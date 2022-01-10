Как стать опытным программистом: что лучше - HTML Академия, Хекслет или Яндекс Практикум

Программирование – довольно престижное направление, в котором можно освоить профессию для перспективного трудоустройства. Вы узнаете, что лучше - HTML Академия, Хекслет или Яндекс Практикум из популярных онлайн-школ программирования. В детальном обзоре мы разобрали, что выгоднее и какую из школ предпочесть.

Информация о компаниях

Начнем знакомство с каждой из школ, чтобы понять, что они из себя представляют и чем примечательны.

HTML Academy работает на российском рынке с 2013 года, специализируясь исключительно на веб-разработке. Это единственная подобная школа в России, где 95% выпускников успешно трудоустраиваются. Компания практикует обучение на практике, подробнейшие тренажеры и интерактивный интерфейс. Сегодня в школе зарегистрировано более 1,2 миллиона пользователей. HTML Academy является резидентом центра Сколково и имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Яндекс Практикум – сервис от одноименного холдинга Yandex, нацеленный на онлайн-образование в разных сферах, от маркетинга до программирования. Упор в школе делается на обучение на основе реальных ситуаций, и по статистике, около 78% учеников компании успешно впоследствии трудоустраиваются. Школа работает на основе соответствующей лицензии.

Онлайн-школа программирования Хекслет основана в 2012 году Кириллом Макевиным, в 2013 году она успешно трудоустроила первого студента. Сегодня с ней работают 150 наставников, более 20 партнерских фирм. Вся практика здесь основана в реальной среде разработки, а в не симуляторах, чтобы ученики работали в настоящих условиях.

Ассортимент обучающих программ и направлений

Выбирая между школами HTML Академия, Хекслет или Яндекс Практикум, что лучше, нужно обязательно оценивать по тому, какой ассортимент они способны предложить в области программирования. Мы выяснили этот момент:

В ХТМЛ Академия представлено порядка 30 курсов по веб-разработке для новичков, мини-курсы для прокачки конкретных профессиональных задач для людей с опытом, около 15 универсальных курсов и 4 основных профессии для детального изучения с нуля (фронденд, фулстек, бэкэнд и React-разработчики).

У школы Яндекс Practicum доступно на выбор 7 областей (профориентация, дизайн, английский, анализ данных, маркетинг, менеджмент и программирование). Все курсы поделены по уровню знаний – для новичков и для студентов с опытом.

В школе Хекслет представлено 9 профессий из области программирования (обучение от основ до практики), а также 4 подготовительных курса, двухмесячные интенсивы и треки (тематические небольшие подборки курсов). Программы поделены на общие и отдельно для профессионалов с опытом.

Разница между компаниями здесь очевидна: Яндекс предлагает понемногу курсов в разных сферах, в то время как ХТМЛ Академия и Хекслет делают весь упор на программирование. При этом в HTML Academy ассортимент курсов является самым большим и включает как общие, так и узкоспециализированные направления.

Как проводится онлайн-обучение – сравниваем формат занятий

Успешность обучения напрямую зависит от того, в каком формате оно будет проходить. Одним важна возможность общаться преподавателем на вебинарах, другие больше любят готовые записи курсов. Обратите внимание, какие занятия будут ждать вас на каждом из сайтов:

В HTML Академии теория подается в виде Live-формата. Это прямые эфиры, где с преподавателями можно обсуждать все нюансы (проводятся в вечернее время, длительность – 2 часа, на следующий день в личном кабинете появляется их запись). Практика – это создание личного проекта, работа в тренажерах, интерактивный инструктор – кот по имени Кекс. За время обучения студент выполнит от 3 до 8 проектов (их можно использовать как портфолио). В ходе обучения вас постоянно сопровождает наставник. В школе можно самостоятельно регулировать уровень нагрузки, исходя из тарифа (от 8 часов в неделю до 20).

В школе Hexlet на первом же уроке вы начнете работать с практикой и писать коды. Теория изучается в видео видеозаписей с тестами, 1-2 раза в неделю проводятся вебинары и сессии лайвкодинга с наставником. Домашние задания отрабатываются в тренажерах и задачах-испытаниях, также ученик выполнит несколько проектов для своего портфолио. Уроки можно проходить в удобное время – школа рекомендует заниматься от 15 часов в неделю, чтобы успеть в срок.

На сайте Yandex Practicum упор делается на практику, она начнется с первого урока. Теорию ученик получает в виде готовых видеозаписей + текстовые материалы, знания подаются небольшими порциями (их можно проходить только последовательно, следующий урок откроется только после завершения предыдущего) и отрабатываются на онлайн-тренажерах. Домашними заданиями будут от 5 до 14 разных проектов, из которых впоследствии ученик сможет собрать свое портфолио.

