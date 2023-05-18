Логомашина, Contented или Bonnie&Slide - где учиться на дизайнера с выгодными перспективами будущего

Стать дизайнером – значит, начать работать с перспективными компаниями и выйти на стабильный доход. Этот обзор раскроет, где учиться на дизайнера выгоднее: сравниваем, что лучше - Bonnie&Slide, Логомашина или Contented

О компаниях

Первое, с чего стоит начать – чем примечательна каждая онлайн-школа. Делимся с вами краткой вводной информацией:

Логомашина – школа, основанная в 2013 году Романом Горбачевым. Она специализируется на обучении с нуля творческим профессиям, делая акцент на практические занятия. Компания имеет государственную образовательную лицензию и является участником проекта Сколково. На сегодняшний день школа успешно выпустила 10000+ студентов.

Онлайн-школа Контентед – это крупнейшая профильная школа дизайна, имеющая образовательную лицензию и являющаяся резидентом Сколково. Основатель – Евгений Стройнов. В 2020 году школа была объединена с платформой Skillfactory, неоднократно она занимала ведущие места в EdTech-рейтингах.

Bonnie&Slide – академия презентаций и онлайн-школа, основатели – Светлана Фирсова и Николай Перевощиков. Она работает уже 7 лет и специализируется на обучении дизайну презентаций для разных отраслей, помогая решать бизнесу такие вопросы, как разработка названия и логотипа фирмы. Лучшие курсы по созданию презентаций школы прошли более 50 000 человек и 290 компаний, а о ее успехах упоминали такие СМИ, как Forbes, РБК, Marie Claire и др.

Мы видим, что только школы Логомашина или Contented благодаря наличию у них гослицензии позволят вам после обучения воспользоваться налоговым вычетом (если вы официально работаете и платите налоги), чтобы вернуть 13% от стоимости курса.

Сравнение Логомашина или Contented, или Bonnie&Slide по ассортименту

Конечно же, выбор школы будет в первую очередь основываться на том, найдете ли вы для себя подходящее направление и программу:

Логомашина предлагает 4 основных направления: дизайн, СММ, программирование и иллюстрация. В ассортименте школы – 10 профессий с длительностью обучения от 6 до 24 месяцев, 6 курсов для получения дополнительных навыков и 3 программы для самостоятельного обучения. Также присутствует корпоративное обучение.

В онлайн-школе Contented представлены исключительно курсы дизайна: это 2 интенсива (30-40 часов еженедельно), 14 профессий с длительностью обучения от 7 до 22 месяцев, а также 2 курса для расширения дополнительных навыков. Есть у школы и корпоративные программы.

Платформа Бонни и Слайд предлагает 11 разных курсов по тематике создания презентаций и дизайнерских решений, владения Photoshop до секретов анимации – преимущественно это курсы бизнес-презентаций. Если вы хотите пройти все эти курсы, можно сразу оставлять заявку на обучение профессии дизайнера. Помимо этого, можно самостоятельно собирать пакет нужных курсов, также доступно корпоративное обучение.

Мы видим, что обе школы предлагают как индивидуальные уроки, так и корпоративные программы. При этом в Логомашине – самый широкий выбор направлений, в Контентед – максимальный выбор профессий, зато Бонни и Слайд максимально детально разбивает профессию дизайнера на отдельные курсы.

Разбираемся, как проходит обучение: всё о теории и практике

Присматривая обучение дизайн-профессиям с упором на практику, обязательно оцените, в каком формате предстоит заниматься – как дают теорию и практику, есть ли домашние задания и прочие важные моменты:

Выбрав Логомашину, вы будете учиться в среднем 4-6 часов в неделю. Доступ к оплаченной профессии остается у вас на 3 года, можно будет не только пересматривать пройденные модули, но и вновь добавленные. Теория подается в формате коротких видео-лекций по 15-20 минут на платформе Геткурс, а в качестве практики студенты выполняют проекты от реальных компаний, добавляя их в свое портфолио. Из всего курса около 70% - именно самостоятельная практика. Учиться можно по гибкому графику, занимаясь в удобное время – профессии разделены на модули, у которых есть дедлайны по прохождению. Главное, завершить модуль вовремя – а в каком темпе вы будете его проходить, не играет роли. При этом в школе нет ограничений по количеству проверок домашних заданий. У студента будет свой наставник, поддерживающий во всех вопросах, и доступ в общий чат. Также для самых амбициозных есть возможность попасть в «Крутые студии» - симулятор реальной работы в дизайн-студии с трекер-куратором.

Онлайн-курсы школы дизайна CONTENTED предусматривают заниматься 4-8 часов еженедельно. Тип занятий – небольшие online-видеоуроки + практические упражнения, тесты и настоящие кейсы. Все выполняемые в ходе обучения проекты войдут в ваше портфолио. Обратную связь по выполненным упражнениями дают менторы, часто практикуется проверка студентами работ друг друга для повышения насмотренности. Также у вас будет доступ к общему чату курса для обмена опытом, и возможность самостоятельно регулировать свою нагрузку: смещать дедлайны по своим заданиям, учиться совсем без дедлайнов или же приостановить курс на время личных обстоятельств.

