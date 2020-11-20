Нетология, Skillbox или Contented: что лучше для перспективного обучения с доступным трудоустройством

Покорять новую профессию для получения перспективного рабочего места или более высокой зарплаты никогда не поздно. Если вы вовремя узнаете, что лучше – Skillbox, Нетология или Contented, Наш детальный обзор покажет, какая из онлайн-школ выгоднее по разным параметрам, от стоимости до количества бесплатного контента.

Краткий обзор истории организаций

Начнем наш анализ с того, чтобы немного познакомиться с каждым из сравниваемых сайтов:

Открытая в 2011 году Netology – онлайн-школа, которая сегодня числится в тройке лидеров дистанционного обучения. Открыли компанию Максим Спиридонов и Юлия Спиридонова-Микеда. Школа получала несколько премий Рунета как лучший стартап и сайт образовательного учреждения. Сегодня она является участником проекта «Цифровые профессии», а знаниями здесь делятся более 607 тысяч специалистов.

Школа Скиллбокс открыта в 2016 году и стала одним из лидеров рынка: уже в 2020 году она заняла второе место в рейтинге EdTech-компаний в России. Здесь обучилось более 578 тысяч студентов, а компания не только четырежды получала премии Рунета, но и является резидентом Сколково. Основатели – Сергей Попков и Дмитрий Крутов.

Платформа Contented с 2016 года специализируется на дизайне, в 2020 году она объединилась со школой Скиллфектори, позволяя студентам учиться из любой точки мира. Компания является резидентом Сколково, ее основатель – Евгений Стройнов.

Все три школы имеют образовательную лицензию – а значит, вы не только сможете не сомневаться в качестве предоставляемых услуг, но и получите шанс вернуть обратно 13% от ценника в форме вычета через налоговую!

Курсы, программы, интенсивы: сравниваем наполнение

Встав перед выбором, что лучше – Skillbox, Нетология или Contented, нужно начать сравнение с того, в каком объеме и какие курсы можно присмотреть у каждой из платформ. Их ассортимент существенно различается:

У Скилл бокс представлено целых 11 сфер на выбор (общее развитие, иностранный, айти, дизайн, руководство, курсы инженеров, кино-музыкальная сфера, психология, игровая сфера, маркетинговая сфера, прочее). В сумме у школы можно присмотреть обучение из более, чем 500 курсов! Отдельно отметим наличие высшего образование по магистратуре и бакалавриату, корпоративное обучение и МВА для руководящих должностей. Предлагается удобное разделение курсов – для начинающих и для опытных.

Целых 13 сфер для выбора ждет в Нетологии (маркетинг, программирование, аналитика, дизайн и UX, бизнес, финансовая сфера, игровое направление, управление командой, творческие курсы, профессии в образовании, новые профессии, высшее образование и хобби) – в сумме это 355 курсов. Есть возможность обучения для компаний и «вышки» в магистратуре. Фишка от компании – онлайн-буткемпы (вариант быстрого обучения) по отраслям тестировки и web-разработки. Программы подразделяются на четыре типа на ваш выбор: с опытом – PRO, руководящим сотрудникам – ТОП, начинающим – NEO и БИЗ – корпоративные курсы.

В школе Контентед представлено 8 профессий (UX-UI дизайнер, графический дизайнер, моушн-дизайнер, 3D artist, дизайнер интерьеров, жилых и коммерческих помещений, веб-дизайнер, дизайнер интерактивных медиа – все профессии доступны в базовом и в Pro варианте, для тех, кто с опытом). Также в ассортименте 9 тематических онлайн-курсов. Компания является резидентом Сколково и предлагает интересную возможность – коллаборации. Если компании требуется интересный дизайн, она делает запрос в Контентед. Студенты школы получают реальные проекты возможность зарекомендовать себя, а компания – бесплатно выполненную работу.

Итак: больше всего отраслей представлено в Нетологии, но по количеству курсов однозначно выигрывает Skillbox. При этом школа Contented делает весь упор на сферу дизайна, а две другие компании предлагают более различные курсы – от программирования до саморазвития. Не забывайте об этом, выбирая между Скиллбокс, Контентед или Нетология.

Все нюансы проведения занятий: оцениваем форматы

Безусловно, очень важно разобраться, как проходит онлайн-обучение в Skillbox и двух других популярных компаниях. От этого зависит, насколько комфортно вам будет получать новые знания и придется ли подстраиваться под график:

На платформе Скиллбокс занятия проходят по готовым видеозаписям, просматривать которые можно в любое время. Занятие занимает 1,5-2 часа. Практика – всевозможные тесты, бизнес-задачи и реальные проекты, которое вы сможете использовать как портфолио. Куратор будет помогать со сложными вопросами, а в онлайн-чате ученики могут обмениваться опытом между собой и с лекторами.

