Лучший магазин современной одежды для подростков: сравниваем предложения

Любимого ребенка хочется радовать не только удобной, но и стильной одеждой, которая подчеркнет его индивидуальность. Особенно, когда у вас подросток с формирующимися вкусами и своими предпочтениями в стиле. Если вам интересна современная и необычная одежда для подростков, крутые идеи и образы можно найти в одном из трех популярных интернет-магазинов: Orby, Bebakids или Gulliver.

Ассортимент одежды и обуви – что предлагают магазины

Начать сравнивать лучшие интернет-магазины одежды для подростков обязательно стоит с ассортимента. Вот что может предложить каждый из лидеров рынка.

Интернет-магазин Bebakids – находка для тех, кто предпочитает покупать все для семьи в одном месте. В каталоге находятся не только одежда, но и обувь для детей разных возрастов, но и школьная форма и аксессуары, игрушки, косметика – все необходимое для родителей и их детей ждет вас. Работая больше 12 лет, компания собрала в каталоге более 15 тысяч товаров, ориентированный под российский рынок. Здесь легко можно подобрать подростковый гардероб к любому случаю, от повседневности до особых вариантов для тех подростков, которые снимают свой блог или создают музыкальную группу.

Площадка Orbi специализируется на коллекциях одежды, обуви и аксессуаров для детей и подростков от 7 до 14 лет и старше. Компания предлагает одежду формата total look на каждый сезон, включая школьный. Фишка магазина - расширенная размерная сетка от 122 до 170 роста, учитывающая особенности подросткового развития. Функциональные вещи с лаконичным дизайном от Orbi, часто встречающиеся среди модных блогеров-кумиров молодежи, очень нравятся современным подросткам!

Gulliver – интернет-магазин, детская одежда в котором предлагается от 0 до 16 лет. Приятно радует наличие авторского дизайна, который оценит молодежь, и капсульных коллекций, когда для подростка не приходится подбирать целостные образы по одной вещи. За 20 лет продуктивной работы фирма пополнила свой ассортимент не только одеждой, но и свыше 5000 игрушек, товаров для школы, спортивных товаров и др.

Делаем вывод: если для вас удобнее покупать в одном месте вещи для всей семьи, включая самых маленьких – сделайте выбор в пользу Беба Кидс или Гулливер. Если же вы ищите модные предметы гардероба для подростка с активным образом жизни, присмотритесь к Орби.

Особенности производства, качество и цены

Сравнить стоит также и то, где и в каком качестве производится весь ассортимент. Производство у трех магазинов отличается следующим:

Беба Кидс – широкая линейка брендов, их отшивают в России, Италии, Китае и Франции

Одежда от Orbi производится преимущественно на территории России

Gulliver отшивает свою продукцию в России и в Китае

Если говорить о ценовой категории, Беба Кидс позиционирует себя как демократичный магазин, Орби предлагает ассортимент в категории среднего уровня, Гулливер тоже относится к средней категории. Все три маркета подтверждают качество продукции сертификатами, размещаемыми на сайтах. Поэтому можно сделать вывод, что в плане соотношения цена-качество все три представителя примерно одинаковы.

Какие бренды можно приобрести

Для множества покупателей именно наличие любимых брендов играет большую роль при выборе онлайн-маркета, особенно, когда речь о подростковой одежде – молодежь очень часто предпочитает гардеробы от конкретных брендов:

Интернет-магазин детской одежды Beba Kids порадует вас ассортиментом подросткового гардероба от таких модных брендов, как Street Gang, Artigli, Noble People, De Salitto To Be Too и др.

Орби - интернет-магазин детской одежды является самостоятельным брендом, выпускающим новые коллекции детской и подростковой одежды 3 раза в год, а частично ассортимент обновляется каждый месяц

В каталоге магазина Гулливер можно найти как собственные марки Gulliver и Button Blue, так и бренды проверенных партнеров: Деревяшки, Playmobil, Tiny Toes, Fun Red, Bruder и др.

