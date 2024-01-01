От нуля до гуру: 11 лучших курсов по AI и нейросетям с отзывами от настоящих студентов!

Привет, друзья! Обучение нейросетям и искусственному интеллекту становится всё более востребованным в сфере информационных технологий. Компании уже осознали потенциал нейросетей, ведь они способны повысить эффективность бизнеса, автоматизировать множество процессов. Всё чаще фирмы внедряют решения на основе искусственного интеллекта, что создает высокий спрос на специалистов по нейросетям. Сегодня это самая востребованная IT-профессия, ведь нейросети можно использовать для распознавания образов, прогнозирования, обработки естественного языка: а это все сферы, от медицины и биологии до дизайна, программирования или маркетинга. Подобные специалисты получают в среднем 250-300 тысяч, а стать экспертом по нейросетям можно как в 18 лет, так и в 40 — абсолютно с нуля пройдя обучение востребованной профессии. Нейросети — профессия будущего, поэтому начинать учиться нужно уже сейчас.

Редакция БериБай проанализировала реальные отзывы тех, кто прошел курсы по нейросетям для начинающих, и составила уникальный обзор школ. Читайте далее про ТОП-11 платформ, где можно пройти обучение с сертификатом или дипломом: дополнительно мы поделимся ссылками на секретные распродажи курсов от каждой из школ. Выбирайте лучшие курсы по нейросетям для начинающих и приступайте к выгодному освоению перспективного направления!

Skillbox — практический курс по нейросетям (Перейти на курс)

Лицензированная платформа получила уже 5 премий Рунета и помогла 200 тысячам человек найти новое рабочее место. Здесь учатся более 1 млн человек, а ассортимент из 787 курсов позволяет каждому сделать выбор айти-профессии.

Кому подойдет обучение: дизайнерам, SMM-специалистам, копирайтерам, программистам, 3D-художникам и другим айти-специалистам, планирующим ускорить и автоматизировать свои рутинные задачи, либо продвинуться по профессии в IT.

Формат учебы: готовые видеоуроки помогут освоить 7 топовых нейросетей. Дополнительно к видео подготовлены статьи и полезные подборки материалов. Студенты будут участвовать в общем чате с экспертами, где отвечают на вопросы и делятся идеями. За 3 месяца курса вы освоите 80+ практических уроков, что подтверждают отзывы после обучения.

Ваши преимущества: вечный доступ к курсу и всем его обновлениям, оформление налогового вычета за курсы по нейронным сетям, выдача сертификата установленного образца за переобучение новой профессии.

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Стоимость учебы: от 7048р в месяц при оформлении рассрочки на год на курс по нейросети Skillbox. Возможна разовая оплата курса с дополнительной скидкой.

Бонусы и подарки для ученика: год занятий английским в подарок, бесплатная консультация перед тем, как оплатить обучение IT-специалистов с нуля.

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Благодаря этой школе 74% выпускников нашли новую работу. Платформа обучает топовым айти-профессиям с нуля и имеет образовательную лицензию. Создатель школы Анатолий Карпов лично прошел путь от должности аналитика до создателя образовательных курсов IT по анализу данных.

Кому подойдет обучение: новичкам, которые немного знают о Python и ML, ML-инженерам и Data Science специалистам для расширения рабочей сферы.

Формат учебы: обучение айти-специалистов с нуля длится 4 месяца и начинается сразу после оплаты. Обучение Deep Learning проходит по готовым видеороликам с дополнительными материалами. После первых 8 недель можно выбрать одну из 3-х специализаций (Audio analysis, Computer vision или Natural language processing).

Ваши преимущества: оформление налогового вычета, по желанию, можно освоить сразу 3 специализации в сфере нейросетей, виртуальный помощник на базе ChatGPT.

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Стоимость учебы: от 8146р в месяц при рассрочке на 1 год, также возможна разовая оплата курса или оплата частями через Яндекс Сплит. Если курс не понравится, можно в течение 2-х недель вернуть полную сумму.

Бонусы и подарки для ученика: бесплатная консультация перед покупкой учебы, инфраструктура для занятий от партнера школы — Selectel.

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На платформе обучились уже 20 тысяч человек, основатель школы лично управлял площадками с аудиторией до 1 млн человек, используя нейросети. Лицензия у школы имеется.

Кому подойдет обучение: специалистам и фрилансерам, желающим увеличить доход, маркетологам и Digital-специалистам для избавления от рутинных задач, предпринимателям и руководителям для генерации бизнес-идей.

Формат учебы: онлайн-обучение нейросети включает 10 занятий, позволяющих освоить 40 нейросетей. Около 95% каждого урока — практика: работа с фото, аудио, текстами, проверка новостей и фактов, и др. Дополнительно проводятся прямые эфиры в формате вопрос-ответ о нейросетях, отзывы про онлайн-курсы подтверждают высокое качество подобных эфиров.

Ваши преимущества: доступ к материалам на 1 год, обучение у квалифицированных инвесторов и основателей крупных компаний NeuroBoost и InvestFuture.

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Стоимость учебы: от 2499р в месяц при рассрочке на 1 год, либо разовая оплата курса.

