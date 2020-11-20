Обучение программированию с нуля с трудоустройством: топ-3 лидирующих профессий

Нехватка денег, отсутствие карьерного роста, скучная профессия – эти проблемы знакомы практически каждого. Если вы твердо решили с ними бороться, стоит присмотреть для себя обучение программированию с нуля с трудоустройством. Это не только востребованная сфера, но и хорошо оплачиваемая.

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Топ профессий из сферы программирования – главные различия

Три самых популярных профессии на рынке, спрос на которые максимально высок - веб, Python и Java-разработчики. За последний год число вакансий на таких специалистов выросло в среднем на 20%, компании активно ищут профессионалов своего дела. Особо активно растет спрос на удаленных сотрудников, а разработчики вполне могут выполнять свои трудовые обязанности из любой точки. Давайте сравним, чем отличаются данные специальности:

Веб-разработчик – это специалист, создающий новые сайты и сервисы, а также отвечающий за поддержание работоспособности разных приложений и сервисов (интернет-магазинов, почт, карт и др.). Он не только работает с визуальной частью приложений, которую видят и с которой взаимодействуют пользователи, но и с бэкэндом – скрытыми программными кодами. Опытный веб-разработчик пишет коды для работоспособности сервиса, тестирует его для исправления ошибок, создает простой и понятный интерфейс приложения или сайта.

Python-разработчик - кто это и чем занимается, сегодня активно интересуются новички в мире программирования. Это более узкая специализация, данная профессия подразумевает создание приложений, программ и кодов на новом языке программирования Python. Чаще всего специалисты занимаются созданием программного обеспечения для банкоматов, высокотехнологичного оборудования, ЧПУ-станков. Язык Python является универсальным, а потому освоить его смогут даже те, у кого вообще отсутствует опыт в программировании.

Java-разработчик – профессия, основанная на работе с наиболее популярным языком программирования Java, востребованным во всем мире. Если простым языком пояснить, чем занимается Java-разработчик - созданием видеоигр, мобильных и корпоративных приложений со сложными элементами (выпадающим меню, изменяющимися изображениями).

Если говорить кратко, отличие этих профессий заключается рабочим полем. Если джава-специалист преимущественно создает приложения мобильного плана для простых пользователей, то язык программирования питон используется для более сложной техники и оборудования. А веб-разработчик чаще всего работает с сайтами и крупными онлайн-сервисами.

Примерный уровень зарплат

Выбирая курсы программирования, стоит сравнить и тот момент, какой уровень зарплаты можно будет получать после пройденного обучения и успешного трудоустройства:

Средняя зарплата веб-разработчика в России составляет 63 тысячи рублей. Разбег зарплат – от 40 тысяч для начинающих до 150-200 тысяч для специалистов с опытом работы свыше 5 лет.

Python-разработчик получает в среднем 80-90 тысяч рублей. Диапазон зарплат – от 29 до 450 тысяч рублей, в зависимости от опыта и стажа.

Специалисты Java получают среднюю заработную плату 58-60 тысяч рублей. Начав от 39 тысяч, можно добиться зарплаты в 145-150 тысяч при высоком профессионализме.

Как и в любой другой области, в сфере программирования заработная плата будет зависеть от стажа, опыта и работодателя. Устроившись в крупную компанию и активно себя проявляя, можно стать разработчиком с зарплатой не менее 60 тысяч. Чтобы увеличить свои шансы на перспективную работу, обучение выгоднее всего будет проходить в онлайн-школах с гарантией трудоустройства.

Где можно освоить данные профессии

Итак, вы определились с направлением обучения – осталось решить, где освоить все навыки в полном объеме. Три крупных онлайн-платформы, где можно пройти обучение программированию с трудоустройством в ведущие IT-компании – это Нетология, Skillbox и Geekbrains. Давайте сравним, чем отличительны эти школы.

Платформа Skillbox запущена с 2016 года, она является лидером российского профессионального онлайн-образования. Дважды компания Скиллбокс получала Премию Рунета – в номинациях «образование и кадры» и «Технологии и инновации». Skillbox предлагает 31 профессию из сферы программирования, разрабатывая все программы совместно с более, чем 70 отраслевыми компаниями-партнерами, обеспечивающими трудоустройство для студентов онлайн-школы. Фишка школы – это формат готовых лекций, за счет чего ученику не придется подстраиваться под жесткий график. Обучение можно совмещать с текущей работой, декретом или личными делами.

