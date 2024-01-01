Отзыв о школах Rebotica или Hello World либо PIXEL: выбираем курсы программирования для детей как лучшую инвестицию в будущую профессию

Друзья, БериБай приветствует вас! Не так давно интересный обзор на IT-курсы для подростков прислала нам одна из подписчиц. Ее сын хотел пройти курсы программирования для школьников онлайн с нуля и мама решила подобрать лучший вариант для своего ребенка. Читайте дальше и узнавайте, где можно найти перспективное онлайн-обучение для подростков - а мы дополним отзыв секретными ссылками на распродажу курсов от каждой из топовых детских школ.

Добрый день, меня зовут Галина. Моему сыну Паше 14 лет, он часто сидит за компьютером. Чаще всего вижу, что в игры свои всё сидит, играет. Он говорит, что ему нравится всё, связанное с компьютерами. Я не особо разбираюсь, но как-то муж предложил, мол, давай Паше курсы по Python посмотрим. Чтобы не просто за компьютером сидел, а получил хорошие навыки для будущей профессии.

Мне показалось, что будет полезно. Так что мы почитали отзывы и решили выбирать между сайтами Rebotica или PIXEL либо Hello World. Сейчас вам расскажу, какая айти-школа для детей оказалась лучше, и почему мы ее выбрали. И кстати, пока выбирали, узнала много интересного. Например, что YouTube, Netflix, некоторые игры (World of Tanks или Sims 4) написаны на этом языке программирования. А еще, что даже уже с 14 лет подростков может стать самозанятым и начать зарабатывать до 100 тысяч на начальном этапе. Кто знает, может и Паша пройдет курс, а потом захочет еще освоить Scratch-программирование для детей или пройти обучение Frontend-разработке с нуля.

Немного о школах

Начали мы в целом со знакомства с сайтами. Я мало в этом разбираюсь, но сын и муж неплохо ориентируются в интернете, так что они мне помогали оценивать каждый сайт программирования для детей:

Сперва посмотрели школу Реботика. Тут можно учиться аж с 5 лет и курсы этой школы выбрали уже 12500 человек, а еще я обратила внимание, что целых 80% учеников после курсов потом продолжают развиваться в программировании. Кстати, в день школа проводит 470 уроков. Лицензия у нее есть, всё официально.

Дальше мы смотрели сайт школы Пиксель. Она тоже подходит с 5 лет, работает по лицензии и у нее крупная сеть, целых 30 филиалов уже открыто. Всего тут обучилось 6000 ребятишек, неплохой показатель.

Ну и третьей была онлайн-школа программирования для детей Hello World. Она за 5 лет обучила уже 56000 человек, тут в месяц проводится примерно 30 тысяч занятий. Заниматься здесь можно с 7 лет, и я заметила, что 97% родителей положительно отзываются о школе уже после первого урока. Кстати, лицензия у этой школы тоже есть.

Здорово, что есть даже программирование для малышей. А ещё большой плюс, что все школы с лицензией. Значит, мы за обучение Паши сможем оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости курса. Это приятная экономия для нас с мужем. А сейчас я вам расскажу в деталях, какая школа лучше, Coddy или PIXEL либо Hello World.

Чему тут обучают

Сперва я решила посравнивать школы Rebotica или PIXEL либо Hello World по их ассортименту. Было интересно, какие вообще курсы сегодня предлагают для деток:

На сайте Rebotica есть курсы для детей 5-17 лет по разным направлениям: разработчик игр, программист, блогер, дизайнер в IT и 3D-моделлер. В сумме там 6 курсов есть, включая вводный курс для самых маленьких по старту в IT.

В школе PIXEL были уроки для детей от 5 до 17 лет. Тут я видела курсы по программированию, робототехнике, компьютерной грамотности, были еще создание игр и анимации, создание игр Roblox для детей, 3D-моделирование для детей. Я насчитала около 17 курсов в сумме.

В IT-школе Hello World есть 2 направления, IT и развитие интеллекта. Подойдут курсы для детей с 7 лет, суммарно я тут насчитала 8 курсов.

Ну что, по количеству курсов вторая школа пока оказалась в лидерах. Но пока это мало что говорит, нужно много чего еще сравнить. Кстати, я посмотрела, выдают ли школы что-то после обучения: если я правильно поняла, то везде в конце выдается именной сертификат.

Что можно получить в подарок

Дальше мне стало интересно, чем отличаются Hello World или Rebotica и PIXEL по подаркам. Я увидела, что каждая школа чем-то стремится удивить и заполучить мое внимание:

Айти-школа для детей Реботика дает один урок бесплатно, на котором можно будет сделать свой первый мини-проект.

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В PIXEL за счет того, что идет игровой формат учебы, дети получают бонусы и призы за высокие результаты. Еще у школы есть бесплатные открытые материалы — 12 бесплатных уроков по Питон, гайд по будущей профессии и др. А при покупке абонемента по рекомендации школа дарит по 2 бонусных урока вам и другу.

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В школе программирования и дизайна Hello World тоже есть один бесплатный урок, где можно узнать побольше о том, что дадут ребенку курсы программирования Python для школьников.

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Ну, тут видно, что школа программирования для детей PIXEL побольше бонусов обещает. Но это не самое главное, я дальше расскажу про то, что меня больше волновало, пока я изучала отзывы про PIXEL или Hello World и Rebotica.

Как проводится IT-образование для школьников

Как проходят онлайн-курсы Python для детей (да и любые другие курсы) — это тоже важный вопрос. Даже подростков сложно завлечь в учебный процесс, а про детей 5-7 лет вообще молчу. Стало интересно, как же тут организована учеба. Это же тоже поможет понять, что лучше, Rebotica или PIXEL либо Hello World:

Курсы программиста для детей в Реботике проводятся с учетом психологических особенностей конкретного ребенка. Наставник подберет оптимальную нагрузку, все уроки проводятся индивидуально, чтобы ребенок получил максимум внимания. Курс разделен на тематические блоки, обязательно после каждого урока дается домашнее задание.

