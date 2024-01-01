Отзыв о сайтах CODDY или PIXEL, или же Hello World: где курсы программирования для детей оказались самыми интересными и доступными по цене

Приветствуем вас на канале БериБай! Всё чаще подписчики спрашивают у нас, какие лучше выбрать онлайн-школы программирования для детей, которые хотят изучать Scratch. Это визуальная платформа, созданная специально для детей, позволяет делать игры и анимации, изучить наглядно базовые принципы программирования.

Сегодня мы поделимся с вами отзывом читательницы, которая сравнила 3 сайта, CODDY или PIXEL и Hello World, чтобы выбрать самые оптимальные курсы для детей онлайн. Мы же дополним отзыв полезными ссылочками на уникальную распродажу обучения — обязательно воспользуйтесь.

Здравствуйте! Меня зовут Оксана, у меня двое детей, 6 и 8 лет, оба мальчики. Дети у меня очень способные, всякие гаджеты очень легко осваивают. Поэтому я задумалась о том, чтобы их потенциал попробовать сразу направить в нужное русло. Погуглила и нашла интересный вариант для учебы — Scratch. Это простой и интуитивно понятный язык программирования, который идеально подходит для маленького возраста. На нем можно создавать игрушки, анимации и интерактивные проекты, плюс он помогает развивать логическое мышление и творческие способности.

Короче, мне нужна была школа, где онлайн-обучение для детей окажется доступным по цене и интересным. Так что делюсь, как я сделала выбор среди трех надежных школ. И кстати, там не только Scratch можно изучать, но и другие классные направления для ребятишек, так что читайте.

Немного про школы

Решила я заняться этим вопросом с общей информации. Почитала, чем примечательны площадки CODDY или PIXEL и Hello World, у кого из них достижения и награды имеются:

Школа CODDY обучает ребятишек с 4 до 18 лет, она аккредитована Microsoft, вошла в сотню ведущих образовательных компаний России и СНГ. Сеть у школы очень крупная: 400+ школ в 24 разных странах. Лицензия, конечно же, есть. А еще я увидела, что 95% родителей ставят школе “отлично” по итогам ежемесячных опросов в Coddy (это специалисты анализируют отзывы родителей про школу CODDY и собирают статистику).

Школа программирования для детей PIXEL будет классным выбором для детишек 5-17 лет, лицензия имеется у нее. С 2017 года она уже успела обучить 6000+ детей и провела аж целых 60 тысяч занятий! А в Москве и области у PIXEL открыта целая сеть из 40 филиалов.

Третьей я почитала про школу Hello World. Она за 5 лет охватила 109 стран, в месяц тут проводится около 30 тысяч уроков и за всё время занятия прошли 5600+ детей в возрасте от 7 лет. Лицензия тоже имеется.

Первое впечатление про школы осталось хорошим: везде есть лицензия (можно вычет налоговый получить), очень много учеников прошли занятия, отзывы про PIXEL или Hello World и CODDY хорошие. Поэтому дальше я уже полезла читать конкретно про программирование на языке Скретч на этих сайтах.

Какие курсы мне предложили в этих школах

Как я поняла, Scratch помогает детям разобраться с основными фишками программирования (всякие циклы, операторы, переменные), учит логике и последовательности. Но я все же решила глянуть и то, чему еще учат в школах, на всякий случай:

В школе Кодди есть целых 104 курса. Темы разные, курсы по созданию игр для детей, Python, Minecraft, также тут есть кибербезопасность, Soft Skills и творчество. Тут удобно все курсы поделены по возрастным категориям: от самых маленьких (4-6 лет) до старшей школы (13-18 лет). А еще тут, оказывается, есть даже программы 45+ (я даже почитала взрослые отзывы про курсы CODDY), оказалось, даже сама могу при желании пойти осваивать мир айти.

В Пикселе не менее интересный выбор: есть курсы компьютерной грамотности для школьников, 3D-моделирование, скретч-программирование для детей и Minecraft, графдизайн, Роблокс и создание сайтов. Суммарно 17 программ получается, они поделены по возрастам.

В Hello World 2 направления предлагают, это IT (6 программ) и интеллектуальное развитие (2 курса, по скорочтению и ментальной арифметике).

В общем, тут сравнение CODDY или PIXEL с Hello World мне показало, что самый большой выбор имеется в первой школе: тут и игры, и программирование. Но курсы скретч для детей все три площадки предлагают, так что я решила дальше детально посмотреть именно инфо по этим конкретным курсам.

