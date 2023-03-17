Какой банк лучше ВТБ или Газпромбанк, либо Тинькофф банк: выбираем надежную кредитную карту

От того, какую кредитку вы выберите, будет зависеть возможность получать бонусы и не переплачивать за пользование деньгами. Наш обзор поможет разобраться, какой банк лучше - ВТБ или Газпромбанк, либо Тинькофф банк: рассказываем, где выгоднее условия, ставки и тарифы.

Как оформить и забрать кредитку

Три популярных кредитных продукта с самыми привлекательными условиями – «180 дней» от Gazprombank, «Карта возможностей» от VTB и Platinum от Tinkoff. Первое, что включает наше сравнение - в чем разница при подаче заявке и каковы способы получения:

Кредитная карта Газпромбанка - онлайн-заявка заполняется прямо на сайте (это займет две минуты), затем в следующие три минуты вы получите СМС с решением. При одобрении вам в ближайшие 15 мин. позвонит специалист банка, чтобы назначить день доставки курьером либо получения в отделении. Срок доставки кредитки – от 1 дня, доставка осуществляется без оплаты.

В банке VTB достаточно заполнить заявку на сайте, потратив на это около пары минут, после чего в ближайшие пять минут на телефон и почту придет ответ. При положительном решении вы можете получить кредитку в любом отделении, либо заказать бесплатную доставку курьером со сроком доставки от 1 дня.

В Tinkoff для получения кредитки Platinum вы заполняете онлайн-заявку и получаете решение практически мгновенно (в целом, на заполнение и получение ответа уходит около 5 минут). Получение карты возможно только с курьерской доставкой, а срок доставки – сегодня при оформлении до 20:00, либо на следующие сутки при отправке заявки позже.

Как мы видим, быстрее всего ответ по заявке приходит в первом банке, при этом в Газпромбанке и VTB есть выбор, как получить карту – в отделении или курьером. А вот в Tinkoff есть только курьерская доставка. Не упустите это из вида, выбирая между Тинькофф банк, ВТБ или Газпромбанк - что лучше конкретно для вас.



Отметим также, каковы лимиты по данным продуктам: в Газпроме – от 9999р до 1 млн, в VTB – от 10 000 до одного миллиона, в Tinkoff – 15 - 700 тыс. Учитывайте это, раздумывая, что выбрать из кредиток.

Какие требования ожидают клиентов + обязательные документы

Обязательно оцените и то, в каком банке лучше взять кредитную карту по предъявляемым критериям:

В Gazprombank условия следующие:

Гражданство + постоянная регистрация в РФ

20-62 года

Суммарный стаж работы от 365 дней

Стаж на действующем рабочем месте от 90 суток (пенсионерам - без этого пункта)

В VTB понадобится соответствовать данным параметрам:

Российское гражданство и постоянная регистрация

Совершеннолетие

Официальный доход от 15 тысяч ежемесячно

Тинькофф банк предлагает данные условия для клиентов:

От 18 до 70 лет

Наличие постоянной либо временной прописки в РФ

Сразу ясно, что возрастная планка шире в Tinkoff, здесь же подойдет и временная прописка в РФ. Зато в Gazprombank не требуется подтверждать свой официальный доход, как попросят в третьем банке.

Теперь самое время разобраться, какие документы вам пригодятся:

Кредитка Газпромбанка 180 дней потребует наличия российского паспорта

Если любопытна кредитная карта возможностей ВТБ, для ее оформления нужен российский паспорт при кредитной линии до 300 000, дополнительно - справка о доходах при кредитной линии свыше 300 000. Для пенсионеров к паспорту нужно добавить пенсионное удостоверение и документ о размере пособий.

Кредитная карта Тинькофф Платинум – потребуется лишь российский паспорт

Итак, в этом вопросе сравнение карты Тинькофф и ВТБ, а еще Газпромбанк показывает, что Газпром и Tinkoff устанавливают минимум требований по документации, если сравнивать с VTB.

Главные фишки и достоинства

Разбираясь, какой банк лучше - ВТБ или Газпромбанк, или же Тинькофф, хочется сразу узнать главные достоинства каждого кредитного продукта. Мы подготовили информацию, чем примечателен каждый из банковских продуктов.

