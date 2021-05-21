Какая фирма обуви самая качественная и удобная: 6 лучших брендов

От качества обуви зависит не только наш комфорт, но и здоровье. Выбрав удобную пару из хороших материалов, вы не будете ощущать усталость даже после активного дня. Значительно реже будут появляться отеки, кроме того, снизится вероятность развития варикоза. Расскажем, какая фирма обуви самая качественная и удобная, изучим особенности популярных брендов, а также рассмотрим реальное мнение покупателей о каждом производителе.

Фотография взята из источника freepik.com

Ralf Ringer

Ralf Ringer – это российский производитель обуви европейского качества. Ассортимент бренда включает стильные и комфортные изделия для женщин, мужчин, детей и подростков. В коллекции представлена качественная обувь из натуральной кожи, текстиля, велюра. Искусственные материалы практически не используются. Компания выпускает новые коллекции 2 раза в год и предлагает модели в любом стиле: casual, спортивном, деловом, пляжном. В каталоге можно найти ботинки, туфли, мокасины, сапоги, ботфорты, ботильоны, кеды и сандалии, соответствующие современным трендам.

Преимущества Ralf Ringer

К достоинствам производителя можно отнести:

Использование современных технологий . Например, инновационная литьевая технология двойного крепления подошвы IDT исключает отклейку и отрывы. Ralfina (вкладная пенополиуретановая стелька) изготавливается с учетом анатомических особенностей строения стопы для обеспечения комфорта. В пяточную часть подошвы монтируется механизм Shock Absorber, который уменьшает нагрузку на стопу за счет амортизации. Кроме того, обувь Ralf Ringer неоднократно признавалась экспертами как самая легкая.

. Например, инновационная литьевая технология двойного крепления подошвы IDT исключает отклейку и отрывы. Ralfina (вкладная пенополиуретановая стелька) изготавливается с учетом анатомических особенностей строения стопы для обеспечения комфорта. В пяточную часть подошвы монтируется механизм Shock Absorber, который уменьшает нагрузку на стопу за счет амортизации. Кроме того, обувь Ralf Ringer неоднократно признавалась экспертами как самая легкая. Универсальность ассортимента . При выборе обуви можно указать не только размер, но и полноту стопы. Таким образом, можно легко определиться с подходящей парой для комфортной носки.

. При выборе обуви можно указать не только размер, но и полноту стопы. Таким образом, можно легко определиться с подходящей парой для комфортной носки. Удобство на любой сезон . В зависимости от времени года обувь может быть дышащей или сохраняющей тепло. В отзывах на продукцию часто пишут, что изделия не пропускают влагу.

. В зависимости от времени года обувь может быть дышащей или сохраняющей тепло. В отзывах на продукцию часто пишут, что изделия не пропускают влагу. Гарантированное качество. Клиенты отмечают надежность молний и заклепок. Каждый вариант коллекции сначала отшивается в экспериментальном цехе, а затем проходит множество тестовых примерок и доработок.

Говоря о том, какие бренды обуви самые качественные и удобные, однозначно стоит обратить внимание на Ralf Ringer. Нюансом продукции можно считать достаточно жесткий верх, поэтому нужно изначально уделить должное внимание выбору размера. Данная особенность обеспечивает идеальную фиксацию обуви на ноге.

ECCO

Датский производитель более 50 лет является лидером в сфере производства обуви для всей семьи. Этот бренд любят за стабильное качество, инновационные технологии и элегантный дизайн в лаконичном скандинавском стиле. По словам покупателей, обувь данной марки отличается небольшим весом, она мягкая и хорошо гнется, долго сохраняет изначальный внешний вид. Ассортимент ориентирован на все возрастные группы, коллекции обновляются ежегодно. В фирменном магазине можно приобрести мокасины, лоферы, ботинки, туфли, кеды, кроссовки, сандалии.

Плюсы бренда ECCO

В числе основных плюсов продукции:

Эластичность . В отличие от того же Ralf Ringer, обувь Экко очень гибкая. Она великолепно облегает ногу и повторяет контур стопы. Такие качества достигаются благодаря использованию качественных материалов.

