Какую школу выбрать для развития своего бизнеса Like Центр или Moscow Business School, или SF Education

Чтобы эффективно развивать свое дело и быть в курсе всех рыночных тенденций, важно сделать правильный выбор бизнес-школы для обучения. Наш обзор поможет выяснить, что лучше и выгоднее из трех крупных компаний: Like Центр или Moscow Business School, или SF Education.

Кратко о компаниях

Первое, с чем мы начнем обзор – знакомство с тем, чем примечательна каждая школа бизнеса и предпринимательства:

Финансовый университет SF Education основан Александром Вальцевым и Алишером Фозиловым в 2015 году. Школа имеет государственную лицензию, начав с тренингов в Скайпе, сегодня компания доросла до крупнейшего профессионального сообщества: она вошла в топ-100 перспективных стартапов СНГ и топ-10 по версии РБК, стала резидентом Сколково и успешно обучила свыше 100 тысяч пользователей. Главная фишка компании – наличие международной сертификации FMI и IIBA.

Бизнес-школа Moscow Business School действует с 2007 года, имеет государственную лицензию и входит в Российскую ассоциацию бизнес-образования, а также числится в Национальном реестре надежных поставщиков. Компания стала победителем премии MBA Start (General) в номинации «Лучшая программа МВА». В год здесь обучаются около 20 тысяч человек.

Like Центр – технологическая образовательная компания для предпринимателей, основанная Аязом Шабутдиновым в 2015 году. Она объединяет в себе образовательный центр, трекинг стартапов и сеть кампусов names, и успешно обучила уже более 4,2 млн человек. Ежемесячно здесь обучаются около 30 тысяч человек, фишка компании – возврат денег за обучение, если вы не получили результат, пока действует гарантия. Лицензия у компании также есть.

Итак, все три компании ведут лицензированную деятельность и отличаются своими «изюминками». Самое время приступить к детальному сравнению.

Чему готовы научить школы: сравниваем ассортимент

Лайк Центр, Moscow Business School или SF Education - что лучше, стоит начать сравнивать с ассортимента программ и курсов. Мы выяснили, что начинающие и опытные предприниматели могут присмотреть для себя:

В SF Education представлено 11 профессий, 24 курса и 85 модулей по точечным темам по основным направлениям: финансы и инвестиции, программирование и IT, аналитика, менеджмент и бизнес. В школе предложено синхронное и асинхронное обучение (можно начать заниматься либо вместе с ближайшим потоком, либо вне этих дат). В ассортименте представлены модули трех уровней сложности – легкий, средний и сложный. Также есть возможность корпоративного обучения для бизнеса с персональной разработкой программ.

В MBS можно найти профессии в 16 разных направлениях, курсы повышения квалификации, online-интенсивы и вебинары, обучение для компаний и консалтинговые услуги. Также школа предлагает классическое обучение МВА и ЕМВА (высшая степень в бизнес-образовании с общеевропейским приложением к диплому), intensive и мини-MBA (с разной углубленностью и скоростью).

Платформа Лайк Центра тоже удивляет богатым выбором программ: на выбор есть онлайн и оффлайн-курсы по трем направлениям – для текущих предпринимателей, для тех, кто только планирует запускать бизнес, и для активного продвижения и занятия лидерских позиций на рынке. У школы есть клуб предпринимателей names, запуск бизнеса под ключ, МСА – клуб-акселератор для предпринимателей с личным наставничеством Аяза Шабутдинова.

С первого взгляда видно, что в количественном плане больше всего курсов и программ предлагает СФ Эдьюкейшн. Зато только в Mbschool можно найти программу международного уровня ЕМВА, а в школе Лайк Центре – обучаться под личным наставничеством ее основателя.

Всё о формате занятий и получаемых документах

Эффективность обучения для предпринимателей играет особую роль – хочется получать максимум и заниматься при этом не в ущерб текущему бизнесу и личным делам. Давайте разбираться, какие форматы занятий предлагают три топовых бизнес-школы:

СФ Эдьюкейшн проводит обучение с всесторонним погружением в новую сферу или специальность при помощи реальных бизнес-задач, тестов и онлайн-тренажеров. Все программы профессий и курсов поделены на модули, в среднем, заниматься предстоит около 10-12 часов в неделю. Доступ к купленному курсу остается навсегда. Учеба происходит в формате видеозаписей, которые доступны для просмотра 24/7, также периодически проводятся живые вебинары с возможностью пообщаться с экспертами. Всех учащихся также добавляют в групповой чат, где можно обмениваться опытом либо задавать свои вопросы преподавателям и основателям школы. По окончанию обучения вы получите диплом государственного образца (при изучении профессии), удостоверение о повышении квалификации (при прохождении курсов), сертификат (при покупке модулей).

В MBS обучение проводится в дистанционной системе, при этом при покупке определенной специализации можно дополнительно бесплатно посещать очные или онлайн-курсы MBS в рамках модуля. Практика проводится в виде работы в группах с тьютором, а теория изучается при помощи готовых видеозаписей и живых вебинаров, а также самостоятельной работы с электронной библиотекой. По окончанию обучения вы получите диплом, в ряде профессий + общеевропейское приложение к диплому (в профессиях), удостоверение о повышении квалификации, сертификат школы (в онлайн-интенсивах).

