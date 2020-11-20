MAED, Productstar или Skillbox: что лучше для обучения с выгодным трудоустройством

Каждый из нас стремится к развитию: одни хотят увеличить зарплату, другие – сменить профессию и начать новую карьеру с нуля. Оцените, что лучше, MAED, Productstar или Skillbox – наш обзор продемонстрирует, что выгоднее по ассортименту, ценам и бонусам.

Информация о школах

Перед тем, как приступать к сравнению, стоит поближе познакомиться с платформами для дистанционного образования:

MAED – школа, которая с 2013 года является официальным и единственным российским представителем Нидерландского института NIMA. Она специализируется на сфере маркетинга и успешно обучила более 10 тысяч человек. Сегодня MAED входит в десятку российского рейтинга образовательных digital-структур, имея при этом государственную лицензию. Основатель школы – Андрей Гавриков, бизнесмен и телеведущий.

С 2016 года платформа Productstar обучает востребованным IT-специальностям. Школа имеет образовательную лицензию, является резидентом Сколково и организатором крупнейшего российского сообщества ProductCamp Russia&EE с персональной карьерной поддержкой. Основатели – Михаил Карпов и Роман Абрамов.

Платформа Skillbox работает с 2016 года, уже через 4 года ей удалось занять 2е место в рейтинге EdTech компаний РФ, а также четырежды она получала премии Рунета. Основатели – Короповов Игорь, Попков Сергей и Крутов Дмитрий. Школа имеет образовательную лицензию и является резидентом Сколково, сегодня здесь зарегистрировано 587 тысяч пользователей.

Итак, все три школы имеют государственную лицензию – а значит, учиться в них надежно и безопасно. А еще это позволит вернуть 13% от стоимости обучения в форме налогового вычета: не упустите подобный шанс сэкономить, присматривая онлайн-образование.

От IT до менеджмента: что лучше - Productstar или Skillbox, либо MAED по ассортименту

В зависимости от того, в какой сфере вы планируете прокачивать свои навыки, стоит выбирать подходящую школу. Ассортимент в компаниях существенно отличается – мы узнали, какие профессии и отрасли ждут вас в каждой из них:

В школе MAED на сегодняшний день представлено 6 отраслевых курсов (например, работа с маркетплейсами), 15 профессий и 10 инструментов маркетинга. Специализация школы – именно маркетинг, здесь курсы удобно разбиты для новичков и для опытных специалистов. Есть ряд курсов с международной сертификацией, а также корпоративное обучение.

В компании Продуктстар представлено 5 сфер на выбор (продакт-менеджмент, аналитика, разработка, дизайн и маркетинг) – суммарно это 28 курсов. Есть обучение для штатного персонала, а также удобная разбивка для новичков и с опытом.

На платформе Skillbox на выбор доступно одиннадцать отраслей (дизайн, айти, иностранный, общее развитие, инженерия, руководство, маркетинг, игры, психология, музыка и кино, другое) – это около 500 курсов в количественном плане. Доступно получение высшего образования (бакалавриат и магистратура в областях дизайна и айти), корпоративное обучение, МВА для руководящего персонала, курсы также поделены на те, которые подходят профессионалам и новичку для работы.

Заметим, что самый богатый ассортимент сфер и курсов можно обнаружить у Скиллбокс, также только здесь есть высшее образование. Зато в MAED особый акцент сделан на маркетинг, поэтому только здесь есть курсы с международной сертификацией.

Грызем гранит науки: какой формат занятий предлагается

Одни любят онлайн-вебинары и живое общение, другие предпочитают готовые видео без взаимодействия с лектором напрямую. Давайте разбираться, какой формат обучения предлагается в трех популярных школах, и где заниматься интереснее, в Продукстар, Скиллбокс или МАЕД:

В школе МАЕД практикуется уникальная методология Masters Education 360, при которой специалиста готовят не только в рамках заданного курса, но и захватывают все соседние сферы для развития профессиональной деятельности. У ученика будет персональный куратор, а балльная система вознаграждения придает дополнительную мотивацию для занятий. Занятия проходят в формате видеоуроков с дополнительной литературой и чек-листами, длительность урока составляет не больше 20 минут, а заниматься можно без привязки к графику. Практика – реальные кейсы, проекты, тесты, работа в команде и воркшопы.