. В отличие от того же Ralf Ringer, обувь Экко очень гибкая. Она великолепно облегает ногу и повторяет контур стопы. Такие качества достигаются благодаря использованию качественных материалов. Предпочтение – натуральности . При производстве обуви используются натуральная кожа, каучук, растительное волокно.

. При производстве обуви используются натуральная кожа, каучук, растительное волокно. Идеальная амортизация . Обувь какой фирмы лучше покупать, если вы ведете активный образ жизни? Однозначно – ECCO! Перед производством материалы проходят дополнительную обработку, приобретая способность поглощать толчки. Изделия оснащаются амортизаторами в каблуке, сменными стельками с запатентованной пенорезиной Comfort Fibre System, подошвами из полиуретана, латекса, термополиуретана.

. Обувь какой фирмы лучше покупать, если вы ведете активный образ жизни? Однозначно – ECCO! Перед производством материалы проходят дополнительную обработку, приобретая способность поглощать толчки. Изделия оснащаются амортизаторами в каблуке, сменными стельками с запатентованной пенорезиной Comfort Fibre System, подошвами из полиуретана, латекса, термополиуретана. Минимальный вес . Благодаря использованию легких материалов при производстве подошвы обуви человек не ощущает тяжести в ногах даже при продолжительной ходьбе, занятиях спортом.

. Благодаря использованию легких материалов при производстве подошвы обуви человек не ощущает тяжести в ногах даже при продолжительной ходьбе, занятиях спортом. Отсутствие запаха. Стелька пропитывается антибактериальным составом, поэтому неприятный аромат не возникает ни в мокрую погоду, ни при продолжительной носке.

Обувь датского производителя идеально подходит для составления базового гардероба. В коллекции не встретишь ультрамодных изделий в ярких оттенках, с высоким каблуком. Продукция предназначена для комфортной повседневной носки.

ZENDEN

Российский бренд ZENDEN предлагает стильную и недорогую обувь в интернет-магазине с бесплатной доставкой. Ассортимент марки ориентирован на мужчин, женщин, детей. При создании каждой коллекции учитываются последние тенденции в мире мировой моды. В основном производитель использует инновационные искусственные материалы, однако встречаются и изделия из натуральной кожи. Впечатляет разнообразие цветовых решений и оригинальность моделей. Коллекция включает ботинки, балетки, сапоги, сандалии, сабо, ботфорты, ботильоны.

Достоинства обуви ZENDEN

Вот какими преимуществами обладает данная марка:

каждая модель оснащается комфортной фирменной колодкой, исключающей усталость даже при продолжительной ходьбе;

разнообразный дизайн: помимо лаконичных моделей для базового гардероба в коллекции встречаются модные сапоги на высоком каблуке, туфли на шпильке, ботинки на стильной тракторной подошве в ярких оттенках;

покупатели также отмечают легкость обуви – она подходит для повседневной носки;

достойное качество производства: по словам покупателей, фурнитура надежная, на обуви нет прослойки клея и каких-либо дефектов;

долговечность: купленной обуви хватает не меньше, чем на 1-2 сезона.

ZENDEN – оптимальный вариант, если интересует распродажа обуви из натуральной кожи максимально дешево. Во время акций модели из предыдущих коллекций можно приобрести всего за 1500-3000 рублей.

Mario Berluchi

Стильная женская обувь Mario Berluchi сегодня производится в Италии, Турции и Китае. Разработка каждой модели происходит в собственной лаборатории компании – MB Lab. Тут работают ведущие дизайнеры со всего мира. Новые коллекции выходят на рынок каждый сезон, так что любая модница легко найдет для себя подходящую модель.

Преимущества обуви Марио Берлучи

Вот какие достоинства продукции выделяют покупатели:

Потрясающий ассортимент . Теплые и практичные зимние сапоги, универсальные лоферы и эспадрильи, легкие пантолеты и молодежные угги, классические туфли и базовые кеды, женственные мюли и смелые казаки – найдется подходящий вариант для любого образа.