Пиксель, школа программирования для детей онлайн, сделала курсы на основе модулей (в одном модуле 12 занятий). Проводятся уроки через Zoom, 1 урок в неделю на 90 минут (а если вы выбрали индивидуальный формат, то по вашему расписанию). А вот домашние задания ребенок в свободное время делает самостоятельно. К каждой лекции еще идет конспект и полезные материалы. Уроки идут в мини-группах до 12 человек, кстати.

Школа программирования для детей и подростков Hello World поделила курс не на блоки, а на уровни (по возрастанию сложности тем). Уроки пайтон в Hello World проходят в виде онлайн-вебинаров, записи потом сохраняются и можно их пересмотреть. Каждое 5-е занятие проводится проверочный урок, чтобы оценить успехи ребенка и дать родителям обратную связь (отзывы о школе программирования Hello World это подтвердили). Домашние задания и практика тоже будут, всякие тренажеры и упражнения.

Подход мне везде очень понравился. Особенно в Реботике заинтересовало, что нагрузка подбирается индивидуально под каждого (отзывы про онлайн-курсы Rebotica это подтвердили). Но на этом моменте мне еще было сложно сказать, где учиться будет лучше, в Rebotica или PIXEL либо Hello World.

Дорого ли будет обучаться

Цены меня очень волновали, поэтому я продолжила сравнение школ Rebotica или PIXEL с Hello World. С одной стороны, сильно много денег тяжко отдавать. С другой, все-таки я буду вкладываться в будущее своего ребенка, он же сможет получить профессию, с которой потом будет делать хорошие деньги. Решила все же не скупиться:

В детской школе программирования Реботика курс по Питон можно оплатить разово, в рассрочку с помесячными платежами без процентов, также можно маткапитал использовать. При рассрочке первый платеж будет только через месяц.

В школе программирования и робототехники PIXEL можно покупать абонементы отдельно на модули или на курс целиком. На абонементы от 12 занятий дается скидка 10%. Оплачивать учебу можно маткапиталом, а абонементы от 12 уроков - в рассрочку 50 на 50 (часть сразу и вторую часть через месяц). Многодетным и при записи 2-х детей из одной семьи тоже даются скидки, отзывы о курсах PIXEL это подтвердили.

И наконец, на сайте Hello World оплачивать уроки можно поштучно или пакетом. Кроме разовой оплаты, тоже разрешают оформить беспроцентную рассрочку или воспользоваться материнским капиталом.

Что ж, тут я успокоилась. Можно в любой из школ рассрочкой воспользоваться. Потому что я хотела IT-курсы для подростков целиком брать, не просто разовые уроки. Так явно будет лучше результат, если регулярно заниматься.

Какие педагоги работают с детьми

В школе Реботика наставники подбираются под темперамент ребенка, а педагоги сами являются реальными специалистами в сфере айти.

Школа программирования и робототехники Пиксель тоже ответственно выбирает педагогов. Они окончили крупные российские вузы, многие прошли зарубежные стажировки и имеют большой опыт в программировании и не только.

Школа программирования Хеллоу Ворлд не отстает. Тут работают только профессионалы, которые постоянно повышают квалификацию, а отбор в школу проходит только 1 из 10 человек.

Меня успокоило, что онлайн-обучение программированию для школьников проводят хорошие специалисты. Причем, это распространяется на все курсы: курсы 3D-моделирования для детей, создание веб-сайтов, цифровое творчество и др.

Можно ли попробовать бесплатно детские IT-курсы

Когда более-менее понимание о школах сложилось у меня и у сына, захотелось еще убедиться в своих ощущениях и потестировать каждый сайт. Так что мы пошли смотреть, можно ли пощупать как-то курс программирования Python для детей на каждом из сайтов:

Школа IT-профессий Rebotica дает бесплатный урок, на котором можно будет познакомиться с сайтом, и заодно ребенок сделает первый мини-проект.

Онлайн-школа программирования PIXEL предлагает онлайн-консультацию. На ней показывают все фишки сайта, рассказывают, как вообще проходят курсы по программированию с нуля, говорят про оплату и бонусы.

В школе Хеллоу Ворлд можно записаться на первый вводный урок. На нем оценят, какие у ребенка знания и интересы, помогут подобрать подходящие курсы айти для детей.

Мы с Пашей попробовали все эти варианты, чтобы решить, что выбрать, Rebotica или PIXEL, а может и Hello World.

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Рассказываю, что мы выбрали

В общем, после всех сравнений и раздумий мы еще дополнительно почитали отзывы на школы Хеллоу Ворлд или Реботика и Пиксель, и все же решили сделать выбор в пользу Реботики. Мне понравилось, что там обучение Python для детей с нуля будет с игровыми методиками (у меня как раз Паша это дело любит), плюс удобные варианты по оплате предложили. Так что учеба в процессе, пока Паше всё очень нравится!

Как сэкономить, оплачивая изучение Python для детей

Делюсь нехитрым секретом, как можно подешевле оплатить программирование для детей на языке Python. Надо просто выбрать школу, потом зайти на специальный сайт БериБай и оттуда скопировать промокод на скидку для нее. Вот я как раз так и сэкономила, когда оплачивала айти курсы для школьников на сайте школы IT-профессий Rebotica. Так что рекомендую, это реально самый простой способ экономии!

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На этом обзор от Галины подошел к концу. Мы с нетерпением будем ждать от наших читателей новых сообщений, отзывов и обзоров на самые разные онлайн-школы!

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