Итак, в вопросе, как проходит обучение, можно смело сказать: интенсивность обучения предлагает самостоятельно выбирать только ХТМЛ Академия, в других школах при небольшом темпе есть риск не уложиться в сроки завершения курса. Зато в Яндекс Практикум нет живых вебинаров и сессий, что оценят те студенты, которые не любят общение с преподавателями напрямую, либо не имеют возможности участвовать в вебинарах.

Вопрос цены: сколько стоит учеба и как за нее платить

Популярные образовательные платформы HTML Академия, Hexlet или Яндекс Практикум - что выбрать, надо решать и в зависимости от финансовой составляющей. При этом важно обратить внимание как на ценник, так и на то, какие возможности оплаты курсов. Для удобства, мы сравнили цены на примере профессии «Фронтенд-разработчик»:

В Яндекс Practicum оплачивать занятия можно тремя вариантами: всю сумму разом, помесячно, либо при помощи кредита от Тинькофф (банка-партнера). Если вы откажетесь от обучения, деньги можно вернуть за вычетом уже пройденной части курса. Цена вышеупомянутого курса – от 210 тысяч рублей.

В школе Хекслет доступна разовая оплата цены курса, либо рассрочка. Если вы передумали учиться в течение первых двух недель – деньги можно вернуть. Ценник на профессию составляет от 124 тысяч рублей.

В школе HTML Academy у профессий есть разные тарифы обучения (ускоренный, максимальный) – они отличаются по наполнению и по стоимости. Платить можно как сразу за весь курс, так и ежемесячно, либо в рассрочку через банки-партнеры (около 5 вариантов на выбор). Цена начинается от 159 тысяч за полное обучение. Возврат средств возможен в любое время, за вычетом пройденного материала.

Как видно, если сравнивать сайты для обучения программированию по ценнику – самые доступные курсы предложены в Hexlet. Но при этом в двух других школах есть больше вариантов для удобной оплаты и вернуть средства можно в любое время, если возникнет такая необходимость.

Если нет возможности: можно ли переносить или отменять уроки

Не всегда есть возможность вовремя посетить очередной вебинар или пройти урок. Что делать в этом случае и не пропадет ли оплаченный материал – читайте далее:

На сайте HTML Academy любой пропущенный прямой эфир уже на следующий день появится в записи – вы сможете с ним ознакомиться, а все возникшие вопросы задать наставнику. Большим плюсом будет и то, что еще на моменте оплаты вы выбираете тариф с оптимальной загруженностью – так можно заранее оценить свои силы.

В Яндекс Практикум можно оформить 2-недельный академический отпуск по любой причине. Если же у вас разово нет времени на урок, это не проблема: обучение здесь построено в формате спринтов длительностью по две недели каждый – за это время ученик успеет просмотреть все видеоматериалы и сдать домашние задания.

На платформе Hexlet пропущенные вебинары тоже сохранятся в виде записей, а лавйкодинг с наставником можно переносить по времени, предупредив об этом специалиста.

Чтобы определиться с выбором сайта для освоения IT-профессии, учитывайте этот момент. Во всех школах можно легко изучить пропущенный материал позже. Но все же советуем учиться равномерно и без пропусков, чтобы освоение материала было легким и полноценным.

Есть ли пробные занятия: оцениваем онлайн-образование до оплаты

Идеальное решение при выборе образовательной платформы – оценить все ее плюсы и нюансы еще до момента внесения платежа. Конечно же, школы тоже продумали этот момент, и предлагают разные решения.

У компании Яндекс Practicum можно получить целых 2 недели вводного курса абсолютно бесплатно! За это время вы опробуете все форматы занятий и заодно поймете, точно ли подходит выбранное направление. Кстати, платная часть является продолжением бесплатного вводного курса – поэтому вам не придется впустую тратить время, тестируя все плюсы школы.

В школе Хекслет можно получить 5 бесплатных курсов по тематике выбранной профессии, чтобы познакомиться с форматом и понять, подходит ли вам данная сфера. Заявку на подбор курсов можно оставить прямо на странице программы с профессией.

На сайте ХТМЛ Академия можно получить развернутую бесплатную консультацию по подбору профессии и всем особенностям обучения – достаточно просто оставить заявку. А еще для знакомства со школой можно попробовать 8 частей тренажеров по HTML, CSS и JavaScript – это целых 130 интерактивных заданий без оплаты!