В Like Центр есть два формата – онлайн-обучение и оффлайн. Все предлагаемые онлайн программы предусматривают участие на 1 либо 2 года, на выбор доступен формат участия в клубе предпринимателей, комплексная услуга «Бизнес под ключ» и курс «Университет бизнеса». Выбрав в Лайк Центр «Бизнес под ключ», в персональном формате вам помогут выбрать нишу и в команде с наставником будет проводиться работа по выходу на стабильный доход, после чего курс предусматривает 5-дневное участие в бизнес-лагере для расширения круга знакомств. Аналогичная схема предлагается и в курсе «Университет бизнеса», но здесь дополнительно дается возможность участвовать в онлайн-буткемпах. Также учеба предусматривает изучение личных онлайн-лекций, которые подготовил для Лайк Центр Аяз Шабутдинов.

Итак, думая, какую школу выбрать - Like Центр или Moscow Business School, либо СФ Эдьюкейшн, стоит отметить: если в Лайк Центре упор делается именно на построение или развитие вашего бизнеса с персональным подходом, то две другие школы, помимо курсов МВА, дают и возможность заниматься по более узким направлениям – повышать квалификацию и проходить дополнительную переподготовку с получением официальных документов.

Сравниваем все нюансы оплаты

Продолжим наше сравнение Moscow Business School, Like Центр или SF Education и разберем вопросы цены и оплаты:

В школе СФ Эдьюкейшн имеется как разовая оплата обучения (обычно за это дается скидка около 10%), так и беспроцентная рассрочка 0-0-24 с первым платежом только через 6 месяцев. Регулярно действуют распродажи со скидками до 60% на курсы и профессии, а дополнительно снизить стоимость поможет использование при оплате купонов от сервиса BeriBuy. Также имеется гарантия цены – если вы нашли похожий курс дешевле, школа готова сделать скидку.

В Moscow Business School MBA, профессии и курсы можно оплачивать разово, либо воспользоваться рассрочкой без процентов на срок до 24 месяцев (только для программ от 3,5 до 250 тысяч рублей). Вы можете получить скидку при быстрой оплате забронированного курса (обычно дают 15% при оплате в первые 3 дня), также к оплате принимаются промокоды от BeriBuy для получения скидок.

Школа Лайк Центр предлагает несколько разных тарифов в Университете бизнеса и Бизнесе под ключ (они отличаются наполнением и наличием дополнительных возможностей вроде безлимитного доступа к модулю для масштабирования бизнеса). Помимо разовой оплаты выбранного тарифа, допускается также помесячная оплата равными частями.

Что ж: только две первых компании предлагают беспроцентную рассрочку от банков-партнеров (а SF Education дает еще и гарантию низкой цены), зато в школе Лайк Центр вы можете самостоятельно выбирать тарифы, исходя из нужной вам наполненной программы – это важно для тех, кто выбирает, какая школа лучше. Не забудьте также оформить налоговый вычет после того, как закончится учеба, и вернуть 13% от стоимости – такая возможность доступна только в школах с наличием государственной лицензии.

Подарки, бонусы и бесплатные возможности

Выбирая между Лайк Центр или СФ Эдьюкейшн, либо Moscow Business School, вам точно будет интересно сравнить и то, сколько бесплатного контента и подарков можно получить в каждой из компаний:

В школе SF Education в любом из курсов можно бесплатно поучиться 3 дня, чтобы лично оценить материалы и практические задания. Регулярно в школе проводится акция с 2-ым курсом в подарок при покупке первого. Практически в каждую профессию входят бонусные модули – например, по бизнес-английскому или презентациям для профессионалов. Также у вас навсегда останется доступ к курсу и чату для возможности освежить знания. А еще здесь есть раздел с бесплатными интенсивами и вебинарами для знакомства со школой.

В школе Moscow Business School загляните в раздел «Бесплатные мероприятия» с подборкой предстоящих открытых вебинаров, либо в раздел «Спецпредложения» со всеми текущими акциями и скидками на курсы. За покупку профессий или МВА дополнительно ученики могут посещать бесплатно все курсы школы очно либо онлайн. Также у школы есть программа привилегий для постоянных клиентов – при покупке курсов на сумму от 300 тысяч в год (для физических лиц) можно получить скидку 10% на все курсы, видеокурс в подарок, полугодовой доступ к электронной библиотеке IPRbooks и не только. Также в школе можно пользоваться промокодами от BeriBuy для персональных условий.

Онлайн-школа Лайк Центр предлагает бесплатно поучаствовать в бизнес-интенсиве для предпринимателей «Концентрат», либо получить пошаговые инструкции по выходу на определенные суммы дохода. Также предоставляется индивидуальная бесплатная консультация по поиску точек роста и разработке плана увеличения доходности вашего бизнеса. На сайте школы есть интересная база знаний с видеоматериалами от экспертов по бизнес-тематикам. А при покупке платных программ можно получить в подарок участие в бизнес-лагере оффлайн или онлайн, при выборе больших тарифов вы также получаете подарочные модули по инвестициям, безлимитный доступ к модулям по масштабированию бизнеса и др. Дополнительную скидку могут получить обладатели промокодов от BeriBuy.