На площадке Продуктстар упор делается на практику – это Live-форматы, тренажеры, воркшопы и групповая работа. Около 10 проектов ученик выполняет для своего портфолио. Теория дается в формате видеоуроков, смотреть их и выполнять домашние упражнения можно в своем темпе. У вас будет персональный наставник, который поможет в исправлении ошибок и решении сложных вопросов.

Готовые видеозаписи без привязки к режиму и графику ждут вас в Скилл бокс. Один урок длится 1,5-2 часа, он дополняется полезными текстовыми материалами, а после урока вы выполняете домашнее задание (бизнес-задачи, тесты, проекты). Все выполняемые проекты войдут в ваше портфолио. Дополнительные вопросы всегда можно задать личному куратору, либо в общем чате с другими учащимися и лекторами.

Как видно, три школы придерживаются варианта готовых видеозаписей – при этом в MAED вы будете учиться не строго в рамках выбранной профессии, но и с охватом смежных вопросов, что важно для современного специалиста. Кстати, за счет этого у вас не возникнет проблемы с переносом или отменой очередного занятия: просто заходите и смотрите следующий урок в свободное время.

Оплата, рассрочка, тарифы – сравниваем ценовую политику

Конечно же, стоимость тоже важна для тех, кто выбирает между Productstar, Скиллбокс или MAED. Давайте разбираться в нюансах оплаты и выяснять, где выгоднее и удобнее:

В МАЕД доступна разовая оплата обучения, либо рассрочка от банков-партнеров (8 штук на выбор). При покупке до старта курса даются скидки, также часто устраиваются акции и распродажи. Вернуть деньги в полном объеме можно во время трех первых занятий.

В курсах от Продукт стар есть 3 тарифа на выбор (стандартный, продвинутый с расширенным доступом к образовательным программам, и премиум с составлением карьерного плана на несколько лет вперед). Оплата возможна единоразово, либо в рассрочку до 36 месяцев. Часто проводятся акции и распродажи курсов. На первые 20 дней оплаченного курса действует возможность полного возврата средств.

В Скилл бокс можно оплатить обучение разово, либо воспользоваться беспроцентной рассрочкой на срок до 36 месяцев. Также есть кредитная программа от банков-партнеров без первого взноса, когда расходы за первые 3 месяца компания берет на себя. У некоторых профессий есть три тарифа на выбор (стартовый, индивидуальный с углубленным карьерным модулем и индивидуальный + с доступом к персональному сопровождению после выхода на работу). Школа также часто запускает распродажи и акции. Полностью вернуть деньги за обучение можно в первые 14 дней программы.

Итак, можно сразу отметить, что все 3 компании предусмотрели возможность платить не только всю сумму сразу, но и в рассрочку: это очень удобно при большой цене обучения, когда нужной суммы под рукой нет. Становится очевидно, почему их выбирают из всех дистанционных платформ. А вот в плане возврата средств, если обучение вдруг не понравится, самый длительный срок на это предусмотрела школа Продуктстар.

Дополнительные онлайн-сервисы и бонусы в бесплатном доступе

Каждый из нас любит полезные бонусы, подарки и бесплатные материалы. Выбирая для себя курсы онлайн-обучения с сертификатом, тоже хочется получить что-то в дополнение. Каждая онлайн-школа позаботилась об этом по-своему:

База знаний от MAED – это возможность бесплатно получить инструкции, методички и чек-листы для сферы маркетинга и SMM. Также здесь есть открытые уроки и вебинары. А во многих платных курсах в качества подарка школа дает бесплатные консультации бизнес-психолога или консалтингового агентства.

