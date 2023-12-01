Обучение MBA: школа бизнеса для прокачки настоящих лидеров и управленцев

Современные курсы управления бизнесом – лучшее решение для тех, кто хочет открыть новые границы и осознано планировать карьеру. Наш обзор поможет выбрать самое выгодное обучение MBA: выясним, какая школа бизнеса перспективнее и где вас ждет реальная практика и работающие бизнес-инструменты.

В каких школах можно пройти онлайн-курсы и чему могут обучить

Присмотреть актуальное бизнес-образование на сегодняшний день можно в следующих популярных онлайн-платформах: Нетология, Скиллбокс, Eduson Academy и City Business School.

Кратко поясним, что такое MBA обучение: данные программы предназначены для собственников предприятий, руководящих должностей и управляющих менеджеров, помогая им развивать свои профессиональные компетенции, прокачивать дополнительные личные навыки (soft skills), а также расширять карьерные возможности.

Предлагаемый ассортимент: какое MBA образование выбрать

Самое главное, что стоит сравнить, подбирая онлайн-обучение – чем отличаются предлагаемые курсы управления бизнесом и какую базу знаний они дают. Мы сравнили длительность, содержание и прочие нюансы курсов.

Нетология – программа Digital MBA

Данный курс длится 7 месяцев и включает в себя online-лекции и воркшопы: мероприятие нацелено на прокачку предприятий в цифровой digital-среде. В ходе занятий вы узнаете, какая модель лидерства подходит вашему бизнесу в цифровой среде, как эффективно внедрять цифровые технологии, увеличивать скорость выхода продукции на зарубежные рынки и расширите круг деловых партнеров. Программа подойдет для руководителей, владельцев фирм и менеджеров, которые хотят вырасти в должности. Фишка – участие в лекциях экспертов международного уровня (часть лекций будет проходить на иностранном языке с синхронным переводом). Чтобы понять, подходит вам мероприятие, прямо на сайте Netology можно пройти online-тест и узнать, насколько хороши ваши знания в инновационных бизнес-решениях и цифровых инструментах.

Также у Нетологии есть подборка бесплатных курсов по МВА – онлайн бизнес-завтраки и занятия на актуальные тематики для предпринимателей (около 15 штук). Они пригодятся в качестве мини-прокачки знаний до покупки основного курса. Данные занятия - это записанные видео, либо открытые встречи, которые проводятся в Zoom в будний день и состоят из 30-минутного рассказа лектора и 30 минут – ответы на вопросы и нетворкинг.

Skillbox – бизнес-школа + MBA «Лидеры изменений»

Бизнес-школа от Скиллбокс помогает собственникам компаний, предпринимателям и руководящим должностям расширять карьерные возможности, получать новые компетенции и прокачивать софт скиллс (дополнительные навыки).

В список учебных мероприятий business-школы входит программа МВА «Лидеры изменений» (разработка в партнерстве Скиллбокс и ВШМ СПбГУ) и профессия «Директор по маркетингу». Мероприятие подойдет для TOP-менеджеров, управленцев, оно обучает всем азам операционного менеджмента, digital-секретам и мышлению, стратегическим продажам и др. Важно: на курс есть отбор и обучаться берут не всех желающих (необходимо наличие высшего образования, опыт работы от пяти лет и минимум 3 года – в должности руководителя). При соответствии правилам поступления, вас передают в приемную комиссию вуза-партнера для подачи документов. Если же вы не подходите, вам предложат обычные курсы Skillbox. Ученики не только получат актуальные знания, но и смогут стать членами сообщества интеллектуалов GSOM Family с возможностью найти единомышленников и новых партнеров, а также сможете создать персональную стратегию прокачки предприятия под руководством коуча.

Eduson Academy – курс MBA «Управление продажами»

Данное мероприятие ориентировано на предпринимателей, коммерческих и финдиректоров, руководителей отделов продаж и TOP-специалистов. Пройдя курс, вы получите максимум знаний о финансах и взаимодействию с дебиторкой, секретах продаж, акциях и оптимизации рабочих процессов. В курсе вас ждет исключительно детализированная информация «без воды» и кейсы из практики реальных организаций.

City Business School – программы и курсы для бизнесменов

Платформа City Business School предлагает собственникам и управленцам на выбор 10 программ и 9 курсов по тематике прокачки бизнеса. В ассортименте – платные и бесплатные мероприятия, на которых вас научат выделяться из общей массы управленцев, помогут стать главным реформатором компании, дадут основы маркетингового продвижения, стратегического менеджмента, эккаунтинга, взаимодействия с сотрудниками и др.

