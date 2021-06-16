Обучающие платформы для дистанционного обучения школьников – как сделать правильный выбор

В большом классе ребенку бывает сложно быстро усваивать школьный материал. Многие дети часто пропускают занятия из-за болезней или соревнований. Решить все эти моменты можно, если выбрать надежные образовательные платформы для дистанционного обучения школьников. Наиболее популярные среди них – Учи.Дома, Фоксфорд и TutorOnline.

Фото: freepik.com

Ассортимент курсов и занятий

Первый и самый важный критерий для сравнения онлайн-школ – это ассортимент программ и курсов.

На платформе Фоксфорд можно подобрать курсы для дошкольников (по навыкам чтения и письма, занятия с логопедом), уроки для школьников с 1 по 11 класс, а также программы для учителей по повышению квалификации. Приобретать можно как отдельные курсы, так и пакеты занятий по определенным тематикам.

В школе Учи.Дома есть курсы английского, математики и программирования для детей 1-8 классов, подготовка к ЕГЭ по основным школьным предметам (9 предметов на выбор). Курс английского удобно разделен по возрастным категориям: Kids для малышей от 5 лет, Junior для 8-11 лет и Teens для 12-17 лет.

В школе TutorOnline доступны на выбор занятия для школьников 5-11 классов, как по основным школьным предметам, так и по рисованию и литературному чтению. Отдельно можно выбрать направление по подготовке к школе, к ГИА, ОГЭ и ЕГЭ, изучение языка с нуля.

Если для вас при выборе платформы в приоритете – английский язык, стоит заглянуть в нашу обзорную статью на лучшие сайты для изучения английского языка. Там можно более детально оценить, какие форматы изучения английского предлагают разные школы – от живого общения по Скайпу до изучения через песни и сериалы.

Преимущества и дополнительные сервисы

Все перечисленные онлайн-платформы для дистанционного обучения в попытке преуспеть над конкурентами стараются предложить ученикам максимум дополнительных сервисов и бесплатных бонусов:

В школе FoxFord абсолютно бесплатно можно пользоваться онлайн-учебником по школьным предметам, созданным в виде энциклопедии. Также здесь доступны онлайн-тесты для дошкольников и всех классов, с разными уровнями сложности – можно в онлайн-формате пройти пробный вариант ОГЭ или тестирование на знание различных языков. Еще один сервис – Фоксфорд Медиа. Здесь вас ждет огромное количество статей и рекомендаций по мотивированию детей, выстраиванию домашнего обучения, а также личные истории успеха учеников школы.

В Учи.Дома отличительной особенностью является автопроверка домашнего задания и наличие трекинга учебного процесса. В удобном формате родители могут отслеживать успехи ребенка в личном кабинете.

Платформа TutorOnline порадует сервисом «Ответка». Вы можете задать любой вопрос и получить ответ от профессионального преподавателя. Здесь же доступна база готовых ответов, которые можно фильтровать по предметам или уровню сложности. Другие полезные разделы – вебинары с бесплатным участием и обсуждением разных учебных моментов, а также онлайн-тесты, составленные опытными репетиторами.

Как видно, в TutorOnline и Фоксфорд дополнительных сервисов больше всего. Зато в Учи.Дома вам доступен самый быстрый вариант отслеживания успехов ребенка.

Наличие тестовых занятий

Чтобы лично оценить онлайн-обучение, проще всего посетить тестовое занятие. Вот что предлагают современные обучающие платформы для дистанционного обучения:

В школе Фоксорд можно начать взять пробный урок в любом курсе, даже не проходя регистрацию на сайте. Достаточно нажать кнопку «Попробовать бесплатно» в описании курса. Также есть раздел «Начать учиться бесплатно» - здесь на многие курсы можно получить до месяца бесплатных занятий.

На платформе Учи.Дома вверху справа есть кнопка «Записаться на урок». Воспользовавшись ей, можно оформить одно пробное занятие по любому из доступных школьных предметов. За полчаса вы оцените уровень преподавателя, который сориентирует вас по дальнейшему обучению и подберет подходящий курс.

В TutorOnline на главной странице можно воспользоваться кнопкой «Начать бесплатно». На пробном уроке оценят ваши навыки и помогут подобрать персональный график занятий. Также при приобретении помесячной подписки на курс первые два занятия будут в подарок.

Краткий обзор – что предлагают сайты для обучения школьной программы

Если вам нужно быстро сравнить лучшие обучающие сайты для школьников, воспользуйтесь нашей краткой обзорной таблицей с основными параметрами.

Выбираем обучение в FoxFord

Выбираем обучение в Учи.Дома

Выбираем обучение в TutorOnline

Дополнительные скидки и акции

Если вы уже определились с подходящей онлайн-школой для вашего ребенка, осталось решить вопрос со стоимостью. На площадке Фоксфорд стоит заглянуть в раздел «Скидки и акции», чтобы получить самую выгодную цену. Также не забывайте про раздел с пакетами и абонементами – если вы планируете изучать сразу несколько предметов, комплексный пакет поможет неплохо сэкономить. В Учи.Дома стоимость изменяется в зависимости от выбора количества занятий – доступны пакеты от 8 до 64 уроков. В случае, если качество обучения не устроит, школа вернет деньги за неиспользованные уроки. В TutorOnline также можно выбирать разное количество, от 32 до 250 уроков. Возможна оплата в рассрочку по кредитной карте Tinkoff, а также по картам Халва и Совесть от Совкомбанка.

Также все перечисленные учебные сайты для школьников сотрудничают с надежной площадкой BeriBuy и размещают там свои промокоды для получения скидки, либо дополнительных подарочных уроков. Чтобы получить скидку, достаточно выбрать в каталоге сервиса BeriBuy нужную вам школу, скопировать промокод и указать его перед оплатой курсов. С BeriBuy вы всегда будете в курсе самых выгодных предложений!

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