Академия презентаций Bonnie&Slide предлагает довольно комфортную схему обучения: вы смотрите готовые видеолекции, рисуете слайды, задаете вопросы с получением обратной связи. За студентом закрепляется менеджер, который всегда поможет при возникновении затруднений. А при помощи базы выпускников у вас будет возможность получить свои первые заказы сразу после обучения.

Сравнивая Логомашину, Contented или Bonnie&Slide, обратите внимание: во всех школах предлагается теория в виде готовых видеозаписей. При этом только в Contented можно учиться совсем без сроков или сдвигая их любым удобным вам образом. Учитывайте это, выбирая, где можно учиться на дизайнера. Кстати, все три школы подойдут для тех, кто ищет, где учиться на дизайнера после 9 класса – образовательные программы отлично подойдут новичкам.

Всё о стоимости, тарифах и возврате оплаты

При выборе, что лучше - Логомашина, Contented или Bonnie&Slide, не упустите из вида ценовую политику. На ваше решение может повлиять наличие удобного способа оплаты или возможность выбирать среди нескольких тарифов. А еще возможность вернуть деньги, если что-то не понравится:

Современная онлайн-школа дизайна Логомашина позволяет как совершить оплату одним платежом, так и в рассрочку без переплат до 36 месяцев. В ряде обучений есть разбивка тарифов на базовый и VIP (с добавочными узконаправленными модулями и дополнительными крупными проектами для портфолио). К оплате также принимаются скидочные промокоды от сервиса BeriBuy. Что касается возврата денег при отказе от обучения, в полном объеме сумма возвращается, если вы еще не начали учиться. Если же начали – возможен возврат на усмотрение школы, но не более 10% от стоимости.

Школа Контентед позволяет оплатить обучение как разовым платежом (за это обычно дается скидка), так и рассрочкой на период до 36 месяцев. В большинстве обучений на выбор дается три пакета: стандартный, оптимальный с добавлением онлайн-воркшопов и одной персональной карьерной консультации, а также VIP с еженедельными персональными консультациями и совместной работой с ментором в режиме онлайн над вашим проектом. Возврат осуществляется в данном порядке: в полном объеме деньги возвращают в первые 14 дней, далее если вы просмотрели до 10% курса – вернут 40% от ценника, от 11 до 20% - вернут 30% от цены, от 21 до 30% - вернут 20%, от 31 до 40% - вернут 20%, более 40% - возврат не предусмотрен.

В Bonnie&Slide доступен разовый платеж, либо рассрочка. При обучении на профессию дизайнера вы можете выбирать среди трех тарифов – они отличаются наличием дополнительных уроков по Google Slides и дополнительным лайфхакам по PowerPoint, а также дополнительному доступу к курсу на месяц. Что касается возврата денег при отказе от обучения, сделать это допустимо в течение 2 дней с момента начала курса (если пройдено не более 3х уроков), при этом будет снята комиссия платежных систем в размере 4% от суммы оплаты.

Что ж: все школы предлагают возможность платить как разом, так и помесячно, а также принимают к оплате промокоды от BerBuy для получения скидки. Самая доступная по стоимости учеба – в школе Contented, здесь же более лояльная политика возврата средств. При этом самая высокая цена у Бонни и Слайд объясняется тем, что ее обучение профессии дизайнера максимально наполнено разносторонними модулями.

Подарки, скидки и бонусы: чем радуют онлайн-школы

Еще один интересный момент в вопросе, что лучше выбрать - Contented, Логомашина или Bonnie&Slide, это возможность пользоваться бесплатным контентом, а также получать приятные подарки и бонусы за покупку курсов – мы узнали, что и где предлагается:

На сайте школы Логомашина можно заглянуть в раздел «Бесплатные мероприятия» и присмотреть интенсивы или «билет в профессию» - мастер-классы от экспертов. Покупая платную профессию, вы получите доступ к ней на целых 3 года с учетом добавляемых туда новых модулей, а также возможность участия в симуляторе реальной работы «Крутые студии» и больше 8 часов индивидуальных видео-разборов ваших проектов, обычная стоимость которых – 40 тысяч рублей. Также студентам дарят бессрочный доступ в онлайн-лекторий с закрытыми эфирами. При выборе VIP тарифа вы также получите в подарок дополнительные модули и крупные проекты в портфолио. А дополнительная скидка на учебу ждет тех, кто воспользуется промокодами от BeriBuy.

