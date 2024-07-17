Отзыв о курсе ProductStar: как наша подписчица проходила обучение профессии с зарплатой от 250 тысяч на старте
Всех приветствую, меня зовут Юлия Смирнова. В течение нескольких лет я работала продакт-менеджером и четко знала свою цель: хочу стать директором по продукту. Тем более, что в моей компании все шансы для этого были. Понятно, что кроме карьерного роста, меня интересовала и высокая зарплата на этой должности: на старте платят от 250 тысяч, а на уровне lead — 450 тысяч минимум. Я хорошо умела работать с продуктом, нужно было именно расширить свои навыки в плане управления. И была главная проблема: время, а точнее, почти полное его отсутствие.
Я уже 3 года начала сама лично занималась в ProductStar (только тогда проходила курс продакт-менеджера), поэтому даже не думала, где учиться и прокачивать знания. Кстати, мой отзыв про курсы ПродуктСтар будет интересен не только тем, кто также планирует стать директором по продукту — там и другие востребованные в ближайшие 10 лет профессии можно освоить. Так что сейчас во всех подробностях расскажу, как прошел этот курс: что понравилось, что не очень. Кстати, срок обучения на курсе — всего 5 месяцев.
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Немного о платформе
Пока про онлайн-курсы ProductStar не начала, скажу коротенько про саму школу. Работает она уже лет 10, если не больше, входит в холдинг РБК, есть лицензия (если кто официально работает, то за учебу сможете потом получить налоговый вычет). Отзывы об обучении в ProductStar я почитала ради интереса: очень хорошие, их довольно много. Мне очень понравилось, что сюда берут работать только реальных практиков из крутых фирм типа Amazon, Skyeng, «Т-Банк». Кстати, школа ПродуктСтар создала самое большое сообщество продакт- и проджект-менеджеров в Восточной Европе!
Ну, и очень подкупило, что 80% всей практической части курса — это реальные кейсы от айтишных фирм. Когда я три года назад училась, я в этом убедилась, так что перед покупкой этого курса вообще спокойна была. Сейчас про него расскажу как раз.
ВАЖНО: вдруг кому актуально, что потом можно получить после курса. Так вот, тут выдают официальный диплом о профессиональной переподготовке — всё как в обычных универах. Только учишься из дома и в своем темпе, а потом раз — и ты айти-специалист
Профессии, которым можно обучиться на курсах
Кстати, я же не сказала, чему вообще учат в ProductStar. Вообще тут есть 4 направления подготовки: менеджмент, дизайн, аналитика и программирование. Причем, можно выбирать как большие профессии (это масштабное переобучение на другую специальность с нуля), так и отдельно курсы или мини-курсы (вдруг кому только одну отдельную тему надо освоить). Удобно, что на сайте можно выбрать курсы с учетом типа обучения, уровня знаний и наличия трудоустройства. Галочки ставишь и сразу видишь, что из профессий или курсов мне подойдет. Вот, к примеру.
Кстати, интересный момент: если вдруг выбрал курс и уже потом понял, что все-таки не твоя профессия, то в первые 2 месяца занятий можно бесплатно перейти на любой другой курс, причем, даже без доплат.
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Что по поводу подарочков и бонусов на курсе
Ну, этот пункт я точно не пропустила бы! Во-первых, когда покупаешь курсы с сертификатом, то на халяву получаешь еще сразу 2 курса, у меня было введение в программирование и бизнес-английский. Если первое не очень актуально для моей профессии, то второе — самое то для карьеры! Во всех курсах еще идет подарочный мини-курс по трудоустройству, кстати. А кто будет по продвинутым тарифам учиться (про тарифы попозже расскажу) — у вас еще будет открыт доступ к мини-курсам по смежным тематикам, и индивидуальные онлайн-встречи с наставником (аж до 40 встреч дарят).
А если пока еще не покупаете курс, то можно на сайте школы бесплатные мероприятия потыкать. Там проводят часто интенсивы, вебинары открытые по разным профессиям, доступ к онлайн-тренажерам тоже можно ухватить бесплатно. Так что этот момент не упускаем из вида. Лайфхак вам подскажу: если не хотите пропустить новые бесплатные штуки, то смотрите календарь активностей школы. Можно один раз на него подписаться и потом все уведомления оперативно получать.