Из главных плюсов кредитки от Gazprombank:

Беспроцентный срок - целых сто восемьдесят суток

Кредитная линия до миллиона рублей.

1й год пользования – 0 руб.

Ключевые достоинства, характерные для «Карты возможностей»:

До ста десяти суток без % на всё

Получение cashback до 50% у партнеров

Рассрочка без % до года на приобретения от 1000р

Пожизненное обслуживание за 0 руб.

А вот главные достоинства Platinum:

Возможность пользоваться кредиткой для погашения обязательств сторонних банков

Шанс оформлять покупки в годовую рассрочку

Основные уведомления и выписки - бесплатно

Сразу видно, что в Газпромбанк кредитная карта «180 дней без процентов» предлагает не только самый внушительный беспроцентный срок, но и максимальный разбег в плане лимита. Зато кредитка Тинькофф Платинум отличительна возможностью гасить чужие кредиты, а у VTB вы получите бесплатное обслуживание навсегда.

Все условия обслуживания

Выбирая, какой банк надежнее - ВТБ или Газпромбанк, либо Тинькофф банк, важно обратить внимание и на условия обслуживания кредитки, чтобы в будущем у вас не было неприятных сюрпризов:

Кредитка от Gazprombank имеет льготный срок сто восемьдесят суток на все покупки. В 1й год вы будете пользоваться картой бесплатно, далее плата за обслуживание составит 990 руб/год. Уведомления об операциях по кредитке – бесплатны, также данная карточка позволяет без комиссии оплачивать услуги ЖКХ.

Обслуживание «Карты возможностей» от ВТБ – 0 рублей навечно. Беспроцентный срок составляет до ста десяти суток на все траты, кроме обналичивания денег и переводов. Базовый пакет уведомлений об операциях будет бесплатным, а если подключать расширенный пакет стоит 59 руб/мес, начиная со второго месяца пользования.

Обслуживание Платинум стоит 590 рублей/год. Продукт имеет период без % до 1 года на приобретения в формате рассрочки, до пятидесяти пяти дней на всё, а также до 120-ти дней – чтобы закрывать кредитные обязательства сторонних банков. Оповещения об операциях – 59р/мес, бесплатно подключаются напоминания о платежах, ежемесячная выписка по карте, уведомления о пополнениях карты.

Заметим: самый длительный период у Газпромбанка, также из плюсов данной карты – бесплатная оплата ЖКХ. Зато с картой от ВТБ можно не отдавать деньги ежегодный тариф за пользование, а у Tinkoff есть отдельный период без % для рассрочки.

Бонусы, программы лояльности и беспроцентный период

Газпромбанк и ВТБ, либо Тинькофф банк - сравнение невозможно сделать без учета того, какие приятные бонусы или кэшбэк ждут будущей обладателей кредитки:

Кредитный продукт от Газпромбанк – вас ждет целых 180 дней без % для каждого. А еще вы получите привлекательный кэшбэк в сумме 1000р на вашу первую трату размером от 1000р.

С «Картой возможностей» вам гарантирован срок без % до 110 дней + кэшбэк у партнерских компаний до 50%. Также вы будете получать 2% с каждой покупки в популярных категориях, есть и возможность выгодной рассрочки без % на целый год на любые затраты от 1000р.

Карточка Тинькофф Платинум – это до 55-ти суток без % на всё и до 120-ти дней, чтобы закрыть кредитные обязательства других банков. А еще здесь есть рассрочка до 365 суток на траты от 1000р и начисление баллов «Браво»: до 1% на всё и до 30% - на покупки у партнеров.

Итак, самый крупный cashback уже в начале пользования ждет вас в Газпромбанке. Зато две другие карточки дают возможность получать кэшбэк на протяжении всего периода использования, который будет зависеть от объема трат и категорий покупок.

Возможные недостатки кредиток

Помимо очевидных плюсов, у каждого кредитного продукта имеются и свои минусы. Мы проанализировали отзывы реальных владельцев каждой из кредиток и сделали небольшую подборку:

Среди владельцев карты от Газпромбанка бывают отзывы о том, что доставку кредитки осуществляют дольше заявленного периода, курьер может откладывать встречи из-за загруженности.

