Корпоративное обучение и развитие персонала: как получать больше продаж, прокачав навыки сотрудников на максимум

Корпоративное обучение онлайн – современный способ повысить эффективность сотрудников, научить их командной работе, а значит, получать больше продаж и лидов. Выбрав подобный формат, руководитель может в режиме реального времени видеть, как его компания развивается в сторону увеличения прибыльности.

Корпоративное обучение персонала – главные плюсы

Прежде чем выбирать портал для обучения сотрудников, оцените, какие плюсы могут принести корпоративные тренинги компании:

Корпоративные тренинги сближают людей, позволяя повысить эффективность взаимодействия подразделений

Обучение и повышение квалификации сотрудников поможет усилить обработку лидов и повысить конверсию до новых сделок/продаж

Стабильность кадрового ресурса – корпоративные тренинги для сотрудников поднимают их лояльность и уменьшают желание сменить работу

Далее рассмотрим топ онлайн-школ, где можно подобрать эффективное обучение и развитие персонала.

Skillbox

Преимущества: программа подбирается с учетом специфики ниши и целей компании, тьютор будет предоставлять детальный отчет о результатах, много форматов на выбор, выдача официальных документов (дипломов, сертификатов). Также школа отличается от других максимально частым обновлением программ с учетом актуальной информации от действующих экспертов рынка, и отсутствием ограничений по количеству обучающихся от одной компании.

Ассортимент: готовые курсы и вебинары, программы МВА для руководителей, возможна разработка кастомной программы. Можно как повысить квалификацию сотрудника (330+ курсов), так и пройти переобучение новой профессии (150+ профессий).

Форматы обучения: подписка на безлимитный доступ к контенту, безлимит к выбранным курсам в рамках 1-го направления, доступ к выбранным курсам для любого количества человек. Занятия на платформе школы, если у компании нет своей LMS (системы управления обучением).

Какие навыки получат сотрудники: повысятся профессиональные компетенции и умение выполнять задачи с учетом специфики отрасли, навыки работы в команде, Soft Skills и Hard Skills. Специалисты научатся выстраивать долгосрочные стратегии, нацеленные на увеличение прибыльности компании.

Актуальный промокод от БериБай для выгодного обучения в Скиллбокс

Компании-партнеры: своих сотрудников в Скиллбокс обучали Рамблер, ЮЛА, Mail.ru Group, Wildberries и др.

Бонусы для компании: наличие бесплатной консультации, подборка статей о корпоративном развитии, если ничего не подойдет – школа разработает программу персонально.

Яндекс Практикум

Преимущества: гибкий формат оплаты (можно поделить стоимость курса с сотрудником либо полное обучение сотрудников за счет организации), корпоративные скидки, подарочные сертификаты для работников.

Ассортимент: курсы повышения квалификации и освоения новых профессий/ролей в компании, в сумме – 136 программ по 6 направлениям. Кастомизация курсов невозможна.

Форматы обучения: формат курсов, заниматься можно в любое время, а сдавать задания – по графику. Также можно улучшать отдельные навыки на платформе Грейд (около 1000 навыков в одной подписке от Яндекса).

Какие навыки получат сотрудники: увеличение количества продаж, т.к. сотрудники овладеют актуальными методиками, ускорение решения бизнес-задач, прокачка личных характеристик Soft Skills и Hard Skills.

Заберите актуальную акцию для Яндекс Практикум

Компании-партнеры: в Яндексе уже обучались ВТБ, Додо Пицца, Bosch, QIWI, Tele2 и др.

Бонусы для компании: бесплатная консультация, на которой подарят 2 курса – «Основы презентаций» и «Обратная связь в IT».

Нетология

Преимущества: удобный кабинет для аналитики успеваемости, можно назначать обязательное обучение или дать темы для свободного выбора.

Ассортимент: 500+ курсов на выбор - готовые курсы или кастомизация под ваши цели (либо разработка курса с нуля с учетом специфики бизнеса), мини-МВА для руководителей.

Форматы обучения: наполнение вашей платформы курсами в формате SCORM, интенсивы для групп от 4 человек, подписка на библиотеку курсов. Занятия могут проводиться на платформе Нетологии или вашей LMS-платформе.

Какие навыки получат сотрудники: умение эффективно действовать в нестандартных ситуациях, выработка новых стратегий для увеличения конверсии лидов/продаж, усиление ключевых компетенций.

Актуальный купон для корпоративных занятий в Нетологии

Компании-партнеры: в Netology обучались АЭБ, X5Group, Самолет, Северсталь и др.

Бонусы для компании: бесплатная консультация + демодоступ в HR-кабинет.

SkillFactory

Преимущества: учеба включает 80% практики и всего 20% - теории, удобный формат занятий без отвлечения от рабочего процесса.

Ассортимент: 6 направлений (от разработки и тестирования до Data Science и кибербезопасности) – в сумме 40+ курсов для линейных менеджеров и топ-команд. Также возможно разработать корпоративное обучение сотрудников под конкретный запрос.

