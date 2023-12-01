Обучение для маркетплейсов с трудоустройством и бонусами: сравниваем Videoforme, Eduson Academy или Бруноям

Чтобы научиться продвигать свои товары, увеличить количество продаж, либо найти перспективную работу с отличным доходом, стоит пройти современное обучение по маркетплейсам. Наш обзор в деталях покажет, где выгоднее пройти подобное обучение: в Eduson Academy или Бруноям, либо Videoforme.

Главные особенности курсов

Начнем наш обзор с краткого знакомства с каждой из обучающих программ, которые помогают освоить профессию специалиста, работающего с самыми популярными торговыми онлайн-площадками.

Eduson Academy – курс «Менеджер по работе с маркетплейсами»

Данная программа рассчитана как на тех, кто нацелен пройти обучение по маркетплейсам, чтобы стать менеджером, так и для тех, кто планирует продвигать собственный бизнес. Здесь вас погрузят в особенности четырех крупных площадок: Озон, Вайлдберриз, Яндекс.Маркет и Aliexpress. Ученики с нуля разберутся, как продвигать товары и работать с ценовой политикой, узнают процесс выстраивания продаж и организации доставки. Также в курс входит одна бесплатная экспертная консультация в персональном режиме: специалист разберет ваш конкретный кейс, поможет разобраться с маркетингом, выбором логистики и др. – длительность консультации составляет около 60 минут.

Бруноям – курс «Менеджер по маркетплейсам»

Практическая программа научит всем деталям, от старта на маркетплейсах до составления отчетностей, работы с платформами аналитики и взаимодействия с копирайтерами и дизайнерами по подготовке ТЗ. В программу будут включены такие площадки, как Вайлдберриз, Озон, Алиэкспресс (Tmall), СберМегаМаркет, Ламода, Yandex.Маркет. Актуальная тема подойдет собственникам бизнеса, которые хотят начать через интернет продавать свои товары, либо тем, кто хочет пройти обучение с нуля для поиска работы в интернет-сфере. Студенты получают обратную связь от преподавателя и наставника. Поскольку программа курса актуализируется каждые полгода – вы точно получите самые свежие знания.

Videoforme – профессия «Менеджер маркетплейсов»

Эффективное обучение в Videoforme – Международной школе профессий, поможет начать карьеру менеджера, либо продвигать свою продукцию на популярных площадках. Вас обучат работать с платформами Вайлдберриз, OZON и Yandex.Маркет, дадут основы написания текстов для любых продающих ниш и секреты формирования визуала для товарных карточек. А еще можно будет освоить массу полезных инструментов для онлайн-работы: от Photoshop до Canva.

Как проходит обучение работе с маркетплейсами: сравниваем форматы

Помимо наполнения программы, полезно будет разобраться и в том, как будут проводиться онлайн-курсы. Все школы отличаются подходом и выбранными методиками обучения: мы разобрались в этом вопросе и готовы помочь вам:

Eduson Academy – курс «Менеджер по работе с маркетплейсами»

Занятия в школе можно проходить в удобное для вас время: теория дается в формате кейсов и лекций (готовых, заранее записанных), а практика осваивается на интерактивных тренажерах. В среднем, на освоение программы у учеников уходит 2 месяца при занятиях в комфортном темпе в любое время суток. Личный куратор дает обратную связь по заданиям, а доступ к материалам курса остается у ученика навсегда. В качестве дипломного проекта вы выполните разработку стратегии продаж – ее можно будет добавить в свое портфолио. Документ по окончанию обучения – удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Бруноям – курс «Менеджер по маркетплейсам»

Продолжительность курса – 4 недели, сюда входит 36 часов оффлайн-работы в аудитории с новыми ПК и дублирующей системой мониторов, занятия проводятся в группах до 5-10 человек с дополнительным общением онлайн в едином чате. Групповые потоки проводятся по заранее утвержденному расписанию с занятиями в вечернее время, либо в выходные дни. Также есть возможность записаться на индивидуальное обучение, выбрав либо всю программу целиком, либо отдельные модули. Домашние задания выполняются онлайн и по ним студент получает развернутую обратную связь. Если ученику захочется освежить полученные знания, можно без оплаты повторить пропущенное занятие или даже заново посмотреть весь курс в течение года. Документ по окончанию– электронный сертификат школы. Если же студенту требуется официальное подтверждение вашего обучения, школа способна оформить удостоверение о повышении квалификации.