Площадка Нетология образована в 2014 году и за время своей работы неоднократно получала награды Рунета в номинациях «Образование», «Экономика, бизнес и инвестиции». Школа предлагает 12 курсов и 19 профессий из сферы программирования. Формат обучения здесь – смешанный, это сочетание записанных лекций с живыми вебинарами, проходящими обычно в вечернее время дважды в неделю.

Онлайн-школа Geekbrains начала свое существование с открытия в 2010 году проекта «Школа программирования». Здесь можно подобрать более 60 коротких курсов и полных направлений в области программирования. Обучение в Гикбрейнс проводится реальными преподавателями в формате вебинаров (около 70% обучения, остальное – готовые лекции в записи).

Отметим, что проще всего проходить обучение в Скиллбокс – все лекции без исключения доступны для просмотра в личном кабинете в любое удобное время. Если же вам хочется более детально сравнить и узнать, что лучше – Нетология, Geekbrains или Skillbox, вас ждет наш подробный обзор с вариантами оплаты, бонусами для учеников и пробными занятиями.

Сколько времени занимает обучающий процесс

Первое, с чего начать изучение Python для начинающих или Java – определиться с нужным для этого запасом времени. Ориентируйтесь на то, что для освоения новой профессии понадобится в среднем один год. Точные сроки приведены ниже. При этом на занятия отводится 2-3 дня в неделю, будь то видеолекции или готовые записи.

В Скиллбокс стать специалистом можно за следующее время:

Python-разработчик – 12 месяцев

Веб-разработчик – 24 месяца

Java-разработчик – 9 месяцев и 24 месяца – при углубленном изучении (версия PRO)

В Гикбрейнс освоить новые профессии получится в следующие сроки:

Python-разработка – 16 месяцев

Веб-разработка – 16 месяцев

Java-разработка – 12 месяцев

Школа Нетология сделает из вас специалиста за:

Python-разработчик – 10 месяцев

Веб-разработчик – 21 месяц

Java-разработчик – 12 месяцев

Все три платформы предлагают участие в проектах с групповой стажировкой для набора опыта, индивидуальную и командную практики, а также гарантии трудоустройства после завершения обучения. Также ученики получат диплом о профессиональной переподготовке либо электронный сертификат о прохождении курса.

Кто и как преподает в онлайн-школах

От того, кто и как преподает Джава, Python или курсы по веб-разработке с нуля, зависит результативность студента. При выборе онлайн-площадки для учебы обязательно обращайте внимание на преподавательский состав.

Спикерами компании Скиллбокс по направлениям веб, Джава и Python-разработки являются практикующие специалисты и руководители. Среди них – лучшие сотрудники Сбербанка, компаний AGIMA, EPAM, МТС с опытом работы свыше 5 лет.

В Geekbrains преподают топовые специалисты из IT-сферы. Среди них можно встретить разработчиков технологических решений для Министерства обороны РФ, сотрудников МакроИндекса, Mail.ru Group, QIWI.

В Нетологии также преподают специалисты ведущих компаний. Среди них – автор программы по автоматизированному тестированию в Medindex, сотрудники Авито, OneSoil, Айти-Сервис и др.

Итак, в трех школах уровень преподавателей практически одинаков. Везде своими знаниями делятся практикующие специалисты непосредственно из сферы IT и программирования.

Стоимость обучения в разных школах

Сколько денег понадобится отдать за обучение – важный вопрос для любого будущего ученика. Возьмите на заметку информацию о текущих ценах в трех онлайн-школах.