В школе Скиллбокс можно бесплатно смотреть около 2 000 вебинаров в соответствующем разделе. Заглянув в блок «Медиа», вы также найдете полезные статьи на актуальные темы из разных профессиональных сфер. А тем, кто покупает обучение из раздела «Профессии», школа дарит год бесплатного доступа к онлайн-платформе английского языка КЭСПА с индивидуальным подходом и авторской методикой.

У компании Product star раздела с бесплатными мероприятиями нет. Зато каждому ученику, купившему курсы, дарят бесплатную карьерную консультацию – это отличный выбор продумать свое профессиональное развитие еще на этапе начала освоения новой профессии.

Мы видим, что самые крупные подарки без оплаты предлагает платформа Skillbox. Но ни одна из школ не оставит вас без приятных бонусов – обязательно учитывайте это, раздумывая, какие курсы лучше выбрать начинающим или же с опытом.

Сравниваем уровень преподавательского состава

Квалификация лекторов, их опыт и умение найти подход к студентам – один из важных критериев для тех, кто выбирает сайты для обучения. Мы разобрались в этом вопросе и делимся с вами информацией, кто преподает на каждом из сравниваемых сайтов:

Преподавателями школы MAED являются действующие специалисты выбранной вами профессии. Они делятся реальными историями и собственными ошибками и успехами. Среди них представители таких компаний, как ZoneSmar, TOPSELLER, Crossale и др.

В Продуктстар преподают реальные практики рынка, которые предоставляют в качестве примеров личную практику и проекты. Эти специалисты из компаний Тинькофф, Avito, Skyeng, СберАвто и др.

На платформе Skillbox вас встретят признанные профессионалы с богатым опытом, обладающие актуальным запасом бизнес-инструментов. Это практикующие специалисты компаний МегаФон, Сбербанк, AGIMA, EPAM и др.

Можно сказать, что в вопросе, что лучше, MAED или Skillbox, либо Productstar, все компании равноценны – они привлекают для преподавания только реальных практиков из крупных компаний. Так обучение IT-профессии или маркетингу будет соответствовать текущим потребностям рынка и даст вам только актуальные знания.

Главные достоинства и недостатки школ по отзывам клиентов

Подбирая обучение IT специалистов с нуля c трудоустройством или курсы маркетинга и менеджмента, стоит доверять не только информации на сайте школы, но и ознакомиться с отзывами тех, кто уже прошел обучение в ней. Мы проанализировали отзывы студентов трех популярных платформ и собрали их в удобную подборку.

Плюсы и минусы компании MAED

Из ключевых достоинств школы МАЕД ученики отмечали Клуб, в котором за небольшую сумму можно составить собственную стратегию развития бизнеса. Также среди плюсов – большое количество полезных инструментов для маркетологов и возможность вернуть 13% стоимости обучения. А вот из недостатков ученики отмечали, что им планировалось вкладывать больше сил и времени в учебу, чем планировалось изначально. Объем некоторых уроков довольно солидный.

Достоинства и недостатки Productstar

Среди главных плюсов этой школы студенты выделили гарантию трудоустройства с возвратом денег, развернутую консультацию по построению карьеры и простой интерфейс платформы, не создающий проблем при обучении. Из слабых же сторон было отмечено, что к некоторым урокам предоставляется мало дополнительных текстовых материалов.

Плюсы и недостатки Skillbox

Студенты выделили такие преимущества школы, как выгодные подарки (включая возможность даже получить второй курс в подарок), быструю реакцию наставников на вопросы и возможность вернуть 13% стоимости обучения. А вот из минусов было отмечено то, что из-за отсутствия временных рамок бывает сложно заставить себя пройти очередной урок или выполнить домашнее задание – нужен высокий уровень организованности.

Skillbox или MAED, либо Productstar: что выбрать, обязательно решайте как с учетом этих мнений других студентов, так и на основе всей информации по вышеупомянутым моментам. Выбор всегда носит субъективную оценку: одним может быть важнее наличие бонусов или рассрочки, а другие будут сперва смотреть на уровень лекторов или формат занятий.