Videoforme – профессия «Менеджер маркетплейсов»

В профессию входит 3 курса (маркетплейсы, копирайтинг и продающий визуал), это 15 недель обучения (60 академических часов) и целых 30 практических занятий. Обучаться можно из любой точки мира, школа предлагает «живое» общение с преподавателями – при этом после оплаты доступ к курсу будет открыт на 3 месяца. График обучения можно подбирать индивидуально под себя, чтобы совмещать курс с другим обучением или работой. Документ по окончанию обучения – диплом, подтверждающий квалификацию (по запросу может быть выдан диплом международного образца).

Очевидно, что только в Бруноям практикуется смешанный формат: оффлайн-занятия + онлайн-практика, две другие школы предлагают полностью дистанционный подход. Также обратите внимание: только в Eduson Academy можно заниматься без привязки к графику – в любой удобный момент времени, за счет готовых видеолекций.



Важный момент: поскольку школы Eduson Academy, Бруноям и Международная школа профессий имеют государственную лицензию, вы не только получите официальный документ, который подтвердит ваше обучение работе с маркетплейсами с нуля, но и сможете затем вернуть 13% от стоимости курса в виде налогового вычета.

Ценовая политика: сравниваем, сколько стоит обучение торговли на маркетплейсах

Важный вопрос для тех, кто выбирает, что лучше закончить – какую сумму понадобится отдать за обучение и в каком формате можно совершать оплату:

В Едусон Академии курс обойдется вам по цене от 33 тысяч рублей. Оплата доступна разом за весь курс, либо в беспроцентную рассрочку до 12 месяцев.

В Brunoyam стоимость программы стартует от 24900р, оплатить учебу можно сразу или в рассрочку на 3, 6 или 12 месяцев. Точная цена будет зависеть от того, какой формат вы выбираете – групповой или индивидуальный.

У Международной школы профессий Videoforme стоимость курса – от 25700 рублей. Доступна оплата одним платежом либо беспроцентная рассрочка от 3 до 9 месяцев через банк-партнер.

Как мы видим, ценник у школ находится в одинаковой категории, способы оплаты тоже идентичны. При этом онлайн-школа Бруноям и Едусон Академия дают более длительный период рассрочки.

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Дарят ли сайты для обучения подарки и бонусы

Приобретая онлайн-курсы обучения маркетплейсу, всегда хочется дополнительно получить в качестве бонуса полезные онлайн-сервисы или другой бесплатный контент. Давайте проведем сравнение и выясним, какая школа лучше в этом вопросе:

Eduson Academy дарит всем студентам, купившим курс, бесплатную часовую консультацию с экспертом, на которой можно будет разобрать ваш конкретный курс по маркетплейсам с расчетом логистики и маркетингом. Также школа дарит вечный доступ ко всем материалам курса – в любой момент вы сможете освежить свои знания. А еще вас ждут подарки и бонусы от компаний-партнеров школы: например, демо-доступ к платформе Seller expert, персональное сопровождение и скидка от патентного бюро «Железно» и др.

Brunoyam дарит студентам доступ ко всем материалам курса на целый год для возможности повторения и закрепления знаний. А еще школа предлагает особую подарочную систему скидок для продолжения обучения: у вас будет гарантированная бессрочная скидка 10% на второй, 15% на третий и 25% на четвертый курс из ассортимента.

Онлайн-обучение в Videoforme в качестве бонусной возможности предусматривает возможность участия в социальных программах: до 30 тысяч рублей можно оплатить по программе «Социальный контракт», либо до 100% от цены курса можно оплачивать материнским капиталом.

