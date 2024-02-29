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Обучение 1С программированию – получаем профессию с гарантированно востребованной перспективой

Курсы 1С программирование – лучший выбор, чтобы построить карьеру в крупных фирмах со стабильными гарантиями. Программист востребован в компаниях любого уровня, поскольку платформа 1С нужна всем - от бухгалтера до кадровика, поэтому 1С обучение позволит новичку получить базу знаний и зарекомендовать себя.
Обучение 1С программированию

 

Главный плюс подобных курсов – гарантия трудоустройства. Вне зависимости от возраста или региона проживания можно официально устроиться (как в фирму, так и удаленно), либо школа вернет деньги за курсы 1С. А еще попасть на подобные курсы по 1С можно по выгодной цене, если смотреть скидки на закрытых распродажах – ниже в нашем обзоре размещены ссылки на них.

Важно: не делайте выбор в сторону бесплатных видео или «слитых» курсов – там нет никаких гарантий актуальности материалов, помощи менторов и помощи с трудоустройством. Итак, приступаем к обзору и сравним лучшие платные курсы программирования 1С. Обратите внимание: большинство из данного рейтинга - это курсы 1С с трудоустройством в проверенные компании.

Скиллбокс – профессия 1С-разработчик

Цена с -40% скидкой: от 4714 руб/мес, с разбивкой на 28 мес. и первым платежом через 3 мес.

Формат: возглавляет лучшие курсы по 1С программированию Скилбокс – курс включает 180 теоретических и 282 практических часов. Обучение по видеолекциям со свободным доступом + вебинары со специалистами в формате онлайн, упражнения в «1С:Предприятие» и разбор задач с персональным куратором. Итоговая работа – разработка конфигурации для фирмы. В конце выдается свидетельство 1С и сертификат школы.

Трудоустройство: 100% или возвращаются деньги. HR-специалисты помогут со стартовым карьерным пакетом, подберут офферы среди партнерских организаций – Тинькофф, OZON, Wildberries и др.

Чему научитесь: языку запросов и программирования 1С, взаимосвязи со сторонними системами, разработке внешних отчетов и подсистемы периодических расчетов.

Преимущества: подарочные уроки английского на целый год, оформление 13%-ного вычета, отсрочка первого платежа.

✔ Забрать промокод на профессию 1С-разработчик от Skillbox

Скиллбокс – профессия 1С-разработчик

 

✔ Записаться на курсы Skillbox со скидкой до 50% +Английский +Трудоустройство

 

Yandex Practicum – курс «Разработчик 1С»

Цена: от 21500 руб/мес, на полгода по внутренней рассрочке, либо от 6378 руб/мес при оформлении кредита.

Формат: 1С образование длится полгода при помощи текстовых лекций + практика прямо в 1С. Будет 8 вебинаров + 10 воркшопов, помощь от нейросети YandexGPT и тестирования для сдачи сертификации 1С. В конце – документ о переподготовке.

Трудоустройство: 6 проектов в вашу копилку, стажировка программистов без опыта после курса в партнерских фирмах (СБЕР, Авито, Газпром, MTC и др.), акселерация до полугода с помощью с возможностью индивидуально консультироваться.

Чему научитесь: пройдя 1С-разработчик курсы, вы сможете формировать информационные системы, объединять 1С со сторонними программами, разрабатывать персональные конфигурации и мобильные версии.

Преимущества: помогут подготовиться к сертификациям «1С:Специалист» и «1С:Профессионал», 13%-ный вычет, подарочный вводный блок курса.

Yandex Practicum – курс «Разработчик 1С»

 

✔ Записаться на курсы ЯПрактикум со скидкой до 16% +Консультация в Подарок

 

Нетология – 1С:Программист: расширенный курс

Цена: с 40% скидкой от 3383 руб/мес, рассрочка на 36 месяцев, первый платеж через месяц.

Формат: программирование 1С с нуля идет 18 месяцев, вебинары онлайн дважды в неделю + готовые лекции и практика (квизы, тесты, домашние задания). Домашние задания проверяются практикующими экспертами. В конце – диплом о переподготовке.

Трудоустройство: сделаете 3 проекта в портфолио, помощь с резюме, предложение проектов и стажировок от партнеров – Рамлбер, Lamoda, Райффайзен и др.

Чему научитесь: работать с Git и 1С: EDT, создавать мобильные приложения, автоматизировать бизнес-процессы, работать с типовыми конфигурациями и расширениями.

Преимущества: налоговый вычет, гарантия лучшей цены, бонусные модули в подарок, подготовят к экзаменам «1С:Специалист» и «1С:Профессионал».

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Нетология – 1С:Программист: расширенный курс

 

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SkillFactory – профессия «программист 1C»

Цена: с 40% экономией от 3290 руб/мес, в рассрочку на 36 мес. с первым платежом через месяц.

Формат: 1С обучение идет 9,5 мес, занятия по готовым видео со свободным графиком. 80% курса – практика в 5 вариантах, от тестов до тренажеров. В конце – сертификат школы.

