НАДПО или НИИДПО: что лучше для повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Только наращивая опыт, можно добиваться новых вершин в карьере. Онлайн-обучение – это удобный способ повысить свою квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Наш обзор раскроет, что лучше – НАДПО или НИИДПО: сравниваем две крупных организации по всем параметрам.

О компаниях – краткое знакомство

Разница между организациями точно есть – но прежде, чем ее выяснять, давайте познакомимся с каждой из платформ:

Национальная академия дополнительного профессионального образования (АНО ДПО «НАДПО») создана в 2018 году, учредитель – Мария Зотова. Около 80% преподавательского состава школы – доктора наук и кандидаты. НАДПО стала лучшим учреждением ДПО в 2019 году. Интересный факт – именно в этой академии обучалась чемпионка России по фигурному катанию Ирина Лобачева.

Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения (АНО «НИИДПО») действует с 2015-го года, учредителями являются Денис Лукьянов и Павел Хорьков. Из главных достижений – компания удостоилась диплома как коллективный член Международной академии наук, получила национальный диплом «Лидер экономики-2018» и др.

Обе АНО (автономные некоммерческие организации) находятся в Москве, без филиалов и представительств, действуя как в оффлайн, так и в online-режиме обучения. Отметим также, что обе организации имеют гослицензии на право вести образовательную деятельность. Это значит, что вы не только сможете обзавестись официальныи документом об образовании, но и оформить возврат 13% от ценника программы в формате налогового вычета.

Ассортимент мероприятий и направлений

Начать сопоставлять онлайн-курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в двух заведениях логичнее всего с предлагаемого ассортимента:

НАДПО делает основную ставку на удаленные мероприятия по переподготовке и повышению квалификации педагогов различных категорий: от учителей до психологов. Также у компании есть мини-курсы для всестороннего развития (суммарно в НАДПО представлено около 12 направлений). По итогам занятий можно получить следующие документы: диплом о профпереподготовке (при прохождении соответствующей программы от 250 часов), удостоверение о повышении квалификации (курсы от 16 часов), либо сертификат для мини-курсов.

В ассортименте НИИДПО – более 670 мероприятий по 25 различным направлениям – от педагогики и психологии до дизайна, госслужбы, менеджмента и дефектологии. Здесь есть как корпоративное удаленное обучение, так и персональные курсы для собственного развития. Внутри каждого направления получится удобно фильтровать курсы по повышению квалификации, профпереподготовке, профессиональному обучению либо можно выбрать дополнительные общеобразовательные программы. По итогам занятий можно получить диплом о профпереподготовке, удостоверение о повышении квалификации либо сертификат.

Как видно, вторая компания отличается более расширенным каталогом программ. Продолжим сравнивать, что лучше, НАДПО или НИИДПО, по формату проведения обучения.

Формат занятий: лекции, задания, практика

Следующее отличие НАДПО от НИИДПО заключается в том, в каком формате организации преподают: какие методики используются и какие вас ждут задания и проверки:

Для обучения в НАДПО достаточно устройства с выходом в интернет и минимального офисного программного пакета (Word и т.п.). Группы по всем программам регулярно формируются на протяжении года, поэтому всегда можно записаться на предстоящий поток. Обучение – полностью дистанционное, включая итоговый экзамен. В ходе обучения у вас будет профессиональный личный куратор, видео- и текстовые лекции, практические задания (упражнения, кейсы, задачи и др.).

В НИИДПО дистанционное обучение – полностью дистанционное, даже на защиту диплома приезжать не требуется. Теория построена на методичках и видеолекциях, а практика – различные кейсы и задачи. После удачного завершения курса вы получаете бессрочный доступ ко всем его материалам. После каждой пройденной дисциплины в рамках программы студент выполняет обязательные упражнения с проверкой и обратной связью от практикующих экспертов. Финишный междисциплинарный экзамен обычно проводится в форме тестирования.

Итак, формат обучения у заведений похож: не выходя из дома, вы полностью освоите образовательную программу. Также обе школы предоставляют круглосуточный доступ к платформе и обучающим материалам, и возможность технической поддержки в случае возникновения проблем при занятиях.



Важно: в каждой из школ ваши документы об образовании могут доставить самыми разными способами на выбор – почтой, транспортными компаниями, возможно и личное получение.

Все нюансы оплаты

Какие курсы лучше выбрать, будет зависеть и от способов оплаты ваших занятий. Давайте сравним предлагаемые условия:

В НАДПО можно оплатить понравившуюся программу как разово (в этом случае представляются скидки), так и воспользоваться беспроцентной рассрочкой от 2 месяцев (для курсов переподготовки) напрямую от академии, по некоторым мероприятиям допустим платеж материнским капиталом. Возможность совершить оплату частями или составления персонального графика оплаты всегда можно уточнить у представителя академии, подавая заявку на обучение.

