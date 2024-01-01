От нуля до гуру: 11 лучших курсов по AI и нейросетям с отзывами от настоящих студентов!
Редакция БериБай проанализировала реальные отзывы тех, кто прошел курсы по нейросетям для начинающих, и составила уникальный обзор школ. Читайте далее про ТОП-11 платформ, где можно пройти обучение с сертификатом или дипломом: дополнительно мы поделимся ссылками на секретные распродажи курсов от каждой из школ. Выбирайте лучшие курсы по нейросетям для начинающих и приступайте к выгодному освоению перспективного направления!
Skillbox — практический курс по нейросетям (Перейти на курс)
Лицензированная платформа получила уже 5 премий Рунета и помогла 200 тысячам человек найти новое рабочее место. Здесь учатся более 1 млн человек, а ассортимент из 787 курсов позволяет каждому сделать выбор айти-профессии.
Кому подойдет обучение: дизайнерам, SMM-специалистам, копирайтерам, программистам, 3D-художникам и другим айти-специалистам, планирующим ускорить и автоматизировать свои рутинные задачи, либо продвинуться по профессии в IT.
Формат учебы: готовые видеоуроки помогут освоить 7 топовых нейросетей. Дополнительно к видео подготовлены статьи и полезные подборки материалов. Студенты будут участвовать в общем чате с экспертами, где отвечают на вопросы и делятся идеями. За 3 месяца курса вы освоите 80+ практических уроков, что подтверждают отзывы после обучения.
Ваши преимущества: вечный доступ к курсу и всем его обновлениям, оформление налогового вычета за курсы по нейронным сетям, выдача сертификата установленного образца за переобучение новой профессии.
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Стоимость учебы: от 7048р в месяц при оформлении рассрочки на год на курс по нейросети Skillbox. Возможна разовая оплата курса с дополнительной скидкой.
Бонусы и подарки для ученика: год занятий английским в подарок, бесплатная консультация перед тем, как оплатить обучение IT-специалистов с нуля.
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Karpov.courses — профессия “Deep Learning Engineer” (Перейти на курс)
Благодаря этой школе 74% выпускников нашли новую работу. Платформа обучает топовым айти-профессиям с нуля и имеет образовательную лицензию. Создатель школы Анатолий Карпов лично прошел путь от должности аналитика до создателя образовательных курсов IT по анализу данных.
Кому подойдет обучение: новичкам, которые немного знают о Python и ML, ML-инженерам и Data Science специалистам для расширения рабочей сферы.
Формат учебы: обучение айти-специалистов с нуля длится 4 месяца и начинается сразу после оплаты. Обучение Deep Learning проходит по готовым видеороликам с дополнительными материалами. После первых 8 недель можно выбрать одну из 3-х специализаций (Audio analysis, Computer vision или Natural language processing).
Ваши преимущества: оформление налогового вычета, по желанию, можно освоить сразу 3 специализации в сфере нейросетей, виртуальный помощник на базе ChatGPT.
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Стоимость учебы: от 8146р в месяц при рассрочке на 1 год, также возможна разовая оплата курса или оплата частями через Яндекс Сплит. Если курс не понравится, можно в течение 2-х недель вернуть полную сумму.
Бонусы и подарки для ученика: бесплатная консультация перед покупкой учебы, инфраструктура для занятий от партнера школы — Selectel.
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NeuroBoost — практикум “Сквозь нейровселенные” (Перейти на курс)
На платформе обучились уже 20 тысяч человек, основатель школы лично управлял площадками с аудиторией до 1 млн человек, используя нейросети. Лицензия у школы имеется.
Кому подойдет обучение: специалистам и фрилансерам, желающим увеличить доход, маркетологам и Digital-специалистам для избавления от рутинных задач, предпринимателям и руководителям для генерации бизнес-идей.
Формат учебы: онлайн-обучение нейросети включает 10 занятий, позволяющих освоить 40 нейросетей. Около 95% каждого урока — практика: работа с фото, аудио, текстами, проверка новостей и фактов, и др. Дополнительно проводятся прямые эфиры в формате вопрос-ответ о нейросетях, отзывы про онлайн-курсы подтверждают высокое качество подобных эфиров.
Ваши преимущества: доступ к материалам на 1 год, обучение у квалифицированных инвесторов и основателей крупных компаний NeuroBoost и InvestFuture.
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Стоимость учебы: от 2499р в месяц при рассрочке на 1 год, либо разовая оплата курса.
Бонусы и подарки для ученика: пошаговые инструкции и доступ к нейрокомьюнити учеников в подарок, бонусный эфир по поиску клиентов и заработку до 200 тысяч ежемесячно.
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Логомашина — курс по нейросетям для дизайнеров (Перейти на курс)
Дизайн-студия Логомашина обучила уже 1520 студентов и получила 30 наград на Behance. Целых 82% выпускников в дальнейшем рекомендуют эту школы своим знакомым.
