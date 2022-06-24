Онлайн-школы Нетология или Скиллбокс: что лучше для открытия новых перспектив в карьере

Когда привычная работа не дает перспектив для развития, хочется выйти из зоны комфорта и начать осваивать новую профессию или прокачать имеющиеся навыки на максимум. Обязательно сравните, что лучше и выгоднее из онлайн-школ - Skillbox или Нетология, наш подробный обзор поможет узнать все нюансы.

Вводная о каждой из школ

Начнем знакомство с небольшой информации о популярных игроках на рынке онлайн-образования:

Площадка Skillbox основана в 2016 году, ее создатели – Игорь Короповов, Дмитрий Крутов и Сергей Попков. Дважды компания удостоилась премии Рунета за высокий вклад в онлайн-образование, а два года назад Скиллбокс оказался на втором месте в рейтинге EdTech компаний России.

Нетология создана в 2011 году Юлией Спиридоновой-Микеда и Максимом Спиридоновым. Начав с трансляции коротких образовательных курсов, школа постепенно перешла к большим образовательным программам. С 2021 года компания стала участником федерального проекта «Цифровые профессии» и является одной из ведущих среди EdTech школ России.

Предлагаемый ассортимент

Если вы выбираете между школами Skillbox или Нетология, что лучше, нужно оценивать с учетом предлагаемых курсов и программ. Давайте начнем сравнение именно с этого пункта:

В Скиллбокс представлено 11 направлений (IT, дизайн, игры, психология, маркетинг, руководство, английский, общее развитие, инженерия, музыка и кино, другое) – это более 500 курсов. Компания занимает 6,5% онлайн-рынка РФ, с 2020 года здесь можно также получать высшее образование по направлениям дизайна и IT (магистратура и бакалавриат) с получением диплома государственного образца. В программах есть разные уровни сложности – для новичков, для точечного изучения темы, МВА для бизнесменов, корпоративное обучение.

В Нетологии тоже можно найти 11 направлений (программирование, маркетинг, саморазвитие и хобби, дизайн, аналитика, управление, финансы и инвестиции, построение команды, игры, творчество, профессии в образовании). Новинка школы – онлайн-буткемпы (формат ускоренного обучения) по направлениям тестировщика и веб-разработки. Также здесь можно получить высшее образование (магистратура) или поучаствовать в проекте «Цифровые профессии», где государство оплачивает от 50 до 100% стоимости вашего обучения. Все курсы поделены на 4 уровня: PRO для опытных, ТОП для руководителей, NEO для новичков и БИЗ для корпоративного обучения.

Разница между школами очевидна: бакалавриат есть только в Скиллбокс, по количеству курсов эта школа лидирует. Зато в Нетологии есть буткемпы и уникальная возможность обучаться целиком или частично за счет государства. Направления для учебы практически одинаковы, за исключением английского в Скиллбокс и саморазвития и хобби в Нетологии.

Как проводятся занятия и проверяются знания

От того, как будет проходить онлайн-обучение, зависит итоговая результативность. Если одним подходит учеба с четким графиком и сроками, другие предпочитают свободный «полет»:

В Skillbox все занятия представлены в виде готовых видеозаписей – смотреть их можно в любое время, без привязки к графику. Длительность уроков составляет от получаса до 1,5 часов, а после каждой лекции ученика ждет закрепляющее домашнее задание – специалистам даются сутки на его проверку. В общем онлайн-чате студенты могут общаться между собой и задавать вопросы другим преподавателям.

В Netology формат обучения смешанный – живые вебинары (1,5-2 часа длительностью, обычно проводятся дважды в неделю по вечерам) и готовые видеозаписи. Курсы включают в себя несколько модулей, которые не обязательно проходить по порядку. Студент сам выбирает, когда какой модуль изучать. Также в Нетологии активно практикуют работу в командах, объединяя студентов между собой. После каждого урока вас ждет домашнее задание, которое проверяется преподавателями.

Логично, что для тех, кому важно, чтобы онлайн-школа проводила живые вебинары с возможностью задать вопрос в режиме реального времени, больше подойдет Нетология. Если же вам интереснее онлайн-образование в свободном графике и только в формате видеозаписей – смело выбирайте Скиллбокс.