Платформа Контентед предлагает раздел «Бесплатно» с курсами и материалами, также здесь можно найти вебинары, интенсивы по дизайну и онлайн-тест на профориентацию. За покупку курсов в подарок можно получить курс английского для дизайнеров или дополнительные подарочные модули по Soft Skills. А при выборе VIP тарифа вас ждут еще и 2 индивидуальных консультации с экспертами рынка + 2 карьерных консультации. А те, кто хочет получить персональную скидку на курс, могут пользоваться купонами от BeriBuy.

Bonnie and Slide предлагает бесплатно пользоваться огромным банком слайдов с готовыми образцами и шаблонами на разные тематики. При выборе тарифа VIP вам подарят уроки по Google Slides, дополнительный доступ к курсу на месяц + 25+ видео-лайфхаков по фишкам Power Point. Также за покупку курса в подарок можно получить мини-курс «Бог в презентациях», а обладателей промокодов от сервиса BeriBuy ждут выгодные скидки.

Обратите внимание, что только в Логомашине можно получить самый длительный доступ к материалам курса. В целом же, все три школы не скупятся на подарки при покупке – а еще готовы дать дополнительные скидки при использовании актуальных промокодов от BeriBuy.

Уровень и экспертность лекторов школ

Подбирая курсы дизайна для начинающих в Контентед или Бонни и Слайд, или Логомашина, обратите особое внимание на то, кто там преподает. Уровень педагога – залог того, насколько актуальные и понятные материалы вы сможете освоить:

Студия Логомашина берет на работу только дизайнеров и илюстраторов с опытом работы от 5 лет, среди них – веб-дизайнер FBS, лид бренд-дизайна Antro, SMM VIP Designer Demis и др.

Авторами курсов в Контентед являются практикующие дизайнеры, работающие в топовых компаниях. Среди них – арт-директор Art of mind, эксперт по дизайну Райффайзен банка, motion-директор студии White Russian и др.

В академии презентаций Бонни и Слайд трудятся ведущие эксперты, которые не используют чужие теории, а исключительно собственный опыт и многолетние наработки.

Сразу видно, что проходить курсы обучения дизайнеров смело можно в каждой из компаний: везде вам гарантирован высокий уровень лекторов, что будет особо важно начинающим дизайнерам.

Гарантия трудоустройства: шансы реализовать себя

Раздумывая, какие курсы лучше выбрать, многие целенаправленно выбирают обучение с трудоустройством – это дает шанс не просто освоить профессию «дизайнер интерьера» или «графический дизайнер», но и реализовать полученные знания на практике:

Учеба в студии Логомашина (если выбирать профессии) включает модули по трудоустройству, на которых вам расскажут лайфхаки работы в компании и на фрилансе + возможность участия в симуляторе реальной работы «Крутые студии», где вы попробуете себя в должности дизайнера. Школа работает с такими компаниями, как Get8, Нетология, Квиз, Плиз! и др.

В школе Контентед действует программа комплексного трудоустройства на этапе выхода на рынок труда – вас ждут карьерные митапы и встречи с экспертами, общение в карьерном сообществе выпускников, отклик на вакансии под руководством куратора. Программа включает в себя 8 недель ежедневной помощи. Выпускники Контентед работают в таких компаниях, как OZON, Сбер Devices, Х5, Рамблер и др.

Бонни и Слайд предлагает возможность получить свои первые заказы с помощью карьерной базы выпускников – ваше резюме и портфолио увидят топовые компании и реальные заказчики, среди которых - Сбербанк, СТС, Яндекс, Додо Пицца и др.

Разница между компаниями Логомашина или Bonnie&Slide, либо Контентед, сразу очевидна: обучение профессии дизайнера с перспективами трудоустройства выгоднее всего в школе Contented. Именно в Contented курсы дизайна позволят комплексно проработать вакансии, пообщаться с заказчиками и получить реальные рекомендации по трудоустройству.

Пробные уроки: оцениваем, какую школу выбрать - Логомашина или Contented, или Bonnie&Slide

Любое обучение – это всегда финансовые затраты. Чтобы они были оправданными, полезно будет предварительно познакомиться с выбранной школой в бесплатном формате:

В компании Логомашина можно воспользоваться бесплатной онлайн-консультацией, на которой вам помогут определиться с подходящим курсом и ответят на все вопросы про учебу.

В Contented доступна бесплатная консультация – специалист расскажет, как предстоит освоить профессию, поможет с выбором курса и проконсультирует по любым вопросам.

В компании Бонни и Слайд также доступно онлайн-консультирование, в процессе которого менеджер школы расскажет, как освоить профессию «дизайнер логотипа и фирменного стиля», как проходит учеба и др.

Итак, выбирая, где учиться на дизайнера, в любой из трех онлайн-школ вы сможете еще до приобретения образовательной программы проконсультироваться в деталях и разобраться во всех нюансах предстоящих занятий.

Выбираем обучение в Логомашина

Выбираем обучение в Contented

Выбираем обучение в Bonnie&Slide

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