. Теплые и практичные зимние сапоги, универсальные лоферы и эспадрильи, легкие пантолеты и молодежные угги, классические туфли и базовые кеды, женственные мюли и смелые казаки – найдется подходящий вариант для любого образа. Действительно яркий и эффектный дизайн . В линейке обуви можно найти изделия даже на высоком каблуке, модели с мульти-декором: вставками из кружев и замши, лакированной кожи контрастных оттенков. Популярны также модели со стразами, цветами, блестками. На лето можно приобрести брутальные ботинки с модной перфорацией и шнуровкой.

. В линейке обуви можно найти изделия даже на высоком каблуке, модели с мульти-декором: вставками из кружев и замши, лакированной кожи контрастных оттенков. Популярны также модели со стразами, цветами, блестками. На лето можно приобрести брутальные ботинки с модной перфорацией и шнуровкой. Высокое качество материалов. В основном это натуральная кожа или натуральная замша высокого качества. Искусственные материалы не используются.

В отзывах на обувь клиенты часто пишут, что им нравится ее долговечность. Прочная фурнитура отлично держится на протяжении многих лет, на изделиях не образуются трещины даже при активной носке. Особое внимание в комментариях уделяют комфортной колодке. Даже в обуви на высоком каблуке ноги не отекают, не возникает ощущения тяжести.

Респект

Обувь российского бренда Респект (Respect Yourself) производится в Европе, Азии и Южной Америке. Над созданием новых моделей работают российские, британские, гонконгские дизайнеры. Ассортимент ориентирован на женщин и мужчин.

Главный девиз марки – уважение к себе. Именно поэтому продукция сочетает высокое качество материалов, надежную фурнитуру и трендовые оттенки. Каждый сезон производитель презентует миру новую коллекцию.

Особенности и достоинства марки Respect

К плюсам производителя относят:

Разнообразие дизайна . В коллекции представлены элегантные туфли, в том числе и утепленные, практичные изделия на устойчивом каблуке, модели в стиле «вестерн» и casual, классические ботинки для офиса, эффектные кроссовки для занятий спортом и прогулок, универсальные мокасины и сандалии. Можно подобрать обувь как в традиционных, так и в ярких оттенках.

. В коллекции представлены элегантные туфли, в том числе и утепленные, практичные изделия на устойчивом каблуке, модели в стиле «вестерн» и casual, классические ботинки для офиса, эффектные кроссовки для занятий спортом и прогулок, универсальные мокасины и сандалии. Можно подобрать обувь как в традиционных, так и в ярких оттенках. Высокое качество материалов . Говоря о том, какая обувь качественная и недорогая, стоит выделить бренд Респект. Помимо натуральной кожи компания использует инновационные синтетические материалы, которые отличаются долговечностью. Все материалы дышащие и гипоаллергенные. При производстве летних моделей часто используется текстиль.

. Говоря о том, какая обувь качественная и недорогая, стоит выделить бренд Респект. Помимо натуральной кожи компания использует инновационные синтетические материалы, которые отличаются долговечностью. Все материалы дышащие и гипоаллергенные. При производстве летних моделей часто используется текстиль. Комфорт при носке. За счет амортизирующей подошвы и анатомической колодки, учитывающей строение стопы, обувь Respect Yourself подходит даже для продолжительной ходьбы, занятий спортом.

В отзывах на обувь Респект клиенты часто сообщают, что их привлекает огромный ассортимент трендовых молодежных моделей. Кроме того, многим нравится, что кожаные модели идеально мягкие, они не натирают и, к примеру, не оставляют зацепок на колготках.

Rieker

Немецкий бренд Rieker ориентирован на женщин и мужчин, которые делают ставку на комфорт, а не экстравагантный дизайн и ультрамодные фасоны. В линейке не встретишь моделей для светского выхода, а вот для долгих прогулок и активного образа жизни продукция подойдет идеально.