Как проходила учеба
Самое интересное, да? А то вдруг подарков надарят, а заниматься будет неудобно и некомфортно. Не переживайте, я уже дважды проверила — всё отлично!
Вот так выглядит личный кабинет, когда первый раз заходишь. Видишь свой курс и прогресс по нему,сколько пройдено уроков, квизов и заданий. Если во вкладку «Завершенные» зайти, там ваши старые курсы будут, если уже учились. Вот у меня как раз там курс по продакту лежит.
Дальше всё очень просто. Сначала читаете вводную информацию про обучение в ProductStar, как вообще заниматься в школе — куда нажимать, где домашки, где что. Потом выбираете первый урок. Там сначала идет введение текстовое. о чем будет урок, сколько надо будет свободного времени на него. Потом смотришь готовые видеоролики с презентацией, после него получаешь доп. материалы полезные и потом уже практика идет: тесты, квизы, проекты для портфолио, упражнения, домашние задания. Я пока читала отзывы про онлайн-обучение, заметила, что в разных профессиях очень разные проекты дают, но везде с упором на реальную практику.
Кстати, заметили на моем скрине, что тут уже черный личный кабинет? Там в уголке слева есть кнопка, можно самому переключать темный режим или светлый. Мне с темным удобнее было по вечерам заниматься, глаза не так сильно уставали.
А еще в каждом уроке есть полезная штука — словарь. Ладно я уже шарю немного в этих терминах, а вот новичку это будет большая помощь в запоминании.
Про домашки чуть побольше расскажу. Они были очень разные: из самого простого нужно было рассчитать стратегию и оформить ее или фичу выпустить. Из более сложного — воркшопы групповые, работа с фреймворком WSJF. Я же говорила, что около 40 спикеров было на курсе? Ну вот представьте, сколько практики получают студенты: были онлайн-вебинары на сложные темы, работа была и групповая, и индивидуальная. Я за 5 месяцев учебы около 80 практических заданий сделала. И это очень круто, сразу опыта начинаешь набираться. До отправки домашки ментору можно позадавать вопросы в чате, уточнить что-то. А сразу после отправки открывается следующий урок, даже не нужно ждать проверки — хотя обратная связь и так очень быстрая. Итоговая работа была не особо сложной, как мне показалось. Но это, если честно заниматься и домашки выполнять, как я.
А еще можно подключиться к сообществу школы, где общаются студенты, выпускники, преподы. Это классный обмен опытом — а заодно там можно потенциальные рабочие связи себе присмотреть, будущих партнеров. А ментор у нас в группе был — действующий CPO (Chief Product Officer, директор по продукту, если по-русски). С ним вообще было общаться в удовольствие, рабочие лайфхаки своей профессии рассказывал часто.
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Что по поводу ценника на курс
Короче, мое обучение СРО можно было оплачивать в 3 тарифах: Стандартный, Продвинутый и Премиум. Во втором тарифе к обычной учебе добавляется еще 4 персональных встречи с ментором. А если Премиум тариф брать, то там идет уже 40 таких встреч + дополнительно помогают развивать личный бренд, можно самому выбирать ментора из 50-ти экспертов, ну и этот ментор потом будет индивидуально сопровождать по карьерному плану. По ценнику, если говорить, то Стандартный тариф идет всего от 6000 рублей в месяц по моей профессии.
Оплачивать можно разом курс (за это скидочку небольшую дают) или можно оформить рассрочку до двух лет. Я второй вариант выбрала, чтобы разом сумму не набирать, мне удобнее постепенно платить было. И кстати, если оплатите и потом поймете, что передумали заниматься: в течение 21 дня можно полную сумму вернуть.
Есть ли какая-то помощь в трудоустройстве
Актуальный вопрос для большинства, кто рассматривает онлайн-образование: какие курсы можно закончить, чтобы работать? Так вот, рассказываю. Если верить статистике школы, то 80% студентов ухитрились еще до конца курса найти работу. Ну, и в среднем, всего 3,5 месяца уходит на трудоустройство, даже если выбирать IT-профессии для начинающих. Это очень быстро, да, и реальные отзывы это подтверждают!
