Нетология, Яндекс Практикум, Geekbrains или Skillbox: что лучше для тех, кто хочет учиться онлайн с гарантиями трудоустройства

Нетология, Яндекс Практикум, Geekbrains или Skillbox – четыре крупных онлайн-школы, которые помогут вам изучить новую профессию с нуля и трудоустроиться на хорошее место. Что лучше и выгоднее из этих школ, поможет выяснить наш детальный обзор: сравниваем цены, ассортимент, бонусы и гарантии трудоустройства.

Знакомство с платформами

Прежде, чем приступать к сравнению школ, предлагаем кратко погрузиться в каждую из них:

Нетология работает с 2011-го года, школа основана Максимом Спиридоновым и Юлией Спиридоновой-Микеда. Изначально компания занималась транслированием небольших курсов, но быстро развивалась и сегодня является членом государственного проекта «Цифровые профессии». Она является одним из лидеров EdTech-организаций в РФ, резидентом центра Сколково и имеет государственную образовательную лицензию.

Яндекс Практикум – работающая с 2019 года часть крупного холдинга, которая изначально делала акцент только на айти-курсах, но сегодня существенно расширила ассортимент. Об успехах школы говорит статистика: 78% учеников успешно нашли работу после обучения здесь. Работа ведется на основании государственной лицензии.

Созданная в 2016-м году компания Скиллбокс – передовик дистанционного образования. Основатели – Дмитрий Крутов, Игорь Короповов и Сергей Попков. Два раза школа становилась обладателем наград Рунета за отличные показатели, в 2020-м году она заняла 2е место в топе EdTech-фирм РФ. Она также является резидентом Skolkovo и успешно обучила уже 612 тысяч пользователей.

Geekbrains – запущенная в 2014 году Александром Никитиным и Гайком Айрапетяном платформа, которая позиционирует себя как экосистема образовательной направленности. Школа получила более сотни тысяч отзывов со средним баллом 4.7 из 5, обучение у резидента Сколково проводится на основании образовательной лицензии, а главной целью учебы школа считает успешной трудоустройство.

Итак, уже здесь хочется отметить – государственная лицензия есть у всех компаний, кроме Skillbox (школа оказывает такие образовательные услуги, для которых лицензия не требуется). Благодаря лицензии у вас получится в будущем подать налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости образовательной программы!

Предлагаемый ассортимент: сравнение сфер и направлений

Ключевой вопрос, с которого стоит начать выяснять, что лучше - Geekbrains или Skillbox, Нетология или Яндекс Практикум, это обилие образовательных программ. Мы выяснили, чем отличаются ассортименты сравниваемых площадок:

Netology предоставляет 355 курсов в одиннадцати отраслях (маркетинговая сфера, программирование, саморазвитие и хобби, дизайнерская, аналитическая сфера, руководство, финансовая отрасль, тимбилдинг, игровая отрасль, творчество, образовательная сфера). Из уникальных предложений – онлайн-буткемпы (быстрое обучение web-разработке и тестировке). Здесь можно отучиться на «вышку» по магистратуре, либо принять участие в проекте «Цифровые профессии» и изучать IT-профессии онлайн, а государство оплатит за вас 50-100% от ценника. Все программы разбиты на четыре уровня: корпоративные - БИЗ, PRO для учеников с опытом, NEO для начинающих и TOP для собственников бизнеса и управленцев.



Yandex Practicum предлагает 6 направлений (английский, аналитика, дизайн, менеджмент, айти и маркетинг). Все курсы поделены по уровням новичков и опытных, имеется корпоративное обучение, основной упор делается на реальную практику уже на первом занятии.



На площадке Geek brains можно найти более двух сотен программ в 8 отраслях (программирование, маркетологи, область дизайна, аналитика, руководство, креатив, бизнес и разработка игр). У школы имеются корпоративные занятия и обучение для школьников, направления для новичков и для специалистов. В Гикбрейнс действует особая система кредитования «Год без забот» - вы можете целый год изучать IT-профессию и только со второго года начать оплачивать образование небольшими платежами.



В Скилл боксе доступны на выбор 151 профессия, 348 курсов, 6 программ «вышки» (бакалавры и магистранты), МВА для руководителей. Школа работает по одиннадцати отраслям: айти, дизайн, игровая отрасль, психологическая сфера, маркетинговая, управление, иностранный, всестороннее развитие, инженерия, музыка и кино, прочее. Образовательные программы поделены для людей с опытом, начинающим, корпоративные курсы.

