Менеджер по работе с маркетплейсами: выбираем онлайн-обучение в лучших школах

Все чаще люди предпочитают покупки в интернете обычным магазинам: это проще, быстрее и всегда шире ассортимент. Логично, что профессия «менеджер по работе с маркетплейсами» стала быстро набирать популярность: наш обзор поможет разобраться, в каких онлайн-школах выгоднее пройти обучение данной специализации.

Где пройти онлайн-курсы и чему вас научат

На сегодняшний день освоить профессию специалиста по маркетплейсам можно в трех крупных онлайн-школах: это Нетология, Skillbox и GeekBrains. Прежде, чем приступить к их сравнению, давайте кратко выясним, какие навыки у вас будут после освоения подобных программ.

Современные курсы по маркетплейсам поспособствуют получению азов работы с популярными площадками: Озон, Вайлдберрис, СберМегаМаркет, Яндекс.Маркет и т.д. Став экспертом, вы будете координировать поставки товара от компаний на эти маркетплейсы, будете отвечать за продвижение товаров, заниматься аналитикой продаж, конкурентов, научитесь создавать карточки товаров, вести документооборот и отчетности.

Самое время начать разбираться, где выгоднее получится освоить обучение «Менеджер маркетплейсов с нуля» для начинающих.

К каким платформам реально можно присмотреться

Начнем сравнение онлайн-школ с того, с какими маркетплейсами вас могут научить здесь работать:

В Skillbox вы сможете освоить навыки работы с Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, AliExpress, eBay, Amazon Handmade, Lamoda, Livemaster, КаzanExpress, Zibbet.

В Нетологии можно освоить азы таких площадок, как Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Lamoda, СберМегаМаркет, AliExpress, Lamoda, Tmall.

В GeekBrains обучают таким маркетплейсам, как OZON, Яндекс Маркет, MarketGuru и Wildberries.

Как видно, в первой школе выбор торговых площадок для изучения самый крупный. Но хочется отметить, что во всех трех школах максимальный упор делается именно на самые крупные и популярные маркетплейсы (Озон, Вайлдберриз, Яндекс Маркет и др.), а более мелким площадкам вроде Livemaster уделено не так много внимания.

Ассортимент курсов: что выбрать у каждой из школ

Выясним, какие образовательные программы предлагает каждая из компаний, и чем они отличительны.

Скиллбокс – курс «Быстрый старт на маркетплейсах»

Данная программа – это базовый курс, который подойдет начинающим (молодым предпринимателям и собственникам бизнеса, тем, кто создает свои товары и не только). Программа состоит из 128 видеоматериалов и 8-ми практических заданий. Занимаясь всего 1 час в день, можно освоить всю программу за два месяца. В рамках занятий вас научат анализировать рынок и конкурентов, реализовывать товары с нуля, повышать прибыльность магазина, взаимодействовать с клиентами и методиками продвижения. Получаемый документ – именной сертификат.

GeekBrains – курс «Менеджер по работе с маркетплейсами»

12-месячная учеба с регулярностью занятий 2-3 раза по 2-3 часа еженедельно подойдет как тем, кто никогда не работал в этой сфере, так и тем, кто планирует прокачать знания и освоить современные инструменты маркетплейсов. Вы не только научитесь работать с товарной и ассортиментной матрицами, но и освоите unit-экономику товаров, основы анализа, статистики и продвижения. По итогу обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Нетология – курс «Менеджер по маркетплейсам»

Базовая программа рассчитана на четыре месяца – вы будете смотреть 2 вебинара в неделю и выполните 1 итоговый проект. Обучение подходит как новичку для работы, так и малому бизнесу и производителям. Вас научат подбирать маркетплейсы и создавать магазины, анализировать конкурентов, управлять карточками, работать с документами и поставками. Итоговый документ – удостоверение о повышении квалификации.

Нетология – «Менеджер по маркетплейсам»: расширенный курс

Расширенная программа от школы займет 7 месяцев с вебинарами дважды в неделю, она подойдет новичкам, представителям малого бизнеса, интернет-маркетологам. Вы получите все знания из базового курса + навыки поиски и оценка потенциальных поставщиков, контентные стратегии, пройдете больше практических заданий. Итоговый документ – удостоверение о повышении квалификации.