Теперь расскажу, как именно помогают. Ну, во-первых, еще до начала курса можно взять бесплатную карьерную консультацию — там рассказываешь про свои навыки и опыт, и тебе дают рекомендации, в какую сторону в карьере двигаться. Дальше уже во время учебы будет отдельный курс по трудоустройству, чтобы доступ к нему открылся, надо обязательно из своей основной учебы пройти два блока. В этом карьерном курсе спецы школы ПродуктСтар учат составлять резюме и сопроводительное письмо, помогают отправить его в партнерские фирмы: их штук 200 у ProductStar, можно попасть, например, в «СБЕР», 2GIS, Epam, «Яндекс», CarPrice и др. (реальные отзывы о курсах это подтверждают). А еще учат проходить собеседования, фишечки всякие подсказывают, стажировка возможна и даже есть помощь с прохождением испытательного срока на новой работе. А если самый большой тариф выбрать, там даже отдельно будет помощь с развитием личного бренда, круто!
Кстати, в некоторых профессиях в школе есть прямо гарантированная работа после курсов. Там надо не меньше 80% курса пройти, включая и домашнее задание, тоже обязательное их количество надо сделать, и тогда либо помогут найти работу, либо вернут деньги за курс. Когда будете курсы выбирать, просто поставьте фильтр «Гарантия трудоустройства — есть», и увидите, на какие профессии это распространяется.
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Есть ли какие-то пробники у школы
Сразу, наверное, увидели: сверху на сайте школы есть кнопка «Попробовать бесплатно». Вот ее если нажать, то можно заказать бесплатную консультацию и на ней покажут все фишки платформы, расскажут побольше про образовательные курсы по IT. Еще можно отдельно заказать консультацию с карьерным экспертом — если вас больше нюансы будущей профессии и работы волнуют. Ну, и не забудьте, что ПродуктСтар проводит бесплатные вебинары и интенсивы, на них тоже много интересного можно узнать про саму школу, про формат учебы. Лично я периодически поглядываю их, даже уже пройдя платный курс — развитие лишним не бывает. Так что, если планируете пройти обучение на айти-специалиста с нуля, обязательно попробуйте бесплатные мероприятия в ProductStar.
Есть ли профориентация в ProductStar
Думаю, выбор профессии не каждому легко дается. Особенно, если только после универа. Все мы знаем, что там хоть и вышку получил, а всё равно ветер в голове гуляет. На этот случай в ProductStar есть специальный курс «Быстрый старт в IT». Там о трех популярных профессиях рассказывают, потом одну из них выбираешь и уже в нее углубляешься. Курс платный, но очень масштабный, даже в конце будет итоговый проект для портфолио. Я отзывы после обучения на таком курсе почитала ради интереса — большинство остались довольны, помогли им с выбором профессии.
Как начать учиться подешевле
Поделюсь с вами полезной рекомендацией. Кто хочет получить скидку на обучение в ПродуктСтар, перед оплатой посмотрите на сайте БериБай промокод. Там они каждый день обновляются, поэтому все рабочие. Пользоваться несложно: копируешь код купона и вставляешь в форму заявки на обучение, чтобы скидку учли. Кстати, на БериБай не только на разные профессии в IT есть промокоды, но и в целом на разные онлайн-школы.
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Ну, а я завершаю свой отзыв об обучении: оно мне очень зашло. Я оценила бонусные курсы, особенно по помощи с трудоустройством, очень понравился куратор — отвечал на все вопросы максимально оперативно. Сам формат занятий простой и понятный, даже если вы — новичок, который выбрал обучение новой профессии, все равно будет не сложно погрузиться в учебу. Так что ставлю твердую пятерку и от души рекомендую. А я после учебы свою долгожданную должность все-таки получила: больше я не продакт-менеджер, я теперь — директор по продукту, курсы прошли не зря. Надеюсь, что мой отзыв об обучении на курсах кому-нибудь поможет тоже вырасти в профессии!
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