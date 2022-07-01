Какая школа лучше: Skyeng, Инглекс или Englishdom – учим английский с легкостью

Без хорошего знания английского языка сложно путешествовать за рубежом или свободно общаться с друзьями по переписке, а про работу в иностранной компании и вовсе можно забыть. Решив осваивать новый язык, обязательно сравните, какая школа лучше – Skyeng, Englex или Englishdom – наш детальный обзор поможет узнать все тонкости.

Фото: freepik.com

Без хорошего знания английского языка сложно путешествовать за рубежом или свободно общаться с друзьями по переписке, а про работу в иностранной компании и вовсе можно забыть. Решив осваивать новый язык, обязательно сравните, какая школа лучше – Skyeng, Englex или Englishdom – наш детальный обзор поможет узнать все тонкости.

Почему именно английский – популярность и перспективы

Среди множества языков именно английский является наиболее популярным для изучения. Он является основным в более, чем 50 странах, и считается самым доступным для общения людей из разных уголков света. Хорошее знание языка также открывает неплохие перспективы для трудоустройства в заграничные компании. Поскольку английский – это язык бизнеса, важно владеть им свободно, знать терминологию в своей рабочей сфере.

Еще один важный плюс – владеющие языком люди могут в оригинале смотреть иностранные фильмы, слушать музыку и читать книги в их первозданном виде. Переводчики часто искажают суть текста, да и ждать перевода очередной серии любимого сериала иногда приходится очень долго. Зная английский, можно не тратить время и наслаждаться книгами и фильмами в том варианте, в котором их предусмотрели авторы.

Английский язык имеет массу тонкостей: разные артикли, множество времен. Самостоятельно освоить его бывает проблематично – куда проще довериться опытным преподавателям. Тем более, когда можно проходить онлайн-обучение прямо из дома. Чуть ниже вы найдете лучшие сайты для изучения английского языка – все их особенности, достоинства и бонусы разложено по полочкам.

Разные курсы и направления – выбирайте свой вариант

Подбирая онлайн-сервисы для освоения языка, важно определиться с тем, какая сфера интересует вас больше других. Сегодня можно встретить массу вариантов, среди которых самые популярные:

Общий разговорный практикум

Язык с нуля (для новичков)

Бизнес-курс

Подготовка к ЕГЭ, собеседованиям или международным экзаменам

Английский для IT, менеджеров, маркетологов и др.

Постановка произношения

Практическая грамматика

Язык для путешествий и т.д.

Групповое и персональное обучение – разница подходов

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание – то, как вы планируете заниматься: индивидуально или в группе. Групповой вариант обычно обходится дешевле по стоимости, при этом в группе можно удобно практиковать разговорные навыки и побороть чувство стеснения в общении. Также это дает возможность отработки практических навыков в парах или небольших группах.

Индивидуальные уроки английского будут немного дороже – зато они подстраиваются преподавателем персонально под студента, с учетом его текущего уровня и словарного запаса. Во время персонального урока все внимание уделяется только вам, так гораздо проще корректировать расписание занятий (не придется подстраиваться под группу).

Лучшие школы для занятий в режиме онлайн

Сравнивать онлайн-платформы для изучения английского языка обязательно перед тем, как определиться на одной из школ и начать заниматься. От профессионализма преподавателей, формата занятий и различных тренажеров для закрепления будет существенно зависеть успех ученика. Давайте сравним самые популярные сайты для обучения – школы Skyeng, Englex и EnglishDom.

Онлайн-школа английского языка Skyeng – это крупнейшая в Европе школа, основанная в 2012 году, учиться в которой можно из любой точки мира. Занятия проводятся персонально с учеником по видеосвязи на основе собственной уникальной платформы. Вы можете сами выбирать график занятий, а также поделиться целями обучения – и вам подберут подходящего преподавателя. На выбор ученика предоставляется масса программ, от английского с нуля до IT-сферы или языка для фармацевтов и менеджеров. Главная фишка школы Скайенг – особый счетчик, отслеживающий, чтобы за время урока не менее 60% разговаривал именно ученик. Это позволяет каждому с легкостью преодолеть языковой барьер.

Онлайн-школа английского языка «Инглекс» работает с 2011 года. За 10 лет здесь успешно получили нужные знания более 21 тысячи учеников. Вас будут ждать 455 преподавателей (это русскоязычные педагоги и носители языка из Великобритании и США) и более 15 разных программ на выбор (от общего разговорного курса до подготовки к собеседованию или экзаменам). Изюминка площадки – онлайн-учебник, способный меняться под ученика. Преподаватель может вносить туда те задания, которые будут интересны именно вам.

