Онлайн-школа Skillbox изменила мою жизнь: отзыв о курсе, как пройти обучение профессии и выйти на зарплату от 80 тысяч

Приветствуем вас в блоге БериБай! Наша статистика показывает, что чаще всего читатели интересуются школой Skillbox. Нас часто спрашивают, можно ли там найти самые востребованные профессии на ближайшие 10 лет, дорогое ли обучение и сложно ли заниматься. Сегодня мы готовы раскрыть эти вопросы: наша читательница прислала отличный отзыв про Skillbox об обучении. Она честно рассказала всё про формат занятий, скидки и подарки — а мы дополним отзыв полезными ссылками на секретные распродажи курсов от Скиллбокс.

Приветики, меня Юля зовут. Мне 23 и я считаю, что я очень крутая, потому что я уже в таком возрасте смекнула — в обычных универах нечего ловить. Надо проходить обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством (ну или хотя бы с помощью в поиске работы) через интернет. Это куда быстрее, всяких лишних лекций не по теме не будет.

Короче, я захотела изучать Python — вы офигеете, но получилось это на спор. Мне бывший парень (ну тогда он еще не бывший был) сказал, что программирование не для баб. Ну вот и увидит потом, кого потерял: настойчивость у меня есть, так что карьеру в Питоне я точно построю. Учиться я думала в Нетологии, либо в Скиллбоксе — по итогу посмотрела, что да как, и остановилась на второй школе. Там преподают интересные профессии с хорошей зарплатой (не только Питон, но и дизайн, психология есть, курсы инженеров всякие). Плюс учеба идет с дипломом государственного образца (и еще сертификат выдается) и заниматься можно даже после 9 класса — в Skillbox цифровой колледж есть для детей. Короче, читайте мой отзыв про Skillbox, не теряйте время.

Что это за школа

Короче, мне сразу бросилось в глаза, что Skillbox — это №1 по версии Smart Ranking. Я так поняла, это какой-то крутой рейтинг школ. Тут уже больше 20 тыщ человек успешно нашли работу после обучения, при этом большая часть студентов всего за 3 месяца устраиваются. Сайт Skillbox создает свою учебу вместе с топовыми вузами и фирмами, это круто. Мне понравилось, что есть лицензия — кто работает официально, смогут потом вернуть 13% от ценника (это оформляется налоговый вычет за обучение в Skillbox). А еще я оценила, что уже 5 наград Рунета есть у Скиллбокса — значит, реально успехи хорошие делает. В общем, я почитала и точно решила пройти курсы Skillbox и потом найти новую работу.

Вот так выглядела главная страничка, когда я купила курс и зашла в личный кабинет. Щас детально вам расскажу, как и что там было. Спойлер: всё прошло классно, даже чайник вроде меня легко разберется с учебой. Ну и еще хотела сказать, что хоть я про Питон буду больше рассказывать, но и с другими профессиями вам тоже мой отзыв про Skillbox будет интересно почитать. Суть-то одинаковая по учебе, только подарки да бонусы будут отличаться. Ну что, поехали, сейчас узнаете, где пройти лучшие онлайн-курсы по программированию!

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Какие есть курсы в ассортименте

Да, я сразу знала, что в Skillbox Питон буду изучать. Но как остальное-то не глянуть? Пролистала сайт вдоль и поперек, много интересного узнала. Вот например, всего в школе сейчас есть уже 787 курсов. Я насчитала 13 разных направлений, точно помню, что были дизайн, программирование, разработчик игр, инженер по тестированию и даже была школа дронов. Ну богатый выбор, ничего не скажешь. Отдельно в Skillbox есть учеба для детей, курсы по графике, играм и сайтам. И еще есть цифровой колледж Skillbox, это для учеников 9-11 класса, можно онлайн учиться и точно так же получить диплом о среднем проф. образовании.

Большой плюс, что в Skillbox можно фильтрами пользоваться. Допустим, посмотреть только курсы для новичков или для прошаренных. По тематике можно искать и по виду учебы: там профессии есть (масштабная учеба с нуля) и отдельно курсы, если точечно хотите прокачать свои навыки.

Кстати, вдруг вам интересно, что сдавать на программиста после 9 класса или после 11 класса: я знаю инфу, много же читала по своей новой профессии. Так вот, обязательно надо будет сдавать русский и математику, а дополнительно будет зависеть от универа, это может быть информатика, физика и иностранный. Но согласитесь, онлайн-колледж Скиллбокс явно же будет круче, чем в универе скучные лекции?

