Микрозайм без проблем и переплат - где лучше Веббанкир, До Зарплаты или Манимен

Случается так, что денег на карте не хватает для важной покупки или неотлагательных трат, вроде лечения или ремонта. Что делать в этом случае и где взять микрозайм без отказа онлайн – доверьтесь надежным сервисам До Зарплаты или Веббанкир, либо Манимен. В нашем обзоре вы узнаете, где дают деньги мгновенно, и что лучше из микрофинансовых организаций по разным параметрам.

Немного о компаниях

Прежде, чем погрузиться в сравнение и выяснять, что лучше - До Зарплаты, Веббанкир или Манимен, предлагаем познакомиться с каждой из платформ:

С 2012-го года МФО MoneyMan запустил работу по выдаче займов, компания стала первой в РФ, начавшей работать исключительно дистанционно, от регистрации до получения денег. Услугами компании воспользовались 7,9 млн потребителей, всего выдано займов на сумму 3,5 миллиона. МФО получила наивысший рейтинг кредитоспособности по мнению Эксперт РА и отличается собственной айти-платформой и антифрод-системой для противодействия мошенническим действиям.

МФК Веббанкир на российском рынке с 2012-го года, за время работы компания выдала 5,2 млн займов на сумму 41,1 млрд рублей. По рейтингу Эксперт РА Веббанкир получил наивысший рейтинг кредитоспособности и имеет множество профессиональных наград, среди которых - Всероссийская интернет-премия «Прометей» и лауреат общественной премии «Финансовая элита России».

С 2011 года МФО До Зарплаты выдает займы по всей территории России. Компания признана крупнейшей в Северо-Западном регионе, она выдает разные типы займов в зависимости от цели и отличается вероятностью одобрения заявки 99%.

Отметим также, что все три компании входят в государственный реестр МФО и действуют на основании соответствующих лицензий – поэтому вас не ждут скрытые комиссии и прочие подводные камни.

Какие суммы и на какой период можно оформить

Определяясь между сервисами До Зарплаты или Веббанкир, либо Манимен, главное – это то, какие денежные объемы можно взять и на какой срок. Мы выяснили, чем различаются компании в данном вопросе:

В Мани мен получится заказать займы онлайн на карту в размере от 1500 до 80000 руб. на период от 5 суток до 18 недель. Важный момент – сумма от 15 тысяч откроется только со второго займа.

В Webbankir предлагается взять от 3 до 30 000 руб. на период 7 - 31 день.

В МФО До Зарплаты можно получить 2 - 100 000 руб. на период от 7 дней до 12 месяцев. Важно: сумму до 20 тысяч можно брать только на срок до 30 дней, а сумму от 21 тысяч – только от 2 месяцев и более.

Как видно, самый большой диапазон в плане сумм предложен у МФО До Зарплаты. В вопросе срока самый большой период у этой же компании.

Условия, предъявляемые к заемщикам

Сравнивая платформы Веббанкир, До Зарплаты или Манимен, обязательно принимайте во внимание то, какие требования каждая из компаний предъявляет к потенциальным клиентам.

Условия от сервиса Манимен:

Возраст от 18 до 70 лет, гражданство РФ

Наличие российского паспорта и СНИЛС

Сотовый телефон, электронная почта и карта

Параметры к тем, кто хочет оформить займ Webbankir:

Наличие паспорта и 2-го документа дополнительно (ИНН или СНИЛС)

Банковская карта, почта и мобильный телефон

Совершеннолетие и гражданство РФ

Если вы планируете получить микрозайм на сайте До Зарплаты, условия следующие:

Наличие паспорта РФ

Банковская карта, электронная почта и телефон

Возраст от 18 лет, желательна постоянная регистрация в РФ

Заметим, что везде требования несложные и минимальные – достаточно вооружиться паспортом, быть совершеннолетним – и можно заполнять онлайн-заявку. Нигде не заставят подтверждать справками свои доходы, подбирать залог или искать тех, кто за вас поручится.