А еще я подглядела, можно ли чем-то подкрепить свои знания. Оказалось, что везде после курса ваше чадо получит сертификат официальный, именной. Это хорошо: положит в свое портфолио его, наверняка потом пригодится. Так что если ищете курсы онлайн-обучения с сертификатом для детей, любой из трех вариантов подойдет.

Какие можно получить подарки и бонусы

Пока листала сайты, заметила, что везде обещают приятные подарочки как детям, так и родителям. Решила не упускать из вида этот момент:

Онлайн-школа CODDY дарит подарки за хорошую учебу: ребенок набирает баллы и обменивает их на фирменные рюкзаки, наклейки, футболки и другие классные вещи от школы (отзывы о школе Кодди это подтвердили). А перед покупкой курса можно пройти бесплатное онлайн-тестирование: оно покажет, подойдет ли курс ребенку или выбрать что-то другое. Также вам подарят индивидуальный план развития ребенка.

Записаться на курсы в Coddy + подарки от школы + онлайн тестирование в подарок

У школы Пиксель есть бесплатные интересные видеоуроки и материалы по Скретч. А еще мне понравился игровой подход к занятиям с бонусами: за хорошие результаты дают призы от школы, разные приятные подарки. Есть и еще подарок: если покупать абонемент по рекомендации, то вы и друг получите по 2 подарочных урока.

Записаться на курсы в PIXEL + видеуроки и материалы + 2 подарочных курса

На платформе Hello World можно получить в подарок первый урок в том курсе, который вам понравился.

Записаться на курсы в Hello World + первый урок в подарок

Первые две школы похожи: дарят детишкам подарки за хорошую успеваемость. Моим сынишкам точно это понравится! А вот третья школа пока отстает немного от своих конкурентов.

Как через интернет обучают детей

Мне было очень важно разобраться, как проходит обучение. Все-таки программирование для детей на языке Scratch — это не просто мультики в интернете посмотреть. Наверняка понадобится усидчивость, да и возраст еще маленький у детей. Хотелось понять, как их будут учить:

Курс от учебного портала дистанционного обучения Кодди состоит из модулей и занимает около 9 месяцев. Именно Scratch курсы тут подходят для детей 5,5-8 лет. Форматы учебы можно выбрать разные: либо это будут индивидуальные уроки с преподавателем, либо занятия в мини-группах до 6 ребятишек. Проводятся курсы программирования CODDY в режиме реального времени, то есть педагог взаимодействует с детьми, они могут задавать свои вопросы. Классно, что учеба будет с творческим и игровым подходами, чтобы даже самые маленькие детки заинтересовались и не скучали в процессе.

На сайте PIXEL тоже курс состоит из модулей и он подходит для ребят 8-12 лет. Уроки проводятся раз в неделю в режиме реального времени через Zoom, педагог активно общается с учениками. Формат можно выбрать небольшую группу до 12-ти ребятишек или индивидуальный. В личном кабинете можно отслеживать свои успехи, а после каждого занятия надо выполнять ДЗ.

В школе Hello World курс разбит на уровни, он подходит с 7-ми лет. Занятия проходят индивидуально, родители в личном кабинете будут видеть прогресс ребенка. Кстати, здесь можно самим решить, нужны ли вам домашние задания или подойдет только нагрузка на вебинарах.

Мне понравился формат везде, при этом у первых двух школ большой плюс, что можно выбирать: индивидуальную учебу хотите или групповую. Но если мне выбирать учебу сразу для двух сынишек, то по возрасту подходит только школа программирования для детей CODDY.

Можно ли оплатить в рассрочку или со скидкой

С форматом более-менее стало понятно. И я полезла смотреть ценники и условия оплаты, чтобы понять, какая школа лучше, CODDY или PIXEL либо Hello World:

На платформе CODDY индивидуальные уроки можно по одному оплачивать или сразу за весь курс, а если вы хотите групповой формат, то минимум от 4 занятий нужно покупать.

Школа программирования и робототехники Пиксель предлагает или программу целиком оплатить или поштучно модули из нее оплачивать. Платите за курс программирования PIXEL в виде абонементов, если брать абонемент от 12-ти уроков, то он будет со скидкой. Разрешают использовать для оплаты маткапитал, и на абонементы от 12 занятий можно оформить рассрочку на 2 части (сразу половину оплачиваете и половину — спустя месяц). Кстати, тут еще дают дополнительные скидки многодетным или если из одной семьи будет сразу учиться 2 ребенка и больше.

