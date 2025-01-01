Отзыв про Skillbox или Contented и Bang Bang Education: как я выбирал лучшую платформу для онлайн-обучения и прокачки своих навыков

Друзья, рады видеть вас на нашем сайте! Регулярно подписчики спрашивают нашу редакцию про курсы IT-специалистов для начинающих с возможностью даже без опыта получать от 90-100 тысяч рублей. Сегодня это вполне реально, если рассматривать востребованные профессии в области дизайна. Это доказывает отзыв о школах Skillbox или Contented, либо Bang Bang Education от нашего постоянного читателя Дмитрия. Читайте обзор прямо сейчас и забирайте ссылки на закрытые распродажи каждой из школ.

Всем привет, я Дмитрий. Работал техническим писателем, но как-то незаметно словил выгорание. Работа стала в тягость, хотелось чего-то более креативного. Ну и как-то на досуге жена мне предложила присмотреть себе курсы для начинающих айтишников. Я подумал и решил начать с 3D-моделирования, потому что видеоигрушки всегда любил. Но почему-то геймдев не особо зацепил после пары видео ознакомительных, зато вот моушн-дизайном я прямо загорелся. Всякие переходы, анимации, динамика, работа с визуалом — круто же! Да и работать можно в разных местах, от ТВ и медиа до кино и рекламы. Короче, приглядел я по отзывам 3 школы и сейчас расскажу, как выбирал между ними.

О школах в целом

Пока не начал говорить о деталях всяких, хочу по-крупному немного инфы вам накидать про школы:

Площадка Skillbox очень крутая, тут уже 26 000 человек смогли после курсов найти работу своей мечты. А в целом тут больше 1 млн студентов прокачались! Круто, что школа работает с топовыми фирмами и вузами по всей России, так что реально заниматься можно у лучших. Лицензия имеется, кстати, учеба полностью официальная.

Bang Bang Education — это школа дизайна преимущественно, за 8 лет здесь обучилось больше 200 тысяч человек. Классная фишечка у нее в том, что она делает упор на междисциплинарную учебу (то есть когда кроме основного курса, еще знания по смежным тематикам получаешь).

Онлайн-школа Contented тоже ориентирована на дизайн, она работает с 2015 года. И круто, что тут 80% практики предлагают именно в виде реальных заданий от фирм. Занимались здесь уже 200+ тысяч человек из 90 стран мира.

Ну что, на первый взгляд, все школы хороши. Лицензированные, долго работают, доверие вызывают. Так что я дальше уже детально сравнивать начал Bang Bang Education или Contented либо Skillbox.

Какие программы предлагают

В первую очередь, я решил пробежаться по ассортименту. Смотрел в целом, потому что изначально сложновато было определиться, какую профессию мне выбирать:

В Скиллбоксе больше 700 курсов, я такое количество впервые вижу! На выбор целых 13 направлений дается: разные там аналитика, программирование, дизайн мобильных приложений, иностранный, маркетплейсы, психология… А еще есть отдельно детские программы и цифровой колледж, где после 9 класса можно заниматься онлайн и получить документ о среднем профобразовании.

В BBE 8 направлений я насчитал, все они — из области дизайна. Это, допустим, анимация и иллюстрация, кино и видео, моушн-дизайн и 3D… Суммарно 34 курса там представлено. Немного, но есть, из чего выбирать.

А вот в Contented около десятка направлений дизайнерских есть. Я точно видел гейм-дизайн, UX/UI-дизайн, были еще графический дизайн, анимация и иллюстрация, IT и менеджмент и всякое-всякое.

Ну что, тут явно Скилбокс в передовики выбился. В несколько раз конкурентов обошел! Ну да ладно, дальше вам вещаю, что выбрать, Contented или Skillbox либо же BBE.

А еще моментик по поводу документов: я выяснил, что в Скилбоксе оформляют именной сертификат, в BBE — диплом установленного образца, а за курсы Контентед можно в копилочку положить диплом о переподготовке либо именной сертификат. Ну это еще зависит и от того, какая сфера приглянулась, 3D-artist, режиссер видеомонтажа или что-то еще.

Бонусы и классный контент в подарок

Дальше пока выбирал, что лучше, Contented или Skillbox либо Bang Bang Education, заметил приятный момент — школы классные подарки обещают. Так что решил оценить это:

На сайте Skillbox я нашел целую страницу с вебинарам и интенсивами в открытом доступе. Для знакомства со школой само-то будет! А когда покупаешь курс, то к нему бонусом дают до 3-х курсов, подарочный год английского будет также, также дают детский курс по шахматам (сам пройду его). Солидно, что скажете? А если пригласить друзей учиться в эту школу, то за каждого друга еще по курсу подарят, круто!