Итак: только Netology предлагает сразу две вариации обучения – базовую и расширенную. Зато быстрее всего получить базовые знания для начала работы можно в Скиллбокс, всего за пару месяцев.



Важный момент: поскольку Гик Брейнс и Нетология имеют государственные лицензии, вы сможете после завершения образования оформить налоговый вычет и вернуть обратно целых 13% от стоимости курса!

Вопрос цены: сравниваем стоимость и варианты оплаты

Раздумывая, какие курсы лучше выбрать и какая школа лучше, не упустите из вида и вопрос ценовой политики обучающих сайтов:

Оплатить учебу в Netology можно разом, либо беспроцентной рассрочкой на срок до 12 месяцев. Стоимость курса на момент подготовки информации составляет от 39000 руб.

В Скиллбокс допускается как разовая оплата, так и беспроцентная рассрочка до 12 месяцев, либо рассрочка через банк-партнер. Цена курса – от 42 000 руб.

У GeekBrains есть разовая оплата, либо беспроцентная рассрочка на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Цена обучения зависит от тарифа: в Базовом – от 48000 руб, в Мастер – от 71000 руб, в Про – от 102000 руб. Пакеты отличаются добавлением узконаправленных спецпрограмм – например, для Digital-мастеров.

Очевидно, что ценовой уровень у школ примерно равнозначен. При этом последняя школа выигрывает в плане того, что у нее предоставляются более гибкие периоды для рассрочки.

Кто будет делиться с вами знаниями

Немаловажный момент для тех, кто выбирает курсы по специализации «Менеджер по работе с маркетплейсами» - уровень преподавательского состава. Мы разобрались, в чем разница между школами в этом плане и почему люди выбирают довериться именно этим преподавателям:

Преподавателями Netology являются действующие эксперты в e-commerce, прошедшие многоступенчатый отбор и доказавшие свою квалификацию реальным опытом. Они регулярно подтверждают уровень знаний и обновляют все учебные программы с учетом рыночных изменений.

В Skillbox спикерами являются реальные профессионалы с личным опытом, это не только сотрудники топовых компаний, но и собственники бизнеса, авторы книг и курсов по теме маркетплейсов.

У школы Гикбрейнс с учениками работают реальные эксперты своего дела, которые легко находят общий язык с любыми студентами и всегда имеют в запасы личные практические кейсы и примеры.

Однозначно, в уровне педагогов во всех трех компаниях можно не сомневаться – вы точно получите актуальные знания, которые помогут самореализоваться!

Какие бонусы и онлайн-сервисы можно получить в подарок

Помимо актуальных знаний, каждая из образовательных онлайн-площадок постарается удивить своих учеников и всевозможными подарками и бонусами – давайте оценим их, чтобы было легче выбирать, что лучше для заработка в интернете:

Платформа Скиллбокс дарит студентам тестовый доступ к платному сайту MPSTATS для аналитики маркетплейсов, доступ к библиотеке по интернет-продажам, чек-листы по товарному оформлению и продвижению, шаблоны для расчета экономики продаж. Также в программу входят 2 бонус-модуля – по особенностям трудоустройства и формированию магазина ВКонтакте. Главный презент для учеников – бесплатное сопровождение от Adapter, партнера Озон. Вам помогут с первыми карточками, маркировкой и др. – запустить первые продажи с таким сопровождением получится уже спустя 14 дней! А еще всем, кто купит программу, подарят целый год доступа к online-платформе КЭСПА для изучения английского.

В Гик Брейнс за покупку программы вас ждет выгодный подарок: комплект из пяти курсов общей стоимостью более 140 тысяч. Вы сможете освоить секреты продвижения в SMM, английский для IT-сферы и не только!

Компания Нетология дарит за покупку любого из обучений по работе с маркетплейсами бонусный модуль по подбору и оценке перспективных поставщиков. Также бонусом вы получаете видеоуроки по азам маркетинга и инфографике, сводным таблицам и unit-экономике. А еще школа готова подарить скидку, если вы нашли где-то аналогичный курс дешевле.

Стоит отметить, что обучение с сертификатом на менеджера маркетплейсов во всех трех школах будет выгодным с точки зрения бонусов. Больше всего в плане количества и качества их явно дает онлайн-университет Skillbox.

