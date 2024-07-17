Отзыв о курсе ProductStar: как наша подписчица проходила обучение профессии с зарплатой от 250 тысяч на старте

Доброго дня, друзья! В последнее время к нам в редакцию часто поступают просьбы сделать обзор на ProductStar — школу, где можно пройти обучение IT-специальностям с нуля c трудоустройством. Сегодня мы готовы предложить вам развернутый обзор от нашей читательницы Юлии.Она составила отзыв об обучении в ProductStar, пройдя курс «Директор по продукту (СРО)». А мы дополним его ссылками на секретную распродажу курсов в этой онлайн-школе.

Всех приветствую, меня зовут Юлия Смирнова. В течение нескольких лет я работала продакт-менеджером и четко знала свою цель: хочу стать директором по продукту. Тем более, что в моей компании все шансы для этого были. Понятно, что кроме карьерного роста, меня интересовала и высокая зарплата на этой должности: на старте платят от 250 тысяч, а на уровне lead — 450 тысяч минимум. Я хорошо умела работать с продуктом, нужно было именно расширить свои навыки в плане управления. И была главная проблема: время, а точнее, почти полное его отсутствие.

Я уже 3 года начала сама лично занималась в ProductStar (только тогда проходила курс продакт-менеджера), поэтому даже не думала, где учиться и прокачивать знания. Кстати, мой отзыв про курсы ПродуктСтар будет интересен не только тем, кто также планирует стать директором по продукту — там и другие востребованные в ближайшие 10 лет профессии можно освоить. Так что сейчас во всех подробностях расскажу, как прошел этот курс: что понравилось, что не очень. Кстати, срок обучения на курсе — всего 5 месяцев.

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Немного о платформе

Пока про онлайн-курсы ProductStar не начала, скажу коротенько про саму школу. Работает она уже лет 10, если не больше, входит в холдинг РБК, есть лицензия (если кто официально работает, то за учебу сможете потом получить налоговый вычет). Отзывы об обучении в ProductStar я почитала ради интереса: очень хорошие, их довольно много. Мне очень понравилось, что сюда берут работать только реальных практиков из крутых фирм типа Amazon, Skyeng, «Т-Банк»‎. Кстати, школа ПродуктСтар создала самое большое сообщество продакт- и проджект-менеджеров в Восточной Европе!

Ну, и очень подкупило, что 80% всей практической части курса — это реальные кейсы от айтишных фирм. Когда я три года назад училась, я в этом убедилась, так что перед покупкой этого курса вообще спокойна была. Сейчас про него расскажу как раз.

ВАЖНО: вдруг кому актуально, что потом можно получить после курса. Так вот, тут выдают официальный диплом о профессиональной переподготовке — всё как в обычных универах. Только учишься из дома и в своем темпе, а потом раз — и ты айти-специалист

Профессии, которым можно обучиться на курсах

Кстати, я же не сказала, чему вообще учат в ProductStar. Вообще тут есть 4 направления подготовки: менеджмент, дизайн, аналитика и программирование. Причем, можно выбирать как большие профессии (это масштабное переобучение на другую специальность с нуля), так и отдельно курсы или мини-курсы (вдруг кому только одну отдельную тему надо освоить). Удобно, что на сайте можно выбрать курсы с учетом типа обучения, уровня знаний и наличия трудоустройства. Галочки ставишь и сразу видишь, что из профессий или курсов мне подойдет. Вот, к примеру.

Кстати, интересный момент: если вдруг выбрал курс и уже потом понял, что все-таки не твоя профессия, то в первые 2 месяца занятий можно бесплатно перейти на любой другой курс, причем, даже без доплат.

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Что по поводу подарочков и бонусов на курсе

Ну, этот пункт я точно не пропустила бы! Во-первых, когда покупаешь курсы с сертификатом, то на халяву получаешь еще сразу 2 курса, у меня было введение в программирование и бизнес-английский. Если первое не очень актуально для моей профессии, то второе — самое то для карьеры! Во всех курсах еще идет подарочный мини-курс по трудоустройству, кстати. А кто будет по продвинутым тарифам учиться (про тарифы попозже расскажу) — у вас еще будет открыт доступ к мини-курсам по смежным тематикам, и индивидуальные онлайн-встречи с наставником (аж до 40 встреч дарят).

А если пока еще не покупаете курс, то можно на сайте школы бесплатные мероприятия потыкать. Там проводят часто интенсивы, вебинары открытые по разным профессиям, доступ к онлайн-тренажерам тоже можно ухватить бесплатно. Так что этот момент не упускаем из вида. Лайфхак вам подскажу: если не хотите пропустить новые бесплатные штуки, то смотрите календарь активностей школы. Можно один раз на него подписаться и потом все уведомления оперативно получать.

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