Бонусы и подарки для ученика: пошаговые инструкции и доступ к нейрокомьюнити учеников в подарок, бонусный эфир по поиску клиентов и заработку до 200 тысяч ежемесячно.

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Логомашина — курс по нейросетям для дизайнеров (Перейти на курс)

Дизайн-студия Логомашина обучила уже 1520 студентов и получила 30 наград на Behance. Целых 82% выпускников в дальнейшем рекомендуют эту школы своим знакомым.

Кому подойдет обучение: освоить в школе Логомашина нейросети можно начинающим и практикующим дизайнерам, специалистам из других сфер, желающим влиться в сферу дизайна и начать брать первые заказы.

Формат учебы: курс Логомашины “Нейросети для дизайнеров” займет 3 месяца и проходит по готовым видеолекциям с периодическими живыми вебинарами. Также будет 4+ практических работы, наставник для ответа на вопросы и годовой доступ к нейротусовке (сообществу студентов и лекторов).

Ваши преимущества: доступ к материалам на целый год, именной сертификат по завершению курса, всего 30 студентов в группе для лучшего результата.

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Стоимость учебы: от 4900р в месяц при рассрочке на 1 год, либо разовая оплата.

Бонусы и подарки для ученика: год доступа к сообществу учеников и экспертов, бесплатная консультация перед покупкой, 4 бонусных модуля в подарок (по английскому, Figma, Photoshop и Adobe Illustrator).

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SkillFactory — специалист по нейронным сетям (Перейти на курс)

Лицензированная платформа делает упор на практику на реальных проектах. Целых 77% студентов школы достигли поставленных в начале учебы целей, а 81% получили приглашение на собеседование.

Кому подойдет обучение: освоить в SkillFactory нейросети можно абсолютным новичкам в мире ИИ, программистам на Питон, которые планируют разобрать продвинутое машинное обучение, а также аналитикам для обучения моделей и составления прогнозов.

Формат учебы: курс длится 2 года, обучение по коротким видеороликам, 20% занимает теория и 80% — практика в 5 форматах (хакатоны, проекты, домашние задания, тренажеры и тесты). Менторы и координаторы отвечают на все вопросы об учебе, а также дают обратную связь по упражнениям, что подтверждают отзывы про онлайн-школу.

Ваши преимущества: выдача именного сертификата за переобучение на другую специальность (по запросу оформят на английском языке), оформление налогового вычета.

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Стоимость учебы: от 6050р в месяц при рассрочке на 36 месяцев, доступны 3 тарифа на выбор (отличаются количеством бонусных курсов, ревью резюме и др.).

Бонусы и подарки для ученика: 2 подарочных модуля (по Deep Learning и Data Engineering), до 3 бонусных мини-курсов в подарок в расширенных тарифах.

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MAED — нейросети для маркетолога (Перейти на курс)

Лицензированная Академия маркетинга обучила почти 18 тысяч человек и собрала комьюнити из 116 тысяч человек. Ее флагманские курсы пользуются большой популярностью в сообществе маркетологов.

Кому подойдет обучение: онлайн-обучение будет интересно маркетологам, Digital-специалистам, предпринимателям и руководителям, копирайтерам, таргетологам и всем, кто занимается продвижением в соцсетях.

Формат учебы: курс нейросети с нуля длится 2 недели в формате записанных видероликов с последующим выполнением домашних заданий с проверкой экспертами. Итогом станет именной сертификат и возможность отдать на ИИ около 80% рутинных задач.

Ваши преимущества: обучение в сжатые сроки, оформление налогового вычета.

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Стоимость учебы: 17000р за курс.

Бонусы и подарки для ученика: бесплатная консультация перед покупкой курса, большая подборка статей, гайдов и чек-листов от MAED Magazine.

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Contented — нейросети для решения творческих задач (Перейти на курс)

Крупнейшая профильная школа дизайна обучает с 2015 года и имеет лицензию. Целых 80% каждого курса занимает реальная практика, авторами курсов являются топовые эксперты с большим опытом.

Кому подойдет обучение: обучение нейросети пригодится дизайнерам, диджитал-специалистам и тем, кто любит использовать современные технологии на практике или хочет углубиться в профессии, связанные с нейросетями.

Формат учебы: 2 месяца обучения позволят освоить 10 нейросетей и подготовить 5 работ для портфолио. Курс по работе с нейросетями идет по готовым видео + еженедельные онлайн-вебинары, даются домашние задания с обратной связью.

Ваши преимущества: налоговый вычет, доступ в Telegram-бота для генерирования изображений, разбор ваших вопросов на еженедельных вебинарах.

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Стоимость учебы: от 4692р в месяц при рассрочке на 12 месяцев, также доступна разовая оплата со скидкой 10%.

Бонусы и подарки для ученика: бесплатный доступ к нейросети Midjourney, курс английского для дизайнеров в подарок + 2 бонусных курса по Figma и Adobe, бесплатная консультация перед покупкой курса.