В Netology теория преподается в виде онлайн-вебинаров (по вечерам, 2 раза в неделю). В дополнение к ним ученик просматривает видеозаписи, любая лекция завершается выполнением домашнего упражнения – чаще всего, это воркшопы, во всех сложных моментах будет помогать наставник. Каждый выполненный проект студент в будущем сможет использовать как часть портфолио. В школе также часто практикуется работа в команде, когда студенты объединяются для выполнения общего проекта – полезный навык для будущей карьеры. Удобно то, что модули и уроки можно проходить не последовательно, а взразброс.

У компании Contented упор делается на практику – тестирования, воркшопы, домашние упражнения. Теория дается в формате коротких еженедельных видеоуроков, обучение занимает около 6-10 часов в неделю. Все выполняемые работы идут в ваше портфолио, а личный наставник будет давать обратную связь по каждой работе. Также практикуется подход, когда часть домашних заданий студенты оценивают друг у друга для повышения насмотренности.

Как можно заметить, живые уроки в режиме реального времени есть только у Нетологии. Выбирайте эту школу, если вам важно пообщаться с лектором онлайн. Если же удобнее готовые записи уроков, для которых не нужно изменять привычный распорядок дня – предпочтительнее будет Контентед либо Скилл бокс.



Отметим также, какой документ получают студенты после окончания учебы: в Контентед это именной сертификат, в Нетологии – именной сертификат, документ о профессиональной переподготовке либо диплом государственного образца (в зависимости от выбранного обучения), в Скиллбокс – именной сертификат (у некоторых профессий – сертификат международного образца), либо диплом гособразца (для высшего образования).

Все финансовые вопросы – от способов оплаты до рассрочки

Поскольку любое обучение – это всегда финансовые затраты, стоит учесть, что лучше - Скиллбокс или Контентед, либо Нетология по ценовой политике. Мы разобрались в этом моменте:

У Skillbox доступна единоразовая оплата, или же рассрочка без % на период до 36 месяцев. Есть и кредитное предложение от партнерских банков, при этом расходы за первые три месяца школа берет на себя. У ряда программ присутствуют 3 тарифа (стартовый, индивидуальный с углубленным карьерным модулем и персональный + с индивидуальным сопровождением после выхода на работу). Школа также устраивает постоянные распродажи и акции. У части IT-профессий есть вариант обучения по программе ISA: сначала вы учитесь, а платите за учебу только после того, как найдете работу. Полностью вернуть деньги за обучение можно в первые четырнадцать дней программы.

На платформе Netology можно как разом оплатить обучение, так и в рассрочку до 24 месяцев. А еще только в этой школе можно поучаствовать в программе «Цифровые профессии» - государство оплатит за вас от 50 до 100% от цены. Забрать деньги, если обучение не подойдет, можно целиком в первые 3 урока, а далее – за минусом цены пройденных уроков.

В компании Contented доступна разовая оплата, либо рассрочка до 24 месяцев без первоначального взноса и переплат. У профессий есть три тарифа на выбор (базовый, оптимальный с добавлением индивидуальных консультаций и групповых воркшопов, и VIP с 2 индивидуальными консультациями с топовыми экспертами рынка). Оплата в полном объеме возможна в первые 14 дней, а далее – за минусом пройденной части обучения.

Как видно, самая длительная рассрочка представлена у Скиллбокс, зато лишь у Нетологии можно освоить IT-профессии по государственной программе со скидкой до 100%. Именно поэтому люди так часто сравнивают между этими двумя школами.

Какие бонусы и бесплатный контент предлагают сайты для обучения

Платный материал точно будет получен каждым студентом. Но не менее интересно узнать, будет ли бесплатный контент и в каком объеме – ведь это не только повышение лояльности к школе, но и отличный вариант для закрепления ваших знаний. Сравним, какие онлайн-сервисы предлагают три платформы:

В Skillbox абсолютно даром можно получить около 2 тысяч вебинаров. В разделе Медиа можно регулярно читать актуальные новости о всех популярных профессиях. А при покупке обучения из раздела «Профессии» вас ждет подарок – годовой доступ к платформе английского языка КЭСПА с индивидуальной программой занятий. Также при покупке некоторых курсов школа дарит в подарок второй курс в этой же сфере!

На платформе Нетология в разделе «Учиться бесплатно» вы присмотрите немало вебинаров и интенсивов. А в рубрике «Медиа Нетологии» ученики найдут чек-листы и гайды, которые пригодятся как новичку для работы, так и людям опытным. Также в ряде курсов презентом идут дополнительные полезные модули по смежным тематикам.

У школы Contented посетить раздел «Бесплатно» - здесь можно пойти тестирование на профориентацию, поучаствовать в интенсивах и онлайн-вебинарах, получить массу полезных подборок и гайдов. При покупке некоторых курсов школа дарит дополнительный курс на выбор, либо участие в воркшопе от опытных кураторов.

Что ж, во всех трех компаниях есть бесплатный контент, который позволит ближе познакомиться с выбранной профессией и со школой в целом. При этом больше всего материалов бесплатно можно получить в Скиллбокс, что особо выгодно начинающим специалистам. А еще во всех трех школах вы абсолютно бесплатно можете получить исчерпывающую онлайн-консультацию с демонстрацией всех фишек сайта еще до покупки курса!

