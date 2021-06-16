Лучшие дебетовые карты с кэшбэком: сравним Тинькофф Блэк и Альфа-Карты

Дебетовые Альфа-Карта и Тинькофф Блэк кажутся схожими, но при внимательном изучении, различия очевидны. Они предназначены для разных групп клиентов — для любителей бонусов и кэшбэка, авиапутешественников и водителей, гурманов и даже физико-математических гуру. Какая дебетовая карта самая выгодная можете определить сами, исходя из личных пристрастий, предполагаемых трат, условий банков.

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Оформление, доставка, обслуживание

Оформить онлайн заявку для получение карты можно как в Альфа, так и в Тинькофф.

Оформляется дебетовая Альфа-карта банка в три этапа:

На сайте банка заполняете анкету, указав имя, дату рождения и актуальный мобильный телефон. До выпуска пластиковой карты можно пользоваться цифровой картой. Для этого нужно зайти в приложение банка, по номеру мобильного отсканировать QR-код и в систему платежей Google Pay, Samsung Pay или Apple Pay добавить цифровую карту. Подписать клиентские документы можно позже. В отделении банка или назначив встречу выездному представителю. До этого момента цифровую карту можно пополнять, делать покупки, накапливать кэшбэк, мили, баллы. Если банк получил от мобильного оператора данные вашего паспорта (и смог их проверить), становятся доступными переводы в другие банки, снятие наличных, меняются лимиты на некоторые операции. После подписания документов все возможности Альфа-Карты становятся доступны.

Тинькофф Блэк можно оформить так:

Заполните онлайн заявку на сайте банка Курьер доставит пластик в удобное для вас время, место.

Последующее обслуживание, техподдержка вклиенов Тинькофф происходит дистанционно (в приложение, личном кабинете). Для оформления Тинькофф Блэк не нужно посещать отделение банка.

Сравним карты: условия обслуживания

Сравнив условия оформления, приходим к выводу: Блэк оформить проще, но за обслуживание придется платить. Открыть пластик в Альфа сложнее - нужно посетить отделение финучреждения, но ежемесячный сервисный сбор платить не нужно.

Выгодный кэшбэк

Альфа начисляет кэшбэк:

2% стоимости покупки в первый месяц после выпуска пластика

1,5% при тратах 10,000-99,999 руб. со второго месяца

2% при покупках от 100,000 руб.

Кэшбек начисляется ежемесячно, не более 5 000 руб. (все, что свыше, сгорает).

Тинькофф начисляет кэшбэк с момента открытия платежного продукта. Лимиты по выплате кэшбэка:

3,000 руб. — за обычные покупки (все, что выше этой суммы - сгорает)

6,000 руб. — за оплату товаров, услуг по спецпредложениям (все, что выше, начисляется в следующем месяце)

Сравним карты: основные параметры кэшбэка

Сравнив условия начисления кэшбека, становится ясно: у Альфа процент кэшбэка выше, но Блэк начисляет его более гибко. Лучшую дебетовую с высоким кэшбеком определите сами, изучив условия финучреждений в разрезе будущих личных трат. Официального рейтинга дебетовых карт не существует.

Какая самая выгодная дебетовая карта по начислению?

В Альфа начисления происходят после активации пластика. Если в первый месяц оплата за товары, услуги превысила 10 000 руб., начисляется 7% годовых. Второй месяц и далее - 3% годовых, независимо от суммы покупок.

В Тинькофф начисления на остаток происходят сразу после успешной онлайн-регистрации: 3,5% годовых, если сумма покупок от 3,000 руб, за месяц, остаток должен быть менее 300, 000 руб. Если оформлена подписка Tinkoff PRO, выплачивается 7% годовых.

Сравним карты: процент начисления и ограничения

Сравнив условия начисления кэшбека, становится ясно: у Альфа процент кэшбэка выше, но Блэк начисляет его более гибко. Лучшую дебетовую с высоким кэшбеком определите сами, изучив условия финучреждений в разрезе будущих личных трат. Официального рейтинга дебетовых карт не существует.

Условия, лимиты снятия наличных

Снятие наличных с карты без комиссии, если проводить операцию в банкомате самого банка.

Для владельцев Альфа-Карты действую ограничения;

до 300,000 руб. в сутки,

до 500,000 руб. в месяц (если пластик не в категории Premium)

до 50 000 руб. без комиссии в банкоматах по всему миру (возможны потери из-за конвертации).

В остальных случаях оплачивается 1,99% снимаемой суммы (не менее 199 руб.)

В Тинькофф другие условия. обналичивание без комиссии в банкоматах любых других банков, при соблюдении лимитов:

от 3,000 руб. за раз

до 100,000 руб. за расчетный период.

до 500,000 руб. в банкоматах самого банка

При снятии наличных по QR-коду лимиты на порядок выше. Если в банкоматах сторонних банков действуют другие ограничения, информация выводятся на экран до совершения операции.

Сравним карты: условия снятия наличных

Сравнив условия и стоимость снятия наличных, не очевидно, что лучше: хранить деньги на счете или тратить? Хоть финструктуры начисляют процент на остаток, существует ограничения. Можно сделать вывод: платежные инструменты лучше использовать по назначению – оплачивать товары и услуги.