Кому подойдет обучение: освоить в школе Логомашина нейросети можно начинающим и практикующим дизайнерам, специалистам из других сфер, желающим влиться в сферу дизайна и начать брать первые заказы.
Формат учебы: курс Логомашины “Нейросети для дизайнеров” займет 3 месяца и проходит по готовым видеолекциям с периодическими живыми вебинарами. Также будет 4+ практических работы, наставник для ответа на вопросы и годовой доступ к нейротусовке (сообществу студентов и лекторов).
Ваши преимущества: доступ к материалам на целый год, именной сертификат по завершению курса, всего 30 студентов в группе для лучшего результата.
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Стоимость учебы: от 4900р в месяц при рассрочке на 1 год, либо разовая оплата.
Бонусы и подарки для ученика: год доступа к сообществу учеников и экспертов, бесплатная консультация перед покупкой, 4 бонусных модуля в подарок (по английскому, Figma, Photoshop и Adobe Illustrator).
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SkillFactory — специалист по нейронным сетям (Перейти на курс)
Лицензированная платформа делает упор на практику на реальных проектах. Целых 77% студентов школы достигли поставленных в начале учебы целей, а 81% получили приглашение на собеседование.
Кому подойдет обучение: освоить в SkillFactory нейросети можно абсолютным новичкам в мире ИИ, программистам на Питон, которые планируют разобрать продвинутое машинное обучение, а также аналитикам для обучения моделей и составления прогнозов.
Формат учебы: курс длится 2 года, обучение по коротким видеороликам, 20% занимает теория и 80% — практика в 5 форматах (хакатоны, проекты, домашние задания, тренажеры и тесты). Менторы и координаторы отвечают на все вопросы об учебе, а также дают обратную связь по упражнениям, что подтверждают отзывы про онлайн-школу.
Ваши преимущества: выдача именного сертификата за переобучение на другую специальность (по запросу оформят на английском языке), оформление налогового вычета.
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Стоимость учебы: от 6050р в месяц при рассрочке на 36 месяцев, доступны 3 тарифа на выбор (отличаются количеством бонусных курсов, ревью резюме и др.).
Бонусы и подарки для ученика: 2 подарочных модуля (по Deep Learning и Data Engineering), до 3 бонусных мини-курсов в подарок в расширенных тарифах.
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MAED — нейросети для маркетолога (Перейти на курс)
Лицензированная Академия маркетинга обучила почти 18 тысяч человек и собрала комьюнити из 116 тысяч человек. Ее флагманские курсы пользуются большой популярностью в сообществе маркетологов.
Кому подойдет обучение: онлайн-обучение будет интересно маркетологам, Digital-специалистам, предпринимателям и руководителям, копирайтерам, таргетологам и всем, кто занимается продвижением в соцсетях.
Формат учебы: курс нейросети с нуля длится 2 недели в формате записанных видероликов с последующим выполнением домашних заданий с проверкой экспертами. Итогом станет именной сертификат и возможность отдать на ИИ около 80% рутинных задач.
Ваши преимущества: обучение в сжатые сроки, оформление налогового вычета.
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Стоимость учебы: 17000р за курс.
Бонусы и подарки для ученика: бесплатная консультация перед покупкой курса, большая подборка статей, гайдов и чек-листов от MAED Magazine.
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Contented — нейросети для решения творческих задач (Перейти на курс)
Крупнейшая профильная школа дизайна обучает с 2015 года и имеет лицензию. Целых 80% каждого курса занимает реальная практика, авторами курсов являются топовые эксперты с большим опытом.
Кому подойдет обучение: обучение нейросети пригодится дизайнерам, диджитал-специалистам и тем, кто любит использовать современные технологии на практике или хочет углубиться в профессии, связанные с нейросетями.
Формат учебы: 2 месяца обучения позволят освоить 10 нейросетей и подготовить 5 работ для портфолио. Курс по работе с нейросетями идет по готовым видео + еженедельные онлайн-вебинары, даются домашние задания с обратной связью.
Ваши преимущества: налоговый вычет, доступ в Telegram-бота для генерирования изображений, разбор ваших вопросов на еженедельных вебинарах.
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Стоимость учебы: от 4692р в месяц при рассрочке на 12 месяцев, также доступна разовая оплата со скидкой 10%.
Бонусы и подарки для ученика: бесплатный доступ к нейросети Midjourney, курс английского для дизайнеров в подарок + 2 бонусных курса по Figma и Adobe, бесплатная консультация перед покупкой курса.
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Eduson Academy — нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса (Перейти на курс)
Лицензированная платформа является членом Сколково, только на текущий год здесь учится уже 500 тысяч человек, а за прошлый год школа выпустила 60 собственных курсов-профессий.