Варианты оплаты и стоимость – сравнение всех нюансов

На платформе Skillbox средняя стоимость курсов от 13 тысяч рублей. При этом доступна как оплата всей суммы разом, так и беспроцентная рассрочка на срок до 36 месяцев. В некоторых IT-профессиях доступна возможность обучения по программе ISA, когда студент сначала учится, а оплачивает свое образование только послетрудоустройства.

На сайте Нетология средняя стоимость начинается от 6-7 тысяч. Вы можете оплатить сумму за весь период обучения сразу, либо выбрать рассрочку без переплаты через банки-партнеры (Тинькофф и Сбербанк) до 36 месяцев.

Данные сайты для обучения также предоставляют возможность вернуть 13% стоимости обучения – так называемый налоговый вычет. В целом, Skillbox выигрывает за счет современной программы ISA (пока она запущена в тестовом режиме) – зато в Нетологии учиться дешевле.

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Преимущества и недостатки школ в деталях

Конечно же, лучшим показателем того, что лучше - Скиллбокс или Нетология, являются реальные отзывы и мнения учеников. Мы проанализировали их и готовы показать главные различия. Начнем с положительных сторон.

Из плюсов Нетологии ученики отмечают следующее:

Возможность самому выбирать, когда и какие учебные модули проходить

Возможность получить налоговый вычет за образование в размере 13%

Очень много практических заданий, на основе которых собирается хорошее портфолио

Много полезных предложений от деловых партнеров школы (различные скидки и подарки для учеников)

Среди достоинств, которые студенты отмечают в школе Скиллбокс:

Наличие программы для бакалавриата в режиме онлайн

Возможность оформить налоговый вычет 13% за обучение

Возможность выполнить первые крупные реальные проекты уже в ходе обучения

Большой выбор программ и курсов, которые подходят именно начинающим

Теперь перейдем к возможным недостаткам, которые встречаются среди отзывов. Для школы Нетология это:

Сложность совмещать учебу с работой из-за живых вебинаров

Четкий график сдачи домашних заданий, нужна самодисциплина и организованность

Среди возможных недостатков у Skillbox:

Нужен высокий уровень организованности из-за свободного графика занятий

Обучение профессиям в основном долгосрочное, 12-24 месяцев (для сравнения, у Нетологии – 4-12 месяцев)

Если самоорганизованность у вас в порядке и есть готовность проходить длинное и качественное обучение с нуля – в Скиллбокс вы сможете делать это с комфортом, не страдая от необходимости совмещать работу, либо личные дела и учебу. Зато в Нетологии вы быстрее сможете получить новую профессию, а во время учебы будете регулярно получать приятные бонусы от партнеров школы.

Дополнительные бонусы и сервисы

Помимо платного обучения, обязательно оцените и другие приятные «фишки» от каждой из школ. Ведь бесплатные материалы отлично помогают закреплять получаемые знания:

В Netology вас ждет огромный раздел «Учиться бесплатно». Здесь можно найти короткие курсы, онлайн-вебинары, разные митапы и материалы от ведущих экспертов по всем направлениям школы. А еще вы сможете скачать интересные чек-листы и гайды, которые помогут не только в обучении, но и пригодятся новичку для работы. Также загляните в раздел «Медиа Нетологии» - там вас ждут полезные статьи и обзоры о карьере, продуктивности, развитии и др.

В Skillbox есть больше 4 тысяч бесплатных вебинаров и мастер-классов, различных демо-курсов по разным направлениям. Плюс еще около 2,5 тысяч вебинаров в записи. В разделе «Медиа» дополнительно можно найти интересные статьи и новости из сфер дизайна, IT, программирования и др.

Как видно, обе платформы радуют студентов большим выбором бесплатных бонусов, поэтому не упускайте возможность использовать все онлайн-сервисы на максимум!

Можно ли отменять или переносить онлайн-занятия

Вы уже знаете, как проходит обучение – осталось разобраться, что делать, если по личным причинам у вас нет времени заниматься. Сравним, что лучше Skillbox или Netology, в возможности подстраиваться под ваши обстоятельства:

В Скиллбокс все занятия – готовые видеозаписи. Не придется их сдвигать или договариваться о времени – просто смотрите новый видеоурок тогда, когда вам это действительно удобно. Сроки сдачи домашних упражнений жестко тоже не ограничены, поэтому затруднений обычно не возникает.

