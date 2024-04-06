Kata Academy или SkillFactory - как наш подписчик выбирал и сравнивал IT-специальности

Друзья, вас приветствует BeriBuy! Мы стали так часто получать от наших подписчиков просьбы подготовить сравнения разных онлайн-школ, что просто не можем не поделиться с вами новой полезной информацией. На днях наша подписчица Александра И. прислала свой интересный обзор на школы SkillFactory или Kata Academy, в чем лучше каждый сайт и какой она выбрала в итоге — читайте прямо сейчас. Напомним, что мы регулярно анализируем для вас лучшие IT-школы России и помогаем выбрать, где обучиться IT с нуля, а также делимся актуальными промокодами для получения скидок на образование.

Немного про нашу подписчицу

Приветики, меня зовут Александра и я частенько зависаю на БериБай, когда ищу крутые скидки. Мне 25 лет и я работаю официанткой (так получилось, что хоть вышка и есть, но по профессии не взяли). Честно, надоело: около 10 часов в день на ногах, зарплата минимальная, хочется какой-то стабильности и карьеры. Так что я всерьез решила искать онлайн-обучение по Java (у меня вышка тоже частично с этим связана была). Во-первых, можно удаленно работать, во-вторых, айтишники — это очень прибыльные профессии. Например, если работать с Джава, то можно получать от 80 тысяч рублей новичком и от 300 тысяч в месяц, когда опыт уже от 3 лет!

Кратко про две крутые школы

Итак, я долго прикидывала, какую онлайн-школу выбрать для IT — отзывы читала, сама много анализировала. По итогу из всей кучи выбрала 2 школы и осталось решить, какие курсы лучше - SkillFactory или Kata Academy. Вот вам для начала немного интересной инфы про эти сайты:

Учебный портал дистанционного обучения SkillFactory с лицензией, школа уже помогла найти работу 71% выпускников, очень круто! Преподают здесь реальные эксперты и практикующие айтишники, а славится школа большим количеством интересной практики.

Школа обучения программированию Kata Academy уже выпустила больше 2500 человек. Что интересно, после учебы они нашли работу в первый же месяц! Много крупных фирм выбрали Ката Академию в качестве своего партнера. А вот лицензии у этого сайта нет.

Первое отличие именно в лицензии. Если у вас официальная работа и хотите вернуть 13% от ценника курса, то нужна именно школа, где есть лицензия.

Какие есть программы в Скиллфактори или Ката Академия, что лучше

Я сперва начала разбираться в ассортименте. Курсов много, но мне именно Java интересно было. Но все равно в целом оценила, что предлагают:

Конечно же, в Скиллфактори есть программирование. Кроме него, были еще 5 других сфер, дизайн, тестирование, аналитика данных, менеджмент и Data Science. Мне понравилось, что можно даже вышку онлайн получить, там есть магистратура и дополнительное образование. Представляете, да, можно получить профессию тестировщик или Python-разработчик прямо из дома!

Учеба в Ката Академии только программирование включает. Если конкретно, то это 4 курса: Java Developer, QA Manual, Frontend Developer и Golang Backend. Кое-какие из них можно даже с оплатой после трудоустройства пройти! Я не поленилась, посмотрела про Kata Academy реальные отзывы - реально люди сначала учатся, потом платят.

Как я выяснила, обучение программированию с нуля есть и там, и там. Но в целом, в SkillFactory выбор побольше будет и можно даже высшее образование получить, не выходя из дома. А вот айти цифровая школа Ката Академия заточена конкретно под будущих программистов. Ладно, время не теряем - сейчас дальше расскажу, какую школу онлайн-обучения выбрать, Скиллфактори или Ката Академия.

Про приятные подарки и бесплатные штуки

Подарки же все любят, да? Я тоже посмотрела, что сайты для обучения обещают бесплатного и “вкусного”, это же тоже крутая экономия:

На сайте школы SkillFactory есть раздел “Бесплатно” и там можно смотреть классные интенсивы, вебинары, всякие открытые мероприятия посещать. А если будете покупать курсы, то дарят персональные консультации, ревью резюме, тестовые собеседования с техническими экспертами. Но это надо смотреть, какой тариф — по курсу Джава такие подарочки были в среднем тарифе из трех.

Рассказываю вам про уникальные скидки в школе Скиллфактори

В Kata Academy бесплатного ничего на самом сайте нет. Зато если купите курс, то получите бонусом целых 2 года карьерного наставничества. Будут приглашать на вебинары и митапы профессиональные, на всякие сессии повышения квалификации.

Здесь вы сможете найти самые выгодные курсы Ката Академии

Думаю, заметили, что у Скиллфактори подарков побольше. Я посмотрела про SkillFactory отзывы о курсах - всё честно, с подарками не обманывают.

Рассказываю про формат занятий

Многим будет очень важно при выборе, что лучше, Скиллфактори или Ката Академия, оценить и формат. Лично мне надо было, чтобы я смогла совмещать учебу и работу. А то и так зп маленькая, так еще и за курс надо платить, пока не получу новую профессию:

SkillFactory предлагает примерно 20% теории и 80 — практики. Сначала изучаете готовые ролики, потом делаете всякие тесты, упражнения, дают проекты учебные и от реальных фирм (это, кстати, фишка школы). По каждой домашке наставники дают обратную связь. И еще круто, что можно переносить дату сдачи домашки, если не успеваешь, а каждый модуль завершается мини-каникулами.

