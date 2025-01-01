Первый шаг в BIM-моделирование: ТОП-5 курсов по обучению Revit с нуля, проверенных студентами

Приветствуем вас в блоге БериБай! Сегодня вас ждет любопытный обзор школ от нашего читателя Алексея, который подбирал лучшие курсы по Revit. Это очень востребованное сегодня BIM-моделирование, позволяющее с нуля создавать проекты зданий.

Ребята, всех приветствую! Меня зовут Алексей и я работаю графическим дизайнером последние пару лет. Понятное дело, что все реальные спецы постоянно развиваются и обучаются. Я решил пойти еще дальше и вообще захотел расширить свои умения. Так что решил пройти обучение по проектированию Ревит, чтобы подрабатывать BIM-моделированием зданий (Building Information Modeling с английского, или сокращенно BIM). То есть это программа для проекта дома. Оказалось, что высокая зарплата в этом случае очень даже реальна: люди готовы платить неплохие деньги за готовый проект их жилого дома или коммерческого здания.

Короче, я почитал про разные курсы Ревит (обязательно хотел вариант учебы с сертификатом или дипломом, ну и помощь в трудоустройстве была бы не лишней). И сегодня делюсь своим ТОП-5 курсов, которые показались самыми крутыми!

Обучение Revit от Skillbox: два проекта, которые сделают ваше портфолио безупречным

Итак, начинаю топ онлайн-школ. Эту школу ставлю на первое место, потому что очень она любопытная, если выбирать курсы Revit. Обучила больше миллиона человек, отхватила 5 премий Рунета и кучу других наград, даже занимала первое место в топе образовательных сайтов. Ну и отзывов положительных больше всего идет именно про Скиллбокс.

Кому подойдет этот курс: тем, кто учится в архитектурных или строительных вузах, также подойдут курсы Ревит для архитекторов и строителей, и тем, кто хочет переучиться на BIM-менеджера или BIM-архитектора.

Преимущества: быстрый срок обучения (всего 2 месяца), сделаете 2 проекта для портфолио, можно оформить налоговый вычет за уроки по Ревиту для начинающих, доступе к инфе останется навсегда.

Формат учебы: очень свободный, это будут готовые видеоролики, после которых надо выполнять тесты или проекты (их проверяют кураторы и дают обратную связь). А итоговой работой будет масштабный BIM-проект дома! Также вас добавят в учебное комьюнити, где можно делиться своими идеями и подглядывать за другими.

Об оплате: цена очень даже доступная, всего от 2050 рублей, если в рассрочку оплачивать в течение года. Но можно и разово оплатить всю сумму за курс Ревид, тогда дают повышенную скидку.

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Кто будет преподавать: в Скиллбоксе очень сильные преподы. Конкретно этот курс читает Тимофей Лютомский, он руководит отделом BIM в “Гипрогорпроекте”, еще он работал в бюро “Атриум” и участвовал в крупном Всероссийском конкурсе BIM-технологий (победил, кстати!).

О бонусах и подарках: подарят год уроков английского.

Помощь с работой: конкретной программы трудоустройства нет, потому что это небольшой курс. Но судя по отзывам, которые я читал, базовые знания по поиску работы в любом случае дают. Участники курсов потом работают в Т-Банке, ВК, air, ВТБ и других топовых фирмах.

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Eduson Academy: Revit Aurodesk - с нуля до первого проекта за 2,5 месяца

Если говорить про лучшие онлайн-школы, то эта мне понравилась тем, что она за 10 лет тоже успела побывать на первом месте в рейтинге EdTech-компаний, только за прошлый год тут обучилось больше 500 тысяч человек. А еще фишка школы в том, что она выпускает уникальные курсы-профессии (уже больше 60 штук в ассортименте). Отзывы об обучении тут очень даже неплохие!

Кому подойдет этот курс: обучение Ревиту с нуля пригодится дизайнерам интерьеров и смежных областей, архитекторам и BIM-менеджерам для освоения нового инструмента, визуализаторам.

Преимущества: быстрый срок обучения на Revit онлайн, вечный доступ к информации и всем ее обновлениям, можно оформить вычет, получите удостоверение о повышении квалификации или сертификат за обучение Ревит для начинающих.

Формат учебы: уроки Revit для начинающих идут по готовым видеороликам, плюс даются скринкасты (записи экранов для детального понимания процесса). После теории выполняете домашние задания и тесты, также надо изучать полезные дополнительные материалы. В конце курса у вас на руках будет один готовый проект для портфолио. И кстати, куратор будет на связи 7 дней в неделю.

Об оплате: если оформить годовую рассрочку, платить надо от 3811 рублей ежемесячно. В принципе, недорого, можно и разово курс тоже оплатить.

Кто будет преподавать: этот курс читает Катерина Пережогина, у нее 10-летний опыт в дизайне, она работала на крупного застройщика “ПИК” и потом открыла свою бутиковую студию дизайна интерьеров.

О бонусах и подарках: целый год поддержки куратора, подборка полезных материалов для работы.

Помощь с работой: вам дадут базовые инструменты и знания, чтобы сразу после курса можно было начинать пробовать себя в BIM-моделировании.

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Skillbox: BIM-координатор с нуля - 2 проекта в портфолио

Я уже про эту школу ранее говорил, но этот курс хочу выделить отдельно. Он именно для тех, кто хочет стать координатором проектов, то есть это будет работа по проверке документации и всех обязательных требований. Вдруг кому пригодится, если ищете подобные курсы Revit онлайн! Да и отзывы об онлайн-школах если читать, то эту программу очень часто упоминают.