В Нетологии проблема может возникнуть только с живыми вебинарами (поскольку готовые лекции вы так же можете смотреть в удобное время). Если у вас не получается посетить вебинар, переносить его не получится – но запись мероприятия появится в вашем личном кабинете для просмотра. А задавать вопросы по материалу вы всегда можете преподавателю уже после просмотра.

Таким образом, здесь практически равноценно, какая школа лучше, Нетология или Скиллбокс. В двух случаях вы подстраиваете свой персональный график и занимаетесь тогда, когда есть время, силы и желание. Главное – не забывайте выполнять домашние задания!

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Уровень преподавательского состава

Давайте оценим и то, кто делится своими знаниями – ведь от преподавателя зависит огромная доля успеваемости учеников:

В Skillbox лекторами являются топовые специалисты крупных компаний-партнеров школы. Есть здесь и персональные кураторы, помогающие ученикам ориентироваться на сайте и справляться с материалом. Стать куратором может только человек с опытом работы в выбранном направлении не менее 3 лет.

В Нетологии также работают только практикующие лидеры и специалисты с опытом из ведущих компаний. Они проходят многоэтапный отбор, прежде чем их допускают к проведению вебинаров.

Вне зависимости от того, интересны ли вам IT-профессии, интенсивы по маркетингу или курсы дизайна – смело выбирайте любую из двух школ. Уровень преподавателей одинаково высок, а наполнение курсов регулярно актуализируется с учетом рыночных изменений.

Возможность трудоустройства – какие гарантии дают компании

Еще один актуальный пункт – есть ли гарантия трудоустройства и как это самое трудоустройство происходит. Ведь никому не хочется просто отдать деньги и затем никак не воспользоваться полученными знаниями. Давайте разбираться:

В Нетологии обучение составлению резюме и портфолио входит в большую часть курсов. У компании имеется личная платформа трудоустройства, куда студенты подают свои заявки. Лучшие студенты попадают на работу к партнерам школы – таким компаниям, как Альфа-Банк, Билайн, Rambler, Mail.ru Group и др.

В Скиллбокс необходимо выбирать учебу из раздела «Профессии», чтобы получить гарантии. Вас зачисляют в Карьерный центр, где учат готовить портфолио и резюме. А еще устраивают вам три полноценных собеседования в компании-партнеры (Tinkoff, ВКонтакте, Альфа-Банк и др.)

Подбирая, какие курсы лучше выбрать для работы за компьютером в интернете с гарантией трудоустройства, заметьте: если вам нужны именно реальные собеседования, такую возможность предлагает только Skillbox. А вот хорошие основы переговоров с работодателями, навыки работы с резюме и портфолио вы точно получите в любой из школ.

Наглядный обзор – сравните за пару минут

Чтобы быстро определиться, что лучше выбрать для работы за компьютером в интернете, просмотрите сравнительную таблицу – в ней вы увидите главные различия двух популярных школ.

Есть ли пробные занятия для оценки качества

Чтобы не ошибиться с выбором, всегда хочется предварительно протестировать заинтересовавшую вас платформу. Давайте посмотрим, есть ли такая возможность:

В Нетологии отдельных тестовых уроков нет. Дается три первых платных занятия, в течение которых вы оцениваете качество школы – если оно не устроило и вы передумали учиться, вам вернут всю сумму. Начиная с 4-го занятия, деньги тоже можно вернуть, но уже за вычетом пройденных уроков.

В школе Скиллбокс нет пробных уроков, зато вы можете тестировать платформу и вернуть всю сумму в течение первых 14 дней с момента начала обучения.

Итак, если хочется получить гарантию на возврат всех потраченных средств, то в Скиллбокс на это дается больше времени. Но если вы вдруг передумаете учиться с 15 дня и позже, то в этом плане однозначно выгоднее окажется Нетология.

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Нетологии

Есть ли возможность заплатить меньше

Определившись между школами Скилбокс или Нетология и выбрав актуальные курсы, остается совершить оплату – и можно начинать занятия. Чтобы не упустить свою выгоду, загляните на проверенный сайт BeriBuy. Здесь вас уже ждут действующие промокоды для каждой из онлайн-школ, с их помощью вы сможете неплохо сэкономить личный бюджет. Достаточно скопировать код и указать его в заявке, чтобы скидка на обучение засчиталась – с BeriBuy выгода всегда рядом!