Кому подойдет обучение: маркетологам, дизайнерам, SMM-специалистам, веб-дизайнерам и фрилансерам, предпочитающим автоматизировать однотипные задачи, или тем, кто планирует осваивать IT-профессии для начинающих.
Формат учебы: всего за 2 месяца можно пройти обучение нейросети с нуля и освоить 25+ нейросетей, занимаясь по готовым коротким видеороликам. Кроме теории, в курс также входят 22 практических задания. Открытие материалов происходит последовательно, после прохождения предыдущих блоков.
Ваши преимущества: получение именного диплома за обучение работе с нейросетями, налоговый вычет.
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Стоимость учебы: от 2900р в месяц при рассрочке на 1 год, либо разовая оплата.
Бонусы и подарки для ученика: бесплатная консультация перед оплатой курса, вечный доступ к материалам курса и его обновлениям.
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Бруноям — работа с нейросетями (Перейти на курс)
Эта школа обучает как онлайн, так и очно в Санкт-Петербурге. У нее есть лицензия, Бруноям работает около 12 лет и делает упор на быстрое обучение без потери качества.
Кому подойдет обучение: любым специалистам, планирующим тратить меньше времени на рабочие процессы, а также тем, кому нужно больше исполнителей за меньшую стоимость.
Формат учебы: онлайн-курс состоит из коротких видеоматериалов, дополнительных материалов и чата с наставником. По каждой практической работе дается обратная связь всего за 24 часа. Практика занимает 85% курса, который продлится 2 месяца.
Ваши преимущества: получение именного сертификата, оформление налогового вычета.
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Стоимость учебы: от 1241р в месяц при рассрочке на 12 месяцев, также доступна разовая оплата по сниженной цене или оплата через Яндекс.Сплит. Если курс не понравится, в течение месяца вернут всю сумму.
Бонусы и подарки для ученика: бонусный курс “Учись учиться” по постановке целей и самомотивации.
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Нетология — курс Deep Learning (Перейти на курс)
Лицензированная школа стала обладателем премии Рунета в номинации “Образование и кадры”, свой выбор в пользу платформы сделали уже 1,5 млн человек из разных стран.
Кому подойдет обучение: программистам, аналитикам и Дата-сайентистам, планирующим углубить знания и поднять свою ценность на рынке труда.
Формат учебы: за 2,5 месяца вы будете учиться по готовым видеороликам и периодическим живым эфирам, из практики — 15 домашних заданий и итоговая работа. Чтобы изучать в школе Нетология нейросети, нужны базовые навыки по Питон и типам задач машинного обучения (не подойдет полным новичкам).
Ваши преимущества: 8 проектов для портфолио, оформление налогового вычета за курсы по искусственному интеллекту, можно взять реальный кейс от партнера школы — компании Dodo Brands, удостоверение о повышении квалификации.
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Стоимость учебы: от 2916р в месяц при рассрочке на 18 месяцев, либо разовая оплата за курсы Deep Learning со скидкой 5%. В первые 3 урока можно вернуть всю сумму за курс по нейросетям Нетологии.
Бонусы и подарки для ученика: доступ к материалам на 3 года, участие в сообществе с ведущими экспертами и менторами.
До -30% Присоединиться к курсу в Нетологии и стать экспертом в новой области + поддержка сообщества экспертов и менторов
OTUS — нейросети для IT-менеджеров (Перейти на курс)
Здесь вас ждут авторские онлайн-курсы, лицензированная школа обучила почти 34 тысячи студентов и запустила уже 2069 групп (запуск происходит еженедельно).
Кому подойдет обучение: менеджерам проектов и продуктов, маркетологам, тимлидам и бизнес-аналитикам для делегирования рутинных задач.
Формат учебы: учеба длится 4 месяца по типу вебинаров в режиме реального времени (дважды в неделю по 2 академических часа). Пропущенные вебинары можно посмотреть в записи. Часть лекций читает запрограммированная вами нейросеть. Из практики будут домашние задания и проектная работа в портфолио.
Ваши преимущества: участие в комьюнити экспертов и студентов, налоговый вычет, выдача именного сертификата.
Стоимость учебы: от 6300р в месяц при рассрочке на 10 месяцев, либо разовый платеж за курс. Вернуть деньги за обучение нейронной сети можно в любой момент, пропорционально цене уже пройденных занятий, отзывы об обучении это подтверждают.
Бонусы и подарки для ученика: бесплатная консультация перед покупкой курса, подарочный доступ ко всем записям предыдущих онлайн-мероприятий школы.
До -30% Начать обучаться в школе OTUS и освоить востребованные навыки + бонусный доступ к записям прошедших вебинаров
Друзья, на этом наш обзор школ, где можно пройти обучение нейросетям и искусственному интеллекту, подошел к концу. Оставайтесь с БериБай и совсем скоро вас ждут новые полезные материалы и реальные отзывы о курсах от наших читателей, которые лично выясняют, где учиться и какие курсы лучше!
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