Какой корм для кошек самый лучший по мнению ветеринаров: ТОП-4 в разной ценовой категории

Если вы хотите, чтобы ваша кошка была здоровой, то важно позаботиться о правильном и сбалансированном кормлении. Какому производителю сегодня можно доверять? Как подобрать качественное питание для любимца с учетом своего бюджета? Расскажем, какой корм для кошек самый лучший по мнению ветеринаров, рассмотрим бюджетные корма для кошек хорошего качества. Также поделимся рекомендациями специалистов по кормлению питомцев.

Часто задаваемые вопросы о кормлении кошек

Чтобы животное было здорово, нужно знать, как правильно его кормить. Расскажем, какого мнения придерживаются ветеринары по тому или иному вопросу.

Можно ли кормить кошку сухим кормом и натуральной пищей одновременно?

Нет. При определенном питании в организме кошки вырабатываются специфические ферменты для переваривания конкретного типа корма. Если давать питомцу и натуралку, и сушку одновременно, возможны проблемы с пищеварением.

Как правильно кормить кошку сухим и влажным кормом в один день?

Оптимальный вариант – 70-80 % «сушки» и 20-30 % – влажного продукта. Главное при этом – придерживаться суточной нормы кормления. Смешивать сухой и влажный корм в одной миске нежелательно.

Можно ли кормить кошку только влажным кормом из пакета?

Можно, но только при необходимости и при условии того, что корм высокого качества. Кормление влажными кормами показано в период прикорма у котенка и в старческий период, когда зубы животного уже не могут должным образом измельчать твердую пищу. Влажные корма также пригодятся во время болезни и восстановления.

Как правильно перевести кошку на новый корм?

Это делается постепенно, чтобы избежать проблем с пищеварением. Новый корм постепенно добавляется к обычному в течение 1-1,5 недель. Например, в первый день можно подмешать к привычному корму 15-20 %. С каждым днем это количество увеличивают.

ТОП-4 корма для кошек разной ценовой категории

Независимый обзор кормов для кошек, основанный на мнениях ветеринаров, поможет выбрать оптимальное решение, исходя из своего бюджета и особенностей питомца.

Корма эконом-класса: Purina One

Если нужен бюджетный корм для кошек хорошего качества, обратите внимание на продукцию американского производителя Nestle Purina PetCare Company. Эта компания выпускает товары для животных под разными брендами, но Purina One заслуживает особого внимания. По мнению ветеринаров, состав в этих кормах ближе к премиум-сегменту, чем к эконому.

Линейка Purina One включает повседневные корма для взрослых кошек и котят, питомцев с проблемным пищеварением, стерилизованных животных. Отдельно представлена продукция для котов, живущих дома (Indoor). Бренд выпускает сухие корма и аппетитные паучи с различными вкусами.

Состав и преимущества корма Purina One

Разберемся, почему именно Пурина Ван возглавляет рейтинг кормов для кошек в эконом-сегменте. Для этого учтем особенности состава:

Белок – 37 % . Причем он в основном состоит из рыбы и/или мяса, что редкость для недорогих кормов. Важно, что производитель добавляет преимущественно животный, а не растительный белок, который не насыщает организм животного всеми необходимыми аминокислотами.

. Причем он в основном состоит из рыбы и/или мяса, что редкость для недорогих кормов. Важно, что производитель добавляет преимущественно животный, а не растительный белок, который не насыщает организм животного всеми необходимыми аминокислотами. Источники углеводов . Это 15 % пшеницы, кукурузный и пшеничный глютен, соевая мука, в которой также содержится белок. Состав вполне приемлем для животных, не склонных к пищевой аллергии.

. Это 15 % пшеницы, кукурузный и пшеничный глютен, соевая мука, в которой также содержится белок. Состав вполне приемлем для животных, не склонных к пищевой аллергии. Полезные жиры . Ветеринары рекомендуют выбирать корма для кошек именно с животными жирами, которые присутствуют в продукции Пурина Ван. Дешевые растительные заменители в составе не обнаружены.

. Ветеринары рекомендуют выбирать корма для кошек именно с животными жирами, которые присутствуют в продукции Пурина Ван. Дешевые растительные заменители в составе не обнаружены. Другие компоненты. Для нормальной работы пищеварительной системы добавляется мякоть свеклы, выступающая в роли источника клетчатки. Также присутствуют минеральные вещества, витамины, небольшое количество дрожжей для здоровья кожи и шерсти.