Гарантия трудоустройства: какие перспективы дает каждая онлайн-школа

Мало знать, как проходит обучение – пригодится также выяснить, есть ли перспективное трудоустройство после завершения учебной программы. Мы делимся с вами этой информацией:

В Скиллбокс во время бонус-модуля по трудоустройству специалисты Центра карьеры вас научат всем особенностям поиска работы для менеджера маркетплейсов. Также подарком будет бесплатное сопровождение от компании-партнера Озон, Adapter – ее специалисты помогут зарегистрироваться на платформе и сделать первые шаги в работе. А еще ваше резюме покажут партнерам школы – топовым компаниям, среди которых Тинькофф, Вайлдберриз, ЮЛА, Альфа-Банк и др.

У школы Гикбрейнс дается гарантия трудоустройства уже через девять месяцев после старта обучения. Специалисты карьерного центра подберут интересные вакансии вместе с учеником, дадут рекомендации и обучат всем азам работы с резюме и портфолио. Еще 3 оставшихся месяца обучения будет для того, чтобы определиться с местом работы. Студентов устроят на оплачиваемую стажировку в такие фирмы-партнеры, как MyTarget, Нейроинфотех, Zaycev.net и др.

В Нетологии вас не только обучат всем основам взаимодействия с работодателями (на любом из выбранных курсов), но и передадут ваше резюме партнерам школы – среди них ВКонтакте, Skyeng, AGIMA, Gett, Рамблер и не только. А еще вас поддержат на протяжении 6 месяцев после финиша обучения, помогая освоиться в профессии.

Можно смело сказать, что все сайты для обучения способствуют началу карьеры, но в Гикбрейнс гарантии самые надежные – вас точно устроят на оплачиваемую стажировку и помогут зарекомендовать себя.

Лучшие курсы по маркетплейсам: обзорное сравнение

Используйте нашу удобную наглядную таблицу, чтобы быстро сопоставить онлайн-образование в трех компаниях и выяснить весомые различия и преимущества.

Есть ли пробные уроки до момента покупки

Если вы примерно определились со школой, но остаются некоторые сомнения, полезно будет узнать, если ли возможность взять тестовое занятие перед тем, как оплачивать курсы по работе с маркетплейсами:

В школе Гик Брейнс можно оставить заявку на обучение и еще до начала потока пройти подготовительный этап: изучить много актуальных материалов по плавному вхождению в профессию, посмотреть видеоуроки, интенсивы и получить прикладные инструменты. Также здесь доступна онлайн-консультация с предоставлением детальной программы курса, чтобы у вас точно не осталось сомнений.

У компании Skillbox можно оформить бесплатную online-консультацию со специалистом, который познакомит с платформой и форматом занятий, расскажет всё о курсе и о том, какие бонусы вы получите после финиша обучения.

В Netology доступна персональная консультация с экспертом: он не только в деталях расскажет о программе курса, но и продемонстрирует все нюансы платформы и особенности занятий. А еще школа дает возможность 7 дней бесплатно поучиться направлению по работе с данными – это неплохой шанс лично протестировать сайт.

Итак, во всех трех компаниях вас готовы бесплатно проконсультировать для того, чтобы вы смогли получить полное представление о предстоящем обучении. А в GeekBrains и Нетология еще и получится лично опробовать, как проходит обучение: не упустите эту возможность, присматривая, что лучше закончить для перспективного развития карьеры.

Выбираем обучение в Skillbox - курс «Быстрый старт на маркетплейсах»

Выбираем обучение в Geekbrains - курс «Менеджер по работе с маркетплейсами»

Выбираем обучение в Нетологии - курс «Менеджер по маркетплейсам

Выбираем обучение в Нетологии - «Менеджер по маркетплейсам»: расширенный курс

Получится ли пройти онлайн-обучение дешевле

И без того выгодные цены на курсы обучения на менеджера маркетплейсов можно сделать еще доступнее. Для этого вам пригодятся актуальные промокоды от проверенной площадки BeriBuy – это особая скидка на обучение, благодаря которой школы повышают лояльность своих клиентов. Найти код займет не больше 1-2 минут, а указав скопированный промокод в заявке на обучение с нуля (до оплаты), вы сможете получить выгодную скидку, дополнительные подарки или приятные бонусы от той школы, которой вы решили доверить свое онлайн-обучение!