На сайте Хеллоу Ворлд разрешают либо разово за каждый урок платить, либо сразу выбрать пакет (так выгоднее). Есть возможность рассрочку без % оформить или заплатить за курсы материнским капиталом (отзывы про онлайн-школу Hello World это подтверждают).

Здорово, что везде платить можно не сразу, а частично. Ну и классно, что разрешают маткапитал на учебу вкладывать, нынче молодым родителям это точно не лишним будет.

Кстати, поделюсь секретом — если хотите в любой из этих школ максимально сэкономить на учебе, надо использовать промокоды от БериБай. Я ссылочкой ниже с вами поделюсь. А теперь дальше буду рассказывать, в чем отличие Hello World или CODDY и школы PIXEL.

Какие будут преподаватели в школах

Еще один важный для меня момент — какие педагоги будут проводить онлайн-обучение. Вдруг не смогут найти общий язык с детьми или будут так рассказывать, что мальчишки мои ничего не поймут:

Я узнала, что в Кодди работают только практикующие айти-специалисты. Значит, они точно сами всё умеют и расскажут только актуальное. Видела точно, что среди преподавателей были фронтенд-разработчик, графический дизайнер, специалист по Adobe Illustrator.

На курсах программирования Пиксель преподают те, кто закончил топовые отечественные вузы и теперь сами работают в сфере айти. Я заметила, что многие педагоги даже проходили зарубежные стажировки.

В Хеллоу Ворлд тоже всё серьёзно с преподавателями. Они жесткий отбор преодолевают, только 1 из 10-ти специалистов получает возможность тут работать. Все педагоги — обязательно практикующие специалисты.

Впечатляет! Я еще почитала отзывы на школы Хеллоу Ворлд или Кодди либо Пиксель, везде о педагогах очень хорошо отзываются. Так что смело можете выбирать эти компьютерные курсы для детей.

Можно ли бесплатно протестировать сайты для обучения

Чтобы убедиться в выборе, я решила еще узнать, дают ли онлайн-сервисы какие-то пробные занятия:

В школе онлайн-программирования Кодди дают бесплатное пробное занятие. Мы с мальчишками им воспользовались, интересно было посмотреть сайт. А еще можно взять консультацию и задать все вопросы.

На сайте школы обучения программированию Пиксель предлагают воспользоваться онлайн-консультацией. Там расскажут, как пользоваться платформой, какие есть курсы и что лучше выбрать конкретно для вашего ребенка. Пока читала отзывы о курсах PIXEL, много классно отзывались про эту консультацию.

Детская онлайн-школа программирования Hello World проводит один тестовый урок, на нем расскажут всё о программе и помогут разобраться, подойдет ли она ребенку или лучше посмотреть другие курсы программирования для детей от этой школы.

Советую все пробные возможности использовать: хорошо помогает определиться с выбором. И не важно, интересна ли вам программа для программирования Скретч, графический дизайн или Роблокс.

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Как сэкономить на оплате курсов

Ну что, если вы для себя решили, что лучше, CODDY или PIXEL либо Hello World, то я поделюсь секретом экономии. Надо просто пользоваться специальным сервисом БериБай, там размещают актуальные промокоды на скидку. Вы самый выгодный купон копируете и используете перед тем, как оплатить обучение Скретч или другие курсы для детей. На БериБай каждый день промокоды обновляются: в какое бы время вы ни собрались заниматься, купончики точно будут рабочие. Я таким промокодом и воспользовалась, когда оплачивала обучение скретч-программированию.

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Рассказываю, что я выбрала

Ах да, я же не сказала, какие курсы лучше оказались для нас. Я посравнивала, чем отличаются онлайн-школы программирования Hello World или CODDY и PIXEL, почитала отзывы про обучение программированию для детей и решила выбрать курсы Кодди. Это единственная программа, которая по возрасту подходила сразу двум моим мальчикам, да и сам сайт больше понравился. Интересные задания, реальные подарки за хорошую успеваемость — всё это очень привлекло! Так что Я уже всё оплатила и скоро мы начнем заниматься, сыновья пройдут обучение программированию Scratch и у них точно будут все шансы на классную и хорошо оплачиваемую работу в будущем. Все-таки хочется, чтобы у них были прибыльные профессии!

Мы благодарим нашу подписчицу за честный и развернутый обзор на уроки программирования для детей. Обязательно ожидаем новых писем и желаем вашим детям успешного обучения!

Друзья, какая из школ программирования для детей показалась вам самой впечатляющей? Обязательно оставляйте мнения в комментариях, чтобы другим родителям было проще определиться, где выбрать программирование для детей будет выгоднее всего!

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