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Eduson Academy — нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса (Перейти на курс)

Лицензированная платформа является членом Сколково, только на текущий год здесь учится уже 500 тысяч человек, а за прошлый год школа выпустила 60 собственных курсов-профессий.

Кому подойдет обучение: маркетологам, дизайнерам, SMM-специалистам, веб-дизайнерам и фрилансерам, предпочитающим автоматизировать однотипные задачи, или тем, кто планирует осваивать IT-профессии для начинающих.

Формат учебы: всего за 2 месяца можно пройти обучение нейросети с нуля и освоить 25+ нейросетей, занимаясь по готовым коротким видеороликам. Кроме теории, в курс также входят 22 практических задания. Открытие материалов происходит последовательно, после прохождения предыдущих блоков.

Ваши преимущества: получение именного диплома за обучение работе с нейросетями, налоговый вычет.

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Стоимость учебы: от 2900р в месяц при рассрочке на 1 год, либо разовая оплата.

Бонусы и подарки для ученика: бесплатная консультация перед оплатой курса, вечный доступ к материалам курса и его обновлениям.

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Бруноям — работа с нейросетями (Перейти на курс)

Эта школа обучает как онлайн, так и очно в Санкт-Петербурге. У нее есть лицензия, Бруноям работает около 12 лет и делает упор на быстрое обучение без потери качества.

Кому подойдет обучение: любым специалистам, планирующим тратить меньше времени на рабочие процессы, а также тем, кому нужно больше исполнителей за меньшую стоимость.

Формат учебы: онлайн-курс состоит из коротких видеоматериалов, дополнительных материалов и чата с наставником. По каждой практической работе дается обратная связь всего за 24 часа. Практика занимает 85% курса, который продлится 2 месяца.

Ваши преимущества: получение именного сертификата, оформление налогового вычета.

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Стоимость учебы: от 1241р в месяц при рассрочке на 12 месяцев, также доступна разовая оплата по сниженной цене или оплата через Яндекс.Сплит. Если курс не понравится, в течение месяца вернут всю сумму.

Бонусы и подарки для ученика: бонусный курс “Учись учиться” по постановке целей и самомотивации.

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Нетология — курс Deep Learning (Перейти на курс)

Лицензированная школа стала обладателем премии Рунета в номинации “Образование и кадры”, свой выбор в пользу платформы сделали уже 1,5 млн человек из разных стран.

Кому подойдет обучение: программистам, аналитикам и Дата-сайентистам, планирующим углубить знания и поднять свою ценность на рынке труда.

Формат учебы: за 2,5 месяца вы будете учиться по готовым видеороликам и периодическим живым эфирам, из практики — 15 домашних заданий и итоговая работа. Чтобы изучать в школе Нетология нейросети, нужны базовые навыки по Питон и типам задач машинного обучения (не подойдет полным новичкам).

Ваши преимущества: 8 проектов для портфолио, оформление налогового вычета за курсы по искусственному интеллекту, можно взять реальный кейс от партнера школы — компании Dodo Brands, удостоверение о повышении квалификации.

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Стоимость учебы: от 2916р в месяц при рассрочке на 18 месяцев, либо разовая оплата за курсы Deep Learning со скидкой 5%. В первые 3 урока можно вернуть всю сумму за курс по нейросетям Нетологии.

Бонусы и подарки для ученика: доступ к материалам на 3 года, участие в сообществе с ведущими экспертами и менторами.

До -30% Присоединиться к курсу в Нетологии и стать экспертом в новой области + поддержка сообщества экспертов и менторов

OTUS — нейросети для IT-менеджеров (Перейти на курс)

Здесь вас ждут авторские онлайн-курсы, лицензированная школа обучила почти 34 тысячи студентов и запустила уже 2069 групп (запуск происходит еженедельно).

Кому подойдет обучение: менеджерам проектов и продуктов, маркетологам, тимлидам и бизнес-аналитикам для делегирования рутинных задач.

Формат учебы: учеба длится 4 месяца по типу вебинаров в режиме реального времени (дважды в неделю по 2 академических часа). Пропущенные вебинары можно посмотреть в записи. Часть лекций читает запрограммированная вами нейросеть. Из практики будут домашние задания и проектная работа в портфолио.

Ваши преимущества: участие в комьюнити экспертов и студентов, налоговый вычет, выдача именного сертификата.

Стоимость учебы: от 6300р в месяц при рассрочке на 10 месяцев, либо разовый платеж за курс. Вернуть деньги за обучение нейронной сети можно в любой момент, пропорционально цене уже пройденных занятий, отзывы об обучении это подтверждают.

Бонусы и подарки для ученика: бесплатная консультация перед покупкой курса, подарочный доступ ко всем записям предыдущих онлайн-мероприятий школы.

До -30% Начать обучаться в школе OTUS и освоить востребованные навыки + бонусный доступ к записям прошедших вебинаров

Друзья, на этом наш обзор школ, где можно пройти обучение нейросетям и искусственному интеллекту, подошел к концу. Оставайтесь с БериБай и совсем скоро вас ждут новые полезные материалы и реальные отзывы о курсах от наших читателей, которые лично выясняют, где учиться и какие курсы лучше!

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