Отзывы про онлайн-обучение в Skillbox или Нетология, либо Geekbrains: как подписчик выбирал курсы программирования с достойной зарплатой

Приветствуем вас на сайте БериБай! Мы продолжаем разбирать самые популярные запросы подписчиков и сегодня решили поделиться обзором на школы Skillbox или Нетология, либо Geekbrains. Его нам прислала постоянная читательница Елена, которая лично сравнивала три сайта, пока искала для себя лучшие онлайн-курсы по программированию.

Елена изучила отзывы учеников про разные профессии и тщательно выбирала курсы IT-специалистов для начинающих. Мы же дополним ее отзыв полезными ссылками на закрытые распродажи курсов и промокодами от БериБай.

Всем привет! Меня зовут Елена, мне 35 лет. Последние три года я была системный аналитик, но захотелось чего-то свеженького и более денежного, так сказать. Знаю, что айтишники круто зарабатывают, и рискнула поискать профессию инженера по тестированию для “чайников”, вроде меня. Всегда бесили разные ошибки на сайтах, поэтому подумала, что будет прикольно самой заниматься их поиском и устранением. Плюс мой аналитический склад ума сюда подойдет. Да и зп неплохую обещают, от 70 тыщ для новичка очень даже нормально. Ну и очень важно для меня, что там можно работать удаленно. Просто я в инвалидном кресле с 11 лет и обычные офисы для работы - не лучший мой вариант.

Кстати, не думайте, что я только про конкретную профессию смотрела. Всё, что ниже расскажу про оплату и формат учебы - это про любые курсы IT-специалистов для начинающих и для прошаренных.

Что пишут про компании

Я сначала в целом прочитала про школы, чтобы точно убедиться в их надежности, и потом уже раздумывать между Netology или Skillbox, а может и Geekbrains:

Платформа обучения Skillbox мне запомнилась тем, что там уже больше миллиона человек обучились. Есть лицензия, много наград Рунета за достижения. И очень круто, что больше 9000 человек смогли улучшить свою карьеру после учебы здесь. Видимо, поэтому в рейтинге Smart Ranking Скиллбокс и занял первое место среди школ.

Нетология - тоже довольно крупная школа с лицензией. По статистике Forbes Education, учебой довольны 85% выпускников, неплохой показатель. Школа уже 12 лет на рынке и за это время 82% ее студентов устроились на работу уже по новой профессии.

Школа Гикбрейнс тоже интересная, она с лицензией, помогла 960 тысячам студентов продвинуться по карьере. А всего тут обучались уже 4,5 млн человек из 50 с лишним разных стран. А еще каждый год школа проводит примерно 50 разных исследований, чтобы курсы все были актуальными.

Первый плюс - это лицензия. Если работаете не в черную, то можно оформить вычет и получить обратно 13% от ценника. Не знаю, как вы, а я экономию не упускаю нигде. Ну а теперь давайте смотреть, какие курсы закончить, чтобы работать выгодно.

Чему учат, какие есть профессии

Понятно, что я сперва посмотрела ассортимент, дабы обмозговать, что лучше - Skillbox или GeekBrains, либо Нетология:

В Скиллбоксе - целых 13 направлений (дизайн, программирование, психология и др.) и почти 800 вариантов в сумме. Отдельно есть детские курсы по играм, дизайнерские и для будущих программистов, и цифровой веб-колледж для выпускников 9-11 классов (диплом о среднем проф. образовании выдается!).

У Нетологии я нашла 9 направлений (из необычного - профессии в образовании и творческие профессии). И круто, что можно получить вышку онлайн, там есть ДПО и магистратура.

В GeekBrains я увидела 11 направлений, почти всё - программирование (всякие профессии типа веб-разработчик на Java, сетевой инженер), был еще дизайн, маркетинг и игры.

Лидер, конечно, первая школа - больше всего предлагает, даже детскую учебу. Зато у Нетологии вышка есть, тоже круто.

Какие курсы лучше - рассказываю про подарки

Пока раздумывала, какая мне приглянется больше из школ, Нетология или Скиллбокс, либо Geekbrains, оценила и подарочки. Тоже ведь интересно, что полезного бесплатно дают и пригодится ли мне всё это:

Крутой подарок сразу заметила в Skillbox - целый год можно будет бесплатно заниматься английским. Это как раз мое слабое место. Еще у школы есть несколько тысяч бесплатных вебинаров разных, интенсивов и даже есть бесплатные курсы Skillbox для общего развития. А когда покупаешь курс, там еще в крупных тарифах дарят индивидуальные консультации с экспертами, пробные собеседования и даже вторую профессию в подарок дают!