Сравниваем форматы занятий: как проходит обучение

Бизнес-курсы для начинающих предпринимателей и для тех, кто хочет получить второе дыхание в карьере – всегда хорошее решение. Чтобы сделать правильный выбор, давайте сравним, в каком формате проводятся занятия у каждой из школ, оценим фишки и длительность:

Нетология – программа Digital MBA

В данный курс входит 5 модулей, раз в неделю по четыре часа вас ждет интенсив с профессорами из других стран (суббота, первая половина дня). Также раз в неделю по полтора часа проводятся сессии с отечественными практиками (будни, в 19:00). Дополнительно ученики получат индивидуальные сессии по прокачке бизнеса, их количество эксперты подберут индивидуально, в зависимости от целей компании. Фишка курса – активный нетворкинг, где можно общаться с сокурсниками своего уровня, выполнять задания в мини-группах, участвовать в быстрых неформальных встречах для общения и обмена контактами и опытом.

Skillbox – бизнес-школа + MBA «Лидеры изменений»

В Скиллбокс длительность программы, которая является наиболее популярным мероприятием онлайн-школы – 18 месяцев, в конце вы получаете диплом «Мастер делового администрирования» СПбГУ и английский сертификат AMBA. Половина мероприятия – это online-вебинары, 20% - офлайн-практика, которая пройдет на кампусе ВШМ СпбГУ, и оставшиеся 30% - просмотр видеозаписей, разработка бизнес-проектов и др. За счет малого количества поездок вы сможете обучаться без оставления рабочих дел и не потратите свои ресурсы.

Eduson Academy – курс MBA «Управление продажами»

Программа курса включает в себя 139 уроков + интервью с экспертами. Заниматься можно в любом темпе, поскольку весь контент открывается ученику сразу – нет привязки к графику, проходить уроки можно когда угодно. Вас ждет Гарвардский метод кейсового обучения с пожизненным доступом ко всем материалам программы. Практика проводится на интерактивных тренажерах, а в конце вы получите диплом школы. Также в стоимость входит личная консультация длительностью один час с экспертом.

City Business School – программы и курсы для бизнеса

Длительность предлагаемых в ассортименте мероприятий – от 1 недели до двух лет. В зависимости от выбранного курса или программы, вы получите диплом о профпереподготовке, сертификат, диплом о присвоении степени MBA, либо удостоверение о повышении квалификации. Курсы разбиты на удобные тематические модули, онлайн-вебинары проходят по заранее составленному графику с последовательным изучением модулей один за одним. Практика – это внедренческие вебинары, групповые и домашние задания, проектные работы.

Отметим, что только в Нетологии есть как платные, так и бесплатные мероприятия по MBA, проводимые полностью дистанционно. Зато в City Business School доступно больше вариантов документов, получаемых после окончания курса, а Скиллбокс предложен смешанный формат с возможностью как заниматься онлайн, так и посещать оффлайн-занятия.

Сравниваем лучшие курсы по ценовой политике

Выбирая digital-курсы MBA, не упустите из вида и вопрос стоимости: мы выяснили, сколько стоит обучение с нуля и в какой из школ учеба окажется более доступной:

Полная стоимость курса Digital MBA от Нетологии стоит от 600 тысяч руб. Возможна как разовая оплата, так и оформление в беспроцентную рассрочку на период до 12 мес.

На платформе Скилл бокс можно платить разово, либо в рассрочку через партнерский банк. Стоимость MBA «Лидеры изменений» - от 1300000р, либо 520 тысяч, если выбирать только первую ступень обучения.

В Eduson Academy курс «Управление продажами» обойдется в 111000р, оплата доступна разово, либо в беспроцентную рассрочку до 12 месяцев.

В City Business School стоимость самого популярного курса MBA Intensive длительностью 1 год составляет 111000р. Также предложена как разовая оплата, так и рассрочка.

Как видно, способы оплаты во всех школах одинаковы. Отметим также, что все четыре компании предусматривают возможность использовать при оплате скидочные промокоды от сервиса BeriBuy.

Какие курсы лучше выбрать: сравниваем онлайн-сервисы и подарки

Любая онлайн-школа бизнеса дает бизнесменам отличный стимул к активному развитию. Но не лишним будет получить и льготные презенты и бонусы, оплачивая выбранные программы или интенсивы:

Подарок от Нетологии при покупке курса – индивидуальные сессии с бизнес-трекером по развитию вашей компании в количестве, требуемом для достижения ваших задач. Бесплатно вы сможете пройти тест по Digital для выяснения, каковы ваши познания в цифровизации. А еще вы сможете поучаствовать в нетворкинге в группах до 30 человек для полезных бизнес-знакомств и обмена опытом.