В вопросе, какие курсы лучше выбрать - Eduson Academy или Brunoyam, либо Videoforme, отметим: более интересные бонусы предлагают две первых компании, при этом в Едусон Академии получится в деталях разобрать ваш персональный кейс – это отличный старт для начала продвижения на маркетплейсах сразу же после завершения учебы.

Сравниваем лекторский состав: кто дает онлайн-образование

Подбирая обучение «специалист по маркетплейсам», не упустите из вида и тот момент, кто будет делиться своими знаниями и практическими навыками. Давайте разбираться, что выбрать и где учеба перспективнее в плане уровня преподавателей:

В Eduson Academy преподавателями курса являются действующие эксперты, коммерческие директора и собственники бизнеса. Среди них – СЕО Moneyplace, коммерческий директор Upmarket, основатель аудиторской компании «БК Биллион» и др.

Лекторы на курсе от школы Бруноям – действующие специалисты, успешно совмещающие свой бизнес или работу с преподаванием. Это сотрудники таких компаний, как IKEA, СБЕР, Пулково, MegaFon и др.

В Международной школе профессий вашими наставниками будут действующие эксперты с опытом работы от 3х лет, уникальные личности с особым подходом в продвижении на маркетплейсах.

Итак, Международная Школа Профессий или Eduson Academy, а также Бруноям не заставляют сомневаться в актуальности и качестве знаний: уровень лекторов действительно высок и все они обладают реальным практическим опытом.

Предложена ли в школах гарантия трудоустройства

Планируя пройти обучение, как работать с маркетплейсами Вайлдберриз, Озон и прочими, правила успешного бизнеса точно диктуют и важность надежного трудоустройства после прохождения курса. Только в этом случае можно говорить о том, что деньги были вложены в образовательную программу не зря. Мы провели сравнение и готовы поделиться с вами информацией о том, есть ли шанс на трудоустройство после прохождения курсов:

Помощь в трудоустройстве есть в школе Едусон Академия: в ходе обучения вам дадут необходимые навыки и знания, HR-специалисты помогут с подготовкой резюме и поделятся секретами успешного отбора вакансий, а также подготовят для студентов большую подборку вакансий от компаний-партнеров школы (OZON, РЖД, Открытие, Билайн, М.Видео и др.).

В школе Бруноям акцент в обучении делается на тех знаниях, которые реально нужны для трудоустройства: вас научат создать портфолио и резюме, во время курса можно будет разместить информацию о себе и начать общаться с первыми заказчиками – а еще в школе есть Центр карьеры с большой базой стажировок для студентов (от компаний Ростелеком, Победа, Ланит-Терком, Румикон и др).

У Международной школы профессий в ходе обучения вам дадут основные навыки по начальным этапам поиска работы.

Обучение на маркетплейсах Вайлдберриз, Озон и прочих будет более привлекательным в первых двух компаниях – здесь с вами не только поделятся вакансиями, но и более детально уделят внимание вопросу поиска работы.

Разница между курсами и школами: сравнивайте за минуту

Удобная наглядная таблица позволит вам быстро оценить, какой курс будет интереснее новичку для работы или подойдет начинающим предпринимателям, которые хотят начать продвигаться на маркетплейсах.

Можно ли протестировать школу до оплаты

Чтобы наверняка определиться между курсами от площадок Бруноям или Videoforme, либо Eduson Academy, стоит узнать о возможности пробных уроков:

В Едусон Академии можно воспользоваться бесплатной консультацией, на которой менеджер расскажет всё о школе и курсе в деталях.

Бесплатную online-консультацию можно получить и в Бруноям, чтобы задать все интересующие вас вопросы.

В Videoforme можно заказать обратный звонок для телефонной консультации со специалистом, который пояснит все нюансы обучения в школе.

Очевидно, почему люди выбирают компании для обучения на менеджера маркетплейсов – во всех трех школах вас готовы детально проконсультировать и ответить на оставшиеся вопросы, чтобы развеять сомнения при выборе!

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Учимся выгодно: имеется ли скидка на обучение

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