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В BBE Education тоже есть бесплатная подборка с разными плейлистами, тестами, вебинарами. А когда покупаешь курс хотя бы от среднего тарифа и выше, то еще бонусом дадут вебинары с карьерными экспертами, доступ к “Дизайн-библиотеке” с 80+ профессиональными курсами и персональные консультации по карьере.

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В онлайн-школе Contented я тоже нашел бесплатные мини-курсы, всякие материалы и мероприятия. А вот при покупке учебы подарят бонусный курс по насмотренности, курс английского для дизайнеров и до 4-х дополнительных блоков по будущей теме вашего курса.

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Тут даже думать не надо, Скиллбокс самые реальные плюшки гарантирует. Уроки английского в кругленькую сумму обошлись бы, а к ним еще и курсы бонусные дают. Я ж еще почитал отзывы на школы Skillbox или Contented и Bang Eang education — всё честно, с подарками нигде никого не обманывали.

Как проводятся занятия

Про формат учебы я тоже не забыл. Все-таки предстояло совмещать курсы с работой, так что времени свободного не сильно много. Хотелось найти комфортный вариант с более-менее свободным графиком:

В Скиллбоксе формат очень удобный, там предлагают готовые видеозаписи, которые круглосуточно доступны. Есть время — занимайся. Практики очень много и вся она приближена к реальным задачам, а проверяют домашки реальные эксперты. Обратную связь всего за сутки дают, это очень даже оперативно. Ну и будет доступ в чат с одногруппниками и экспертами, чтобы самую свежую инфу получать.

Школа дизайна Bang Bang Education предлагает короткие видеоуроки записанные, от 15 до 30 длятся. Удобно, что не надо долго зависать около компа. Отдельно практические вебинары проводятся, чтобы сложные моменты разбирать. Домашки и проекты дают, тоже с обратной связью от экспертов. Ну и в чате дается поддержка от практикующих дизайнеров-наставников.

А вот на портале дистанционного обучения Контентед будут готовые видеозаписи с дополнительным материалами, плюс будут онлайн-практикумы с реальными спецами. Домашки также будут с обратной связью. А еще тут проводят хакатоны, это типа командных соревнований между студентами. Отзывы о школе Контентед это подтвердили, кстати.

Тут после сравнения я могу сказать, что везде классный формат, со свободным графиком. Мне подойдет любой из вариантов, в принципе. А сейчас дальше вещаю, какую онлайн-школу выбрать для IT.

Сколько надо отдать за курсы

Понятное дело, что есть еще момент, в чем различие между Skillbox или Contented и Bang Bang Education — это финансовая часть. Я прикинул по ценникам, по тарифам на курсы айти-специалистов с нуля, сейчас вам всё расскажу:

Платформа обучения Skillbox предложила ценник от 6913 рубля за курс, это если в рассрочку на 31 месяц. И прикиньте, первый платеж только через полгода можно внести! Конкретно на обучение Motion Design тариф один, но в других курсах я видел, что разные тарифы даются.

На курсы Bang Bang Education ценник стартует от 6710 рублей в рассрочку на 30 месяцев, и 3 тарифа дается на выбор, в больших идет больше бонусов, включая даже ревью-сессии по разбору вашего личного проекта (отзывы о курсах Bang Bang Education это подтвердили).

Айти-цифровая школа Контентед предложила стоимость от 6446 рублей, это ежемесячно в рассрочку на 36 месяцев. Тариф тоже один.

Ну что, по цене учеба примерно одинаково выходит, зато в Скиллбоксе можно первый платеж с хорошей отсрочкой вносить. А еще во всех школах дают дополнительную скидочку, если оплатить курс целиком или применить промики выгодные от БериБай.

Что по поводу преподов предлагают онлайн-сервисы

Это тоже интересный момент. Хочется же у реальных спецов учиться, которые именно своим опытом могут поделиться:

Учебный портал дистанционного обучения Skillbox крутую команду подобрал. Вот, например, кто обучает на профессию моушн дизайнер с нуля — арт-директор Trehmer Павел Куфтерин, арт-директор Paratype Александра Королькова, Lead Designer VK Константин Капустин и не только.