В этом вопросе между школами Moscow Business School или СФ Эдьюкейшн, либо Лайк Центр заметно, что все три компании готовы дать массу полезных бонусов для тех, кто планирует проходить digital-курсы MBA, либо начать обучение бизнесу с нуля. Везде принимаются скидочные промокоды от BeriBuy – обязательно воспользуйтесь ими для снижения стоимости, покупая курсы или интенсивы.

Опытные наставники: кто проводит обучение онлайн профессиям

В таком вопросе, как MBA образование, ключевую роль играет опыт и экспертность тех, кто будет проводить обучение. Мы собрали информацию о том, какие преподаватели и эксперты проводят обучение бизнес-процессам в трех сравниваемых компаниях:

В СФ Эдьюкейшн вас ждут более 50-ти преподавателей-практиков мирового уровня из топовых организаций, которые регулярно актуализируют все курсы и делятся своими техниками и опытом как на занятиях, так и отвечая на вопросы учащихся в чатах.

Преподаватели MBS – отечественные и зарубежные практикующие специалисты с большим опытом, на сайте школы им посвящен отдельный раздел, где можно познакомиться с биографией каждого эксперта.

В Like Центр с вами будут работать лучшие спикеры – бизнес-аналитики, финансовые консультанты, специалисты по анализу рынка, эксперты по продажам с многолетним опытом. Также с вами лично будут работать основатели школ и крупнейших российских компаний, включая и генерального директора Like Центра. А в платных тарифах вас ждет еще и персональная работа под наставничеством самого Аяза Шабутдинова, что особо актуально начинающим предпринимателям.

Квалификация экспертов, которые будут работать с вами в каждой из трех онлайн-школ, не оставляет сомнений: освоить профессию или пройти современное MBA обучение можно под наставничеством практикующих специалистов, которые поделятся актуальным опытом и помогут эффективно начать ваш бизнес с нуля или развить уже имеющееся дело до стабильного, высокого дохода. Учитывайте это, выбирая, куда пойти учиться бизнесу.

Обучение с трудоустройством: что предлагают школы

Начинающим бизнесменам будет особо актуально пройти обучение с возможностью выгодно стартовать в карьере. Узнаем, есть ли у школ гарантия трудоустройства и какие условия предлагаются:

В школе СФ Эдьюкейшн в ходе обучения вы сможете сформировать полноценное портфолио, а для лучших студентов школы будут организованы собеседования в партнерские компании – Газпромбанк, PepsiCo, Мегафон, ВТБ и др.

В школе MBS трудоустройство не предусматривается.

В Лайк Центре пакет «Бизнес под ключ» предусматривает помощь в старте карьеры – вам помогут выбрать нишу и вместе с тренером дойти до дохода в 100 тысяч. А в клубе-акселераторе МСА дается 100% гарантия результата по прокачке бизнеса – с вами будут работать до тех пор, пока компания не выйдет на заданный уровень дохода.

Наглядно видно, что отличные гарантии по развитию бизнеса есть только в первой и третьей компаниях. При этом в SF Education вам устроят собеседования, а в Лайк Центре будет персонально заниматься развитием вашего дела.

Бизнес-тренинги онлайн: сравниваем в наглядном формате

При помощи этой таблицы вы за пару минут сможете оценить, чем примечательна каждая из компаний и в чем ключевая разница между ними: это поможет определиться, какие курсы лучше выбрать.

Пробные занятия: лично оцениваем, как проходит обучение

Самостоятельно попробовать формат занятий, оценить уровень педагогов и комфорт обучающей площадки в целом важно для любого ученика. Поэтому не лишним будет разобраться, есть ли тестовые возможности в трех сравниваемых платформах дистанционного бизнес-обучения:

В SF Education в любом курсе и профессии можно получить бесплатный полный доступ на 3 дня, чтобы лично попробовать формат занятий. А при возникновении вопросов можно воспользоваться бесплатной онлайн-консультацией, которая проходит в телефонном формате.

У компании Moscow Business School доступна онлайн-консультация с подбором подходящей профессии или курса. А чуть ближе узнать школу можно на любом из бесплатных мероприятий, которые находятся в одноименном разделе.

В школе Like Центр можно воспользоваться бесплатными онлайн-интенсивами или взять персональную онлайн-консультацию с экспертом по составлению плана увеличения дохода и поиску точек роста.

Как видно, все три школы предусмотрели возможности бесплатного знакомства перед покупкой курсов - при этом в первых двух школах предложено гораздо больше мероприятий для бесплатного обучения, а в третьей школе вам бесплатно помогут составить персональный план развития бизнеса. Обязательно воспользуйтесь этими возможностями, чтобы решить, что лучше выбрать - Like Центр или Moscow Business School, или SF Education.

Выбираем обучение в Like Центр

Выбираем обучение в SF Education

Выбираем обучение в Moscow Business School

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