Очевидно, что наибольший выбор продемонстрировала компания Скиллбокс – в плане количества здесь больше всего программ. Зато Гик брейнс радует удобной кредитной программой для оплаты обучения, а Нетология – государственной программой «Цифровые профессии».

Как будут проходить занятия: оцениваем форматы обучения

От того, насколько комфортно продуман формат занятий в школе, будет зависеть ваша успеваемость и удовлетворенность учебным процессом. Мы проанализировали, какие особенности проведения занятий есть у каждой из школ:

В Netology занятия проводится в смешанном формате: по вечерам, дважды в неделю, вас будут ждать вебинары с лекторами, а оставшиеся занятия – это заранее записанные видеолекции. Школа активно практикует командную работу, когда студенты объединяются для выполнения общих проектов. Знания закрепляются упражнениями, тестированиями и заданиями иных форматов.

В Яндекс Практикум вас ждет практика с первого урока. Теорию ученики получают в формате видеолекций с текстовыми материалами (подача знаний подается модулями для того, чтобы успеть освоить весь материал), отрабатываются знания на удобных онлайн-тренажерах. Каждый студент за время курса выполнит от 5 до 14 реальных проектов, собрав из них полноценное портфолио.

У школы Skillbox занятия проводятся в формате готовых видеолекций длительностью 30-90 минут для просмотра в свободное время. Практика – проекты, упражнения, тестирования, по которым преподаватели будут оперативно (в течение суток) давать обратную связь. Дипломная работа будет выполнена для настоящих заказчиков и займет достойное место в портфолио. Всех учеников добавляют в чат, где можно обмениваться опытом с другими студентами и держать связь с лекторами.

На площадке Geek Brains выбран формат живых онлайн-вебинаров с лекторами – они проводятся два раза в неделю длительностью по 2 часа, по заранее утвержденному графику. Каждый вебинар сопровождается полезными раздаточными материалами для удобного повторения. Практика – это тестирования, упражнения и всевозможные проекты, по которым преподаватель дает обратную связь с разбором ошибок.

Итак, выбирая между Нетологией, Скилл боксом, Geekbrains или Яндекс Практикум, обратите внимание: если вы предпочитаете готовые видеолекции, без необходимости подстраиваться под расписание – интереснее будут Скиллбокс и Яндекс Практикум.

Если же больше привлекает возможность реального общения с экспертами по типу вебинаров – присмотритесь к Netology либо Гикбрейнс.

Оцениваем преподавательский состав: кто открывает вам новые знания

Важный момент при оценке того, какая школа лучше – уровень и экспертность преподавателей. От актуальности их знаний и умения делиться информацией будет зависеть, как быстро и качественно вы усвоите материал:

Преподавателями в Netology выступают действующие эксперты, имеющие собственный опыт работы по направлению. Каждый потенциальный педагог проходит многоступенчатый отбор.

В Скиллбокс преподавать берут только экспертов с реальным опытом от нескольких лет. На должность кураторов в школу также выбирают только профессионалом с практикой от 3 лет.

Лекторами Гикбрейнс являются действующие специалисты топовых предприятий. Их успешность строго отслеживается системой на платформе: если ученики ставят педагогу низкие отметки, его не допускают до следующих занятий до устранения проблем.

На платформе Yandex Practicum преподают действующие сотрудники крупных российских и зарубежных компаний. Они регулярно повышают свою квалификацию, а до преподавания допускаются только те специалисты, которые прошли многоуровневый отбор.

Как мы видим, все школы ответственно подбирают педагогов – вы точно освоите актуальный объем знаний!

Полезные онлайн-сервисы и бесплатные материалы от каждой из школ

Выбирая, какие курсы лучше - Skillbox или Geekbrains, или Нетология либо Яндекс Практикум, оцените количество и качество бесплатного контента, который каждая школа готова подарить своим ученикам в дополнение к платным программам:

У Netology стоит посетить раздел «Учиться бесплатно» - здесь есть вебинары, мини-курсы, а также масса гайдов и полезного контента. Также можно найти в разделе Медиа Нетологии актуальные статьи о перспективных профессиях, и бесплатно поучиться целую неделю в направлении по работе с данными!