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Что прикольного дают в Skillbox в подарок

Заинтриговала, да? Я тоже подарки люблю, так что эту инфу не упустила бы. Короче, сначала я узнала, что на сайте можно бесплатно взять на неделю доступ к любому курсу и протестить его. Потом еще увидела, что есть раздел “Бесплатно” и там есть крутая профориентация, вебинаров целая куча и прикольные статьи и гайды. Профориентацию я заценила, программирование мне подходит, так что бывший точно ошибался!

А потом я увидела, что дарит онлайн-университет Skillbox, когда покупаешь курс, и реально удивилась. Дают целую кучу бонусных курсов — вот например, какие у меня были, ниже скрин вам приложу. И по SQL, и по презентациям, и по карьере. В больших тарифах от Skillbox еще персональные консультации с экспертами дарят, и дополнительную профессию в подарок даже дают!

Кстати, еще мне в подарок подогнали целый год уроков английского (это кайф, а то я двух предложений на нем связать не могу), плюс дается детский курс по шахматам в подарок (племяннику дам, пусть учится). И еще есть крутая акция за приглашение друзей в Skillbox: если друг оплатит курс, то вам за это в подарок дадут любой курс на выбор по ценнику не выше того, какой друг купил. Короче, подарков на очень приличную сумму получается!

Что по поводу формата занятий и практики

Это самое интересное, пожалуй. Я же универ закончила и первое время было ощущение, что сейчас на курсе придется все то же самое проходить. Лекции часовые, куча лишней инфы не в тему… Но нет, в Skillbox куда проще оказалось учиться. Сначала мне открылся доступ к вводному блоку, там была инфа, как и сколько учиться. Тексты и короткие ролики, все просто и понятно.

Потом уже дальше появились сами материалы курса. Тоже в формате готовых видео — смотришь, когда хочешь и можешь. Мне понравилось, что к каждому видео сразу идут ссылочки на полезные материалы и методички всякие. Рассказывают очень понятно, даже новички разберутся. Одна из первых лекций у меня была про Replit, я реально с первого раза разобралась. Но если вдруг затупил, то можно вопросы лектору спокойно задать через чат.

И очень классно, что в Skillbox дают целую кучу практики. Я все думала, откуда новички собирают портфолио себе? А сейчас поняла, за один курс можно минимум 5-6 крупных проектов сделать и уже портфолио готово. Вот например, у меня в курсе были домашние задания с обратной связью (прямо писали, где какие ошибки), были тесты, разбирали отдельно скрипты и запросы на слияние в чате, итоговая работа тоже очень интересная. Некоторые домашки мне возвращали на доработку, но это даже хорошо, значит реально проверяют, а не просто с закрытыми глазами зачет ставят. Так что онлайн-образование — это вещь!

Еще про тесты на курсе хотела маленько рассказать. Проходишь прямо на сайте, в конце сразу показывают результат, зачет или незачет, и все ошибки можно сразу посмотреть. Короче, практическая работа очень насыщенная, иногда я прямо переживала, что не успею всё. Но Skillbox лояльно относится — если не успеваешь, можно запрашивать перенос дедлайнов и потом чуть позже доделать и сдать домашку.

И еще очень удобно, что на платформе есть специальные напоминалки про учебу. А по желанию, можно мотивационные сообщения получить — это для любителей поддержки во время учебы, будут приходить штуки типа “Ты молодец, ты уже почти у цели!”. Пока читала отзывы о Скиллбокс, многим эта мотивашка очень понравилась.

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Что по поводу ценников и платежей

Ох, это всегда было моей больной темой — деньги. Если б надо было сразу оплатить курc по профессии в IT целиком, то мне бы точно пришлось отказаться от этой затеи. Но мне повезло, были и другие варианты оплаты курса.

Ценник на мой курс был от 5400 рублей в месяц, можно было оплатить в рассрочку на 34 месяца, что я и сделала. И при этом первый платеж надо внести только через 3 месяца с начала учебы, очень удобно. На выбор онлайн-школа программирования Скиллбокс сделала 3 разных тарифа: Базовый, Индивидуальный и Индивидуальный +. В больших тарифах на курсе дают больше бонусов, всякие индивидуальные консультации, тестовые собеседования и не только. Я решила средний тариф брать, Индивидуальный, и не пожалела: консультации с экспертом были очень в тему, помогли разложить новые знания по полочкам. Короче, курсы онлайн-обучения с сертификатом можно купить недорого вполне, если выбрать тариф подходящий и рассрочку.

Помогает ли платформа обучения Skillbox студентам найти работу

Уж очень мне хотелось стать реальным спецом и начать рубить бабло, а не просто корочку получить. Заодно докажу бывшему, да и вообще миру в целом, что девушки тоже могут работать в программировании. Вот смотрите, что Скиллбокс предлагает в плане поиска работы: оказалось, что помощь в трудоустройстве тут действительно есть.