Трудоустройство: 6 проектов в портфолио, 4-хнедельная программа подготовки с гарантированным трудоустройством к партнерам (Softline, Рамблер, СБЕР и др.) или вернут деньги за курс.

Чему научитесь: устанавливать и администрировать платформу, настраивать интерфейсы, также 1С программирование для начинающих позволит обновлять типовые и нетиповые конфигурации, работать с отчетами.

Преимущества: доступ к материалам навсегда, скидка за разовую оплату цены курса, подготовка к сертификации «1С:Профессионал».

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SkillFactory – профессия «программист 1C»

 

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Бруноям – онлайн-курс «1С-разработчик»

Цена: с выгодой 40% от 4991 руб/мес, в рассрочку на 12 месяцев, первый платеж через месяц.

Формат: курс по 1C-программирование идет 4 месяца, обучение по готовым видео + онлайн-встречи с экспертами и практика в виде задач и кейсов. Обратная связь по домашним заданиям всего за 24 часа. В конце – сертификат школы.

Трудоустройство: освоив 1С-разработчик обучение, вы сделаете 2 проекта для портфолио, лучшим студентам – индивидуальная поддержка в трудоустройстве к партнерам (СБЕР, Додо Пицца, Зенит, Пулково и др.).

Чему научитесь: пройдя программист 1С обучение, вы сможете использовать весь функционал платформы, писать код и администрировать решения на базе архитектуры 1С.

Преимущества: в течение года можно бесплатно повторно пройти курс целиком или частично, по запросу могут выдать удостоверение о повышении квалификации.

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Бруноям – онлайн-курс «1С-разработчик»

 

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GeekBrains – курс «1C-разработчик: быстрый старт в профессии»

Цена: с экономией 45% от 2746 руб/мес, рассрочка на 36 месяцев с первым платежом через месяц.

Формат: обучение 1С идет 9 мес, занятия по видеоурокам + семинары с преподавателями в прямом эфире, выполнение заданий с автопроверкой и материалы для самостоятельного изучения. В конце – диплом о переподготовке либо сертификат школы.

Трудоустройство: гарантированное или вернут деньги. Помогут составить стартовый пакет документов для карьеры, проведут тестовые собеседования и подготовят к интервью. Партнеры по трудоустройству – МегаФон, Юла, ЛитРес и др.

Чему научитесь: пройдя курсы программиста 1С с нуля, получится создавать и настраивать базы данных, работать с формами и отчетами, автоматизировать через 1С, поддерживать и модифицировать готовые 1С-решения.

Преимущества: в подарок – курс по нейросетям и год занятий английским, оформление налогового вычета после того, как вы освоите 1С язык программирования и завершите курс.

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GeekBrains – курс «1C-разработчик: быстрый старт в профессии»

 

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Нетология – курс «1С-программист»

Цена: с экономией 40% от 2920 руб/мес, рассрочка на 36 месяцев, первый платеж через месяц.

Формат: курс идет – 11 месяцев в виде вебинаров дважды в неделю + готовые записи, выполните 54 практических задания и 2 проекта в портфолио. В конце – диплом переподготовки и сертификат 1С.

Трудоустройство: помощь с поиском работы – составлением резюме и портфолио, стажировки и проекты от партнерских фирм (Рамлбер, Lamoda, Райффайзен и др.)

Чему научитесь: курсы 1С-разработчик помогут разрабатывать программные решения на платформе 1С, создавать и настраивать интерфейсы, работать с механизмами расчета и учета, освоите СКД, XML и JSON.

Преимущества: гарантия лучшей цены на онлайн-курсы 1С программирование, оформление налогового вычета, бонусные модули к курсу программирование 1С бесплатно.

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Skillbox – профессия «Аналитик 1С»

Цена: с 40% скидкой от 4354 руб/мес, рассрочка на 24 месяца с первым платежом через месяц.

Формат: курс идет 8 мес, обучение в свободном формате по готовым видео + разбор сложных тем онлайн с экспертами. В конце начинающий программист 1С получит свидетельство школы и свидетельство 1С.

Трудоустройство: найдут работу или вернут деньги за обучение программированию 1С. Будет помощь с резюме и портфолио, составление карьерного плана, предоставление партнерских вакансий от Тинькофф, Озон, Wildberries и др.

Чему научитесь: пройдя 1С обучение программированию, вы сможете автоматизировать процессы, ставить задачи программистам, решать задачи пользователей 1С, тестировать решения 1С и готовить их к запуску.

Преимущества: налоговый вычет, вечный доступ к материалам, год уроков английского в подарок для тех, кто оплатит за профессию 1С-программист обучение.

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Skillbox – профессия «Аналитик 1С»

 

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Итак, пройдя курсы 1С программирование, можно стать востребованным специалистом и работать как в крупных фирмах, так и осуществлять 1С программирование онлайн в удаленном формате. Выбирая 1С курсы из этой подборки, можно быть уверенными в качестве получаемых знаний и в том, что у вас будут все перспективы для построения уверенной карьеры – даже если вы планируете пройти курсы 1С программирование с нуля.

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