Школа Скиллбокс радует наличием более 4000 вебинаров без оплаты, подарками и призами за прохождение бесплатных интенсивов. А за успешное прохождение трех первых заданий в купленном курсе в подарок вы получите годовой доступ к КЭСПА – онлайн-платформе для изучения английского языка!

В Гикбрейнс без оплаты можно просмотреть около 2000 вебинаров и прочих мероприятий. За многие из них вы получите сертификаты, которые пополнят вашу копилку достижений! Еще один уникальный презент от школы Geekbrains - целых 5 курсов в подарок при приобретении любой программы: вы сможете изучить инструменты продвижения в SMM, английский для IT-специалистов и не только!

На платформе Яндекс Практикум есть порядка 10 бесплатных вебинаров и 2 мини-курса, которые существенно расширят ваш кругозор. Также здесь доступно бесплатно прохождение профориентации – она поможет определиться, к каким профессиям стоит присмотреться.

Как мы видим, в сравнении между Нетологией, Гикбрейнс, Скиллбокс или Яндекс Практикум, что лучше, можно сказать: больше всего бесплатных бонусов дает Skillbox, на 2м месте – Netology. А еще отметим важный момент: освоив IT-профессию в любой из школ, вы сможете пользоваться массой привилегий - например IT-специалисты могут покупать жилье по льготной ипотеке по ставке всего 5%!

Вопрос цены: сравниваем в деталях

Подбирая, что лучше для заработка в интернете и какие курсы лучше выбрать, обязательно оцените, какую сумму понадобится отдать и в каких форматах можно совершать оплату:

В Netology оплатить программу можно разово, либо воспользоваться удобной рассрочкой от Сбербанк или Тинькофф сроком до 36 месяцев. Минимальная цена 34000 рублей за курс.

В Яндекс Практикум доступна разовая оплата курса, помесячная, либо рассрочка без процентов у Tinkoff. Минимальная цена – от 26000р.

У школы Скиллбокс платеж предусмотрен как разово, так и с рассрочкой без % на срок до 36-ти месяцев. Также для ряда айти-профессий есть отдать деньги лишь после трудоустройства – по схеме ISA. Минимальная цена курсов стартует от 33000р.

У Гикбрейнс можно платить как разово, так и в рассрочку без процентов на срок до 36-ти месяцев. Средний ценник курсов начинается от 22000 рублей.

Итак, больше всего вариантов для оплаты предлагает Yandex Practicum – не только разовую оплату и рассрочку, но и удобный помесячный вариант.

Что делать, если занятость не позволяет посмотреть урок

От командировки до личных дел – иногда дела складываются таким образом, что у ученика нет времени на посещение предстоящего урока. Как быть и можно ли отменить либо перенести занятие - давайте выяснять:

В Скиллбокс проблем не будет, поскольку все уроки – это готовые видеозаписи. Просто смотрите их тогда, когда хочется. Если же вы не успеваете вовремя сдать «домашку», достаточно предупредить об этом педагога.

Все видеозаписи в Netology можно просматривать в подходящий временной промежуток. Если не получается посетить живое мероприятие, перенос сделать нельзя – но запись вскоре сохранится в профиле. А оставшиеся вопросы сможете задать педагогу.

В Geekbrains записи пропущенных вариантов чуть позже появятся для просмотра в личном кабинете. Преподаватель также может дать отсрочку для сдачи домашних заданий – но для этого понадобится через техподдержку восстановить доступ к сдаче.

У школы Яндекс Практикум на случай личной занятости можно взять академический отпуск на 14 дней. Учеба поделена на спринты длительностью по 2 недели, за это время можно в любой момент просматривать видео и сдавать домашние упражнения, поэтому переносить занятия обычно не требуется.

Что ж, сложностей с совмещением личных дел и обучения обычно не возникает ни в одной из школ. Но мы рекомендуем заниматься размеренно и регулярно, чтобы получить максимум знаний без спешки.

Есть ли гарантия трудоустройства: какая онлайн-школа даст больше перспектив

Трудоустройство после пройденной учебы – отличный шанс применить полученные знания на практике и прокачать свой профессиональный опыт. Если для вас актуален этот момент, оцените, в чем разница между школами и помогут ли курсы и интенсивы найти перспективную работу:

Нетология предлагает воспользоваться Центром карьеры уже в ходе обучения: вы освоите навыки работы с резюме и портфолио, а также подадите свое резюме в Центр: лучших учеников оттуда забирают к себе партнерские фирмы Билайн, Kaspersky, Agima, Rambler, Alfa-Bank и др.