Когда курс подходил к концу и оставалось учиться в Скиллбокс буквально несколько месяцев, с каждым студентом начали работать спецы из Центра карьеры. Мне рассказали, где и как начинать искать работу, подключили к чатам от школы, где компании публикуют свои вакансии. Потом мне помогли составить портфолио из тех работ, которые я на курсе сделала, научили резюме составлять и сопроводительное письмо. Еще были полезные видео по поиску работы, которые тоже помогали сориентироваться выпускникам.

Оказалось, что образовательная платформа Skillbox много с кем сотрудничает по трудоустройству. Например, студентов потом берут к себе СБЕР, Тинькофф, Рамблер, Озон, Avito и не только. Стажировка тоже вполне реальна, студенты могут в Центр карьеры обратиться и вам подберут варианты. Например, в моем курсе давали стажировку от СКБ “Контур”, лучшим потом даже трудоустроиться туда предложили. А еще выяснилось, что мой одногруппник тоже устроился на работу после Skillbox, он на курсе по дизайну учился.

Но самую фишку я вам еще не рассказала — если не получится найти работу, когда прошел образовательные курсы IT, то школа вернет денежки за курс. Это был один из тех пунктов, который мне и помог решиться на учебу. Я же читала реальные отзывы о Скиллбокс, действительно это условие существует. Так что помощь в трудоустройстве реально существует, не бойтесь рисковать!

И еще хорошей мотивацией найти работу по новой профессии для меня была зарплата. Питон-разработчики получают минимум 80 тысяч на старте (представляете, это же без опыта, по сути). А если немного поработать и прокачаться, то с опытом уже все 250 тысяч можно получать! Ну ради таких денег точно стоит пройти курсы IT-специалистов для начинающих, это же крутая инвестиция в свое будущее получается. Я лично ни капли не пожалела, что рискнула и пошла на обучение айти-специалистов с нуля.

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Можно ли бесплатно школу и курсы потестить

Если вы предпочитаете перед оплатой лично всё проверить — обязательно этот пункт прочитайте. Я нашла, что на сайте школы Skillbox есть сразу несколько тестовых вариантов. Во-первых, можно мини-курсы попробовать: там на 4 дня дается доступ, можно кратко познакомиться с профессией и даже пару практических задачек выполнить.

Потом есть бесплатный доступ к большим курсам — неделя тестирования целая дается, чтобы оценить обучение IT-специалистов с нуля. А там, кто не определился со сферой, онлайн-школа Скиллбокс сделала профориентацию в виде короткого теста, чтобы сделать выбор профессии + консультация от эксперта по поиску работы в подарок.

Я и мини-курс тестировала, и основной курс тоже взяла. А еще можно воспользоваться консультацией перед оплатой и задать любые вопросы по будущей учебе, по оплате и др. Так что очень хорошо обучающая онлайн-платформа Skillbox продумала тестовые возможности.

Где искать скидочки на переобучение новой профессии

Студенты и молодежь вроде меня точно знают, что без экономии никуда. Так что я делюсь с вами своим секретом, где я искала промокод на скидку для Скиллбокс. Я пользуюсь сайтом БериБай и всегда там ловлю промики на покупки, вот и для Скиллбокса я тоже нашла тут купон. Его надо перед оплатой курса использовать и тогда скидка вам гарантирована. Такие промокоды там есть для всех школ, наверное — по крайней мере, я видела очень много популярных вариантов. И для любых курсов тоже, можно дешевле пройти учебу на такие направления, как разработчик, режиссер монтажа, разработчик игр, UX/UI- дизайнер, специалист по кибербезопасности, Motion-дизайнер и др.

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Подвожу итоги про курсы программирования

Ну что сказать вам: мне реально онлайн-курсы Скиллбокс очень зашли. Простая платформа, очень удобная и даже интуитивно можно там разобраться без проблем. Очень хорошие лекторы и кураторы были на курсе, всегда быстро отвечали на мои вопросы. Очень хорошо, что предлагают рассрочку и возможность не сразу платить начать, а только спустя 3 месяца с начала учебы. Сроки обучения доступные, не как в универе, по 4-5 лет. Ну и отдельно отмечу, что работа после Skillbox существует. Все-таки не зря я при выборе школы почитала отзывы про Скиллбокс и поверила им, не обманывают! У меня лично работа после курсов уже имеется, но про нее пока не хочу говорить, чтобы не сглазить — я же теперь реальный айти-специалист. Мы благодарим Юлию за такой развернутый отзыв о курсах в школе Skillbox, о возможности трудоустройства после Скиллбокс, и с нетерпением будем ждать новых обзоров и отзывов от наших постоянных читателей про другие курсы и профессии.

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