Итак, сравнение Hexlet, HTML Academy или Яндекс Практикум по программированию в плане тестовых уроков показывает: В ХТМЛ можно не только оценить теоретическую часть во время консультации, но и лично попробовать практическую в виде тренажеров. В двух других школах тоже есть возможность знакомства перед оплатой – поэтому вы точно не ошибетесь с выбором!

Уровень преподавательского состава – кто делится своими знаниями

Когда и новички, и программисты сравнивают между сайтами Яндекс Практикум, Хекслет или HTML Академия, что лучше, поможет определиться и оценка педагогов, работающих в данных компаниях. Мы выяснили, кто будет помогать вам с нуля осваивать азы знаний:

В компании ХТМЛ Академия с вами будут заниматься ведущие специалисты партнерских компаний – таких, как AGIMA, Альфа-Банк, Peter Service, Itech Group и др.

С Хекслет сотрудничает около 20 партнерских компаний, работники которой выступают в качестве профессиональных лекторов. Это такие фирмы, как Тинькофф, AGIMA, ABBYY, Timeweb и др.

У Yandex Practicum работают только действующие сотрудники ведущих предприятий, обладающие актуальной базой знаний. Это специалисты фирм Едадил, Туту.ру, SoftSwiss и не только.

Что ж, в качестве преподавательского состава можно не сомневаться – вы будете обучаться под руководством опытных специалистов, которые дают только актуальные знания с возможностью сразу применить их на практике.

Бонусные онлайн-сервисы: что можно получить бесплатно

Не секрет, что каждая онлайн-школа стремится угодить начинающим и опытным студентам, предлагая интересные сервисы и бонусы бесплатно. Этот момент мы тоже подготовили для вашего сравнения:

В Яндекс Практикум доступно бесплатное похождение профориентации, чтобы определиться с выбором направления.

В ХТМЛ Академия можно бесплатно оценить 8 частей тренажеров (это 130 интерактивных заданий). Также можно бесплатно получить шпаргалки для разработчиков, пользоваться большим блогом с актуальными статьями.

В Хекслет есть раздел «Бесплатно», где можно найти несколько вебинаров и курсов для разработчиков. Есть также бесплатные сервисы – полезные гайды, баттлы программистов Codebattlex и др.

Как видно, вторая и третья школы предлагают гораздо больше полезных материалов в бесплатном формате, чем Яндекс Практикум.

Возможность трудоустройства – что выгоднее выбирать новичку для работы

Конечно же, один из решающих вопросов при подборе дистанционной школы – это трудоустройство после обучения.

Мало кому хочется просто потратить деньги и потом остаться нереализованным. Вот что готовы предложить платформы:

Компания ХТМЛ Академия есть огромный Центр карьеры, где собраны все вакансии – доступ сюда получают выпускники любого онлайн-курса. Компании публикуют здесь вакансии, а студенты – размещают резюме и могут откликаться на интересующие запросы. Также фирма отличается наличием Акселератора – практики для верстальщиков и веб-разработчиков, с аттестацией и трудоустройством. А еще здесь есть Лига А – проект по аутсорсингу выпускников, чтобы прокачать их на реальных проектах либо дать первые оплачиваемые проекты еще до трудоустройства (трехмесячная оплачиваемая стажировка) – 95% участников Лиги трудоустраиваются без проблем!

В Хекслет по статистике, 27% студентов трудоустраиваются даже без поиска работы – работодатели находят их сами, а 65% студентов получают место с первого же собеседования. После второго выполненного проекта вы уже начнете составлять резюме, а после завершения курса вас ждет 3 месяца карьерной поддержки, рекомендации по стажировкам и карьерные консультации. Ваше резюме Хекслет предложит всем своим партнерским компаниям.

В Яндекс Практикум уже во время курса вы начнете составлять портфолио из выполненных проектов. Также вас ждет фриланс-трек длительностью 3 месяца. За это время можно будет во время обучения найти первых заказчиков и научиться с ними общаться. По статистике, после завершения учебы человек откликается в среднем на 10 вакансий в неделю.

Сравнивая Хекслет, ХТМЛ Академия или Яндекс Практикум, что лучше для заработка в интернете, можно смело сказать: больше всего гарантий и возможностей дает HTML Academy. Здесь вас ждет и оплачиваемая стажировка, и большая база вакансий, и получение всех навыков составления резюме и поиска работы.

Какие курсы лучше выбрать – сравните в коротком формате

Подбирая обучение с нуля, не теряйте времени и смотрите в нашей таблице, почему люди выбирают компании для обучения среди огромного ассортимента дистанционных школ. Здесь только самое важное!

Выбираем обучение в Хекслет

Выбираем обучение в HTML Академия

Выбираем обучение в Яндекс Практикум

Скидка на обучение – можно ли сэкономить, не теряя в качестве

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