Обладатели «Карты возможностей» отмечают весомый процент за снятие наличных и переводы с кредитки – 49,9%.

Из минусов кредитки Платинум от банка Тинькофф – высокая неустойка за просрочку, сразу 20% годовых и еще 390 рублей сверху как оплата сверхлимитной задолженности.

Поскольку мнения о недостатках, как и о плюсах, всегда отличаются субъективностью, обязательно принимайте во внимание и все остальные моменты – читайте их далее.

Всё об обналичивании и переводах

Кредиткой не всегда приходится пользоваться только для покупок – иногда возникают ситуации, когда срочно нужные наличные или нужно перевести деньги кому-то другому. Давайте разбираться, будет ли за это комиссия и насколько внушительная:

С продуктом от Газпромбанка обналичивать средства или переводить на счета чужих банков понадобится с комиссией 5,9% от суммы + фиксированная комиссия 590р.

В ВТБ можно будет без комиссии перевести либо обналичить до пятидесяти тысяч в первые 7 дней со дня заключения договора. Далее начнет действовать стандартная ставка 5,9% + 590р. Имеются лимиты на снятие: от 100 000 в день и до 3 млн ежемесячно.

В Тинькофф подобные операции обойдутся вам по ставке 2,9% от суммы + 290 рублей.

Как видно, доступнее всего подобные операции будут в ВТБ – но без комиссии у вас будет всего 7 первых дней с момента пользования.

Погашение долга: обязательный платеж и риск просрочки

Еще один обязательный критерий при сравнении, что лучше, ВТБ, Газпромбанк или Тинькофф банк: разобраться, как правильно погашать задолженность и как начисляются проценты по кредитной карте, если не платить в срок:

Обязательный ежемесячный платеж в Gazprombank – 3% от объема задолженности, но не менее 500 рублей. При неуплате начнет начисляться неустойка – 0,1% от объема долга за каждый день нарушения.

В VTB обязательный платеж необходимо вносить не позднее 18 часов (мск) 20-го числа каждого месяца, если у вас есть долг. Размер подобного платежа – 3% от задолженности, сумма округляется до 100р. При невнесении вовремя вас будет ждать неустойка – 0,1% от объема долга в сутки.

У Tinkoff ежемесячный платеж формируется в дату, которая назначается в зависимости от даты начала пользования картой. Он составляет не более 8% от суммы задолженности. При просрочке на сумму долга начнет начисляться неустойка 20% годовых.

Отметим, что все 3 банка предлагают массу способов, как погашать задолженность: со своих дебетовых карт в этом же банке либо переводом с других банков, в банкоматах и отделениях банков (кроме Тинькофф – у этой компании нет отделений), переводом через СБП (Систему Быстрых Платежей) и не только. Оплачивайте вовремя минимальный платеж, чтобы не допустить просрочки, которая негативно повлияет на вашу кредитную историю. Тогда ваша кредитная карта Газпромбанк, ВТБ или Тинькофф будет доставлять только положительные эмоции!



Важный момент: вне зависимости от того, какая самая выгодная кредитная карта с льготным периодом приглянется именно вам, при полном погашении и отказе от дальнейшего пользования запросите выписку о закрытии счета. Сделать это можно прямо на сайте или в мобильном приложении каждого из банков, обратившись в чате, либо можно направить запрос на электронную почту.

Разница между картами: сравниваем в наглядном формате

Чтобы быстро оценить, какая карта лучше, ВТБ или Тинькофф, либо Газпромбанк, мы подготовили для вас удобную обзорную таблицу – здесь собраны самые главные отличия и достоинства.

Выбираем кредитную карту Газпромбанка

Выбираем кредитную карту ВТБ

Выбираем кредитную карту Тинькофф

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После полного анализа вы наверняка выбрали, какой банк лучше - ВТБ или Тинькофф, либо Газпромбанк. Успейте подать заявку на кредитку уже сегодня, чтобы как можно быстрее начать пользоваться ее выгодами и привилегиями!