Как завязать платок, шарф, палатин на голове разными способами: варианты для самых стильных

Любой женский образ можно быстро преобразить, вооружившись платком, шарфом или палантином. Помимо привычного всем использования, можно добавить нотку креативности и придумать, как стильно завязать аксессуар на голову. Каждой представительнице прекрасного пола будет интересно узнать, как завязать шарф на голове разными способами, вне зависимости от типа ткани (хлопка, шифона, шелка, кружева, гипюра).

Чтобы разобраться, как красиво завязать шарф или платок на голове, фото пошаговое в сочетании с простой инструкцией помогут вам освоить массу способов и потренироваться в домашних условиях. К любому повседневному или парадному выходу вы будете настоящей королевой!

Вариант платка по-голливудски

Один из оригинальных вариантов, как красиво завязать платок на голову летом, это голливудский вариант, который хорошо защитит от солнца. Особенно стильно он будет смотреться в сочетании с солнцезащитными очками – вы сразу станете похожей на популярных голливудских актрис прошлых лет.

Чтобы преобразить свой образ, сделайте следующее:

Палантин нужно надеть на голову, либо заменить его сложенным вдвое платком, по типу косынки;



Концы ткани нужно свободно обмотать вокруг шеи и сзади сделать легкий узел;



Сзади нужно расправить ткань с легким напуском, а для эффектности можно оставить несколько прядей челки выглядывающими спереди из платка.

Как завязать тюрбан на голове из платка

Еще одна идея, как завязать платок на голове разными способами, - стильный тюрбан. В массы он пришел совсем недавно, но уже обрел большую популярность. Способ завязывания его на голове очень прост:

Волосы нужно собрать в высокий пучок на макушке;



Длинный шарф или платок пропускают над волосами за затылком, концы свешивают вперед, наполовину прикрыв уши;



Концу завязываются узлом и несколько раз оборачиваются вокруг пучка, чтобы остались небольшие кончики, которые нужно спрятать внутрь.

Еще несколько способов повязания тюрбана

Тюрбан из платка

Тюрбан из шарфа

Тюрбан со жгутом

Восьмерки – оригинальное украшение прически

Креативную восьмерку на голове можно сделать двумя способами:

Перекрутить ткань в виде жгута и с его помощью оформить на голове плетение;



Сложить ткань в виде ленты и аналогичным путем сделать на голове обруч в виде восьмерки.

Классические повязки

Если хочется найти более классические варианты, тогда вам пригодится информация о том, как завязать повязку на голову из платка. Взяв шифоновый платок, можно сделать из него узкую полоску. Собрав волосы в высокий хвост, нужно разместить середину платка на затылке и завязать края в бант. Другой вариант – разместить центр платка чуть повыше лба и свободные концы завязать в узелок на затылке.

Украшение косы или любой другой прически

Привычную любой девушке косу можно стильно украсить, взяв любой шелковый платок или летний шарф. Достаточно с середины косы начать постепенно вплетать ткань по аналогии с обычным бантом, либо подойти к вопросу креативнее – завязать бандану при помощи длинного платка, и концы также вплести в косу.

Бандана: образы для самых дерзких

Если хочется добиться дерзкого образа и при этом защитить голову т солнца, можно взять обычный летний платок и превратить его в бандану. Она отлично смотрится с джинсами, сарафаном и кожаной курткой. Достаточно сделать пару простых шагов, чтобы повязать бандану:

Платок складывается на уголок и обвязывается вокруг головы;



На затылке нужно завязать узел и красиво расправить заднюю часть платка.

Чалма: быстро и современно

Интересно также узнать, как завязать платок чалмой на голове. Его нужно серединой положить на макушку и передние края взять рукой около лба. Второй рукой нужно взять задние края и обмотать вокруг головы, вдоль затылка и ушей. Сделав два таких оборота, в конце нужно заправить края платка.

Как красиво завязать шарф или платок на голове пошаговое фото

По-цыгански

Стиль цыган всегда отличается в толпе, их незаменимый аксессуар – это яркий платок на голове. Чтобы ваш стиль максимально напоминал цыганский, нужно повязать платок следующим образом:

Для начала аксессуар нужно сложить вдвое как косынку и обмотать на голове по линии бровей;



Ткань завязывается сбоку, волосы нужно выпустить наружу. Чтобы добавить оригинальности, концы платка можно оформить в виде банта или розы, используя невидимки.

Как завязывать шарф или платок на голову по мусульмански

Вариант 1

Каждой женщине известен хиджаб – традиционный головной убор мусульманских женщин. В домашних условиях можно самостоятельно сделать подобный аксессуар, вооружившись обычным платком. Для этого следуйте простой инструкции:

Для начала нужно убрать волосы под специальную небольшую шапочку – бони, чтобы платок не соскальзывал;



Предварительно волосы нужно собрать в пучок и сделать из него гульку;



Стандартный прямоугольный платок нужно накинуть поверх головы и завязать сзади концы прямоугольника;



Концы платка можно завернуть вперед, и зафиксировать брошью.

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

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Шарф и палантин

Если с платком проблем не возникает, то у многих девушек чаще возникает вопрос, как завязать палантин на голове разными способами. Его можно применять практически любым из вышеперечисленных способов – главное, подобрать оптимальную длину и толщину ткани. Это касается и шарфов, которые отлично смотрятся не только со строгими линиями и сдержанными образами. Вариантов, как красиво завязать палантин на голове, множество: ткани с восточным узором лучше всего подойдут для чалмы или тюрбана, либо сделать боковую закрутку на голове на восточный манер. Поэтому не стоит долго сомневаться, как красиво завязывать шарф на голову, нужно пробовать и тренироваться!

Где найти отличные варианты шарфов и платков

Собираясь на пляж, на работу или с подругами на прогулку, необязательно носить палантин на плечах, а шарф – на шее. Немного креатива – и вы окажетесь в центре внимания, оригинально завязав аксессуар на голову. Для этого достаточно купить платок или шарф понравившегося фасона и расцветки.

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