EnglishDom — еще одна популярная онлайн-платформа английского языка. Более 7 лет студенты успешно проходят обучение английскому языку по Скайпу, именно компания EnglishDom первой в СНГ объединила на единой платформе онлайн-курс, разговорный клуб и занятия языком по Skype. На выбор предложено более 10 различных направлений обучения, включая английский для детей или бизнес-язык. Уроки здесь можно проходить из любой точки и в любое удобное время, при этом для каждого студента составляется персональная программа обучения.

Итак, у каждой из площадок есть свои явные плюсы. Поэтому не будем останавливаться – сравним разные моменты, по которым отличаются три школы.

Формат занятий и домашние задания

От того, как организованы занятия, зависит комфорт ученика и скорость освоения материала. Давайте оценим, в каком формате каждая из площадок предлагает своим студентам получать знания:

В школе Skyeng обучение проводится на собственной интерактивной платформе. Поскольку она синхронизируется с приложением, переводчиком и личным словарем, все ваши успехи и материалы будут доступны с любого устройства. Формат занятий очень разнообразен: вас будут ждать фильмы с «умными» субтитрами, песни и статьи, интерактивные упражнения и живые беседы с преподавателем. На выбор сегодня предоставляется 7 форматов занятий, включая разговорные клубы и 15-минутные Small talks с преподавателями со всего света. Домашние задания выполняются прямо на онлайн-платформе, проверка происходит автоматически. Ученик видит свои ошибки с комментариями - не понадобится тратить дополнительное время на разбор с преподавателем.

На площадке Инглекс обучения проводят в удобном онлайн-классе со встроенным чатом, где общение с педагогом и выполнение заданий проходит в одном браузере. Уже с первого урока вас будет ждать разговорная практика, акцент здесь делается на обучении через общение. Вы будете говорить не менее 70% урока. Дополнительно можно принимать участие в разговорных клубах. Домашние задания ученик сдает в этом же онлайн-классе: достаточно нажать пару кнопок и затем дождаться уведомления, когда педагог проверит работу и оставит свои комментарии. Также обучение в онлайн-классе всегда можно заменить на занятия по Скайпу.

Школа ИнглишДом проводит занятие в цифровом учебнике, с подключением видеосвязи с преподавателем. Всегда в доступе у ученика имеется персональный словарь, материалы уроков и домашние задания. Заниматься можно по индивидуальному графику, выбирая русскоязычного преподавателя или носителя языка. Также для учеников разработано мобильное приложение – в нем можно контролировать свое расписание, выполнять домашние задания и учить новые слова. Кстати, приложение отображает баланс занятий и историю платежей в реальном времени.

Заметим, что больше всего разнообразных форматов обучения предлагает школа Скайенг. Зато в Инглекс вы получите живые комментарии от педагога по всем домашним заданиям.

Перенос и отмена занятий

По разным причинам ученик может не посетить часть занятий (болезнь, отпуск, личные дела) – отсюда возникает логичный вопрос, можно ли их перенести или отменить. Посмотрим, что в этом вопросе предлагает каждая из школ:

В Скайенг допускается перенести или отменить урок за 24 часа до его начала. Это делается бесплатно в личном кабинете, урок при этом сохранится. Также можно всегда сменить своего преподавателя

В ИнглишДом предлагается отмена занятия или бесплатный перенос за 12 часов. Также возможна бесплатная замена преподавателя в процессе обучения

В Инглекс есть бесплатный перенос занятий, а также возврат средств за оставшиеся занятия в случае отказа от обучения. Также доступен вариант заморозки баланса на любой срок (например, в случае болезни)

Очевидно, что проблемы не возникнет – все школы предлагают удобный перенос и отмену уроков, чтобы вы не потеряли свои средства.

Преподавательский состав – кто делится своими знаниями

Сопоставляя, что лучше – EnglishDom, Englex или Skyeng, стоит учесть важный момент: в каждой из школ есть возможность выбирать как русскоязычных преподавателей, так и носителей языка. При этом вам обязательно подберут педагога по любым критериям, от стиля преподавания до возраста. Занятия с носителем языка обычно отличаются повышенной стоимостью, но при этом позволяют услышать максимально правильное произношение. Кроме того, в обычных разговорах такой педагог не перейдет на русский язык – а значит, вы даже в самых простых вопросах будете прокачивать свои знания. Если же вы будете комфортнее ощущать себя с преподавателем, который в случае ваших трудностей может дать пояснения на русском языке – выбирайте русскоязычных педагогов.

