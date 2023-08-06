OTUS или Яндекс Практикум: онлайн-школы, которым можно довериться

Если проходить обучение IT-специалистов c трудоустройством на проверенных платформах OTUS или Яндекс Практикум, вы получите максимум гарантий и перспектив. Профессиональный обзор подскажет вам, что лучше и выгоднее: мы проведем детальное сравнение по всем параметрам.

Знакомимся со школами

Первое, с чего стоит начать – краткая характеристика двух представителей дистанционного обучения:

Онлайн-школа OTUS действует с 2015 года, работая на основании государственной лицензии. Основатели – Д. Волошин и В. Чибриков. Здесь успешно повысили свои знания 22887 студентов и 1351 группа, а 38% студентов из общего числа уже получили свои приглашения от партнеров школы для трудоустройства. О стабильном развитии говорит и то, что 35% студентов возвращаются в Отус за обучением на дополнительных курсах.

Яндекс Практикум - запущенная холдингом Яндекс в 2019-м году международная платформа онлайн-обучения. Руководитель – М. Янович. Компания «Образовательные технологии Яндекса», от имени которой работает школа, действует на основании лицензии. Обучение проводится в собственной технологической среде, благодаря чему около 70% студентов успешно трудоустраиваются по новой профессии.

Сразу видно, что обе компании работают на основании лицензии: это значит, что после завершения обучения у вас будет право получить налоговый вычет и вернуть 13% от ценника. Отметим, что сегодня курсы айти специалистов находятся на пике популярности: подобные сотрудники получают отсрочку от службы в армии, шанс оформить льготную ипотеку по ставке от 5%, а также повышенную заработную плату благодаря тому, что айти-сфера на сегодняшний день освобождена от уплаты НДФЛ.

Перечни программ: какие курсы лучше выбрать

Начнем наш сравнительный анализ площадок OTUS или Яндекс Практикум с сопоставления ассортимента двух компаний:

Платформа Отус предлагает более 130 авторских курсов по 9 востребованным айти-направлениям, от программирования и GameDev до тестирования и аналитики, среди них есть также экспресс-курсы с более высокой интенсивностью занятий. Ассортимент курсов поделен по уровню сложности и по желаемым знаниям на выходе. Также у компании имеются корпоративные курсы (27 штук) и 13 специализаций с длительностью обучения 10-15 мес.

Компания Яндекс Практикум 6 основных отраслей (аналитика, программисты, менеджмент, дизайн, иностранный язык и маркетинговая сфера) – итого у школы представлено уже 99 курсов. Ассортимент удобно разбит на программы с нуля и уже имеющим опыт. Также имеется корпоративное обучение.

Очевидно, что школа IT-технологий OTUS предлагает более широкий выбор, здесь более углубленно проработаны айти-сферы. Зато в Яндекс Практикум можно заняться изучением английского языка.

Всё о том, как проходит обучение

Современное онлайн-образование должно быть комфортным и практичным – поэтому предлагаем далее сравнить, где удобнее формат обучения, в школе Яндекс Практикум или OTUS:

Учеба в школе Отус основана на принципе интерактивных вебинаров, которые проводятся в среднем дважды в неделю по два часа. Доступ к материалам и записи вебинара будет вечным. Что касается практической части, вас ждут групповые и персональные проекты, участие в комьюнити и взаимодействие с педагогами на онлайн-вебинарах и в Slack в групповом формате. Также на платформе Отус предусмотрены менторские консультации в групповом формате, когда раз в месяц студенты коллективно разбирают домашние упражнения. А в решении любых сложных вопросов в любой момент готовы помочь менторы. После обучения вы получаете не только именной сертификат, но и диплом о профессиональной переподготовке.

На сайте Яндекс Практикум с первого же занятия будет практика на тренажерах с автоматической проверкой, также из практики – лайвкодинги, хакатоны и др. Осваивать азы предстоит в формате видеозаписей с дополнительными материалами. Обучение построено по типу модулей, которые можно изучать только последовательно в любой момент – главное, в срок сдавать проекты для проверки. Также у вас будут менторы и ревьюеры, помогающие в сложный момент. Учеба предусматривает выполнение в среднем 7-14 работ в ваше портфолио. На финише обучения студенты получают сертификат школы и документ о профпереподготовке.

В данном вопросе можно сделать вывод о том, что платформа Отус предусмотрела все для того, чтобы вживую взаимодействовать с педагогами на вебинарах по графику – это неплохо дисциплинирует и позволяет не откладывать обучение на потом. Также у OTUS более разнообразная практическая часть для закрепления знаний. Зато в Яндекс Практикум можно заниматься в любой удобный момент, что предпочтительнее для людей с высокой занятостью.

Чем балуют школы: рассматриваем бесплатный контент

Разница между онлайн-школами Яндекс Практикум или Отус заключается еще и в том, как много бесплатных материалов готова предложить каждая из компаний – мы выяснили эту информацию для вас:

Раздел «События» на сайте компании Отус дает возможность без оплаты смотреть интенсивы предстоящие и прошедшие (в записи). Также у школы имеется OTUS Журнал с актуальными обзорами и статьями на профессиональные тематики.

Учеба в компании Яндекс Практикум предлагает 22 бесплатных курса, а также ознакомительный курс о профессиях в IT и онлайн-тестирование на профориентацию.

Что ж: в этом вопросе обе компании предлагают примерно одинаковое количество бесплатного контента.