В Национальном институте возможна как разовая оплата, так и банковская беспроцентная рассрочка на срок до 12 месяцев. Важный момент: при разовой оплате вы получаете скидку, а рассрочка всегда считается от полной стоимости курса. Также возможно совершение оплаты от юр. лица.

Ценовая политика компаний примерно схожа. При этом в НАДПО можно воспользоваться маткапиталом, а в НИИДПО оплачивать от юридического лица. Еще одно отличие – в НАДПО рассрочка оформляется от школы, а в НИИДПО – через банк.

Бонусы и подарки: где выгоднее освоить профессию

Получаемые в ходе обучения новые знания и навыки – это очень ценно. Но все мы любим приятные бонусы, поэтому самое время разобраться, в какой из школ какие дополнительные подарки или онлайн-сервисы можно получить за покупку курса:

В НИИДПО вас ждет не только вечный доступ к материалам курса, но и доступ к огромной библиотеке вебинаров (около 4000) на время учебы + еще на 90 дней после завершения курса. Также школа регулярно проводит акцию со скидкой до 50% на покупку второго курса всем поступающим, а еще дарит своим ученикам доступ на целый год ко всем ресурсам электронной библиотеки biblioclub.ru.

Национальная академия дополнительного профессионального образования дарит ученикам бессрочный доступ к материалам курса и собственной коллекции вебинаров, а также к электронной библиотеке Библиоклуб. А еще за покупку части курсов школа дарит бесплатное подключение к библиотеке ЛитРес.

Что ж, приятные подарки ждут в каждой из школ: часть их них похожа, отличие в том, что у Национальной академии можно получить доступ к Литрес, а в НИИДПО часто проводятся акции со снижением цены на курсы для тех, кто уже что-либо здесь изучает.

Сравниваем уровень преподавательского состава

Онлайн-обучение профессиям НИИДПО или профпереподготовка от НАДПО – выбирать стоит и в зависимости от того, кто готовит для учеников лекции и дает обратную связь по домашним заданиям. Мы узнали этот момент специально для вас:

В Национальном институте с вами будут работать практикующие специалисты и кандидаты наук с обязательным наличием собственного опыта в преподаваемых сферах.

В Национальной академии работают только преподаватели из числа действующих специалистов, кандидаты наук, а также авторы популярных научных и методических работ, авторы уникальных программ для дистанционного обучения и др.

Как видно, качество преподавательского состава одинаково высокое в двух заведениях: можно без раздумий смело выбирать НАДПО или НИИДПО. А что выбрать для работы, мы узнаем чуть дальше.

Гарантия трудоустройства: сравнение перспектив

Вне зависимости от того, интересна ли вам педагогика или психология, важно не только разобраться, как проходит обучение, но и узнать свои шансы на трудоустройство после прохождения курса. Давайте разбираться:

В НАДПО обучение психологии и не только подразумевает возможность поучаствовать в Центре карьеры: самым успешным ученикам помогут найти работу по новой профессии. Вам не только помогут в составлении резюме, но и подключат к индивидуальной рассылке вакансий, подготовят к собеседованиям и ответят на все вопросы о карьере. Среди компаний-партнеров по трудоустройству – Гольфстрим, Росатом, Платон, Росконгресс и др.

Онлайн-школа НИИДПО не предусматривает трудоустройства, но в ее ассортименте есть ряд курсов специально от компаний-партнеров: например, по дизайну, сельскому хозяйству и архитектуре. В таких курсах вы будете выполнять практику специально для партнеров и сможете зарекомендовать себя уже в ходе обучения. Среди компаний-партнеров – НАРХСИ, Московская академия сельского хозяйства и др.

В данном вопросе можно отметить, что у первой компании перспективы трудоустройства более интересные – больше внимания будет уделено карьерному развитию.

Чем отличается учеба: наглядно о самом важном

Выбирая, интереснее ли для вас будет переподготовка НИИДПО либо дистанционное обучение от НАДПО, воспользуйтесь нашей обзорной таблицей. Всего за минуту вы наглядно оцените, где начать обучение с нуля и какая школа лучше.

Пробные занятия: оцениваем онлайн-образование

Определяясь между НИИДПО или НАДПО, не упустите возможность до оплаты образовательной программы узнать как можно больше об учебном заведении:

В Национальной академии можно воспользоваться онлайн-консультацией, на которой специалист не только поможет определиться с выбором направления, но и ответит на все вопросы о льготах, формате занятий, получаемых документах и др.

В Национальном исследовательском институте вы можете воспользоваться формой на сайте «задать вопрос», где указать свои контакты и любой вопрос – с вами свяжется специалист и поможет разобраться со всеми сложными моментами.

Как мы видим, непосредственно тестовых уроков в организациях нет – но исчерпывающе проинформировать о будущем обучении вас смогут на детальных онлайн-консультациях.

Выбираем обучение в НИИДПО

Выбираем обучение в НАДПО

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