Получится ли оценить сайт до оплаты: ищем пробные уроки

Раздумывая между платформами Нетология, Контентед или Скиллбокс, что выбрать, поможет определиться тестовое занятие – обычно оно бесплатное и демонстрирует все достоинства школы и особенности будущих уроков. Мы выяснили, предлагается ли у сравниваемых площадок подобная возможность:

У Нетологии предложено взять целую неделю занятий по работе с данными бесплатно. За это время вы сполна успеете оценить все нюансы платформы и ее плюсы.

На сайте Contented пробного урока нет – вместо него можно получить полную программу обучения с консультацией специалиста, чтобы разобраться в особенностях занятий.

В Скиллбокс тестового урока нет. Зато есть развернутая онлайн-консультация с наглядной презентацией, на которой вы сможете задать все вопросы о предстоящем обучении.

Очевидно, что только в Нетологии дается целая неделя бесплатного погружения во все фишки школы – но у двух других компаний можно взять бесплатные консультации и тоже задать все вопросы до того, как оплачивать обучение с нуля.

Что делать, если нет времени посмотреть урок

Болезнь, личные дела или повышенная занятость – всегда есть риск того, что у вас не получится посмотреть очередной онлайн-урок. Мы узнали, как быть в этом случае и есть ли у школ функция переноса или отмены занятий:

Если вы пропустите онлайн-вебинар в Нетологии, его позже можно будет посмотреть в записи в личном профиле, задав куратору непонятные вопросы. Поскольку вебинар проводится для всей группы, перенести его конкретно для вас нельзя.

В Контентед в рамках обучения предусмотрены каникулы для возможности отдохнуть и перезагрузиться. Видеоуроки можно смотреть в любое удобное время, переносить их не надо. Если же у вас длительные проблемы, мешающие заниматься – школа может предложить перенести обучение на следующий удобный поток.

На площадке Skillbox видеозаписи переносить не нужно – смотрите их тогда, когда удобно. В среднем, достаточно заниматься всего 3-5 часов в неделю, чтобы без затягиваний освоить всю программу.

Как видно, разница между компаниями в этом вопросе очевидна: в Netology может возникнуть потребность позже просмотреть онлайн-вебинар, что будет несложно – его сохранят в записи. В других школах теория – это видеоуроки, поэтому нет привязки к графику и нет необходимости что-либо отменять или переносить.

Преподавательский состав: у кого предпочитают учиться студенты

Чтобы в деталях освоить профессию, стоит довериться действительно опытным профессионалам. Давайте сравним, какой состав лекторов подбирает каждая онлайн-школа:

В Netology знаниями делятся практикующие специалисты из топовых организаций. Каждый из них проходит через многоступенчатое собеседование, прежде чем его допускают до занятий.

У Скиллбокс работают высококвалифицированные действующие сотрудники ведущих предприятий, которые обладают актуальной информацией и постоянно обновляют материалы учебных программ.

В школе Контентед спикерами являются сотрудники, находящиеся на ведущих должностях в крупных российских предприятиях. Каждый из них проходит строгий отбор и собеседование.

Можно смело сказать, что уровень педагогов везде одинаково достойный. Вы будете учиться у реальных практиков, которые отлично разбираются в теме и имеют собственный богатый опыт.

Гарантия трудоустройства – насколько перспективной будет учеба

Справедливо, что покупая курсы онлайн-обучения с сертификатом, хочется не просто вложить деньги в свое развитие, но и получить перспективное трудоустройство после финиша обучения. Давайте разберемся, какие гарантии и предложения есть у сравниваемых платформ:

У площадки Contented студенты зачисляются в Центр карьеры для получения доступа к закрытой базе вакансий от партнерских компаний (Билайн, Сбербанк, CISCO, NVIDIA и др.). На курсах вас ждет стажировка в данных компаниях. Если вы успешно пройдете этот этап, руководство может предложить вам дальнейшее сотрудничество.

В Нетологии студентов будет ждать Центр развития карьеры, где вас научат всем моментам взаимодействия с работодателями. Личности лучших студентов для себя отбирают партнерские фирмы (Красцветмет, OZON, 2GIS, Северсталь и др.).

Центр карьеры Skillbox научит студентов всем фишкам создания продающего резюме и портфолио. Также вам назначат 3 собеседования в партнерские фирмы (Tinkoff, ПИК Digital, Рамблер и др.), а для многих профессий гарантии максимальны: если вы не сможете получить рабочее место по полученному образованию – школа вернет всю стоимость обучения.

Итак, мы видим, что обучение с трудоустройством в виде настоящих собеседований вам предложат лишь у Скилл бокс. А еще в этой школе вам готовы вернуть деньги, если не выйдет трудоустроиться по полученной профессии. Обязательно учитывайте этот момент, решая, что лучше - Contented или Нетология, либо Skillbox.

Какая школа лучше: сравним в коротком формате

Удобная наглядная таблица позволит вам быстро сравнить все нюансы и решить, какие курсы лучше выбрать под ваши текущие запросы – в Skillbox или Сontented, или же в Нетологии.

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Нетологии

Выбираем обучение в Contented

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