Какие дополнительные сервисы предлагают школы

Выбирая между Englex, Skyeng или EnglishDom, обратите внимание на большое количество дополнительных сервисов, которые предлагают платформы:

Компания ИнглишДом предложит участие в разговорном клубе, мобильное приложение для отработки новых слов, онлайн-тест на оценку знаний и партнерскую программу за каждого нового ученика, приглашенного вами

В школе Инглекс вас ждут многочисленные бесплатные ресурсы для студентов: разговорные клубы, блог, вебинары, книги, онлайн-тест на определение уровня английского

В Скайенг вас будут доступны бесплатные онлайн-тренажеры для отработки словарного запаса, полезные статьи, вебинар для мотивации к обучению, журнал «Skyeng Magazine», а также возможность участия в марафоне «Формируем привычку учить английский»

Определяйтесь с тем, какие бонусы и сервисы вам более интересны – все крупные сайты для изучения английского языка предлагают одинаково много возможностей.

Стоимость и разные варианты приобретения

Цена курсов или разовых занятий – еще один важный момент, по которому стоит сравнивать интерактивные платформы. Давайте оценим, что лучше, Englex, Englishdom или Skyeng в вопросе стоимости:

В Инглекс стоимость варьируется по трем параметрам: длительность занятий, носитель языка или русскоязычный педагог, и два тарифа («Выгодный» с максимальной экономией и «Удобный» с переносом и отменой уроков). Покупать можно пакеты от 5 до 80 занятий. При выборе больших пакетов ученик может получить скидку до 40%.

Скайенг предусматривает три варианта тарифов: с русскоязычным или с англоговорящим преподавателем, а также премиум-английский со скрининг-тестами и персональным менеджером. Оплата производится сразу за пакет занятий.

Цены курсов в ИнглишДом тоже зависят от выбранного преподавателя. Оплачивать можно пакеты от 5 до 50 занятий: чем больше пакет, тем выгоднее получается стоимость одного занятия.

Сравнение Skyeng и Englex, а также EnglishDom в плане стоимости показывает – везде предусмотрены дополнительные поощрения за оплату длительного пакета. Выбирая абонемент с максимальным количеством уроков, вы существенно сэкономите на разговорном клубе и других приятных моментах.

Есть ли пробные уроки или подарки при оплате

Если вы еще сомневаетесь, что предпочесть – Инглекс, Skyeng или Englishdom, стоит задуматься о возможности взять тестовое занятие. Также пригодится узнать заранее, можно ли получить приятные подарки при покупке занятий:

Школа ИнглишДом дарит курсы “Разговорный клуб” и “Английский онлайн” при оплате обучения, также можно получить +2 урока за каждого приглашенного друга. Здесь можно взять бесплатный урок, чтобы познакомиться со всеми особенностями платформы

Инглекс предлагает попробовать бесплатный вводный урок, на котором вы познакомитесь с преподавателем, определитесь с текущим уровнем знаний и индивидуальной программой обучения. При оплате в подарок вы получите дополнительные онлайн-курсы на выбор и возможность участия в разговорном клубе

В Скайенг вас также ждет бесплатный ознакомительный урок для погружения в особенности платформы, определения уровня знаний и подбора персональной программы. При оплате занятий в подарок школа может давать дополнительные уроки и 1 месяц разговорного клуба.

Оценивайте лучшие платформы по предоставляемым бонусам, определяйтесь с программой курсов – и можно успешно стартовать.

ИнглишДом, Инглекс или Skyeng – краткий обзор

Для экономии вашего времени воспользуйтесь удобной обзорной таблицей. Она поможет быстро определиться, что лучше из трех популярных интернет-платформ.

Выбираем обучение в Инглекс

Выбираем обучение в Skyeng

Выбираем обучение в EnglishDom

Скидки на любое обучение – используйте промокоды

Итак, вы определились с подходящей онлайн-школой для освоения азов иностранного. Осталось оплатить курсы – но не торопитесь сразу отдавать деньги. Заглянув на надежный сервис промокодов BeriBuy, можно найти выгодные промокоды на скидку или подарочные уроки для каждой из трех платформ.

Пользоваться ими не составит труда: найдите нужный купон для EnglishDom, Englex или Skyeng, скопируйте его и укажите на сайте школы перед оплатой вашего обучения. Так вы сможете приступить к прокачке своих навыков или занятиям с нуля по самым выгодным условиям!