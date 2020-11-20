Когда лучше покупать школьную форму и важные принадлежности

Подготовка к 1 сентября - ответственное мероприятие для любых родителей. Чтобы закупить всё необходимое, приходится потратить немало времени и сил, ведь хочется подобрать вещи по доступной цене и в хорошем качестве. Важно продумать, когда лучше покупать школьную форму, чтобы не потеряться в массе предложений и найти действительно достойный вариант. Распродажа школьных ранцев и рюкзаков, а также формы может проводиться в разные сезоны, но лучший вариант – без спешки просмотреть максимум вариантов, чтобы итоговый был максимально комфортным для ребенка и не бил по родительскому карману.

Покупка не в разгар сезона

Ближе к 1 сентября, когда начинаются скидки на школьную форму, полки магазинов заметно пустеют, практически не остается нужных размеров и стильных вариантов из всей школьной коллекции. Если подойти к вопросу заблаговременно и начать выбирать форму для ребенка зимой или весной, то в специализированных магазинах можно найти максимальный ассортимент без завышенных цен. С учетом того, что дети быстро растут, понравившуюся модель лучше покупать в чуть свободном размере – чтобы к сезону она была впору.

Школьные ярмарки в интернет-магазинах

Чтобы не тратить время на очереди и выбирать, какая школьная форма лучше по качеству, можно сделать покупку через интернет. Многие онлайн-магазины предлагают не меньший ассортимент, чем розничные, при этом можно сразу найти все модели нужного размера и желаемого цвета. Регулярно проводится распродажа рюкзаков школьных в интернет-магазине, канцелярии и всего самого необходимо для учеников – можно полностью собрать ребенка, не выходя из дома.

Заказ формы оптом

Многие школы часто делают оптовый заказ формы на всех учеников. Это дает возможность выбрать самые качественные ткани для пошива, получить оптовые скидки и акции, и спокойно забрать готовую форму перед сентябрем. Достаточно скооперироваться с родителями из нескольких классов, чтобы сделать заказ оптом - распродажа школьной формы для мальчиков и девочек в этом случае даже не пригодится.

Как выбрать школьную форму – ориентируемся на качество

Ключевые параметры, по которым нужно подбирать хорошую школьную форму – следующие:

Состав ткани;



Условия стирки;



Наличие застежек и карманов;



Комфортный гардероб.

Когда начинаются школьные базары, часть магазинов предлагает форму из синтетики – многих родителей это возмущает. Однако вещи исключительно из натуральной ткани сильно мнутся и быстро изнашиваются. Лучше всего выбирать варианты из хлопка или шерсти с добавлением полиэстера на треть. Что касается стирки, нужно убедиться: стирать ли форму в стиральной машине или вручную.

Также распродажа школьной одежды заставляет задуматься, сколько и каких элементов гардероба нужно подобрать. Оптимальный набор для мальчика – пиджак, две пары брюк, жилет, галстук, 3-4 свитера или водолазки, пара рубашек. Для девочки – брюки, юбка, сарафан, пиджак, 3-4 свитера или водолазки.

Как выбрать школьную форму и принадлежности по выгодным условиям

Распродажа школьных принадлежностей может проводиться не только в розничных точках. Многие онлайн-магазины не упускают возможность проведения школьных ярмарок, чтобы родители имели возможность закупить всё самое необходимое, не выходя из дома. Ниже приведен список самых популярных магазинов с приятными акциями, возможностью получения кешбэка и большим ассортиментом школьной продукции: