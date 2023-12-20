Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации: что выбрать, чтобы стать востребованным специалистом и зарабатывать больше

Пройдя дистанционные курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, можно углубиться в текущую профессию или кардинально поменять сферу, начав зарабатывать в разы больше. Наш обзор раскроет, где онлайн-обучение перспективнее и дешевле, а также поделимся актуальными ссылками на закрытые распродажи курсов.

Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения

НИИДПО - институт дополнительного профобразования, запустивший более 700 курсов по 20 сферам – от дефектологии до маркетинга. Занятия проводят более сотни практикующих экспертов, онлайн-школа выпустила 96100+ человек из РФ, Европы и СНГ.

Стоимость с 33% скидкой: от 990 руб. за доп. программы и профессиональное обучение, от 5400 руб. за переподготовку, от 1710 руб. за НИИДПО курсы повышения квалификации. Рассрочка до года с первым платежом через месяц.

Формат: представлена переподготовка (переобучение на другую специальность), повышение квалификации, профессиональное обучение и дополнительные общеобразовательные программы. В НИИДПО дистанционное обучение проходит в виде онлайн-вебинаров + теории в текстовом виде, практика - на тестах и реальных кейсах с обратной связью от преподавателей. Дополнительно – доступ к книгам и дисциплинам в электронной библиотеке biblioclub.

Трудоустройство: Центр развития карьеры поможет простроить карьерный план, предоставит контент для наработки практики, откроет доступ в канал с ежемесячным вебинарами и ответами на вопросы от экспертов.

Выдаваемые документы: государственный документ, разница между ними - в зависимости от курса (сертификат компетенций, документ профпереподготовки, удостоверение о повышении квалификации, свидетельство о доп. образовании).

❗Забрать скидки от 15% на учебу по купонам БериБай

Преимущества: рассрочка без %, набор групп еженедельно, наличие ускоренного обучения всего от 14 дней, доступ к курсу – навечно.

❗Записаться на курсы НИИДПО со скидкой до -50% +Подарок +Практика

Национальная академия дополнительного профессионального образования (НАДПО)

Дистанционное обучение здесь нацелено на педагогов разных уровней, от учителей и воспитателей до психологов и тренеров. В НАДПО проходила обучение чемпионка России Ирина Лобачева, в целом академия выпустила 85+ тысяч учеников.

Стоимость с -34% скидкой: от 6900 руб. за профпереподготовку, от 3100 руб. за курсы повышения квалификации для педагогов, от 2500 руб. за мини-курсы. Беспроцентная рассрочка до года с первым платежом через месяц.

Формат: профпереподготовка и повышение квалификации, также мини-курсы. Обучение проводится с круглосуточным доступом к платформе СДО – живые вебинары + текстовые лекции, тесты, практические задания с проверкой экспертами. Предусмотрен доступ к библиотеке вебинаров + библиотека biblioclub. У проходящих в НАДПО дистанционное обучение будет личный куратор.

Трудоустройство: в ряде программ предусмотрено наставничество HR-специалиста, помогающего с резюме, поиском вакансий, консультациями по старту карьеры. Выдаваемые документы: диплом профпереподготовки либо удостоверение о повышении квалификации.

❗Актуальные промокоды от БериБай на обучение в НАДПО со скидкой

Преимущества: рассрочка от 2-х месяцев, налоговый вычет, система скидок для пенсионеров, льготных категорий и выпускников.

Отметим: если вы выбираете между НАДПО или НИИДПО, что лучше – ассортимент НИИДПО шире, поскольку в НАДПО отсутствуют проф. обучение и дополнительные общеобразовательные программы, а также НАДПО подходит исключительно педагогам. Учитывайте это, выбирая между НИИДПО или НАДПО.

❗Записаться на курсы НАДПО со скидкой до -50% +Подарок +Трудоустройство

Институт прикладной психологии в социальной сфере

В данном институте представлено онлайн-образование для психологов и смежных специалистов. Со студентами работает 30 практикующих психологов и 11 кандидатов наук, а фишка платформы – максимум реальной практики для наработки опыта.

Стоимость с 45% скидкой: от 7500 руб. за повышение квалификации, от 2717 руб. за профпереподготовку, от 3900 руб. за программы доп. образования. Помесячная рассрочка только на профпереподготовку.

Формат: профпереподготовка, повышение квалификации, программы доп. образования. Учеба по лекциям в текстовом и видеоформатах с интерактивными элементами, много инфографики и автопроверка домашних заданий. Можно задавать вопросы преподавателям в чате. Предусмотрены разноформатные практики, от реальных кейсов до супервизий.

Трудоустройство: в Центре развития карьеры проводят карьерные консультации с экспертами, учат продвигать услуги и искать клиентов, делятся материалами для старта в профессии и могут устроить на стажировку.

Выдаваемые документы: документ о повышении квалификации, диплом о переподготовке, электронный сертификат.

❗Купоны от БериБай, чтобы освоить профессию со скидкой - здесь

Преимущества: льготы на повторную учебу, вечный доступ к материалам, 1000+ вебинаров на время учебы и 3 месяца после, налоговый вычет.

❗Записаться на курсы Институт прикладной психологии со скидкой до -50% +Стажировка

Национальный центральный институт развития дополнительного образования (НЦРДО)

Институт НЦРДО предлагает 7 направлений обучения, от психологии до туризма и технических специальностей. Он выпустил свыше 30 тысяч студентов, отличаясь тем, что 80% педагогов здесь – кандидаты и доктора наук.

Стоимость с 20% скидкой: от 4800 руб. за переподготовку, от 1500 руб. за повышение квалификации, от 9000 руб. за интенсивы и от 1800 руб. за мини-курсы. Доступна беспроцентная рассрочка.

Формат: в НЦРДО обучение следующее - профессиональная переподготовка дистанционно, повышение квалификации, интенсивы и мини-курсы. Учеба полностью онлайн, личный кабинет доступен круглосуточно для просмотра видеозаписей и разбора текстовых лекций. Также предусмотрены интерактивные тестирования, зачеты, домашние задания с обратной связью + итоговый междисциплинарный экзамен или тестирование.

Трудоустройство: специалисты в ходе учебы помогут разобрать типичные рабочие моменты, научат работать с документацией по новой сфере (например, составлять планы занятий).

Выдаваемые документы: документ о повышении квалификации, диплом проф. переподготовки, сертификат.

❗Промокоды от БериБай, с которыми скидка на обучение гарантирована

Преимущества: пожизненный доступ к материалам + библиотека ЛитРес, помощь куратора по любому вопросу в день обращения, оформление налогового вычета.

ВАЖНО: многие сравнивают между собой онлайн-курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в НАДПО или НРЦДО. В НПЦДО ассортимент немного шире с учетом интенсивов, зато в НАДПО со студентами будет работать HR-специалист по вопросам трудоустройства.

❗Записаться на курсы НЦРДО со скидкой до -50%

Национальный социально-педагогический колледж

В НСПК дистанционное обучение является средним профессиональным – на базе девяти или одиннадцати классов, без результатов ОГЭ/ЕГЭ. Колледж является лауреатом конкурса «Образовательная организация 21 века» и успешно обучила уже более одиннадцати тысяч студентов.

Стоимость с 15% скидкой: от 20400 рублей за семестр. Возможна оплата в рассрочку.

Формат: учеба в НСПК можно освоить специальности СПО или дополнительные квалификации (от библиотекаря до тренера по дзюдо). В обучение входят текстовые и видеолекции, бесплатный доступ к учебникам системы «Юрайт», практические задания с самопроверкой и с обратной связью.

Трудоустройство: формирование портфолио – данные сохраняются в личном кабинете и после завершения учебы можно выгрузить всю информацию, включая полученные навыки и компетенции. Выдаваемые документы: диплом гособразца о среднем проф. образовании, диплом профпереподготовки на базе 9-11 классов.

❗Промокоды на обучение с нуля в НСПК от БериБай

Преимущества: зачисление без выпускных экзаменов, возможность учиться по кредиту с господдержкой, скидки до 25% при оплате сразу нескольких семестров.

❗Записаться на курсы НСПК со скидкой до -50% +2 диплома +без выпусных экзаменов

Московский институт профессионального образования

Все программы МИПО готовят исключительно практикующие эксперты. Из главных достижений института – 72% выпускников сменили работу на более престижную, а 94% увеличили свои финансовые показатели в бизнесе.

Стоимость с 40% скидкой: от 10000 руб. за МВА, от 1700 руб. за курсы профессиональной переподготовки дистанционно, от 7100 руб. за повышение квалификации. Беспроцентная рассрочка на год с первым платежом через месяц.

Формат: доступно 24 направления переподготовки, 8 направлений повышения квалификации, 2 программы МВА. Как проходит обучение - по онлайн-вебинарам (записи сохраняются до конца курса). Из практики – разбор реальных кейсов, тестирование с работой над ошибками, упражнения. Предусмотрена помощь куратора в любых вопросах.

Трудоустройство: знакомство с основными азами поиска работы для начинающих. Выдаваемые документы: диплом МВА, профпереподготовки, документ о повышении квалификации.

❗Забрать купоны на курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от МИПО

Преимущества: налоговый вычет, дипломы котируются по всему миру, скидка за разовую оплату курса.

❗Записаться на курсы МИПО со скидкой до -50%

Кстати, многих интересует, какая школа лучше - НАДПО или МИПО и какие курсы лучше выбрать. Вторая школа в сравнении отличительна программами МВА и лучше подойдет для управленцев и собственников бизнеса.

Содействие занятости

Государственная программа «Содействие занятости населения» - крупный проект, помогающий гражданам сменить профессию либо открыть свое дело. Занятия проходят на базе 85+ партнерских вузов. Содействие занятости - федеральный проект, обучение по которому прошли 130+ тысяч человек и 96+ тысяч из них трудоустроились.

Стоимость: бесплатное обучение (полностью за счет государства).

Формат: обучение возможно только для ряда категорий (женщины в декрете, пенсионеры, предпенсионеры и др.). Учеба в виде вебинаров 1-2 раза в неделю (по некоторым программам смешанно, с добавлением очных занятий в вузе). Доступ к базе знаний с лекциями и презентациями - круглосуточно. Предусмотрена поддержка комьюнити: обратная связь в чате или по видеозвонку от экспертов и студентов.

Трудоустройство: предусмотрены карьерные консультации, марафоны и стажировки, помощь с составлением резюме, направление резюме компаниям-партнерам (OZON, МТС Банк, ЛитРес и др.).

Выдаваемые документы: диплом профпереподготовки, удостоверение о повышении квалификации.

Преимущества: бесплатная инструкция на почту для участников проекта, не нужно платить за учебу, при оформлении самозанятости помогут получить субсидию до 250 тысяч.

❗Записаться на курсы Содействие занятости бесплатно +Стажировка

Итак, отметим, почему люди выбирают именно эти платформы - сравнение НЦРДО или НИИДПО с остальными школами показало, что освоить новую специализацию везде можно полностью дистанционно, с беспроцентной рассрочкой и получением государственного документа. При этом одни заведения специализируются на узких направлениях вроде педагогики, а другие охватывают широкий спектр.

Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье и в карточке акции.