Кому подойдет этот курс: курсы по Ревиту для архитекторов пригодятся действующим строителям и архитекторам, выпускникам вузов подобной направленности, CAD-инженерам с опытом или BIM-моделлерам, чтобы углубиться в знаниях.

Преимущества: быстрый срок обучения (4 месяца всего), сделаете для портфолио 2 проекта, доступно оформление вычета, помогут подготовиться к собеседованиям, доступ к курсу останется навсегда.

Формат учебы: тут аналогично будут готовые видеолекции и очень много практики, живая обратная связь от экспертов и активное общение с единомышленниками в специальном комьюнити. Если ищете лучшие курсы по Revit, это интересный вариант!

Об оплате: тут ценник указан сразу за всё обучение Autodesk Revit, от 89 тысяч с копейками. Но и рассрочку на 1 год можно оформить, если надо.

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Кто будет преподавать: на этом курсе лекции читают два эксперта, Тимофей Лютомский (про него я выше говорил) и Надежда Клюкина, она действующий BIM-менеджер, занималась проектированием стадионов для ЧМ-2018.

О бонусах и подарках: подарят год занятий английским, проконсультируют перед оплатой курса.

Помощь с работой: в рамках этого курса специалисты школы расскажут, как грамотно готовиться к предстоящим собеседованиям.

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Бруноям: Revit с нуля

Фишка этой школы в том, что тут практикуют учебу “без воды”. То есть дают только рабочие знания за короткие сроки, и это классно. Из школы Brunoyam выпустилось уже больше 25 тысяч настоящих специалистов, отзывы про онлайн-обучение здесь довольно позитивные.

Кому подойдет этот курс: тем, кто только начинает пользоваться программой Ревит, либо студентам архитектурных специальностей.

Преимущества: быстрый срок обучения Revit онлайн с нуля (2 месяца), выдают сертификат о повышении квалификации, личный наставник без ограничений отвечает на все вопросы, инфа в курсе обновляется каждые 3 месяца. Пока я читал реальные отзывы о дистанционном обучении, многие очень круто отзывались именно про наставников.

Формат учебы: готовые уроки тут дополняются полезными материалами, график учебы довольно свободный. Наставники по каждой вашей практической работе дадут обратную связь всего в течение суток. Ну и в целом, 85% курса занимает именно практика, это весомый плюс.

Об оплате: тут ценник за обучение проектированию Ревит идет от 991 рубль в месяц всего, если в годовую рассрочку оформить, и зависит от тарифа (их три дается на выбор, отличаются количеством проектов для портфолио и наличием личных карьерных консультаций).

Кто будет преподавать: этот курс читает Руслан Майков, он с опытом 6+ лет в архитектуре, работал в топовых студиях KIDZ и Horomystudio в СПб.

О бонусах и подарках: подарочный курс “Учись учиться”, в больших тарифах подарят карьерные консультации с экспертом и доступ в закрытое комьюнити с экспертами и выпускниками.

Помощь с работой: в целом, на курсе вы получите базовые знания. А если выберете тариф побольше, то еще и сможете по поводу карьеры проконсультироваться с персональным наставником. Студенты школы легко устраиваются в фирмы типа СБЕР, ДоДо Пицца, IKEA и др.

Записаться на обучение в Бруноям со скидкой до 30% + бонусный курс и карьерная консультация в подарок

Skillbox: Revit для дизайнеров интерьеров - погружение в практике

Не ожидали, кто завершит мой рейтинг онлайн-школ? Да, я снова про Скиллбокс, у них просто самый большой выбор курсов Ревит. Этот конкретно под дизайнеров интерьеров заточен, так что явно много кому будет интересен, не могу не поделиться с вами.

Кому подойдет этот курс: курс Ревит для дизайнера интерьера зайдет тем, кто только начинает осваивать интерьерный дизайн, либо практикующим дизайнерам, которые хотят увеличить свой доход и количество проектов.

Преимущества: обучитесь всего за 2 месяца, доступно оформление вычета, доступ к курсу останется навсегда.

Формат учебы: аналогичный, будете смотреть готовые видеоролики и потом выполнять практику и разные домашние задания. Кураторы обязательно всё проверяют и дают всего за сутки обратную связь.

Об оплате: ценник данной программы идет от 6200 рублей с копейками ежемесячно, если оформить полугодовую рассрочку. Разовая оплата курса имеется, в этом случае повышенную скидку вам дадут.

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Кто будет преподавать: обучение Ревит с нуля для интерьерщиков проводит Иван Зылев, он с 2015 года работает с Ревит и даже преподавал по этой программе в Международном учебном центре Autodesk.

О бонусах и подарках: год английского бесплатно.

Помощь с работой: базовые знания от курса вы точно получите, а остальное уже только от вас будет зависеть.

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Ну что, хочется подытожить, что если освоить Revit, можно реально расширить свои карьерные возможности. Потому что если конкуренты работают только с плоскими чертежами, то ты сможешь делать уже объемные. Плюс это заметно ускоряет проектирование, можно находить много более гибких решений. Так что выбирайте уроки Ревит с нуля и не теряйте время! Ну а я позже обязательно пришлю свой отзыв о пройденном курсе!

Друзья, мы благодарим наших читателей за каждый полученный отзыв или обзор! С нетерпением будем ждать новые письма для нашей редакции, в которых вы делитесь реальным опытом о своем онлайн-обучении или выборе школ и курсов.

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