Если вам интересна профессия веб-разработчик, обучение с нуля онлайн будет стоить:

В Skillbox – цена без скидки составит 11317 рублей в месяц, со скидкой - от 6224 рублей в месяц

В Нетологии – стоимость без скидки составляет 8571 в месяц, со скидкой – от 4714 рублей в месяц

В Geekbrains – стандартная цена составляет 5542 рубля ежемесячно, со скидкой – от 3880 рублей

Пройти обучение с нуля профессии Java-разработчик можно по следующим ценам:

В Скиллбокс – 8147 ежемесячно без скидки и 4888 рублей со скидкой

В Нетологии – 11750 в месяц базовая цена и 7050 рублей со скидкой

В Гикбрейнс – цена от 4988 рублей в месяц

Цена на освоение профессии Python-разработчика следующая:

В Скиллбокс – цена без скидки составит 9400 рублей в месяц, со скидкой - от 5170 рублей в месяц

В Нетологии – базовая цена 10800 в месяц и 6480 цена с учетом скидки

В Гикбрейнс – стандартная цена 5542 в месяц и 4434 с учетом скидки

Итак, если смотреть цены с учетом скидок, дешевле всего освоить навыки веб-разработки будет в Гикбрейнс, а Джава– в Скиллбокс. Компании могут изменять стоимость в зависимости от акций, поэтому точную информацию всегда можно посмотреть на сайте каждой конкретной школы.

Возможность кредита и рассрочки

Если разом набрать всю сумму для оплаты курсов программирования сложно, можно задуматься о возможности рассрочки. Кредиты онлайн-школы не предлагают, зато рассрочка есть у каждой. Школы Скиллбокс и Гикбрейнс предлагают возможность рассрочки до 36 месяцев (стоимость со скидкой выше указана как раз для тех, кто планирует оформлять рассрочку). В Нетологии также можно оформить рассрочку через партнеров Сбербанк или Тинькофф. А если не хочется оформлять подобные обязательства, всегда можно оформить кредитную карту Альфа-Банка «100 дней без %» и рассчитаться за курсы ей. А затем спокойно вносить всю сумму на протяжении ста дней, не отдавая лишних средств.

Гарантии трудоустройства после учебы

Пройти курс обучения веб-разработчика или освоить языки Джава и Питон – лишь половина вопроса. Чтобы знания окупились, желательно найти работу по специальности и стать практикующим разработчиком. Посмотрим, чем готовы помочь современные онлайн-платформы.

В Скиллбокс нужно выбрать программу из раздела «Профессии» (есть все три разновидности из специальности разработчиков), чтобы получить возможность трудоустройства. Ближе к завершению учебы вы становитесь членом центра карьеры, и ваш личный консультант поможет с подготовкой резюме и дипломного проекта. Как итог, студенту будет организовано три собеседования с партнерами Skillbox, среди которых – Рамблер, ВКонтакте, Тинькофф, Red_mad_robot и др.

В Гикбрейнс выпускники попадают в карьерный центр, где можно просматривать актуальные вакансии от партнеров школы – Сбербанк, ВТБ, Mail.ru Group, Paragon. Также будет оказано содействие в составлении резюме и досье работ. Для изучения доступны все три направления – веб, Java и Python.

Netologia в пределах большинства профессий (включая и программирование) обучает студентов созданию досье и резюме, учит преодолевать трудности в общении с работодателем. Освоив курс и открыв допуск к экзаменационной работе, студенты могут оставить свою заявку в школу трудоустройства – лучших учеников возьмут к себе партнеры Нетологии, среди которых – Skyeng, Касперский, Alfa-Bank, Beeline. Изучить также можно все три рассматриваемых направления программирования.

Заметим, что больше всего шансов устроиться разработчиком дается в Скиллбокс – только здесь вам организуют сразу три собеседования в ведущих IT-компаниях.

Краткое сравнение школ – экономия вашего времени

Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь обзорной таблицей – здесь вы увидите ключевые отличия образовательных платформ, на которых можно пройти лучшие курсы по веб разработке или языкам программирования.

Выбираем обучение в Geekbrains

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Нетологии

Как пройти лучшие онлайн-курсы по программированию со скидкой

Определившись с тем, что вам актуальнее и ближе к душе - обучение python с нуля, курсы по веб программированию или язык Java, а также с подходящей онлайн-школой, не торопитесь сразу выкладывать деньги. Если перед оплатой заказа заглянуть на сервис промокодов BeriBuy и забрать актуальный промокод для любой из школ, можно существенно сэкономить свой бюджет.

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Итак, теперь вы знаете, где подыскать курсы по созданию сайтов с нуля, где преподают язык программирования Питон с нуля, и какая школа программирования онлайн поможет стать опытным разработчиком, работающим с разными приложениями и кодами. Забирайте скидочные промокоды и приступайте к освоению новой профессии для вашего успешного и перспективного будущего!