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В Нетологии сразу приглянулось, что целых 8 подарочных модулей идет при покупке курса. Там было про первые шаги во фрилансе, английский для айти, модуль по логическим операторам - все не запомнила. На сайте в открытом доступе есть от Нетологии бесплатное обучение в виде вебинаров и интенсивов, можно про разные профессии побольше узнать.

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В Гик Брейнс я увидела раздел “Мероприятия” и там много бесплатных тестов, статей, всяких открытых вебинаров. А при покупке курса целых 3 штуки курсов вам еще бесплатно подарят! Точно помню, к моему курсу по нейросетям предлагали. И кстати, тоже год английского дают бесплатно.

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Ну вот на мой взгляд, в чем разница между Скиллбокс или Гик Брейнс, либо Нетология: самые крутые подарки дают все же Скиллбокс и Гик Брейнс. Один только год уроков английского представьте, сколько бы обошелся, если б платить за него?

Кстати, я еще заметила, что подарки школы дарят при покупке любой профессии - просто они будут немного отличаться, чтобы точно были полезные. Например, кто будет изучать графический дизайн - там дарят модули, связанные с дизайнерскими фишками.

Как проводится учеба и что нужно делать

Пока присматривала обучение современным профессиям, очень переживала за формат учебы. Мне надо было, чтобы полностью онлайн учеба, и чтобы получалось совмещать с моей текущей работой аналитика (ой как много времени она занимает, отчасти поэтому и хочу поменять на более классную профессию):

В Скиллбоксе учиться предлагают по видео в записи. Когда есть время, тогда и смотришь. Доступ, кстати, бессрочный. А потом после просмотренных уроков надо выполнять практику - это могут быть тестирования, практические задачки или проекты, которые похожи на реальные рабочие. Проверяют все домашки реальные эксперты, они дают рекомендации дельные. И с любым вопросом можно обращаться к преподам и куратору в учебном чате с одногруппниками.

У Нетологии формат 2 в 1: частично подключаешься на вебинары по расписанию и частично смотришь готовые видео. Домашки тоже проверяют реальные эксперты: даются всякие тестирования, упражнения, проекты групповые и на одного человека. Доступ к материалам дают на 2 года, а потом можно запрашивать доступ к обновленным записям.

В GeekBrains формат вот такой: сначала смотрите видеоуроки с презентациями, потом пару раз в неделю участвуете по расписанию в вебинарах - они практические, будете выполнять задания индивидуально или в группах. Плюс даются домашки, которые проверяют эксперты-практики, и есть разные задания с автопроверкой. Если вдруг пропустил онлайн-занятие, можно с другой группой поучаствовать, что очень прикольно: многие про это упоминают, я заметила, пока читала про Гикбрейнс отзывы.

В общем, лично мне приглянулось в этом плане онлайн-обучение в Skillbox: не особо люблю учиться по графику. Тем более, это вечернее время обычно - там иногда голова совсем не варит. Давайте теперь дальше про лучшие школы программирования, и про крутые школы.

Сравнение курсов: рассказываю про ценники и оплату

Ох уж эти цены… Сравнение Skillbox, GeekBrains и Нетология без этого точно нет смысла делать. Делюсь инфой, где и на какую сумму придется раскошелиться:

За онлайн-курсы Skillbox можно платить или всю сумму разово, или в рассрочку на 31 месяц. И первый платеж аж через полгода! Я видела учебу по цене от 4700р в месяц. Есть у курсов 3 разных тарифа, Базовый, Индивидуальный и Индивидуальный+. В больших даются еще крутые бонусы типа разбора проектов для вашего резюме.

Школа Нетология предлагает оплату курса целиком или рассрочкой до 3 лет, но первый платеж уже через месяц. Ценник на мою профессию был от 2900р в месяц. Тарифов для выбора нет.

За курсы Гикбрейнс надо платить целиком или в рассрочку до 3 лет, и первый платеж через месяц. Цена - от 3700р в месяц. Тоже без выбора тарифов.

Несмотря на то, что у двух других школ рассрочка чуть подлиннее, мне показалось все же удобнее в Скиллбоксе, потому что большая отсрочка первого платежа и можно самой выбирать удобный тариф для учебы. Недаром про Skillbox отзывы о курсах такие хорошие.