В целом, Purina One можно назвать оптимальным вариантом в том случае, если нужно выбрать хороший корм при ограниченном бюджете. Корма подойдут и тогда, когда нет альтернативы, например, в поездке: продукция распространена повсеместно. К сожалению, производитель не указывает точный состав вкусоароматической добавки, поэтому при наличии аллергии корм не подойдет.

Корма премиум-класса: Brit Premium

По мнению специалистов, именно чешский бренд Brit выпускает одни из лучших кормов для стерилизованных кошек. Состав обеспечивает профилактику мочекаменной болезни: в продукции много мясного белка (34 %), мало фосфора (0,9 %) и магния (0,04 %). Такие данные соответствуют требованиям FEDIAF (Европейской федерации индустрии производства кормов для домашних животных).

Линейка бренда Brit Premium представлена повседневными кормами для стерилизованных и нестерилизованных котов, котят и пожилых животных. Многих хозяев радует большой ассортимент вкусных и полезных лакомств: палочек, консерв, кармашков. Есть корма для улучшения пищеварения, красоты шерсти.

Разбор состава кормов Brit Premium

Вот какую информацию о составе указывает производитель:

Белок – от 35 % . Причем на первом месте – мясной компонент (40 % состава), включая субпродукты. Также в роли источника протеина выступает мука из куриного мяса.

. Причем на первом месте – мясной компонент (40 % состава), включая субпродукты. Также в роли источника протеина выступает мука из куриного мяса. Углеводы . На первом месте – рис, который считается хорошей альтернативой пшенице. Также есть кукуруза, но в приемлемом количестве – до 10 %.

. На первом месте – рис, который считается хорошей альтернативой пшенице. Также есть кукуруза, но в приемлемом количестве – до 10 %. Жиры . Сочетание куриного и рыбьего жира – оптимальный вариант для питания хищника.

. Сочетание куриного и рыбьего жира – оптимальный вариант для питания хищника. Другие компоненты. Если вы ищете хороший и недорогой корм для кошек с витаминным составом, то Brit Premium отлично подойдет. В нем есть пивные дрожжи, богатые витаминами группы B, соус из куриной печени, содержащей большое количество минералов, сушеная свекольная пульпа (клетчатка).

Еще одно достоинство Brit Premium в том, что в нем используется природный консервант – токоферол (витамин E). В целом, корма содержат достаточное количество белка, имеют в составе комплекс витаминов. По отзывам владельцев, кошки с удовольствием едят и сухие, и влажные продукты.

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Супер-премиум корма: Monge BWild

Итальянский бренд Monge BWild выпускает качественные корма супер премиум класса для кошек. Компания разрабатывает питание для взрослых животных и котят, а также стерилизованных питомцев. Продукция низкозерновая, это ее весомый плюс. Отдельно представлена линейка беззерновых кормов, которые можно давать питомцам-аллергикам, котам с чувствительным пищеварением. Можно подобрать как сухие, так и влажные корма. Также представлены решения для стерилизованных котов, животных крупных пород.

Разбор состава Monge BWild

Согласно советам ветеринаров о том, каким кормом лучше кормить кошку, линейка Monge BWild отвечает всем основным требованиям. Вот какие компоненты включены в состав продукции (рассмотрим не беззерновой, а обычный повседневный вариант для животных от 1 года):

Мясо (15 % в свежем и 35 % в дегидрированном виде) . В некоторые корма добавляется анчоус, который очень нравится животным. Растительный белок с низкой питательной ценностью в линейке совсем не используется.

. В некоторые корма добавляется анчоус, который очень нравится животным. Растительный белок с низкой питательной ценностью в линейке совсем не используется. Углеводы . Состав комбинированный: используются и желтый горох, и овес, и рис, и маниоковый крахмал в небольшом количестве. В беззерновых кормах присутствуют горох, волокна гороха, картофель.

. Состав комбинированный: используются и желтый горох, и овес, и рис, и маниоковый крахмал в небольшом количестве. В беззерновых кормах присутствуют горох, волокна гороха, картофель. Жиры . Исключительно животного происхождения: обычно это куриный и рыбий жир.

. Исключительно животного происхождения: обычно это куриный и рыбий жир. Другие ингредиенты. В роли источника клетчатки и витаминов – свекольная пульпа в сухом виде, морковь, томаты. Льняное семя обеспечивает организм животного ненасыщенными жирными кислотами. Также в корма добавляются пивные дрожжи, пребиотики для пищеварения, яичный порошок (дополнительный источник протеина). Юкка Шидигера помогает уменьшить запах экскрементов, очищая организм от вредных веществ. Источники антиоксидантов – голубика, клюква, малина в дегидрированном виде.