Все варианты получения и возврата средств

Веббанкир, До Зарплаты или Манимен - что лучше, полезно оценить и по предлагаемым вариантам получения и возврата заемной суммы. Мы выяснили, какие способы готова предложить каждая из организаций:

В Money Man получение финансов возможно на карточку, банковский счет либо наличкой через систему Контакт. Погашать заем допускается карточкой на сайте, электронными кошельками Элекснет и QIWI, через аналогичные терминалы + Элекснет и МКБ, через Контакт и банковским переводом.

У МФО Webbankir получение денег круглосуточно доступно на карточку, через систему Контакт, на QIWI-кошелек или же на счет в банке. Гасить заемные средства предложено картой на сайте, через Сбербанк Онлайн, ЮMoney, Систему быстрых платежей, либо с баланса вашего сотового, а также в терминалах Элекснет, Связной, КИВИ, Золотая Корона, банковским и почтовым переводом, и др.

На платформе До Зарплаты взять безотказный займ на карту без проверок можно только одним способом – на карту. А вот возврат доступен разными способами: картой на сайте, через ЮMoney, наличкой в терминалах Сбербанк, переводом на расчетный счет.

Сразу заметно, что больше всего вариантов для клиентов предлагает Веббанкир – учитывайте это, выбирая, где взять денег прямо сейчас. Еще один важный момент: обязательно оставляйте чеки о внесении платежа до тех пор, пока деньги не отразятся в личном кабинете. Это может понадобиться, если деньги задержатся – чек поможет подтвердить платеж и не допустить просрочки.

Особенности первого займа и другие бонусы и привилегии

Чтобы завоевать расположение клиентов, каждая из компаний стремится с первого же займа предложить самые интересные условия, а также бонусные программы и всевозможные акции. Посмотрим, где можно получить максимум выгоды:

Первый займ у Манимен на сумму до 15 000 и на период до 21 дня доступен под 0%. Есть у компании и клиентская программа – возвращая займы без просрочки, либо оставляя отзывы, вы сможете накапливать бонусные баллы и оплачивать ими проценты по займу, продление срока, реструктуризацию, или же обменять на подарочные сертификаты в магазины-партнеры (Озон, Летуаль, Спортмастер и др.). Также у компании проводится акции «Прощение долга», когда возможно списать часть задолженности. Оформление заявки здесь займет не больше 10 минут, а ответ вы получите всего за 1 минуту!

У Веббанкир первый займ до 30 000 на срок до 31 дня – под 0% для всех. Клиенты могут получать кэшбэк, участвуя в программе лояльности: просто оплачивайте займы длительностью от 20 дней вовремя, копите бонусные рубли и списывайте их на оплату ваших процентов. Также компания часто проводит акции с получением бонусов за отзывы и многое другое. На платформе Веббанкир заявка отнимет не более 5 минут, а ответ дадут в течение 2 минут.

Взять микрозайм без процентов первый раз в компании Dozarplati получится под 0% всем новым заемщикам. Программы лояльности здесь нет, зато есть интересные дополнительные услуги, например, юридическая поддержка от экспертов 24/7. Всего 5 минут занимает заполнение заявки на сайте До Зарплаты, одобрение приходит в среднем за 1 минуту.

Итак, сравнивая Webbankir, До Зарплаты либо Манимен в плане бонусов и полезных моментов, можно отметить: льготный тариф со ставкой 0% доступен новым клиентам любого из трех сервисов. А вот по количеству предлагаемых акций и кэшбэка явно лидирует MoneyMan.

Присутствует ли возможность досрочного погашения и реструктуризации

Еще один важный нюанс, на который обращают внимание многие пользователи, планирующие брать займы до зарплаты на карту онлайн – это возможность вернуть сумму раньше срока, либо реструктурировать свои займы (изменить сроки, график платежей и суммы кредита в случае трудных финансовых условий). Давайте разбираться:

Попользовавшись займом в Манимен 2 дня, можно вернуть сумму досрочно как частично, так и целиком. В первом случае проценты будут насчитываться только на непогашенную сумму основного долга. Если же вы захотите сделать досрочное погашение в первые дня, это грозит блокировкой – в ближайшие 30 дней не получится взять новый микрозайм. Реструктуризация долга в компании тоже есть, прямо в личном кабинете можно создать свой персональный график платежей (реструктуризация доступна не всем – информация об актуальности предложения появляется в личном кабинете).