Форматы обучения: теория изучается по готовым видеолекциям, практика отрабатывается на онлайн-тренажерах и реальных кейсах. Также возможно очное обучение.

Какие навыки получат сотрудники: найдут свои точки роста, освоят ключевые метрики, проанализируют и улучшат рекламные кампании, научатся эффективно расходовать средства компании.

Выгодные промокоды для корпоративной учебы от Скиллфектори

Компании-партнеры: курсы корпоративного обучения проходили Haier, Henkel, МТС, СБЕР и др.

Бонусы для компании: скидки для групп от 10 человек, бесплатная консультация с подарком – курсом по аналитическому мышлению.

Productstar

Преимущества: личный кабинет с детальной аналитикой успеваемости, аккаунт-менеджер для поддержания здоровой среды обучения.

Ассортимент: курсы для специалистов всех уровней – представлены готовые курсы, тестирования для оценки уровня экспертности, программы индивидуального обучения, партнерские программы (курсы, записанные совместно с топ-компаниями), возможна разработка программ под заказ.

Форматы обучения: обучение на LMS-платформе школы, или на собственной куда можно загружать свои курсы или подключать курсы из подписки Продуктстар. Возможно обучение на длительных курсах и однодневных интенсивах, семинары, доступ к одному курсу или к подписке, где используются видеозаписи и живые лекции.

Какие навыки получат сотрудники: укрепится внутрикомандный дух, сотрудники внедрят инновации в привычную работу, научатся эффективнее отрабатывать лиды.

Подборка промокодов для обучения сотрудников в Продуктстар

Компании-партнеры: более 604 бизнес-клиентов, среди которых Альфа-Банк, Спортмастер, М.Видео-Эльдорадо, ОТП Банк и др.

Бонусы для компании: бесплатный демо-доступ к платформе, помощь от школы в поиске специалистов и стажеров для вашего проекта.

City Business School

Преимущества: возможно брендировать обучающий проект под свою компанию на платформе школы, выдача дипломов международного уровня за программы МВА.

Ассортимент: более 40 направлений курсов, от экономики и права до конкурентоспособности бизнеса и деловых коммуникаций, программы МВА нескольких уровней для управленцев.

Форматы обучения: формат корпоративной подписки на курсы с минимальной группой до 5 человек, подключение осуществляется на 1 год.

Какие навыки получат сотрудники: повышение лояльности и сплоченности команды, внедрение в работу современных инструментов управления бизнес-процессами, усиление управленческих навыков.

Забрать актуальные купоны на обучение сотрудников организации

Компании-партнеры: среди клиентов CBS - Норникель, Информ-Групп, ВТБ, Альфа-Банк и др.

Бонусы для компании: бесплатная консультация + курс «Тайм-менеджмент» в подарок для всей компании, бизнес-библиотека саммари из 250 книг в подарок при оплате подписки.

SF Education

Преимущества: ежемесячные отчеты о результативности, безвозмездная замена неактивных сотрудников на более мотивированных учеников, авторассылки по неактивным учащимся.

Ассортимент: курсы для рядовых специалистов, топ-менеджеров и руководителей, в сумме – 23 курса, 16 профессий и 85 модулей.

Форматы обучения: доступ к конкретному курсу, подключение SCORM-пакета (вы выбираете продукт и используете его у себя), возможна разработка курса под ваш заказ. Минимальный размер группы – 25 человек для подключения к библиотеке курсов.

Какие навыки получат сотрудники: получение официальных документов (дипломов, удостоверений), большая подборка гайдов, презентаций и шаблонов для быстрого внедрения в работу, актуальные техники увеличения продаж.

Воспользоваться промокодами на профессиональное обучение сотрудников

Компании-партнеры: бизнес-клиентами уже стали X5Group, Газпромбанк, Beko и др.

Бонусы для компании: внутренняя валюта (можно обменивать на новое обучение или персональные консультации), бесплатная консультация перед подключением.

НИИДПО

Преимущества: возможность заключения контракта на обучение через коммерческие и государственные площадки, обучение с выдачей официальных сертификатов, дипломов (данные заносятся в ФИС ФРДО).

Ассортимент: 780+ курсы повышения квалификации дистанционно, курсы профессиональной переподготовки и профессионального обучения, доступна также подготовка сотрудников для прохождения аттестации. Представлено 6 направлений - курсы обучения сотрудников дистанционно по психологии, педагогике, бухгалтерии, дефектологии и др.

Форматы обучения: формируются индивидуальные программы на базе имеющихся курсов, либо курсы могут быть разработаны конкретно под цели и задачи вашего бизнеса.

Какие навыки получат сотрудники: навыки командной работы, умение выстраивать долгосрочные стратегии, новейшие методики повышения конверсии и работы с лидами.

Актуальные купоны для НИИДПО

Компании-партнеры: среди бизнес-клиентов– Россети, Газпром, РЖД, МГИМО и др.

Бонусы для компании: бесплатная консультация с менеджером школы, помощь в сопровождении сделки, если контракт на эффективное обучение и развитие сотрудников будет заключаться на площадках.

Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье и в карточке акции.