Здесь всё просто: если вы любите мультибрендовые модные магазины одежды для подростков с возможностью сравнивать и заказывать разные марки и товары, выбирайте Гулливер или Беба Кидс. Если же предпочитаете доверять одному проверенному бренду с хорошим качеством, ваш выбор – Орби.

Все об оплате, доставке и примерке

Сравнивая популярные магазины одежды для подростков, нельзя упускать из вида то, какими способами можно оплатить или получить свой заказ.

Вот полезная информация о доставке:

Bebakids осуществляет доставку во все регионы России, Украины, Беларуси и Казахстана. Помимо доставки курьером, возможен самовывоз из розничных магазинов, либо PickPoint.

География доставки покупок в Орби включает Россию, Белоруссию и Казахстан. Возможны курьерская доставка, самовывоз, отправка «Почтой России», доставка наложенным платежом.

Компания Gulliver доставляет покупки во все уголки РФ. Жителям столицы и СПб заказ доставят через 1-4 рабочих дней после отправки, а в регионы - через 5-8 рабочих дней. Есть возможность вернуть, либо обменять товар.

Приятный момент – все три магазина предлагают возможность бесплатной доставки. В Беба Кидс для этого нужно совершить покупку от 10 тысяч рублей, в Орби – от 4 тысяч рублей, в Гулливер приобрести товары для бесплатной доставки нужно на разные суммы, в зависимости от региона (от 2999 до 6999 рублей).

Касаемо оплаты, есть следующие варианты:

В Беба кидс оплатить заказ можно наличными при получении, наложенным платежом, по квитанции в любом банке через реквизиты, либо через платежную систему ROBOCASSA

В Orbi предлагаются наложенный платеж, оплата картой на сайте, оплата наличными в кассах, платежных терминалах или через банк, оплата электронными кошельками и со счета мобильного

В Gulliver оплатить заказ можно одним из двух способов, онлайн на сайте (Visa, Master Card, МИР, Yoo Money) или наличными при получении

Покупая одежду, важно иметь возможность для примерки с последующим возвратом неподошедшего товара. Одежда должна сесть на подростка, не сковывать движения, быть удобной и стильной – это можно понять на примерке. В Орби такая возможность есть при доставке курьером – вам дается 15 минут на примерку, при этом есть условие – в одном заказе можно добавить не более 15 единиц товара. В Гулливер и Беба Кидс тоже дается 15-минутная возможность примерки при курьерской доставке, либо вещи всегда можно примерить в тех пунктах выдачи, где имеются примерочные. Удобно, что каждый магазин позволяет оплатить одежду при получении – так вы можете выкупить только то, что подойдет вашему ребенку после примерки и что понравится, ведь подростки обычно отличаются требовательным вкусом в одежде.

При других способах получения в Орби дается 14 дней на возврат товара. В Bebakids вернуть товар можно в течение 30 дней после получения, в Гулливер срок аналогичный.

Заметим, что все магазины дают возможность примерить заказанные вещи. Больше всего вариантов оплаты предлагает Орби. Зато Bebakids и Гуливер дают больший срок на возврат неподошедшей одежды и обуви.

Таблица размеров – как подобрать одежду и обувь для подростка

Для того, чтобы не ошибиться с размерами, заказывая новый гардероб для подростка, можно воспользоваться специальными размерными таблицами, которые размещает каждый магазин. В Орби таблица находится внутри любого товара из каталога около размеров в наличии. В Беба Кидс подобную таблицу можно найти в специальном разделе «Таблица размеров», переключаясь внутри по интересующим вас брендам. В магазине Гулливер таблица также находится внутри каждого товара.

Обязательно используйте таблицу перед выбором любой вещи – в зависимости от компании и бренда размеры похожих вещей могут отличаться.

Обзорная таблица – короткое сравнение для вашего удобства

Для вашего удобства и экономии времени воспользуйтесь обзорной таблицей, где по ключевым параметрам сравнены самые классные интернет-магазины одежды для подростков.