Какой выбрать обучение с трудоустройством – сравниваем перспективы

Итак, вы уже разобрались, как проходит онлайн обучение в Skillbox или чем интересны школы МАЕД и Продуктстар. Еще один неоспоримый момент при выборе, на который нужно обратить внимание – это гарантия трудоустройства. Обязательно оцените, в чем разница между компаниями и есть ли шансы на трудоустройство после прохождения учебной программы:

Гарантии в Продуктстар очевидны: если у ученика не получится найти работу в рамках освоенной профессии, школа вернет ему деньги. Вы станете участником сообщества ProductCamp Russia&EE, получите персональную карьерную поддержку от спикеров: помощь в подготовке резюме, портфолио, подготовку к собеседованиям. Из компаний-партнеров, куда трудоустраивает школа – Amazon, Tinkoff, Avito, Selectel и др.

У школы МАЕД уже во время обучения вас ждут стажировки у партнеров, подбор вакансий и подготовка резюме в Центре карьеры. Вас добавят в закрытый чат с вакансиями от партнерских компаний (Webolution, SGS, Completo, RMAA Group и др.), будут консультировать по всем вопросам трудоустройства, лучших учеников отправляют на стажировку.

В компании Skillbox вас будет ждать Центр карьеры с подготовкой резюме, составлением индивидуального карьерного плана, вашу кандидатуру порекомендуют партнерским компаниям (ПИК Digital, Рамблер, Тинькофф, Альфа-Банк и др.). В рамках обучения вам будет назначено 3 собеседования, к которым помогут подготовиться. Также для некоторых профессий действует предложение – если вы не найдете работу по специальности, вам вернут деньги за курс.

Итак, сравнивая МАЕД, Продуктстар или скиллбокс, где освоить профессию для перспективной карьеры, можно заметить: помощь с резюме и портфолио есть у каждой школы, везде с вами поделятся секретами взаимодействия с работодателями. При этом только в Скиллбокс для вас назначат сразу 3 собеседования, чтобы сделать первый шаг к успешной карьере.

Пробные занятия – знакомимся с сайтами до оплаты

Чтобы учеба принесла положительный результат, важно не только знать, как проходит обучение, но и убедиться в правильности выбора образовательной платформы. Для этого надежнее всего воспользоваться пробным уроком и лично познакомиться со всеми нюансами и особенностями:

В школе Productstar на главной странице сайта можно оставить заявку на пробный урок. На нем вы узнаете, как выглядит платформа для занятий, как предстоит учиться и кто будет с вами взаимодействовать.

Тестового занятия у школы МАЕД нет, вместо него можно воспользоваться бесплатной развернутой консультаций – в процессе вам расскажут все о формате, ценах и помогут выбрать подходящий курс.

У школы Скиллбокс нет пробных уроков, но в любом курсе можно получить онлайн-презентацию с консультацией специалиста по всем вопросам, которые интересуют вас перед оплатой.

Очевидно, что бесплатное тестирование платформы есть только у Продуктстар. Но воспользовавшись консультацией в двух других школах, можно составить о них объемное впечатление, которое поможет определиться с выбором.

Скиллбокс, Продуктстар или МАЕД – сравниваем за 2 минуты

Если вы предпочитаете сразу увидеть ключевые отличия и узнать, какая школа лучше – воспользуйтесь нашим удобным табличным форматом.

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в MAED

Выбираем обучение в Productstar

Можно ли сделать обучение с нуля более дешевым

Приятный момент при выборе школы – это скидка на обучение. Чтобы сберечь бюджет и не экономить при этом качестве образовательной программы, перед оплатой обязательно загляните на проверенный сервис промокодов BeriBuy. Здесь вас уже ждут актуальные купоны на любые курсы и интенсивы от всех популярных онлайн-школ, вне зависимости от того, выберете ли вы курсы менеджер-маркетплейсов от MAED или решите учиться на программиста в Скиллбокс. Достаточно скопировать подходящий код и указать его при отправке заявки на онлайн-обучение, чтобы снизить его стоимость в разы – с BeriBuy покорять новые горизонты и профессии всегда выгоднее!