В школе Банг Банг Эдьюкейшн преподают крутые эксперты, например, моушн-дизайнер Константин Новиков, медиадизайнер в Sila Sveta, креативный директор Radugadesign Евгений Шишкин и не только.

В Contented преподы не уступают по уровню. Среди фамилий, кто проводит обучение IT-специальностям, я видел видеомейкера Алексея Каралидзе, моушн-дизайнера Сашу Сердюкову, 3D-дизайнера Дмитрия Кокорина и др.

Опыт у всех впечатляющий, так что тут не принципиально, где учиться на моушн-дизайнера.

И кстати, многие преподы часто во время вебинаров или воркшопов присматривают себе толковых студентов и могут позвать потом к себе работать. Так что не стесняйтесь проявляться — есть все шансы попасть в крутую команду и даже перерасти потом своего учителя!

Могут ли сайты для обучения помочь найти работу

Наверняка многим интересно, будут ли шансы устроиться на работу после обучения. Я пробил этот вопросик, сейчас с вами поделюсь:

У Скиллбокс вообще без проблем, или помогут найти работу, или вернут бабло за курс. Центр карьеры будет пошагово помогать, от создания резюме до подготовки к собеседованиям. Партнеров у школы масса: Озон, Т-Банк, Kaspersky и не только. Так что помощь по трудоустройству в Skillbox точно будет.

В Банг Банг Эдьюкейшн вы за время курса составите классное портфолио из своих работ. Я подсмотрел, что выпускники школы потом работают в таких фирмах, как МТС Банк, ВТБ, Самокат, Вебиум и др. Тестовые собеседования и HR-консультации тоже будут.

Школа дизайна Contented тоже поможет строить карьеру. Тут дают вакансии от партнеров, проводят карьерные воркшопы, учат презентовать свои навыки и подготовят к собеседованиям. Партнеров у школы много: REDKEDS, Рамлбер, Билайн и др. И кстати, тут же тоже гарантируют, что вы найдете рабочее место, или деньги за курс возвращаются.

Сразу видно, что первая и третья школы покруче вариант предлагают: тут точно вы без рабочего места не останетесь. Ну и да, напомню, что я много читал отзывы про Contented или Скиллбокс либо BBE. Так вот, по поводу работы всё честно, без обмана. Много кто ведь выбирает учебу именно по принципу, какие курсы закончить, чтобы хорошо зарабатывать.

Можно ли как-то протестировать школы

Без разницы, планируете ли вы проходить курсы по созданию анимации или по программированию, в любом случае хочется предварительно протестировать выбранную школу. Вот и я в этом вопросе откладывать не стал:

В Скиллбоксе можно взять целую неделю тестовую: вам откроют доступ к полноценному курсу и обучайтесь на здоровье. А если через неделю останутся вопросы, можно еще и бесплатной консультацией воспользоваться.

В BBE доступна консультация, можно все-все спросить по поводу курса, узнать про акции и про то, как предстоит обучаться.

В школе дизайна Контентед можно заказать онлайн-консультацию. На ней предоставляют полную программу обучения и дополнительно отвечают на все вопросы будущих студентов.

Я воспользовался всеми возможностями, чтобы уж наверняка с выбором не ошибиться. Все-таки хотелось выбрать самые лучшие курсы моушн-дизайнера.

Короче, я всё взвесил, обсудил еще с женой и все-таки решил выбрать онлайн-курс Motion design 3D от школы Скиллбокс. Она показалась самой надежной: удобный формат, отзывы об обучении в Skillbox довольно адекватные, состав преподов интересный. Как закончу курс целиком, ждите от меня развернутый отзыв про онлайн-обучение в Skillbox, пока что всё очень даже круто!

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Как сэкономить на курсах

Я возможность экономии никогда не упускаю, так что как с курсом определился, сразу полез на сайт БериБай. Там в любое время суток можно присмотреть актуальные промокоды для разных школ и магазинов. Суть нехитрая: копируете код для понравившейся школы и активируете его перед тем, как свой курс оплачивать. И скидка в кармане! От души рекомендую, выгода реальная получается! Я как раз на БериБай промокод Скиллбокс и нашел.

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Мы благодарим Дмитрия за это интересное сравнение школ Skillbox или Contented и Bang Bang Education, и надеемся, что остальные читатели смогли благодаря этой информации сделать свой выбор площадки, где можно пройти обучение IT-специалистов с нуля.

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