В Skillbox для образования из раздела «Профессии» доступна помощь Центра карьеры с обучением всем премудростям взаимодействия с работодателями. Всем студентам школа назначит три собеседования с партнерскими организациями, среди которых Тинькофф, ВКонтакте, Альфа-Банк, Mail.ru Group и др.). Во многих профессиях действует программа гарантии – если вы не сможете трудоустроиться, школа вернет деньги.

На площадке Гик брейнс каждого студента, который без труда просматривает лекции и качественно отрабатывает домашние задания, гарантированно ожидает трудоустройство от школы в первые 6-9 месяцев после завершения курса. Студентов забирают к себе партнерские организации – МегаФон, X5Retail, Alfa-Bank и др. Также на многих курсах гарантированно возвращают деньги, если не вы не сможете найти работу по специальности.

У компании Yandex Practicum в рамках обучения выпускники в Центре карьеры разбирают портфолио и резюме, получают навыки взаимодействия с работодателями. Также в программу курсов входит трехмесячный фриланс-трек, во время которого ученики смогут получить свои первые реальные проекты от партнерских фирм: Sweatcoin, Yclients, Озон и др.

Раздумывая между Яндекс Практикум, Гик брейнс, Skillbox или Нетология - что лучше новичку для работы, можно сказать: три реальных собеседования будет только у Скиллбокс, также эта организация, как и Гик брейнс, готовы вернуть деньги в случае, если у ученика не выйдет трудоустроиться по своей сфере. Все компании предлагают онлайн-обучение с шансом попасть в топовые организации и зарекомендовать себя уже в ходе учебного процесса.

Нетология, Яндекс Практикум, Geekbrains или Skillbox: что выбрать в коротком обзоре

Просмотрите эту наглядную таблицу, чтобы быстро узнать ключевые различия лидеров рынка дистанционного образования – мы собрали здесь только самое важное.

Наличие пробных уроков – знакомимся с платформами бесплатно

Если фирма позволяет без оплаты оценить все ее нюансы и фишки – значит, она уверена в своем качестве. Давайте смотреть, получится ли протестировать все сравниваемые платформы, присматривая для себя обучение с нуля:

У школы Гикбрейнс, помимо массы бесплатных онлайн-мероприятий, доступен один полномасштабный пробный урок, на котором вы в деталях погрузитесь в особенности занятий, формат, выполнение домашних упражнений. Скучно не будет! Также школа предусматривает срок 14 дней после оплаты, чтобы вернуть всю сумму, если вы вдруг передумаете учиться.

В Yandex Practicum пока доступно 2 бесплатных мини-курса для возможности знакомства с платформой (визуальные презентации и наставник в IT). Пройдя их, вы точно оцените удобства платформы и решитесь на платный курс! А еще в любом курсе можно бесплатно пройти 2-недельный вводный модуль. Если же впоследствии вы захотите отказаться от платного курса, деньги вернут – за исключением стоимости уже пройденных уроков.

У школы Skillbox нет тестового занятия, зато можно воспользоваться детальной онлайн-консультацией: эксперт расскажет все о платформе и поможет подобрать идеальное направление именно для вас! А еще школа дает целых 14 дней для оценки качества платного курса: если что-то пойдет не так, вы просто вернете деньги.

На сайте Netology в любом курсе можно на протяжении первых трех уроков вернуть все деньги, если вам что-то не понравится. С четвертого занятия возврат средств возможен за минусом цены уже просмотренных занятий. А еще на платформе реально получить целую неделю занятий по взаимодействию с данными без оплаты: этого времени сполна хватит, чтобы ознакомиться со всеми прелестями компании!

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Geekbrains

Выбираем обучение в Нетологии

Выбираем обучение в Яндекс Практикум

Можно ли получить онлайн-образование дешевле: секрет получения скидок

Теперь вы в деталях знаете, почему люди выбирают компании Нетология, Яндекс Практикум, Скилбокс или Гикбрейнс. Осталось позаботиться лишь о том, чтобы выбрать интересный курс и подобрать актуальный промокод для получения выгодной скидки. Сделать это поможет проверенная платформа промокодов BeriBuy: все представленные здесь купоны актуализируются каждый день – какую бы школу вы ни выбрали, просто заходите на BeriBuy, копируйте самый выгодный промокод и наслаждайтесь приятным масштабом экономии – скидка на обучение гарантирована!