1 миллиона рублей).

Затем нужно выбрать регион получения карты, некоторые данные о себе и данные паспорта – после этого остается дождаться положительного решения банка и выбрать удобный офис для получения готовой карты. После одобрения период изготовления кредитки составит один день. Оформи карту 100 дней без % здесь, и завтра при одобрении карточка окажется на руках.

Как и в иных учреждениях, у Альфа-Банка заявка на кредитную карту имеет ряд ограничений к будущему получателю:

Быть гражданином России

Совершеннолетний возраст

Постоянное место проживания в городе, где имеется отделение банка

Наличие постоянного заработка – 5 тысяч рублей для территорий и 9 тысяч для столицы

Как активировать кредитную карту от Альфа-Банка и оплачивать задолженность

Зная, как начисляются проценты по кредитной карте, не стоит забывать о таком важном моменте, как активация карточки. Она произойдет автоматически на следующие сутки после получения карты на руки – это делается путем списания суммы за ежегодное обслуживание. Сразу после этого автоматически начнет отсчитываться период в сто дней. Чтобы не просрочить его, лучше сразу после активации внести на кредитку сумму ежегодного обслуживания. Тогда срок обнулится и пользоваться картой с беспроцентным периодом можно будет в любое удобное время.

Что касается закрытия задолженности, это предусмотрено в виде ежемесячных минимальных платежей. Важный момент – оплата должна поступить не позднее 23:00 даты внесения минимального платежа. Точное число и сумму к оплате допускается отслеживать через сайт либо в приложении.

Карта Альфа-Банк 100 дней без процентов: условия снятия наличных

С данной кредитки допускается снимать наличку в рамках установленного лимита. Ежемесячно без комиссии допускается снимать до 50 тысяч рублей, при этом обналичивание должно осуществляться в банкоматах Альфа-Банка, либо у партнеров, к которым подходят:

Газпромбанк

Открытие

МКБ

Промсвязьбанк

Уральский банк реконструкции и развития

Кредитная карта Альфа-Банка на 100 дней без процентов на снятие наличных имеет и другой нюанс. Так, при необходимости получения налички в зарубежной валюте с вас будет снята дополнительная комиссия 5% за конвертацию. Также имеются ограничения в зависимости от тарифа карты: по базовому тарифу допускается снимать в сутки до 500 тысяч разово, а для тарифа «Максимум +» допустимо снять до 600 тысяч за сутки.

Рассмотрев от Альфа-Банка кредитную карту 100 дней без процентов, условия и нюансы ее использования, можно смело делать заказ на карточку – небольшие подводные камни не станут проблемой при своевременной оплате ежемесячного платежа и соблюдении срока в сто дней.