У Веббанкир займ онлайн на карту допускается закрыть досрочно, при этом выгоднее всего делать это после 5 дня (если гасить займ в первые 4 суток, проценты за пользование будут рассчитаны по завышенной ставке). Возможность реструктуризации также есть, для этого необходимо обратиться в МФО с заявлением.

На сервисе До Зарплаты можно погасить займ досрочно, заплатив только за фактический срок использования. Возможность реструктуризации присутствует, необходимо подать в МФО соответствующее заявление.

Как мы видим, в любом из онлайн-сервисов оформленный микрозайм До Зарплаты можно вернуть раньше срока, либо реструктурировать свою задолженность. Обязательно обращайте внимание, что в Манимен и Веббанкир есть особенности по возврату в самые первые дни – временная блокировка, либо повышенный процент.

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Можно ли продлить сроки оплаты, чтобы не допустить просрочки

Случаются ситуации, когда не получается внести платеж вовремя – это грозит штрафными санкциями и ухудшением кредитной историей. Самое время разобраться, есть ли возможность пролонгации оформленных микрозаймов:

У Манимен можно продлить займ через личный кабинет на период до 60 суток. Продление платное, но его можно оплатить накопленными бонусными баллами.

Веббанкир позволяет продлить срок займа бесплатно прямо в личном кабинете. Потребуется лишь оплатить сумму начисленных процентов на дату оформления пролонгации.

У платформы До Зарплаты продление доступно только для займов от 20 тысяч рублей сроком до 30 дней. Для оформления услуги нужно оплатить начисленные проценты.

Что ж, все компании позаботились о том, чтобы клиенты не допускали просрочек и предусмотрели шанс продлить сроки. При этом у Манимен данная услуга платная, у двух других компаний – бесплатная.

Можно ли взять деньги, если раньше были просрочки

Один из наиболее популярных вопросов – можно ли получить деньги на карту без проверки кредитной истории мгновенно. История проверяется МФО в любом случае, но обычно микрофинансовые компании более лояльны к клиентам, чем банки. Давайте в этом убедимся:

На сайте Манимен займ онлайн на карту дадут с вероятностью 98% даже с испорченной историей. Касается это и пенсионеров, декретников – достаточно честно заполнить заявку, никакие справки о доходах и поручители вам не потребуются.

Миссия компании Веббанкир – повышение уровня жизни россиян, поэтому здесь тоже высоки шансы на получение денег даже с плохой кредитной историей или вовсе без нее. Одобрение – более 90%!

До Зарплаты одобряет 99% заявок, и плохая кредитная история не станет помехой. Более того, взяв здесь деньги на карту срочно, не выходя из дома, и вернув их вовремя, можно улучшить свою историю!

Очевидно, что ваше финансовое положение и социальный статус не сыграют роль - оформить деньги в долг на карту срочно без проверки кредитной истории получится без проблем!

Что будет, если не оплатить вовремя: разбираем штрафные санкции

Если вы забыли о дате оплаты, не оформили продление и не смогли внести деньги – кредитная история окажется испорченной, а за просрочку вас будут ожидать штрафы:

В MoneyMan за просрочку вас ждет неустойка 20-40% годовых на сумму основного долга (процент зависит от типа займа). Также на каждый просроченный день начисляется пеня в размере 0,9-1%. Если клиент участвовал в акции «Беспроцентный первый заем», условия акции сгорят при просрочке.

На платформе Веббанкир за просрочку начисляется ежедневная неустойка, а сведения о нарушении автоматически уйдут в Бюро кредитных историй.

Компания До Зарплаты начислит за просрочку неустойку 20% годовых на размер основного неоплаченного долга, а за каждый просроченный день дополнительно начисляется 0,1% пени от общей суммы долга.

Не забывайте пользоваться пролонгацией, чтобы не допускать просрочку – это позволит вам не переплачивать.

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