Если планируете купить корм для кошек в интернет-магазине, обязательно обратите внимание на Monge BWild. По мнению экспертов, эта продукция не только обеспечивает организм питомца всем необходимым, но и способствует нормальному развитию молодых животных, препятствует быстрому старению, развитию болезней у пожилых котов.

Холистики: Acana

Качественные корма холистики для кошек изготавливаются с учетом всех аспектов здоровья питомца. Продукция бренда Acana сбалансирована по составу и соответствует природным потребностям животных. Канадские корма содержат исключительно качественные и дорогие компоненты, которые не провоцируют пищевую аллергию и расстройства в работе желудочно-кишечного тракта. Именно холистики считаются оптимальной профилактикой заболеваний.

Каталог Акана включает универсальные полнорационные решения для кормления котов любого возраста. Ассортимент небольшой, зато производитель тщательно работает над качеством продукции. Сырье для ее производства закупается на местных канадских фермах, рыболовных промыслах.

Особенности состава Acana

Корма линейки для кошек содержат следующие компоненты:

Мясо и рыбу . Все рационы содержат около 75 % таких ингредиентов. Это свежайшее мясо и субпродукты, выступающие в роли витаминов и минеральных веществ. Также производитель добавляет дегидрированное мясо/рыбу. В некоторых разновидностях корма могут содержаться яйца.

. Все рационы содержат около 75 % таких ингредиентов. Это свежайшее мясо и субпродукты, выступающие в роли витаминов и минеральных веществ. Также производитель добавляет дегидрированное мясо/рыбу. В некоторых разновидностях корма могут содержаться яйца. Углеводы . Абсолютно все рационы – беззерновые. В них нет зерна, картофеля, муки и т.д. В корма добавляют цельную фасоль, горошек, чечевицу, нут. Эти компоненты также содержат качественный растительный протеин.

. Абсолютно все рационы – беззерновые. В них нет зерна, картофеля, муки и т.д. В корма добавляют цельную фасоль, горошек, чечевицу, нут. Эти компоненты также содержат качественный растительный протеин. Жиры . Исключительно животного происхождения, в умеренном количестве.

. Исключительно животного происхождения, в умеренном количестве. Клетчатку и витамины . Продукция Акана содержит целый кладезь полезных компонентов: тыква, морковь, яблоки, груши, шпинат, истовая капуста добавляются в корма в оптимальной концентрации.

. Продукция Акана содержит целый кладезь полезных компонентов: тыква, морковь, яблоки, груши, шпинат, истовая капуста добавляются в корма в оптимальной концентрации. Компоненты для здоровья хрящей и суставов . Это хрящи утки, насыщенные коллагеном и хондроитином. Отличная профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожи даже в пожилом возрасте.

. Это хрящи утки, насыщенные коллагеном и хондроитином. Отличная профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожи даже в пожилом возрасте. Антиоксиданты. Защиту от преждевременного старения и различных нарушений в организме обеспечивают натуральные клюква и черника.

Это далеко не полный список полезных компонентов кормов для кошек Acana. Производитель использует всевозможные лечебные травы и корни, способствующие нормальному пищеварению.

Холистики Acana – это беспроигрышное решение для кормления кошек, ведь такие корма создаются с учетом всех физиологических особенностей животного. Если есть возможность, то лучше давать своему питомцу именно такую пищу, ведь она отвечает его естественным потребностям, способствует здоровью и долголетию.

Таким образом, выбрать хороший корм можно даже при ограниченном бюджете. Purina One подойдет в качестве недорогого, но качественного питания для здоровых кошек. Brit Premium порадует доступной ценой и большим ассортиментом как основных кормов, так и лакомств. Monge BWild привлекает витаминным составом и достойным выбором вариантов для привередливых котов, животных с аллергией, проблемами с пищеварением. Если средства позволяют, стоит присмотреться к Acana – кормам, которые максимально повторяют естественный тип питания животных в природе и позволяют предупредить различные проблемы со здоровьем.

При выборе подходящего корма лучше обратиться за помощью к ветеринару. Он даст рекомендации, исходя из возраста, уровня активности, физиологического состояния кошки.

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