Скилл бокс за покупку программы MBA дарит пожизненный доступ к учебным материалам курса, доступ к виртуальной библиотеке ВШМ СПбГУ, членство в сообществе интеллектуалов GSOM фемили с прогрессивными бизнесменами. Также в индивидуальном порядке бизнес-коуч поможет разработать план личностной и профессиональной прокачки. А еще школа дарит участие в программе академической мобильности (даже после получения диплома) – это шанс без оплаты пройти обучение у международных школ-партнеров.

В Едусон Академии вы получаете в виде подарка бессрочный доступ ко всем материалам курса, а также личную консультацию продолжительностью 1 час с экспертом программы для разбора ваших бизнес-кейсов и получения персональных рекомендаций.

В Сити бизнес скул студенты программ MBA получают возможность участия в различных розыгрышах, подарочный 11-й модуль на выбор (при покупке курса из 10 модулей).

Очевидно, что явный лидер в плане бонусов и подарков – онлайн-университет Skillbox. Учитывайте это, выбирая, какая школа лучше и что лучше закончить из ассортимента программ.

Кто преподает в программах MBA: дистанционное обучение и лекторы

Рассматривая MBA, где лучше учиться, поможет выбрать и оценка уровня преподавательского состава. Мы выяснили, кто делится с вами актуальной базой знаний:

В Netology преподавателями являются профессора международных business-школ и эксперты-практики. Это ведущие сотрудники таких компаний, как INSEAD, Cambridge Judge Business School, Yandex, Тинькофф, Unilever и др.

В Скиллбокс программу МВА читают ведущие эксперты и топовые управленцы, среди них – директора компаний Smart Architects, Уралсиб, 4Д-Медиатор и др.

Лекторы Eduson Academy – лидирующие тренеры России, создатели крупнейших организаций (например, Групон Россия, ABBYY и др.), международные коучи и лекторы Гарвардской и Уортонской школ.

В Сити бизнес скул преподают около 1200 признанных экспертов в своей области, среди них - Игорь Манн, Андрей Анучин, Артем Богач и др. Опыт работы каждого эксперта – не менее 10 лет.

Заметим, что каждая онлайн-школа ответственно подобрала лекторский состав, при этом три первых школы пригласили проводить обучение управлению бизнесом как отечественных экспертов, так и специалистов международного уровня. Для компаний это отличный шанс выйти на новый уровень и расширить сферу контактов!

Разница между курсами: сравним в удобном формате

Воспользуйтесь удобной таблицей и оцените, чем отличается онлайн-обучение и курсы финансовой грамотности для предпринимателей: вы узнаете ключевые отличия всего за минуту.

Можно ли протестировать школу до оплаты

Итак, вы уже сложили первое впечатление о школах и ассортименте программ MBA, почитав детальное сравнение. Чтобы наверняка определиться с выбором и не ошибиться, узнайте о возможности воспользоваться тестовым уроком:

В Skillbox вас ждет бесплатная online-консультация с экспертом: вы узнаете максимум о платформе, фишках обучения и предлагаемых бонусах.

В Netology можно воспользоваться индивидуальной консультацией с экспертом, смотреть бесплатную подборку мини-занятий по МВА, либо на протяжении недели бесплатно обучаться курсу по работе с данными и тестировать все фишки лично.

Бесплатную онлайн-консультацию можно заказать в школе Eduson Academy: специалист поможет разобраться во всех особенностях платформы и ответит на оставшиеся вопросы.

В City Business School также можно запросить детальную консультацию для подбора курса.

Как видно, все сайты для обучения предлагают бесплатную онлайн-консультацию, а Нетология дополнительно позволяет еще и 7 дней учиться бесплатно для максимального тестирования!

Посмотреть курс Skillbox - MBA «Лидеры изменений»

Посмотреть курс Нетологии – программа Digital MBA

Посмотреть курс Eduson Academy – курс MBA «Управление продажами»

Посмотреть курс City Business School – программы и курсы для бизнесменов

Реально ли сделать обучение бизнесу с нуля еще выгоднее

Скидка на обучение по направлениям MBA вполне реальна: достаточно воспользоваться одним из актуальных промокодов от проверенной платформы-агрегатора BeriBuy. Достаточно выбрать подходящую вам школу и бизнес-тренинги онлайн, скопировать самый выгодный промокод и указать его в заявке на обучение. Ваша экономия будет очевидной, а онлайн-образование – продуктивным и незатратным!