Как пополнить дебетовую карту

Пополнение наличными Блэк в банкоматах Тинькофф - без комиссии. Если нет с собой пластика, будет просканирована информация с мобильного телефона, смарт-часов или снятие денег произойдет по QR-коду с реквизитами. Лимиты пополнения пластика за одну операцию:

до 1 миллиона руб.

до 15,000 руб. по QR-коду, номеру карточки или договора

С пластика (или виртуальной копии) другого банка деньги зачисляются без комиссии. Действуют ограничения (лимиты) для безналичных пополнений:

до 150,000 руб. за расчетный период без комиссии

2%, если сумма пополнения выше.

Можно перевести деньги с другого пластика (или виртуальной копии) Тинькофф без комиссии: по номеру телефона или договора, по QR-коду с реквизитами. С пластика другого банка счет владельцев Альфа-Карты пополняется: без комиссии по номеру телефона (до 100,000 руб. в месяц); за 9 руб./перевод по реквизитам расчетного счёта. Подробнее о переводах с карту на карту в Альфа Банке.

Сравним карты: варианты, стоимость и лимиты пополнения

Для бесплатного пополнения через банкомат - лучше Альфа (больше собственных банкоматов, шире партнёрская сеть). С другой стороны, у Тинькофф выше лимиты, масштабнее онлайн сервисы (из-за отсутствия физических отделений и касс). Сравнительный анализ возможностей каждый может сделать сам (с учетом личных приоритетов).

Как перевести деньги

В Альфа переводы с карты на карту осуществляются без комиссии: в мобильном приложении, Интернет-банке Альфа-Клик, на официальном и партнёрских сайтах: RuRu, CreditCardsOnline, Banki.ru, Одноклассники. В случае перевода на расчетный счет, действуют лимиты:

до 200,000 руб. за раз

до 500,000 руб. в день

до 2 миллионов рублей в месяц.

Лимиты на перевод с карточки Альфа на карточку другого банка ограничены банковской системой:

до 100,000 руб. за раз;

до 150,000 руб. в день;

до 1,5 миллиона в месяц.

Этот способ перевода быстрый, простой и безопасный, а количество подключённых к системе партнеров огромное.

Клиенты Тинькофф быстро переводят деньги на картсчет: в личном кабинете, мобильном приложении, через официальный сайт. Денежные операции между клиентами по телефонному номеру без комиссии, но есть лимит: 20.000 руб. Операции между клиентами по карточным номерам и реквизитам счета проводятся без комиссии (до 20.000 руб.). QR-код позволяет перевести деньги без комиссии только клиентам банка, только по России. Лимиты на переводы с картсчета на картсчет ограничены: 150 000 руб. за раз.

В системе платежей Visa, действуют следующие ограничения:

до 175,000 руб. за раз

до 10 переводов в сутки

до 30-ти операций за 4 дня.

до 300,000 руб. за четыре дня.

Сравним карты: затраты и лимиты на переводы

Для безналичных переводов сервис Тинькофф масштабнее, а в Альфа - выше лимиты. В банковских системах периодически обновляются пакетные услуги - новые сервисы могут существенно расширить возможности клиентов.

CМС – оповещения, приложение и личный кабинет

Тинькофф завоевал немало наград:

лучший мобильный банк России (2013-2020, по версии Deloitte и Markswebb)

лучший мобильный банкинг (2018-2020 по версии Global Finance)

лучший цифровой банк (2020, по версии Daily Banking)

Альфа располагает сетью лучших цифровых офисов (по версии Markswebb). Его мобильное приложение заняло 5-е место, а банк - 3-е место в рейтинге лучших цифровых банков (2020, Mobile Banking Rank).

Сравним дебетовые карты по стоимости онлайн-сервисов

СМС-оповещения - услуга опционная, можно отключить. Перед отключением СМС-оповещений, подумайте, сколько денег можно потерять, однажды сэкономив 59 или 99 руб.

Недостатки Альфа и Тинькофф

Альфа и Тинькофф входят в рейтинг лучших банков России. Альфа лидирует по объему кредитования, средств на депозитах физлиц, др. Тинькофф опережает по количеству активных розничных клиентов, создав (наравне со Сбербанком) масштабную финансовую экосистему с впечатляющим сервисом и списком услуг. Тем не менее, сравнив обе финструктуры, видим сильные, слабые стороны.

Какую дебетовую карт выбрать?

Сравнив ключевые параметры, вы сможете окончательно определиться с выбором карты.

Вот они:

Какая стоимость ежемесячного обслуживания Насколько доступно оформление, как быстро Насколько прозрачны условия использования Какой размер кэшбэка и гарантия получения Каков процент начисления на остаток (условия, лимиты) Каково качество клиентского сервиса при дистанционном обслуживании (читайте отзывы клиентов) Есть ли скрытые платежи за дополнительные услуги Сравните полученные ответы

Подводя итоги. Сравнение дебетовых Альфа и Тинькофф карт, позволит не только понять, почему их считают одними из топ дебетовых карт с кэшбэком, но и выбрать оптимальный пакет. Полный перечень условий высылается банком после заполнения онлайн заявки (окончательные условия).