Компания производит удобную и практичную обувь с 1874 года и предлагает большой ассортимент босоножек, сандалий, сабо, ботинок и полуботинок, мокасин. Не так давно запустилось производство стильных кроссовок. Используемые оттенки: белые, бежевые, коричневые, серые, традиционные черные. Большая часть моделей изготовлена из натуральной кожи, также встречаются изделия из эко-кожи.

Ключевые характеристики немецкой марки Рикер

Основными преимуществами производителя являются:

Запатентованная технология Antistress . Ее особенность в том, что используется полиуретановая подошва, которая поглощает ударные нагрузки. Обувь легкая, гибкая, не жесткая.

. Ее особенность в том, что используется полиуретановая подошва, которая поглощает ударные нагрузки. Обувь легкая, гибкая, не жесткая. Применение технологии barefoot – «босиком». Обувь производится с подошвой, характерной для спортивных изделий – гибкой и не сковывающей движений. При этом дорожные неровности не ощущаются при ходьбе.

– «босиком». Обувь производится с подошвой, характерной для спортивных изделий – гибкой и не сковывающей движений. При этом дорожные неровности не ощущаются при ходьбе. Комфортная колодка . Широкая носочная часть обеспечивает удобство на протяжении всего дня. Благодаря данной особенности обувь Rieker востребована среди людей с нестандартной формой стопы, например, высоким подъемом или выступающей косточкой.

. Широкая носочная часть обеспечивает удобство на протяжении всего дня. Благодаря данной особенности обувь Rieker востребована среди людей с нестандартной формой стопы, например, высоким подъемом или выступающей косточкой. Минимальный вес . Все изделия изготавливаются из легких материалов, без применения тяжелой фурнитуры. Результат – легкость в ногах даже к вечеру.

. Все изделия изготавливаются из легких материалов, без применения тяжелой фурнитуры. Результат – легкость в ногах даже к вечеру. Морозостойкость зимних моделей. По заявлению производителя, подошвы выдерживают морозы до -50 градусов. В зимних моделях используется подкладка из теплой натуральной шерсти.

Обувь Рикер понравится людям, которые предпочитают стиль casual или спорт. Кроме того, за счет уникальной конструкции продукция подойдет вам даже в том случае, если к вечеру стопы постоянно отекают. В такой обуви ноги не устают, не потеют. Изделия Rieker предотвращают появление мозолей. В межсезонье можно приобрести обувь со скидкой до 70 процентов.

Подводим итоги

Дать точный и однозначный ответ на вопрос, какая фирма обуви самая качественная и удобная, невозможно. Все компании из нашей подборки предлагают комфортную и элегантную продукцию. Выбирая подходящую пару, ориентируйтесь на свои желания:

Ralf Ringer можно считать оптимальным решением для людей, которые любят постоянно экспериментировать с модными образами и хотят уверенно себя чувствовать в любой ситуации.

можно считать оптимальным решением для людей, которые любят постоянно экспериментировать с модными образами и хотят уверенно себя чувствовать в любой ситуации. ECCO подойдет ценителям активного отдыха и спортсменам, людям, которые заботятся об экологии.

подойдет ценителям активного отдыха и спортсменам, людям, которые заботятся об экологии. ZENDEN порадует минимальными ценами и износостойкостью, поэтому его часто выбирают практичные мужчины и женщины.

порадует минимальными ценами и износостойкостью, поэтому его часто выбирают практичные мужчины и женщины. Марио Берлучи станет идеальным вариантом для ярких модниц, которые считают обувь ключевой особенностью стильного имиджа.

станет идеальным вариантом для ярких модниц, которые считают обувь ключевой особенностью стильного имиджа. Респект – золотая середина для людей, которые хотят и наслаждаться комфортом, и соответствовать последним модным тенденциям.

– золотая середина для людей, которые хотят и наслаждаться комфортом, и соответствовать последним модным тенденциям. Немецкий Rieker предпочитают те, кто считает главным приоритетом удобство в любой сезон и любит лаконичный дизайн.

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