Все тонкости стоимости и оплаты

Продолжим сравнение Яндекс Практикум или Отус и разберем их ценовую политику – сколько предстоит заплатить за обучение, какие есть тарифы, способы совершения платежей и привилегии:

Обучение онлайн профессиям в школе OTUS предусматривает единовременный платеж за курс, либо помесячную рассрочку, а также кредит в партнерских банках. Со стабильной периодичностью устраиваются распродажи программ со снижением цен до 70%, дополнительно можно применять при оплате промокоды от агрегатора БериБай для повышенных скидок. Дополнительно действует система лояльности: новые ученики школы получают скидку от 3000 рублей на весь ассортимент в первую неделю после регистрации на платформе, на повторные курсы каждый может получить скидку от 6000р при полной оплате, также для студентов проектов Mail.ru Group действуют персональные скидки и скидка 10% за приглашение друзей.

Для оплаты в Яндекс Практикум есть три варианта: платеж разом, оплата помесячно или оформление кредита от партнерского банка. Программа лояльности у школы отсутствует, но есть возможность получать персональные скидки и подарки, если при оплате воспользоваться купонами от БериБай.

Отдельно отметим, можно ли вернуть деньги, если обучение вам не понравится или не подойдет по личным причинам:

На платформе Отус допускается приостановить обучение или начать его заново с другой группой (предусмотрен 1 бесплатный перевод в другую группу). Также можно вернуть финансы в любое время – возврат осуществляется за срок, следующий за месяцем, в котором ученик сообщил об отказе.

У школы Яндекс Практикум можно когда угодно приостановить учебу на короткий период (оформить академ), либо передвинуть дедлайны. Если же вы решили отменить учебу и вернуть финансы, это можно сделать в любой момент – сумму вернут за вычетом стоимости уже пройденных уроков.

Возврат в двух школах осуществляется до 10 рабочих дней, но обычно это занимает 2-3 дня. В плане оплаты сравнение что лучше, OTUS или Яндекс Практикум, продемонстрировало: способы платежей у компаний примерно одинаковые, а вот по наличию бонусов и программы лояльности явно выигрывает платформы OTUS – здесь есть скидки для новичков, для постоянных клиентов и персональные предложения.

Об экспертности преподавателей: какая школа лучше

Продемонстрировать, что лучше - Яндекс Практикум или Отус, поможет и оценка преподавательского состава двух площадок. Мы собрали информацию о том, кто проводит вебинары и практические занятия в двух сравниваемых компаниях:

Преподавателями школы Отус являются эксперты-практики, которые не только проводят вебинары, но и занимаются разбором кейсов студентов и делятся обратной связью. Также они регулярно перерабатывают материалы курсов на предмет их актуальности.

В Яндекс Практикум с вами будут работать эксперты в индустрии, обязательно с опытом работы и личным багажом кейсов и примеров.

Отметим, что в описании любого курса у каждой из школ можно детально почитать о лекторах – увидеть их опыт и стаж, текущую должность, количество наград и не только.

Гарантия трудоустройства: где интереснее обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством

Немаловажный момент для любого студента – не только освоить профессию, но и получить возможность реального заработка и карьерного роста. Рассмотрим, есть ли обучение с трудоустройством и какую помощь в поиске работы оно предполагает:

OTUS предусматривает обучение айти-специалистов с нуля с наличием стажировки в компаниях-партнерах, а ваше резюме школа разместит в собственной базе для возможности уже в ходе обучения получить приглашения на собеседования. Школа является организатором регулярных мероприятий по карьерным вопросам, включая публичные разборы резюме и рекомендации по взаимодействию с потенциальными работодателями. Со школой сотрудничают такие компании, как КРОК, Авито, NVIDIA, Тинькофф и т.д.

Осваивать самые востребованные профессии в IT сфере в Яндекс Практикум вы будете с карьерным модулем, куда входят вопросы работы с резюме, портфолио и не только. В большинстве курсов предложена неоплачиваемая практика в реальных компаниях для набора опыта, либо 3-месячный фриланс-трек, что особо полезно начинающим специалистам. А еще школа предложит вам вакансии от своих партнеров – Яндекс Деньги, CISCO, Рамблер, Ростелеком и др.

Разница между компаниями очевидна: если в первом случае вас ждет больше разных форматов карьерных мероприятий (а соответственно, больше возможностей для получения новых контактов по трудоустройству), то во втором - интересна возможность стажировки по IT-профессии на реальных проектах.

Возможность знакомства до оплаты: используем пробные уроки

Присматривая курсы IT-специалистов для начинающих, воспользуйтесь возможностью протестировать понравившуюся школу до момента оплаты. Для этого каждая платформа предлагает разные варианты – давайте посмотрим, что лучше выбрать, Яндекс Практикум или Отус:

Платформа Отус предоставляет возможность бесплатной онлайн-консультации, на которой специалист поможет вам с подбором оптимального курса, а заодно ответит на все вопросы о предстоящем образовательном процессе.

В школе от Яндекса можно в любом курсе поучаствовать в бесплатном 14-дневном модуле (вводном). За это время вы оцените, подходит ли вам профессия и формат обучения.

Раздумывая, какую школу ИТ выбрать, Яндекс Практикум или Отус, обратите внимание – в Яндексе больше тестовых возможностей, зато в школе Отус вас готовы детально проконсультировать квалифицированные специалисты.

Выбираем обучение в OTUS

Выбираем обучение в Яндекс Практикум

Что дают промокоды: ваша скидка на обучение ждет

Наш профессиональный обзор раскрыл все нюансы школ Яндекс Практикум или OTUS - что выбрать новичку, стоит решать, оценив все параметры в комплексе. Вне зависимости от вашего выбора всегда будет возможность приятно сэкономить, оплачивая онлайн-обучение. Для этого посетите сайт проверенного агрегатора промокодов BeriBuy и забирайте действующий купон, по которому выбранная онлайн-школа подарит персональную скидку или другие выгодные бонусы.