Помогают ли с поиском работы, когда выбираешь профессии в IT

Моей целью было именно уйти с работы аналитика и начать заниматься тестировкой. Поэтому я целенаправленно смотрела между Geekbrains, Skillbox или Нетология, что лучше в план помощи с поиском работы. Если честно, людям с ограниченными физическими возможностями, как я, это особо актуально - нас далеко не везде готовы взять:

У Скилбокса неплохие условия, там помогают всячески найти работу через Центр карьеры. А если не найдете, то вернут деньги за курс (неплохо, не правда ли?). Эйчар поможет с портфолио и резюме, подберет вам партнерские вакансии, карьерные консультации тоже дают. Я посмотрела, ученики школы потом работают в Тинькофф, банке Открытие, Qsoft и др. Уже больше 9 тысяч человек трудоустроились при помощи школы!

Нетология трудоустройство тоже пытается продвигать, активно помогает ученикам, чтобы нашли работу. 84% студентов через Центр карьеры нашли работу. Там и с резюме помогут, и с отбором вакансий, и с самопрезентацией. И потом студентов берут Kaspersky, Альфа-Банк, Agima и другие фирмы.

Что по поводу онлайн-школы GeekBrains, и тут тоже дают помощь с поиском работы. Здесь в курсы по IT-программированию входят буткемпы (интенсивная учеба на 30 дней, где выполняешь реальные задачи от компаний). Ну и в целом тоже Центр карьеры помогает с резюме и с вакансиями. Если же не найдете работу, то денежки за курс вернут. Фирм-партнеров много: МИФ, Epam, ТКБ, КРОК и др.

Между GeekBrains или Skillbox, либо Netology, что лучше выбрать для тех, кто планирует сменить профессию - наверное, Скиллбокс или Гикбрейнс. Тут все-таки приятное условие, что вернут деньги, если не сможете найти работу по профессии. Так что в Скиллбокс трудоустройство после курсов реально, как и после курсов программирования GeekBrains.

Можно ли бесплатно потестить школы

Пробники я уважаю - они дают самой пощупать курсы, понять, норм ли будет для меня или не очень. Так что делюсь информацией с вами об этом:

У Скилбокса есть недельный доступ к любым курсам - можно подключить и полноценно заниматься, пробовать в Skillbox профессии. И бесплатная онлайн-консультация тоже есть.

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В Netology можно заказать консультацию и онлайн все вопросы по поводу учебы заказать.

Получить ответы на интересующие вопросы о курсах Нетологии

У школы обучения программированию Гик Брейнс тоже предусмотрена только консультация онлайн, чтобы всё узнать про онлайн-образование.

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Очевидна разница, да? У первой школы явно перевес, если сравнивать онлайн-сервисы.

Что делать, если не можете выбрать профессию

Гикбрейнс, Нетология или Скиллбокс - что лучше, это каждый для себя уже сам определит по итогу. Но что делать, если профессию не можете выбрать? Я мельком увидела, что у школ есть профориентация:

В Skillbox есть бесплатный курс по профориентации, где за полчаса расскажут за 34 профессии. Либо можно пройти в Skillbox тест на профориентацию и за 10 минут узнать, какую сферу лучше выбрать. Там же в конце порекомендуют, какие курсы Скиллбокс выбрать.

Пройти курс и определить подходящую вам сферу вместе со Скиллбокс

У Нетологии можно пройти тест бесплатный и узнать, какая диджитал-профессия вам подходит. Я вот прошла, мне как раз выпали курсы обучения программированию.

Бесплатный тест от Нетологии покажет вашу IT профессию

В GeekBrains тест на профориентацию можно пройти, там в конце тоже узнаете, на кого лучше учиться и какие прибыльные профессии посмотреть.

Пройтите тестирование от ГикБрейнс и узнайте, какой профессии вам стоит обучаться

Ладно, пришло время рассказать, что я выбрала. Решила проходить в Скиллбокс обучение. Самый удобный для меня формат, рассрочка адекватная на обучение с нуля. Да и в целом, понравились классные подарки на хорошую сумму. А в целом между Гикбрейнс, Нетология или Скиллбокс - отзывы на них на всех очень хорошие. Просто лично мне первая школа по душе больше приглянулась.

Дополнительные скидки тем, кто любит экономить

Лично я брала промокод Скиллбокс на сайте БериБай и с ним получила скидку на свой курс. А вообще, там есть купоны для разных школ и на разные курсы программирования с нуля, я точно видела на курсы Python-разработчик, бизнес-аналитик или 1С, Android-разработчик, веб-разработчик… В общем, на любой учебе можно сэкономить, так что советую заглянуть!

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На этом обзор от нашей читательницы Елены подошел к концу. Совсем скоро мы поделимся с вами другими полезными обзорами и отзывами на обучение айти специалистов с нуля. Оставайтесь с нами и узнавайте больше про разные сайты для обучения!

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