Kata Academy тоже учит по готовым видео. Смотришь, потом участвуешь в редких созвонах с ментором (там сложные моменты разбирают). Дополнительно делают ревью кода, командные проекты дают, но больше упор на самостоятельные занятия идет.

В этом моменте между Kata Academy или SkillFactory, что лучше — я бы сказала, что Скиллфектори. Там как-то больше внимания ученикам, не всем же подходит строгое самообучение. Лично мне бы дисциплинированности не хватило, если меня постоянно не пинать, как менторы это делают.

Что по поводу цен и рассрочки

Ценники сильно важны мне были при выборе, потому что курсы все-таки хороших денег стоят. Вот делюсь с вами инфой по поводу оплаты:

В Скиллфектори можно или сразу курс оплатить, или взять рассрочку на 36 месяцев. И еще можно самому выбирать один из трех тарифов, Базовый, Оптимальный и VIP. Чем круче тариф — тем больше бонусов и ништяков дают в подарок. На мой курс ценник был от 4290 рублей в месяц.

Школа обучения программированию Kata Academy в этом плане необычная. Здесь есть курсы, за которые тоже помесячно платишь (от 24000 в месяц) в рассрочку. Либо есть 4 профессии с оплатой после трудоустройства. То есть полностью без оплаты учишься, и только когда тебе нашли работу, отдаешь из своей зп 17% школе в течение 2 лет.

По цене за месяц первая школа подоступнее будет, потому что тут рассрочку можно длительную взять. Но зато курсы Скиллфактори не предусматривают оплату после выхода на работу, как есть в Ката Академии.

Сравнение курсов в плане поиска работы

Напомню, что моя главная цель учебы — это потом найти норм работу, а не официантом за 3 копейки дальше бегать. Так что в этом вопросе я особо придирчиво всё изучала:

Скиллфактори предлагает курсы айти с нуля с помощью в трудоустройстве. Студенту помогает Центр карьеры: сначала дают проекты для портфолио, потом знакомят с реальными работодателями, выполняешь им тестовые. Еще ваше резюме отправляют в крутые фирмы типа Озон, Softline, Cisco и др. (больше 200 штук в сумме). И самое интересное — если не получилось выйти на работу по новой профессии, то деньги за курс вам вернут, очень круто! На сайте написано, что 81% студентов позвали на собеседование после ревью резюме.

В Ката Академии надо выбирать курс с оплатой после трудоустройства, если вам нужна работа. Устраивают в фирмы Москвы и Питера с зп минимум от 100 тысяч. Компании хорошие — Twino, Luxoft, Epam и др. Помощь очень развернутая, от портфолио до проверки резюме. Уже 2500 человек стали работать программистами после учебы здесь!

Что ж, обучение IT-специальностям именно для поиска работы оказалось реальной темой. Только учитывайте, выбирая, где учиться, что в Ката Академии надо будет переезжать жить в Москву или СПб, если вам нужно гарантированное трудоустройство. А в SkillFactory могут и на удалённую вакансию вас пристроить, без переезда.

Если ли пробники у каждой из школ

Про курсы программирования с трудоустройством поговорили — самое время мне вам рассказать, можно ли бесплатно сайты потестить. Оценить, так сказать, что вас ждет:

В Скиллфектори можно попробовать курсы из раздела “Бесплатно”. Или взять онлайн-консультацию и пообщаться со специалистом, всё спросить и узнать.

Специально для подписчиков получила ссылку на закрытую распродажу курсов

В Академии Ката тоже нет тестового занятия. Но если сомневаетесь, какие курсы по программированию лучше выбрать новичку, то это подскажут во время онлайн-консультации.

И у Ката Академии я тоже попросила ссылку на эксклюзивные курсы

Ну в целом, довольно одинаково — на консультации отвечают на все вопросы, помогают определиться с курсом. Так что особых проблем не должно возникнуть.

Помощь тем, кто не может выбрать лучшие профессии в IT

Если вы вдруг не в теме, какие профессии круче и на кого вообще пойти учиться в айти-сфере, то я советую поучаствовать в профориентации. Вот что школы предлагают:

У школы SkillFactory есть недорогой курс “Айти-специалист с нуля”. Там можно за 2 месяца разобрать основные профессии, сделать выбор и потом погрузиться детальнее в то, что понравилось. Ну или потратьте 5 минут и пройдите абсолютно бесплатно в SkillFactory тест на профориентацию. Кроме результата, подарят еще и полезные гайды для новичков.

В Kata Academy есть только курсы айти-специалистов с нуля, а вот профориентация не предусмотрена.

Как можно сэкономить на учёбе

Я знаю хитрый способ отдать меньше денег тем, кто хочет изучать IT-специальности. Просто пользуйтесь сайтом БериБай — там есть купоны на скидку для разных школ. Указываете промокод перед оплатой и сумма станет меньше. Ну или вместо скидки часто дают крутые подарки по промокоду.

Делюсь ссылкой на эксклюзивные промокоды для курсов SkillFactory

По этой ссылке вы сможете получить промокоды в Kata Academy

По итогу, между Скиллфектори и Kata Academy курсы я все-таки выбрала в первой школе. Оплата мне была удобнее (рассрочка дольше), попроще с форматом занятий, да и полезных подарков побольше дают. Но на самом деле, оба сайта крутые — если собрались изучать новые профессии, это в любом случае будет хороший выбор!

На этом завершается обзор от нашей подписчицы на школы Скиллфактори или Ката Академия — что лучше, стоит выбирать, комплексно оценив все параметры, важные именно для вас.

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